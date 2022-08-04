На Украине в ближайшее время обсудят снос памятника Екатерине II в Одессе

Министерство культуры Украины намерено в ближайшее время провести заседание экспертной группы, в ходе которого будет обсуждаться вопрос сноса памятника Екатерине II в Одессе, а также упразднение музея истории Полтавской битвы в Полтаве.

«Мы в ближайшее время будем собираться экспертной группой в министерстве и будем обговаривать несколько интересных кейсов. Не только этот [демонтаж памятника Екатерине II], а вот я был проездом в Полтаве, там еще есть музей Полтавской битвы, есть и в Киеве некоторые памятники», - рассказал глава украинского Минкульта Александр Ткаченко.

Он отметил, что снос монументов должен производиться в соответствии с установленной законом процедурой: местным властям необходимо обращаться на счет городских достопримечательностей в Минкульт, а решения по достопримечательностям национального значения принимаются кабмином.

Обложка: globallookpress.com / Andrey Nekrasov / imagebroker