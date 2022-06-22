На Кубани обнаружили подземный тоннель с боеприпасами времен Второй мировой

Поисковики обнаружили в Крымском районе Кубани подземный тоннель времен Второй мировой войны, внутри которого находились боеприпасы. О находке сообщили в Новороссийском центре поисковых работ.

«На место прибыли спасатели, которые обследовали подземелье на наличие опасных газов. В течение десяти дней пока велись раскопки, они находились рядом, обеспечивая безопасность работ. Дело в том, что первый туннель, протянувшийся на восемь метров и переходящий в комнату, был обследован без особых проблем, а вот следующие за ним ходы засыпаны обвалившимся грунтом», - отметили в организации.

Поисковики установили, что тоннель использовался немецкими солдатами, он был частью оборонительного узла "высота 121.4" немецкой "Голубой линии". После окончания поисковых работ подземное сооружение вместе с находящимися в нем снарядами было уничтожено саперами Росгвардии. Это было необходимо, чтобы исключить доступ посторонних в тоннель. В пресс-службе ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю уточнили, что боеприпасы, среди которых оказались 14 минометных мин калибра 81 мм и ручная граната РПГ-40, были уничтожены с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Обложка: Новороссийский центр поисковых работ