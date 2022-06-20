Музей кухни с библиотекой исторических кулинарных книг открылся в Риме

В Риме открылся музей кухни Garum с библиотекой исторических кулинарных книг. По словам шефа Россано Босколо, который стал идеологом проекта, это первый музей в Италии, где, кроме экспозиции кухонных принадлежностей и профессиональных лабораторий, можно проводить исследовательскую и научную деятельность, передает ТАСС.

«До сих пор в Италии не было музея кухни с доступом к старым текстам. Здесь выставлены 400 книг, но всего в библиотеке 3,5 тыс.», - отметил Босколо.

В коллекции есть экземпляры XVI века. В некоторых изданиях собраны рецепты, рассказывающие о появлении популярных блюд итальянской кухни, начиная с соусов "песто" и "болоньезе" и заканчивая десертами "тирамису" и "зуппа инглезе". Желающие могут не только ознакомиться с любой заинтересовавшей книгой, но даже скопировать нужную страницу.

Также среди экспонатов можно найти первые формы для изготовления мороженого XVII века, старинные машинки для изготовления пасты, разнообразные формы для тортов и шоколада, кастрюли, приборы, а также первые газовые плиты середины XX века.

Обложка: edimdoma.ru