МИД РФ оригинально поздравил граждан с Днем России
Министерство иностранных дел РФ в честь Дня России опубликовало поздравительную открытку, в которой напомнило о победах страны в войнах с западными государствами.
На изображении представлены изображены головные уборы солдат тех западных стран, которые проиграли в войнах с Россией. Место для последнего головного убора осталось пустым.
"Мы вежливо просили их не расширяться на Восток", - сказано в подписи.
Обложка: МИД России
1057
Новое
Видео
Видео
Памятные даты военной истории России
Освобождение Кишинёва от немецко-фашистских захватчиков. Памятные даты военной истории России
Видео
Памятные даты военной истории России
Битва при Халхин-Голе. Памятные даты военной истории России
Видео
Памятные даты военной истории России
Победа в Курской битве. Памятные даты военной истории России