МИД РФ оригинально поздравил граждан с Днем России

Министерство иностранных дел РФ в честь Дня России опубликовало поздравительную открытку, в которой напомнило о победах страны в войнах с западными государствами.

На изображении представлены изображены головные уборы солдат тех западных стран, которые проиграли в войнах с Россией. Место для последнего головного убора осталось пустым.

"Мы вежливо просили их не расширяться на Восток", - сказано в подписи.

Обложка: МИД России