МИД РФ опубликовало доклад о ситуации с героизацией нацизма и неонацизмом в мире

МИД России опубликовал доклад о ситуации с искажением истории, героизацией нацизма, распространением неонацизма и других практик, которые способствуют распространению различных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

Как отмечается в предисловии к докладу, в 2022 году положение дел в этой области резко ухудшилось. По данным ведомства, в ряде государств усилились кампании по искажению истории, фальсификации роли СССР в обеспечении победы над нацизмом и создании современной системы международных отношений.

"Нынешний этап отличается высоким уровнем исторического ревизионизма и реваншизма, полной подменой понятий, когда цинично, в угоду политической конъюнктуре, меняют местами развязавших войну агрессоров, авторов идеологий расовой чистоты с противостоявшим им государством", - говорится в документе.

В МИД РФ обратили внимание, что на протяжении лет исторические концепции менялись от сравнения нацистского режима с "тоталитарным" советским до попыток возложения всей ответственности за войну на Советский Союз и объявления его "преступником хуже Третьего рейха".

"В том числе и по этой причине откровенно затушевывается значение, а главное - суть приговора Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала)", - подчеркнули в ведомстве.

В МИД также напомнили, что приговор "расставил все по местам": признал вне закона военные преступления и преступления против человечности, которые совершили нацисты и их приспешники, а также осудил главарей нацистского режима.

"Именно в ходе Нюрнбергского процесса мир в подробностях узнал об ужасах национал-социализма и зверских преступлениях, совершенных последователями этой идеологии", - говорится в докладе.

Ранее посольство РФ в Эстонии назвало курс страны на демонтаж советских памятников реабилитацией нацизма.

Обложка: Известия/Татьяна Полевая