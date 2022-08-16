Посольство РФ в Эстонии назвало курс страны на демонтаж советских памятников реабилитацией нацизма

Посольство России в Эстонии назвало курс правительства страны на демонтаж советских памятников войной с исторической правдой и реабилитацией нацизма.

«Слава Герострата не дает покоя нынешним эстонским властям. Сегодня они продолжили свою позорную войну с исторической правдой, демонтировав в городе Нарве ряд памятников, включая "Танк Т-34", символизирующих Победу над фашистской Германией в годы Второй мировой войны», - заявили в диппредставительстве.

В посольстве считают, что политики Эстонии не понимают, что «своими действиями они фактически способствуют реабилитации нацизма, однако от этого их историческая вина и ответственность перед грядущими поколениями меньше не становятся». Попытки «скрыть исторические факты и заставить человечество забыть о тех, кто ценой собственной жизни избавил его от ужасов фашизма, обречены на провал», а «имена тех, кто уничтожал памятники воинам-освободителям, займут заслуженное место на доске позора мировой истории», заключили в диппредставительстве.

Обложка: РИА Новости / Илья Матусихис