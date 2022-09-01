Матвиенко предложила провести конкурс на создание нового учебника по истории России

Валентина Матвиенко предложила провести конкурс на создание нового учебника по истории России. Спикер Совфеда подчеркнула, что нынешние учебные пособия не удовлетворяют ни педагогов, ни общество.

«В 2013 году президент России выступил с инициативой подготовки для общеобразовательной школы единой линейки учебников. Такая работа проделана. И все же полного удовлетворения ее результатами нет ни у педагогов, ни в научной среде, ни в обществе», - заявила Матвиенко.

Она отметила, что немало вопросов вызывает освещение в учебниках отечественной истории нового и новейшего периодов. По словам Матвиенко, в некоторых учебных пособиях присутствует оценочность, двусмысленные трактовки и нечеткая расстановка акцентов.

«Считаю, что изменению ситуации способствовало бы проведение конкурса на создание учебника истории России, освещающего ее действительно правдиво, с учетом всего многообразия фактов и событий. Важно, чтобы конкурс был широкий, открытый, прозрачный для общественности. Его итоги должна подвести авторитетная комиссия, состоящая из крупных ученых, опытных педагогов, представителей заинтересованных общественных организаций, органов государственной власти», - резюмировала спикер Совфеда.

Обложка: пресс-служба Совета Федерации РФ