Литовские ветераны подготовят обращение к властям по вопросу сноса советских памятников

Республиканская организация литовских ветеранов Второй мировой войны, выступавших против нацистской Германии, готовят обращение к властям страны по вопросу запланированного сноса крупнейшего в стране мемориала советским солдатам на Антакальнисском кладбище Вильнюса.

«Мы намерены оспорить это недостойное намерение и подготовим обращение к властям, под которым смогут подписаться неправительственные организации и граждане страны», - заявил зампред организации Вайгутис Станчикас в беседе с ТАСС.

Мемориал на месте крупнейшего в Литве захоронения советских воинов будет демонтирован до ноября.

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