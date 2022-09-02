Литовские ветераны подготовят обращение к властям по вопросу сноса советских памятников
Республиканская организация литовских ветеранов Второй мировой войны, выступавших против нацистской Германии, готовят обращение к властям страны по вопросу запланированного сноса крупнейшего в стране мемориала советским солдатам на Антакальнисском кладбище Вильнюса.
«Мы намерены оспорить это недостойное намерение и подготовим обращение к властям, под которым смогут подписаться неправительственные организации и граждане страны», - заявил зампред организации Вайгутис Станчикас в беседе с ТАСС.
Мемориал на месте крупнейшего в Литве захоронения советских воинов будет демонтирован до ноября.
Обложка: Paulius Peleckis / Getty Images
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