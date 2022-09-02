В Литве до ноября демонтируют мемориал на месте крупнейшего в стране захоронения советских воинов

В Литве до ноября демонтируют мемориал на месте крупнейшего в стране захоронения советских воинов на Антакальнисском кладбище Вильнюса. Об этом сообщили в муниципалитете литовской столицы.

«Работы по демонтажу планируется выполнить до 1 ноября. До этого горсовету предстоит принять решение о переводе этих объектов в собственность города», - отмечается в сообщении.

Изначально заседание было назначено на 14 сентября, но затем его перенесли на 5 октября без уточнения причин.

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