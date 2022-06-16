Кравцов: решение по введению в старших классах курса по истории объявят в начале учебного года
Решение по введению в старших классах нового курса «Россия – моя история» будет объявлено в сентябре, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе Петербургского международного экономического форума.
«Окончательное решение, я думаю, мы объявим в начале учебного года, здесь никакой спешки быть не должно», - отметил глава ведомства.
Министр добавил, что концепция нового курса будет представлена в ближайшее время.
Обложка: Владимир Трефилов / РИА Новости
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