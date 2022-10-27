Главное за 26 октября с форума «История для будущего. Урал»
26 октября в «Ельцин Центр» в Екатеринбурге состоялся Форум РВИО «История для будущего. Урал».
Мы подготовили ключевые цитаты спикеров.
Владимир Пирожков, президент центра промышленного дизайна инноваций «Астра Росса», директор Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» на форуме РВИО «История для будущего. Урал»:
«Чтобы сохранить национальную идентичность - нам нужно работать нестандартными методами. Это что-то другое, не обязательно должно быть таким, как у англосаксов, потому что рулят сейчас англосаксы в мире.
Если мы хотим сохраниться, как люди, как цивилизация, как культура - нам нужно просто пахать, упорно пахать!
Я прожил двадцать лет в Европе, у меня было все, что может входить в упаковку отличной жизни. Мне повезло, многим людям хочется жить в Ницце, но я больше туда не хочу.
У нас есть возможности, в России можно много чего сделать. Нужно за свою Родину болеть и здесь делать лучше, чем было раньше!»
Борис Кириллов, заместитель полномочного представителя Президента РФ в УФО на форуме РВИО «История для будущего. Урал»:
Слова поэта: «Урал – опорный край державы, его добытчик и кузнец» нисколько не утратили своей актуальности. Уральский федеральный округ – это 40% вклада в российский бюджет, здесь добывается более 80% российского газа, его запасы составляют четверть мировых. По сути дела, это энергетическая безопасность и России, и наших союзников.
Тема исторической роли Урала безгранична. Исторический опыт необходимо ощущать и важно в нем жить. Важно понимать, что забвение истории приводит к очень трагическим и драматическим последствиям. Уверен, что мы с вами таких ошибок не допустим и вместе будем идти к будущему.
Павел Креков, заместитель Губернатора Свердловской области, председатель Регионального отделения РВИО в Свердловской области на форуме РВИО «История для будущего. Урал»:
Сегодня сложное и интересное время, потому что позволяет более внимательно и эффективно решить те вопросы, которые мы по тем или иным причинам не решали прежде. Это в том числе определенные проблемы, связанные с историческим образованием, с подходом к истории.
Сегодня время исторического просвещения, в том числе связанного с региональным историческим опытом. Процент исторического невежества очень большой. Нам всем вместе есть над чем поработать, потому что это краеугольный камень осознанного патриотизма. Патриотизм сердца и души – это самое главное, но хорошо, когда он подкреплен интеллектуальным патриотизмом. Знание истории, реальной истории, не фейковой – это путь, который позволит нам жить в развитом и сознательном обществе.
Владислав Кононов, начальник Департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах Администрации Президента РФ на форуме РВИО «История для будущего. Урал»:
Сегодня форум РВИО проходит в Екатеринбурге, в Ельцин-центре. Но почему центр постоянно в эпицентре каких-то скандалов? Внимательно осмотрел экспозицию. Она где-то наивна, в парадигме 90-х, где-то очень субъективна, но главная проблема, думаю, не в этом. При создании экспозиции использовались религиозные мотивы - история с "7 днями" отсылает к Ветхому Завету, и точно не к Джону Риду, как говорят экскурсоводы. Возникает прочный ассоциативный ряд с библейской тематикой.
Точно также, как при создании Мавзолея использовались древневосточные языческие элементы "жизни после смерти". Это всегда вызывает раскол и противостояние. Споры ведь и вокруг мавзолея не утихают - подобный разлом в основании.
История должна объединять, а не раскалывать - только с уважительным отношением к ней мы можем рассчитывать на великое будущее и его благосклонность к нам самим.
Источник:https://t.me/RVIORF
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