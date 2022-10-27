Главное за 26 октября с форума «История для будущего. Урал»

26 октября в «Ельцин Центр» в Екатеринбурге состоялся Форум РВИО «История для будущего. Урал».

Мы подготовили ключевые цитаты спикеров.

Владимир Пирожков , президент центра промышленного дизайна инноваций «Астра Росса», директор Центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» на форуме РВИО « История для будущего. Урал »:

«Чтобы сохранить национальную идентичность - нам нужно работать нестандартными методами. Это что-то другое, не обязательно должно быть таким, как у англосаксов, потому что рулят сейчас англосаксы в мире.

Если мы хотим сохраниться, как люди, как цивилизация, как культура - нам нужно просто пахать, упорно пахать!

Я прожил двадцать лет в Европе, у меня было все, что может входить в упаковку отличной жизни. Мне повезло, многим людям хочется жить в Ницце, но я больше туда не хочу.

У нас есть возможности, в России можно много чего сделать. Нужно за свою Родину болеть и здесь делать лучше, чем было раньше!»

Борис Кириллов , заместитель полномочного представителя Президента РФ в УФО на форуме РВИО « История для будущего. Урал »:

Слова поэта: «Урал – опорный край державы, его добытчик и кузнец» нисколько не утратили своей актуальности. Уральский федеральный округ – это 40% вклада в российский бюджет, здесь добывается более 80% российского газа, его запасы составляют четверть мировых. По сути дела, это энергетическая безопасность и России, и наших союзников.

Тема исторической роли Урала безгранична. Исторический опыт необходимо ощущать и важно в нем жить. Важно понимать, что забвение истории приводит к очень трагическим и драматическим последствиям. Уверен, что мы с вами таких ошибок не допустим и вместе будем идти к будущему.

Павел Креков , заместитель Губернатора Свердловской области, председатель Регионального отделения РВИО в Свердловской области на форуме РВИО «История для будущего. Урал»:

Сегодня сложное и интересное время, потому что позволяет более внимательно и эффективно решить те вопросы, которые мы по тем или иным причинам не решали прежде. Это в том числе определенные проблемы, связанные с историческим образованием, с подходом к истории.

Сегодня время исторического просвещения, в том числе связанного с региональным историческим опытом. Процент исторического невежества очень большой. Нам всем вместе есть над чем поработать, потому что это краеугольный камень осознанного патриотизма. Патриотизм сердца и души – это самое главное, но хорошо, когда он подкреплен интеллектуальным патриотизмом. Знание истории, реальной истории, не фейковой – это путь, который позволит нам жить в развитом и сознательном обществе.

Владислав Кононов , начальник Департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах Администрации Президента РФ на форуме РВИО « История для будущего. Урал »:

Сегодня форум РВИО проходит в Екатеринбурге, в Ельцин-центре. Но почему центр постоянно в эпицентре каких-то скандалов? Внимательно осмотрел экспозицию. Она где-то наивна, в парадигме 90-х, где-то очень субъективна, но главная проблема, думаю, не в этом. При создании экспозиции использовались религиозные мотивы - история с "7 днями" отсылает к Ветхому Завету, и точно не к Джону Риду, как говорят экскурсоводы. Возникает прочный ассоциативный ряд с библейской тематикой.

Точно также, как при создании Мавзолея использовались древневосточные языческие элементы "жизни после смерти". Это всегда вызывает раскол и противостояние. Споры ведь и вокруг мавзолея не утихают - подобный разлом в основании.

История должна объединять, а не раскалывать - только с уважительным отношением к ней мы можем рассчитывать на великое будущее и его благосклонность к нам самим.

Источник: https://t.me/RVIORF