Депутат Госдумы попросил СК привлечь к ответственности виновных в сносе памятников советским воинам в Латвии

Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия") обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к ответственности лиц, причастных к сносу монументов советским солдатам на территории Латвии.

"Прошу вас принять все необходимые меры для привлечения к ответственности лиц, причастных к данным преступлениям на территории Латвийской Республики", - говорится в депутатском запросе.

Морозов в своем Telegram-канале также отметил, что с апреля 2022 года "латышские националисты сносят один за другим памятники советским солдатам и офицерам, павшим при освобождении Латвии, уничтожают и захоронения воинов-освободителей".

Депутат при этом подчеркнул, что снос монументов советским солдатам и офицерам, павшим при освобождении Латвии от нацистов, подпадает под действие статьи 243.4 Уголовного кодекса РФ об уничтожении или повреждении воинских захоронений и памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

Ранее правительство Латвии одобрило снос 69 советских воинских памятников по всей стране.

Обложка: gazeta.ru