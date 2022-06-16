Центробанк выпустил монеты в память об Иване Кожедубе

Центробанк выпустил памятные серебряные монеты номиналом в два рубля в честь трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба. Монета вошла в серию «Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

«На серебряной монете «И.Н. Кожедуб» из серии «Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» номиналом два рубля расположены рельефные изображения портрета трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба и медалей «Золотая звезда» на фоне выполненных в технике лазерного матирования силуэтов летящих самолетов и стилизованного изображения следов полета», - сообщили в Банке России.

Отмечается, что монеты выполнены из серебряного сплава 925-й пробы, диаметр монеты – 33 мм. В Центробанке подчеркнули, что монеты являются платежным средством на территории РФ и обязательны к приему по номиналу без ограничений.

Обложка: сайт Банка России