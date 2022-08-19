Археологический комплекс "Синташта" под Челябинском адаптируют под туристов

Археологический комплекс "Синташта", который расположен на территории историко-культурного заповедника "Аркаим" в Челябинской области, к 2024 году оснастят туристской инфраструктурой. Об этом сообщила пресс-служба заповедника.

"Общая стоимость работ по развитию комплекса при условиях софинансирования оценивается в сумму более 4 млн рублей. Львиную долю составил президентский грант - 3 млн рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что основным партнером фонда выступает заповедник "Аркаим", сотрудники которого составили костяк команды проекта. Проект рассчитан на 2022-2023 годы, пройдет в несколько этапов, пишет ТАСС.

За это время планируется провести полевые археологические исследования, создать на территории комплекса модели двух погребальных сооружений Бронзового века в натуральную величину, разработать новый экскурсионный маршрут и запустить его в работу, установить на территории стенды с пояснительными надписями, оборудовать места для отдыха.

Ранее сообщалось , что в Ингушетии оборудуют подсветкой 11 средневековых башен.

Обложка: Проект "Синташтинский феномен" в ВК