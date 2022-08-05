В Ингушетии к концу года оборудуют подсветкой 11 средневековых башен

В Ингушетии к концу года оборудуют ночной подсветкой 11 средневековых башен, которые расположены в горном Джейрахском районе республики.

«В этом году благодаря финансовой поддержке Ростуризма у нас будет запущена программа благоустройства туристических маршрутов, смотровых площадок, прогулочных зон. В том числе, мы работаем над тем, чтобы в проектах инвесторов была включена подсветка башенных комплексов своих. Мы надеемся, что как минимум 11 башен будут оборудованы ночной подсветкой до конца года», - заявил председатель Комитета по туризму Республики Ингушетия Беслан Мизиев.

Он добавил, что в прошлом году в горах республики уже был оборудован первый башенный комплекс.

Обложка: rgo.ru