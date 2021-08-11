Царский подарок. Как Крым Украине передавали 19 февраля 1954 года решением Президиума Верховного Совета СССР Крымская область была передана из РСФСР в состав Украинской ССР. Прелюдия Это событие до сих пор никого не оставляет равнодушным. Спорят историки, спорят простые граждане двух ныне независимых государств. Почему, зачем? Попытаемся разобраться объективно. В 1954 году изменение административных границ между советскими республиками было простой формальностью, вроде бы приуроченной к 300-летию Переяславской рады, провозгласившей воссоединение Украины с Россией. Власть приняла решение, все дружно сказали «одобряем и горячо поддерживаем» и зажили, как и прежде. Никто тогда и не думал, что Союз нерушимый прикажет долго жить, и мы после 1991 года разбежимся по... На чтение: 2 минуты

19 февраля 1954 года решением Президиума Верховного Совета СССР Крымская область была передана из РСФСР в состав Украинской ССР .

Прелюдия

Это событие до сих пор никого не оставляет равнодушным. Спорят историки, спорят простые граждане двух ныне независимых государств. Почему, зачем? Попытаемся разобраться объективно.

В 1954 году изменение административных границ между советскими республиками было простой формальностью, вроде бы приуроченной к 300-летию Переяславской рады , провозгласившей воссоединение Украины с Россией. Власть приняла решение, все дружно сказали «одобряем и горячо поддерживаем» и зажили, как и прежде. Никто тогда и не думал, что Союз нерушимый прикажет долго жить, и мы после 1991 года разбежимся по своим национальным квартирам, а между квартирами появятся пограничники, таможни и другие мешающие обычным путешественникам контролирующие структуры.

Государственная мудрость?

На том февральском заседании Президиума Верховного Совета СССР присутствовало меньше половины его членов, 13 из 27, все проголосовали «за», некоторые пытались объяснить необходимость изменения границ. Отто Куусинен, председатель Президиума Верховного Совета Карело-Финской ССР, сказал даже так: «Такой великий народ, как русский, без всяких колебаний великодушно передал другому братскому народу одну из своих областей». Его коллега с Украины Демьян Коротченко вообще назвал это событие «замечательным актом братской помощи». Чуть позже Президиум ЦК КПСС принял окончательное решение, утвердив присоединение Крымской области к УССР. Всё обсуждение длилось не более 15 минут.

Принято считать, что идея передачи полуострова принадлежала первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущёву . По сути, это было очередным волюнтаристским решением советского руководителя. Правда, и другие тогдашние вожди в стороне не стояли. Правительство возглавлял Георгий Маленков, а указ Президиума Верховного Совета СССР подписывал его председатель Климент Ворошилов . До сих пор остаётся непонятным вопрос о статусе Севастополя. С 1948 года город Севастополь выделялся в самостоятельный административно-хозяйственный центр, он имел категорию города республиканского подчинения. Но в 1954 году вместе с Крымом Севастополь оказался переданным в состав Украинской ССР.

Существует легенда, что Никита Сергеевич придумал сделать такой подарок после двух стаканов коньяка, а на вопрос, зачем это нужно, ответил коротко: «Так проще». Конечно, мотивы для принятия такого решения у Хрущёва и его соратников были. Историки выделяют три важнейших из них.

Во-первых, страна готовилась отметить 300-летие Переяславской рады. Во-вторых, Хрущёв возглавлял в 1938-1949 годах партийную организацию Украины и был причастен к массовым репрессиям; документы об этом он уже приказал уничтожить, но для упрочения позиций ему нужен был масштабный политический жест, способный порадовать киевское партийное и советское начальство, знавшее о неблаговидных сторонах его правления. А, в-третьих, нельзя отменить мотив экономический.

В первые послевоенные годы сельское хозяйство в Крыму оказалось в очень тяжёлом положении. К 1950 году производство зерна на полуострове было меньше в пять раз по сравнению с довоенным временем, в два раза меньше было производство овощей и в два раза снизилось производство табака.

В 1953 году Хрущёв побывал в Крыму лично. Его поразило, что в южном краю практически отсутствовали овощи и фрукты, а новые переселенцы завалили высокого гостя жалобами на непривычные условия существования. По словам очевидцев, именно в это время у Никиты Сергеевича созрела мысль передать проблему возрождения Крыма в ведение территориально близкой УССР. Самое интересное, что и сегодня некоторые горе-политики придерживаются мнения, что только Украина могла позаботиться о полуострове. Да, забота была, но эта забота осуществлялась под жёстким контролем правительства Советского Союза. Вот и превратился Крым во Всесоюзную здравницу. А у УССР какой-то самостоятельной, расходящейся со всесоюзными планами стратегии развития полуострова не было и быть не могло.

Возвращение в родную гавань

После 1991 года развитие Крыма стало на глазах угасать, большие потенциальные возможности развития экономики и курортной отрасли были провалены, нарастало народное недовольство киевскими властями и прибравшими к рукам самые лакомые куски собственности украинскими олигархами.

А после 1991 года началось то, что ни один украинский руководитель при советской власти себе позволить не мог. В середине 2014 года после долгого перерыва я приехал в Крым на лечение и не узнал полуостров. В санатории, где лечился, осталось только несколько процедурных кабинетов, территория была запущена, служебные помещения развалились, пруды пересохли. За время независимости денег в санаторий не вкладывали, существовали за счет платной медицины. Разруха была везде. Дороги напоминали фронтовые, не осталось заводов, ферм, садов, виноградников. Зато повсюду выросли заборы, ограждающие земли киевских и местных начальников. Местный таксист сказал мне, а неплохо бы выставить счёт Украине за то, что они сделали с краем за 23 года независимого правления.

Несмотря на все усилия по украинизации, население полуострова оставалось преимущественно русским. В 2001 году проводилась украинская перепись населения. Вот что говорят факты о населении полуостров: 58,3% – русские, 24,3% – украинцы, 12,1% – крымские татары. Новая перепись, проходившая уже в Крымском федеральном округе Российской Федерации, показала, что русскими себя считают 68% крымчан, украинцами – 15,7% и крымскими татарами – 10,6%.

Решение населения Крыма присоединиться к России, принятое в марте 2014 года на референдуме впечатляющим большинством (96,77%), показывает, что жители полуострова продолжали считать себя частью России. Пять лет назад крымчане возвратились в родную гавань. А хрущёвский эксперимент по перекройке границ остался в далеком историческом прошлом.

Фото: https://www.pinterest.se/

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