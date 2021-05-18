День, когда Ахтияр стал Севастополем 10 февраля 1784 года императрица Екатерина Великая своим указом превратила черноморскую деревушку в город с мировой славой. В нынешнем году Севастополь – город русской славы, символ стойкости русских солдат и матросов, колыбель Черноморского флота и его главная база по сей день – отмечает очень важный юбилей. 10 (21 по н.ст.) февраля исполнится 235 лет со дня, когда в официальных документах Российской империи появилось это славное имя – Севастополь. Особое значение дата приобретает на фоне пятилетнего юбилея со дня воссоединения Крыма и Севастополя со своей родиной – Россией, которое будет отмечаться 18 марта. Такое совпадение лишний раз подчеркивает неразрывную связь, которая... На чтение: 2 минуты

10 февраля 1784 года императрица Екатерина Великая своим указом превратила черноморскую деревушку в город с мировой славой.

В нынешнем году Севастополь – город русской славы, символ стойкости русских солдат и матросов, колыбель Черноморского флота и его главная база по сей день – отмечает очень важный юбилей. 10 (21 по н.ст.) февраля исполнится 235 лет со дня, когда в официальных документах Российской империи появилось это славное имя – Севастополь. Особое значение дата приобретает на фоне пятилетнего юбилея со дня воссоединения Крыма и Севастополя со своей родиной – Россией, которое будет отмечаться 18 марта. Такое совпадение лишний раз подчеркивает неразрывную связь, которая протянулась через два с половиной столетия и через множество героических и трагических событий, связанных с крымской землей и ее самым, пожалуй, знаменитым городом.

Е. Августинович. Эскадра вице-адмирала Федота Клокачёва входит в Ахтиарскую бухту. Источник: https://russian.rt.com

«Во всей Европе нет подобной сей гавани»

День, когда Севастополь стал Севастополем, ничуть не менее важная дата в истории города, чем день его основания, который отмечается 3 (14 по н.ст.) июня. Хотя в действительности история освоения русским флотом и русской армией берегов в этом районе Крыма начинается чуть раньше. Впервые гавань будущего Севастополя исследована русскими моряками осенью 1771 года. Тогда к побережью Крыма в районе будущей главной базы Черноморского флота на корабле «Модон», которым командовал будущий легендарный адмирал, а тогда лейтенант Федор Ушаков , прибыла описная партия штурмана прапорщичьего ранга Ивана Батурина. Составленная им первая топографическая карта севастопольских бухт и по сей день хранится в Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге.

Генеральная карта Крыма 1790 года. Севастополь на этой карте уже присутствует. Источник: http://statehistory.ru

Когда летом 1778 года до Ахтиярской бухты добрался командующий Крымским корпусом генерал-поручик Александр Васильевич Суворов , он в полной мере оценил все преимущества места. К тому времени русские корабли Азовской флотилии полноценно пользовались преимуществами Ахтиярской бухты. Май 1783 года здесь на якорной стоянке встретили 13 кораблей, пришедших из Азовского моря. Командовал отрядом вице-адмирал Федот Клокачев, 11 января того же года назначенный командовать «флотом, заводимом на Черном и Азовском морях». Он тоже был в восторге от Ахтиярской бухты и уже 6 мая отправил в Санкт-Петербург на имя морского министра графа Чернышева донесение, в котором, в частности, писал: «Ежели благоугодно будет иметь ея Императорскому Величеству в здешней гавани флот, то на подобном основании надобно здесь будет завести порт как в Кронштадте». И императрица поддержала это предложение.

Севастопольский указ

Правда, документально решение императрицы Екатерины Великой оформилось почти через год. 10 (21 по н.ст.) февраля 1784 года вышел «Именный указ, данный Екатеринославскому и Таврическому генерал-губернатору князю Потемкину «О устройстве новых укреплений по границам Екатеринославской Губернии». В нем говорилось о необходимости «устроить следующия укрепления: <…> 9-е. Крепость большую Севастополь, где ныне Ахтияр и где должны быть Адмиралтейство, верфь для перваго ранга кораблей, порт и военное селение…».

Портрет Екатерины II работы русского художника Федора Рокотова. 1763 год. Источник: https://www.rjs.ru

Автором имени «Севастополь», которое получила главная база Черноморского флота, считается Екатеринославский и Таврический генерал-губернатор князь Потемкин. Например, в «Историческом путеводителе по Севастополю», изданном в 1907 году под редакцией знаменитого русского военного историка генерал-майора Андрея Зайончковского, говорится, что город был наименован императрицей Севастополем по предложению князя Потемкина.

При этом примечательно, что в доступной историкам переписке Потемкина с императрицей первое упоминание Севастополя под своим новым именем встречается гораздо позже выхода императорского указа. Судя по всему, тут дореволюционные исследователи, а затем и их преемники делают допущение, которое выглядит вполне обоснованным. Название «Севастополь» точнее всего перевести как «город Божественного», то есть город императора. Именно так трактовались названия нескольких городов Себастополисов времен римского императора Августа, имевшего титул Божественного. И скорее всего, князь Потемкин, если и не сам вычитал эту деталь в исторических книгах (хотя и мог, учитывая его страсть к чтению), то получил подсказку от своих свитских, стремившихся помочь патрону укрепить свое положение при троне. На это косвенно указывает характерная цитата из письма, отправленного Потемкиным императрице Екатерине 13 июня 1783 года: «Петербург, поставленный у Балтики, – северная столица России, средняя – Москва, а Херсон Ахтиярский да будет столица полуденная моей Государыни».

Портрет Григория Потемкина Таврического кисти Иоганна Баптиста Лампи, около 1790-1792 гг. Источник: http://nearyou.ru

Миф о павловском переименовании

В постсоветское время история имени Севастополя пополнилась неожиданным мифом, который с особым усердием тиражировали тогдашние «хозяева» Крымского полуострова. Мол, стоило Екатерине почить в бозе, как ее сын Павел I, действительно ненавидевший многие деяния своей матери, приказал то ли в 1796 году, то ли в 1797-м, то ли в 1798-м переименовать город обратно в Ахтияр.

Однако миф так и остался мифом: никаких документальных подтверждений ему не нашлось. Без соответствующего императорского указа такое дело обойтись не могло, а даже в таком авторитетном источнике, как «Полное собрание законов Российской империи», включающем документы с 1649 по 1913 годы, его нет. Зато там обнаруживается Сенатский указ №222 от 29 марта 1826 года, то есть времен императора Николая I, внука Павла I, «О неименовании городов Севастополь Ахтияром и Евпатории Козловым». Казалось бы, вот оно, подтверждение! Но нет. В том же «Собрании законов» времен Павла I и Александра I топонимы «Севастополь» и «Ахтияр» встречаются с равной частотой. Видимо, это вносило существенную путаницу в официальные документы, и известный своей педантичностью Николай I решил положить разнобою конец. Это подтверждает и подробное перечисление мест, в которые направлены копии этого указа: «во все губернския и областныя правления и правительства». Видимо, именно там чересполосица названий была особенно заметна. В действительности же город русской славы Севастополь ни разу со дня, как получил свое гордое имя, не терял его и ни разу не опозорил.

Вид на Севастополь с Северной стороны в начале XIX века. Источник: http://forums.airbase.ru

Фото обложки: К. Боссоли. Вид на Севастополь со стороны северных фортов. Середина XIX века. Источник: https://rossaprimavera.ru