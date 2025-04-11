Хрущёв Никита
Советский партийный и государственный деятель. Первый секретарь ЦК КПСС (1953—1964). Председатель Совета министров СССР (1958—1964).
Никита Сергеевич Хрущев родился 3 апреля 1894 г. в селе Калиновка Курской губернии в семье шахтера. Трудовую деятельность Никита Сергеевич начал довольно рано: уже в 1908 г. он работал чистильщиком котлов и слесарем. В молодости он активно участвовал в стачечном движении, а в 1918 г. вступил в партию большевиков.
Н.С. Хрущев участвовал в Гражданской войне. В 1918 г. он командовал отрядом Красной гвардии в Рутченково, затем, был назначен батальонным политкомиссаром на Царицынском фронте. Позже выполнял обязанности инструктора политотдела армии.После окончания войны, находился на хозяйственной и партийной работе.
В 1922 г. Хрущёв учился на рабфаке Донтехникума, где был партсекретарём техникума. В 1925 г. его назначили партийным руководителем Петрово-Марьинского уезда Сталинского округа.
В 1929 г. Никита Сергеевич учился в Промышленной академии в Москве, где был избран секретарём парткома. В 1931 г. он стал первым секретарем Бауманского, затем Краснопресненского райкомов партии. С 1934 г. Хрущева утверждают первым секретарем МГК ВКП(б), с 1935 г. он — первый секретарь Московского областного комитета (МК) ВКП(б). На этой должности он сменил Л.М. Кагановича.
Далее, Хрущев занимает высшие партийные должности. В 1938 г. он стал первым секретарем ЦК КП Украины, а в 1939 г. — членом Политбюро. В 30-е гг. Хрущев принимал непосредственное участие в организации сталинских чисток, а также реализации планов форсированной индустриализации.
Во время Великой Отечественной войны Хрущев был членом военных советов ряда фронтов, в 1943 г. получил звание генерал-лейтенанта. В период с 1944 до 1947 гг. работал Председателем Совета Министров Украинской ССР, затем вновь избран первым секретарём ЦК КП(б) Украины. В 1949 г. стал первым секретарем Московского областного и городского комитетов партии и секретарем ЦК КПСС.
После смерти Сталина в 1953 г. Хрущев сделал ставку на союз с Маленковым, чтобы оставить позади Берию. Однако уже в 1955 г. из-за разногласий по поводу развития промышленности Хрущев добивается отставки Маленкова, став, таким образом, полновластным лидером. Последнюю попытку сопротивления возвышению Хрущева предприняла так называемая антипартийная группа Молотова, Кагановича, Маленкова и примкнувшего к ним Шепилова в 1957 г., но Хрущев сумел одержать победу на Пленуме ЦК, после чего ввел в состав Президиума ЦК своих сторонников и занял пост председателя Совета Министров.
За годы управления страной Хрущев ввел систему профтехучилищ, провел освоение целины, а также активно поддерживал советскую космическую программу.
Во внешней политике Хрущев последовательно добивался контроля над Западным Берлином, мандат на управление которым находился у ООН. В начале 60-х гг. наметился курс на улучшение отношений с США, однако после того, как на территории Свердловской области был сбит американский самолёт-разведчик, Хрущев вернулся к жесткой политике в отношении США. Прямым ее следствием можно считать операцию «Анадырь», на которую Соединенные Штаты ответили блокадой Кубы. Это противостояние вошло в историю, как «Карибский кризис» 1962 г.
В 1964 г. Пленум ЦК освободил Хрущева от всех должностей. После этого вплоть до своей смерти 11 сентября 1971 г. Никита Сергеевич Хрущев был на пенсии.
Памятников Н.С. Хрущеву в России практически нет, но многие из граждан России помнят, например, долгожданные отдельные квартиры, в просторечье — «хрущевки», которые теперь уже уходят в историю, и шаткое балансирование на грани третьей мировой войны, и первый полет человека в космос.
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