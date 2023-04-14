Петербург театральный: история основания легендарной Мариинки 12 июля 1783 года Екатерина II издала Указ об утверждении театрального комитета «для управления зрелищами и музыкой»... На чтение: 4 минуты

Указом Президента 2019 год в России объявлен Годом театра, а более двухсот лет назад, 12 июля 1783 года, Екатерина II издала Указ об утверждении театрального комитета «для управления зрелищами и музыкой». С этого дня начинается история Мариинского театра, известного сегодня во всём мире.

Предшественник Мариинки

В Петербурге тоже когда-то был свой Большой театр. Он открылся 5 октября 1783 года на Карусельной площади, впоследствии переименованной в Театральную. Построенный по проекту итальянского архитектора Антонио Ринальди Большой каменный театр был выполнен в стиле классицизма и на фоне невысоких соседних зданий выделялся своим величием. Его сцена для XVIII века была невероятно современной и оборудованной по последнему слову техники. В день открытия театра давалась опера «Лунный мир» композитора Джованни Паизиелло. Помимо оперных выступлений здесь устраивались инструментальные концерты и драматические спектакли при участии русской, итальянской и французской трупп.

В 1802-1803 гг. выдающийся зодчий Жан-Франсуа Тома де Томон изменил облик Большого театра за счет капитального переустройства его внутренней планировки и внешней отделки. С измененными пропорциями здание приобрело еще более торжественный вид и превратилось в одну из главных столичных достопримечательностей наряду с Адмиралтейством и Казанским собором . К сожалению, этой красоте не суждено было сохраниться надолго: в первый день 1811 года в театре случился пожар, уничтоживший и внутреннее убранство, и причудливые элементы фасада. Тома де Томон поспешил составить проект восстановления театра, но до самих работ не дожил. Большой каменный театр открылся в 1817 году, уже после его кончины.

После реконструкции театр переживает период расцвета и становится популярным местом встреч и светского общения. У крыльца здания находилось подобие пандуса, пологий скат к мостовой, так что конные экипажи могли заезжать прямо под фронтон и посетителю было достаточно сделать всего пару шагов, чтобы из кареты попасть сразу в театральный вестибюль. Это позволяло защитить нарядную одежду от грязи и пыли. Кстати, гардероба в театре не было, и в зал зрители входили в верхней одежде или оставляли ее лакеям до окончания представления.

Именно в эти годы частым посетителем здесь был А.С. Пушкин , черпавший вдохновение для поэмы «Евгений Онегин». Герой вечного произведения, как известно, тоже являлся завсегдатаем Большого театра. Любопытно будет вспомнить, что театральный зал делился на партер и пять ярусов лож и женщинам разрешалось занимать только их. Недаром в поэме Онегин скользил взглядом именно по ложам!

В 1836 году архитектор Альберто Кавос убирает колонны, затрудняющие обзор и искажающие акустику. Зал Большого театра приобрел форму подковы, стал более высоким и вместительным: количество зрителей доходило до двух тысяч. После очередной перестройки первой постановкой стала опера М.И. Глинки «Жизнь за царя», во многом знаковая для дальнейшей истории театра. Ровно через шесть лет зрители посетили премьеру второй оперы великого композитора – «Руслан и Людмила». Кроме того, репертуар Большого каменного театра составляли и бессмертные шедевры европейского музыкального искусства, созданные именитыми композиторами: Верди, Моцартом, Беллини. Со временем спектакли, в которых задействовалась русская оперная труппа, были перенесены на сцену Александринского театра (основан в 1756 году императрицей Елизаветой Петровной ) и так называемого Театра-цирка, находящегося прямо напротив Большого.

Театр имени императрицы

На месте сгоревшего в 1859 году Театра-цирка Кавос построил новый театр. Он получил название Мариинского в честь императрицы Марии Александровны, жены Александра II . Во главе императорской ложи нового театра располагалась монограмма, состоящая из сочетания первых букв имен царственных супругов. Мариинский театр в короткие сроки стал очень популярен: перед премьерами на улицах выстраивались очереди. Его сцена признана одной из самых больших в мире, а зал сразу после открытия насчитывал 1600 мест.

Первый театральный сезон уже по традиции открылся оперой «Жизнь за царя». Следующие полвека отмечены премьерами самых значительных в истории русской музыки опер: «Борис Годунов» М.П. Мусоргского , «Снегурочка» Н.А. Римского-Корсакова , «Князь Игорь» А.П. Бородина, «Чародейка», «Пиковая дама», «Иоланта» П.И. Чайковского . На сцене театра блистали знаменитые солисты: Федор Стравинский, Медея и Николай Фигнеры, Мария Славина, Леонид Собинов и Федор Шаляпин . Последний вознес роль оперного певца в спектакле до невиданных ранее высот. Шаляпин добился успеха и народной любви благодаря природному дарованию и феноменальному трудолюбию. Его называют создателем «русского исполнительского стиля», представляющего собой сочетание невероятных вокальных данных и таланта драматического артиста. В создании образа Федор Иванович уделял внимание каждой мелочи, не забывая о мимике, жестах и подборе эффектных костюмов. После Октябрьской революции он в течение двух лет (1918-1920) возглавлял театр, поддерживая коллег в тяжелое время.

Балетную труппу Мариинского театра в 1869 году возглавил талантливый М.И. Петипа. Он бережно относился к классическим постановкам «Жизели», «Эсмеральды» и «Корсара», не подвергая их радикальным изменениям. В то же время поставленный им балет «Баядерка» получился настоящим шедевром балетного искусства. Встрече двух гениев, Петипа и Чайковского, зритель обязан появлением «Спящей красавицы» и «Лебединого озера». Композитор, утверждавший, что «балет – та же симфония», составил прекрасный творческий тандем с балетмейстером Мариусом Петипа, плодами которого любители классического танца могут наслаждаться и по сей день. В 1886 году на месте Большого Каменного театра возвели здание Санкт-Петербургской консерватории , а спектакли, до этого времени продолжавшие идти на его сцене, перенесли в Мариинку.

Во второй половине XIX века Мариинский театр неоднократно подвергался реконструкции. В 1885 году главный архитектор Петербургских Императорских театров Виктор Шретер добавил к левому крылу здания трехэтажный корпус для мастерских, репетиционных залов, котельной и электростанции. Главный фасад театра обрел более монументальные формы, стал его «визитной карточкой». Еще одним знаковым местом в Мариинке является зал под самой крышей. Именно там в 1908 году произошла ссора известных поэтов Серебряного века Николая Гумилева и Максимилиана Волошина , приведшая к дуэли. А ведь все начиналось весьма мирно: деятели искусства, среди которых также были Иннокентий Анненский, Александр Блок и Федор Шаляпин, пришли позировать для общего портрета. Из-за разразившегося конфликта завершить работу так и не удалось.

В 1914 году главный художник Петербургских Императорских театров Александр Головин, принадлежавший к объединению «Мир искусства», с помощью двух художественных техник (живописи и аппликации) оформил занавес театральной сцены таким же узором, какой украшал шлейф платья императрицы Марии Александровны.

Перемены двадцатого столетия

Почти сразу после Октябрьской революции правительственным декретом 9 ноября 1917 года Мариинский театр был объявлен Государственным и передан в ведение Народного комиссариата просвещения. Оперная и балетная труппы переживали не лучшие времена: многие звезды предшествующего века покинули родину и стали эмигрантами. Справиться с кризисом театру помогли новые молодые таланты, а также артисты, оставшиеся в Советской России.

После трагической гибели первого секретаря Ленинградского обкома ВКП(б) С.М. Кирова в 1934 году Мариинскому театру было присвоено его имя. Теперь театр коротко называли Кировским. В 1930-х гг.здесь появился уникальный реквизит: колокол, возраст которого насчитывал около двухсот лет. Кто привез его в театр, история умалчивает. Колокол использовали в операх «Хованщина» и «Борис Годунов» и в шутку называли одним из артистов труппы.

Последней предвоенной оперной премьерой театра по злой иронии судьбы был «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера, второй спектакль которого закончился поздним вечером 21 июня 1941 года – за несколько часов до нападения нацистов на СССР. Во время Великой Отечественной войны театр был эвакуирован в Пермь (тогда город носил название Молотов в честь действующего наркома иностранных дел), тогда как многие артисты в составе концертных бригад выступали в армейских частях, пунктах мобилизации и госпиталях. Молотовский областной театр по размерам, конечно, уступал Кировскому, поэтому многие спектакли пришлось адаптировать под имеющиеся условия, а декорации – создавать заново. Здание театра в Ленинграде регулярно подвергалось вражеским налетам, было сильно повреждено, однако смогло выстоять. По возвращении труппы в 1944 году после снятия блокады сезон открыли, конечно же, оперой «Жизнь за царя». Только называлась она теперь по-другому – «Иван Сусанин».

В 50-70-е годы в театре были поставлены такие знаменитые балеты, как «Спартак» Арама Хачатуряна, «Двенадцать» Бориса Тищенко, «Каменный цветок» Сергея Прокофьева , а также «Ленинградская симфония» Дмитрия Шостаковича. Одновременно с постановкой новых балетов в репертуаре театра бережно сохранялась классика. Двадцатое столетие подарило зрителю плеяду выдающихся артистов: Галину Уланову, Наталью Макарову, Михаила Барышникова, Рудольфа Нуреева. Их имена известны сейчас не только в Петербурге и даже не только в России, но и во всем мире. Российский (и советский) балет на протяжении всей истории своего существования остается эталоном.

Внешний облик здания театра вновь изменился в 1968-1970 годах благодаря генеральной реконструкции по проекту Саломеи Гельфер. Во время строительных работ обнаружилось нечто любопытное: когда вскрыли пол оркестровой ямы, под ним оказался битый хрусталь. До ближайшего спектакля никто не мог понять, как, а главное, почему он там находился. Впоследствии выяснилось, что в XIX веке хрусталь подкладывали для улучшения акустики!

В 1988 году главным дирижером и художественным руководителем театра стал Валерий Абисалович Гергиев, а спустя четыре года Мариинскому театру было возвращено его историческое название.

Что будет дальше?

В наши дни для того, чтобы увидеть постановки Мариинского театра, вовсе необязательно приезжать в Санкт-Петербург. Филиалы Мариинки открыты во Владивостоке и Владикавказе, а театральная труппа принимает участие в престижных фестивалях разных стран. При Мариинском театре действует музей с архивными костюмами и декорациями, и вместе с экскурсоводом преданный зритель может совершить прогулку по закулисью. С 2013 года в Северной столице появилась новая сцена, предназначенная для смелых и актуальных постановок. Мариинка процветает и развивается на радость театралам, сохраняя лучшие традиции своей вековой истории.

Обложка: Старая сцена Мариинского театра, панорама (фото: Oleg Bkhambri (Voltmetro) CC BY-SA 4.0)

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