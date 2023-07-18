Блок Александр Александр Александрович Блок – автор чарующих стихов о Прекрасной Даме и грозной поступи скифов, поэт великого дарования и предельной искренности. Он связал в своём творчестве две эпохи – мистику символизма, предчувствующую ужас крушения старого мира, и революционные вихри, сквозь которые прорастал мир новый.

Александр Александрович Блок – автор чарующих стихов о Прекрасной Даме и грозной поступи скифов, поэт великого дарования и предельной искренности. Он связал в своём творчестве две эпохи – мистику символизма, предчувствующую ужас крушения старого мира, и революционные вихри, сквозь которые прорастал мир новый.

Детство и юность Александра Блока

Александр Блок появился на свет 16 (28) ноября 1880 года в Санкт-Петербурге в интеллигентной дворянской семье. Отец поэта Александр Львович был человеком тяжёлого характера и покинул семью ещё до рождения сына, поэтому воспитание ребёнка легло на плечи матери Александры Андреевны, урождённой Бекетовой. Прочную духовную связь с ней Блок испытывал на протяжении всей жизни: «Мы с мамой – почти одно и то же». Важную роль в воспитании Саши сыграл дед по матери Андрей Николаевич Бекетов, известный ботаник и ректор Санкт-Петербургского университета.

Своё детство Блок провёл в дедовском доме, выезжая на лето в подмосковное имение Шахматово, где рос в атмосфере высоких духовных интересов и изысканных культурных запросов семьи. Среди близких знакомых Бекетовых были семейства Боткиных, Тютчевых, Бакуниных. Мальчик рос окружённый любовью и заботой, не соприкасаясь с бытовыми неурядицами и нехваткой внимания. Родные отмечали чуткость и впечатлительность ребёнка. В девять лет, когда мать второй раз вышла замуж, Биба – так звали Сашу Блока домашние – переехал на квартиру отчима, гвардейского офицера Ф.Ф. Кублицкого-Пиоттуха, но продолжал часто бывать у деда.

Образование Александра Блока

Первоначальные знания Александр получил под руководством матери, а с осени 1891 года стал учеником второго класса Введенской гимназии. Учился Блок без особых проблем, закончив курс девятым по отметкам среди однокашников. Латынь – извечный бич гимназистов – была для него любимым предметом. Он играючи переводил фрагменты из Овидия и Горация, за что всегда удостаивался похвалы преподавателя. Русская словесность, напротив, давалась не так легко: учитель требовал зубрёжки правил, а преподаватель по литературе полагал, что Лев Толстой – лишь заурядный писатель, и предостерегал молодых людей от сочинительства.

К последнему совету Блок оказался глух. Дома он создавал рукописные «журналы» – тетрадки в линейку, исписанные собственными стихами. К игре подключилась мать Александра в роли «цензора» и два кузена, которые заведовали научным и беллетристическим отделом. Помимо поэзии, юный Блок самозабвенно увлекался театром. В Шахматове он ставил любительские спектакли, несколько лет в старших классах посещал драматический кружок и даже задумывался о карьере актёра.

Тем не менее, по окончании гимназии юноша выбрал, явно не по зову сердца, более соответствующую общественному положению стезю и поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Здесь он закончил два курса, но осенью 1900 года перевёлся на славяно-русское отделение филологического факультета. Александр учился с перерывами и окончил университет только в 1906 году, но с дипломом первой степени, сдав и письменные, и устные экзамены на «отлично». К тому времени он уже обладал репутацией первоклассного поэта.

Начало творческой деятельности Александра Блока

Хотя складывать строки Блок начал рано, а его лирические опыты поощрялись матерью, впоследствии «серьёзное писание» он сам относил к 17-летнему возрасту – к периоду романтической влюблённости в 37-летнюю замужнюю даму Ксению Садовскую. Тогда он впервые пережил состояние мистической любви, впоследствии не раз становившейся источником его вдохновения. Ранние произведения Блока оказались наполнены жаждой поиска идеала, сокровенного смысла, удивлением перед таинствами мира.

Под впечатлением от романтических образов, созданных В.А. Жуковским и А.А. Фетом, от философии Платона и особенно сочинений В.С. Соловьёва, поэт проникся идеей Вечной Женственности, которая преобразит мир, и ждал грандиозных внутренних преображений при нисхождении на землю Таинственной Девы. Её образ Блок нашёл в своей будущей супруге – дочери знаменитого химика Любови Дмитриевне Менделеевой. На фоне этих настроений он вошёл в круг символистов, познакомился с Д.С. Мережковским, З.Н. Гиппиус, А. Белым, К.Д. Бальмонтом и другими поэтами.

Под мистическим очарованием символистского учения, под воздействием «яркого света идеала» в 1901–1902 гг. Блок создал цикл стихов о Прекрасной Даме. Однако, когда в октябре 1904 года книга вышла из печати, вызвав восторженные отзывы декадентов и издевательские отклики в официозной прессе, поэт был уже далёк от прежнего мировосприятия.

Творчество Александра Блока

Смена умонастроений и увлечение противоположными идеями стали характерными чертами творчества Александра Блока. Во время событий Первой русской революции поэта охватили соответствующие настроения. Он живо откликнулся на расстрел рабочего шествия 9 января 1905 года, участвовал в октябрьской демонстрации, познакомился с А.М. Горьким. Прежние туманные выси показались Блоку незначительными перед стихиями природы и человеческих страстей – теперь его привлекал дьявольский реализм городов.

В стихотворении «Балаганчик» поэт высмеял свои прежние верования, чем вызвал резкое неприятие недавних единомышленников: Андрей Белый даже провозгласил Блока изменником высоким идеалам. Однако публика приняла новые откровения весьма благосклонно: Незнакомка явно пришлась ей по вкусу больше, чем Прекрасная Дама. Летом 1907 года у Блока возник неподдельный интерес к народной жизни, к демократическому движению. Он резко критиковал символизм за оторванность от реалий, задавался извечными вопросами русской интеллигенции. Под воздействием новых порывов поэт создал сборник «Земля в снегу» и программное стихотворение «На поле Куликовом».

Во время путешествия по Италии в 1909 году поэта буквально «обожгло искусством», и из-под его пера вышел цикл «Итальянские стихи». Годы перед Первой мировой войной оказались отмечены в биографии Александра Блока «вслушиванием» в происходящее, ощущением грядущей катастрофы, внезапными сменами апатии и созидания. Его творчество было пронизано историчностью событий, рассуждениями о судьбах России. В 1911 году Блок издал свой четвёртый сборник стихов «Ночные часы», в 1913 году выпустил поэму «Роза и крест», продолжил начатую в 1910 году поэму «Возмездие», исследовал творчество А.А. Григорьева. В апреле 1914 года студия В.Э. Мейерхольда осуществила постановку блоковских «Балаганчика» и «Незнакомки».

На начало Первой мировой войны Блок откликнулся полными трагических предчувствий знаменитыми строками «Рождённые в года глухие…» Он называл войну пошлой и не разделял патриотического пафоса сограждан, характерного для первых месяцев конфликта. 7 июля 1916 года поэта призвали в армию. Благодаря содействию друзей его зачислили табельщиком в инженерно-строительную дружину и отправили в район Пинска. Служба в тылу не сильно утомляла поэта, но заставила замолчать его музу – в 1916–1917 гг. он почти ничего не писал. В марте 1917 года Блок приехал в отпуск в Петроград и остался там как редактор стенографических отчётов Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию преступлений царского правительства.

В 1917 году Блок под влиянием литературоведа и социолога Р.В. Иванова-Разумника проникся симпатией к левым эсерам. Октябрьские события вызвали у поэта прилив творческого вдохновения: он призывал деятелей культуры поддержать строительство нового мира и после двухлетнего перерыва вновь взялся за стихи. Рождённые в январе 1918 года поэмы «Двенадцать» и «Скифы» принадлежат к вершинам художественного мастерства Александра Блока. В «Двенадцати» в совершенной ритмической форме, построенной на диссонансах и просторечных проявлениях рифмы, поэт достиг совершенства музыкальной гармонии. Однако содержание поэмы, в отличие от формы, вызвало у многих сильное раздражение. Автора обвиняли в натянутости образов, неуместности сравнений. В «Скифах» Блок противопоставил зарождающийся стихийный мир и некогда великую, но меркнущую западную культуру.

Однако после огненной вспышки 1918 года поэтический голос Блока умолк. Он сотрудничал с «Всемирной литературой», некоторое время возглавлял Петроградское отделение Всероссийского союза поэтов, редактировал свои произведения, выпускал критические заметки, выступал с чтением стихов, но в повседневных заботах не смог отыскать былого вдохновения.

Семья и личная жизнь Александра Блока

Любовь занимала важнейшее место в жизни и творческих поисках Блока. Являясь от природы поэтом вдохновения, порыва, увлечения, он многие свои шедевры создал в моменты взлёта любовного влечения. Исполненный мистицизма Вечной Женственности или глубоких переживаний сердца, он представлял собой эталонный тип поэта. У певца глубоких и высоких чувств биографы насчитывают четыре всепоглощающих страсти – К.М. Садовская, Л.Д. Менделеева, Н.Н. Волохова и Л.А. Андреева-Дельмас. С каждой из них оказался связан особый период творчества Блока.

Юношеский курортный роман с Ксенией Садовской длился не более месяца, но оставил неизгладимый след в душе поэта. Он нередко обращался к нему в воспоминаниях как к первому большому любовному переживанию. По окончании гимназии Блок бесповоротно увлёкся Любовью Менделеевой, которую боготворил в начале общения и видел в ней воплощение Вечной Женственности. 17 августа 1903 года они поженились. После свадьбы поэт разочаровался в избраннице: она оказалась земной женщиной, а не Прекрасной Дамой. Супруги часто жили раздельно, имели связи на стороне, Любовь Дмитриевна даже родила ребёнка от одного из актёров своей труппы, но до конца жизни Блока они оставались мужем и женой.

В 1906 году Блок увлёкся актрисой театра Комиссаржевской Наташей Волоховой, эффектной брюнеткой. Поэт увековечил её облик в «Незнакомке» и «Снежной маске». В 1913 году Блок потерял голову от оперной певицы Любови Андреевой-Дельмас, которую прославил в образе «Кармен». Страстные отношения продолжались чуть более года, когда Блок вдруг почувствовал новый прилив нежных чувств к жене, с которой с тех пор не расставался до самой своей смерти.

Смерть и похороны Александра Блока

В молодости от Блока буквально веяло здоровьем, силой и красотой. Врачи отмечали лишь повышенную возбудимость поэта, граничащую с неврастенией, а потому прописывали ему санаторный отдых, морские купания и физические нагрузки. Зимой и весной 1920 года Блок перенёс тяжёлую форму гриппа. Видевшая его тем летом Надежда Чулкова, супруга приятеля поэта, вспоминала: «Блок огрубел, постарел, глаза тусклые». Следующей зимой болезнь повторилась. Появились боли в ногах, одышка, покалывания в сердце. Осмотр московскими врачами дал неутешительные результаты: сердечная болезнь, шумы, удушье. В июне после консилиума доктора объявили диагноз – острый эндокардит и психастения. Лечение ни к чему не привело.

Последние два месяца поэт провёл в постели, последние две недели – в полузабытьи. Ходатайство А.М. Горького о вывозе Блока на лечение за границу было одобрено, но оказалось запоздалым: 7 августа 1921 года Александр Блок скончался в возрасте 40 лет в своей петроградской квартире на улице Декабристов, бывшей Офицерской. Похороны великого поэта состоялись 10 августа. Несмотря на то, что объявление о похоронах опубликовать не успели, а только расклеили несколько афиш, собралось около 1000 провожавших. Гроб от дома Блока до Смоленского кладбища несли на руках. В сентябре 1944 года прах поэта перезахоронили на Литераторских мостках Волковского кладбища, на могиле установили обелиск из чёрного мрамора.

Значение творчества Александра Блока

Александр Блок принадлежит к числу самых выдающихся поэтов России. В его творчестве нашли отражение все сложные художественные процессы, затронувшие отечественную культуру начала XX века – от символического мистицизма до патриотических раздумий, от певучей лирики до чеканного слога революционной поры. Блок искал в поэзии высшую истину, пройдя через полурелигиозное поклонение недосягаемому Идеалу, через скептическое разочарование и перерождение, где главное место занимала любовь к Родине. Его лирическая трилогия с уходом от рая к реальности стала великим подвигом во имя Красоты и призывом к Новой жизни.

Избранная библиография произведений Александра Блока

Поэмы:

Поэма философская (1900–1901)

Её прибытие (1904)

Легенда (1905)

Ночная Фиалка (1905–1906)

Заклятие огнём и мраком (1907)

Осенняя любовь (1907)

Мэри (1908)

На поле Куликовом (1908)

Песнь ада (1909)

Флоренция (1909)

Три послания (1908–1910)

Через двенадцать лет (1909–1910)

Чёрная кровь (1909–1914)

Пляски смерти (1912–1914)

Жизнь моего приятеля (1912–1915)

Соловьиный сад (1914–1915)

Двенадцать (1918)

Скифы (1918)

Возмездие (1910–1921)

Пушкинскому дому (1921)

Над озером (?)

О смерти (?)

Стихотворения:

«В ночи, когда уснёт тревога…» (1898)

«Есть в дикой роще, у оврага…» (1898)

«Жизнь – как море, она всегда исполнена бури…» (1898)

«Как мучительно думать о счастьи былом…» (1898)

«Лупа проснулась. Город шумный…» (1898)

«Мне снилась смерть любимого созданья…» (1898)

«Мне снилась снова ты…» (1898)

«Муза в уборе весны постучалась к поэту…» (1898)

«Она молода и прекрасна была…» (1898)

«Офелия в цветах, в уборе…» (1898)

«Полный месяц встал над лугом…» (1898)

«Пусть светит месяц – ночь темна…» (1898)

«Ты много жил, я больше пел…» (1898)

«Усталый от дневных блужданий…» (1898)

«Я ношусь во мраке, в ледяной пустыне…» (1898)

«Я стремлюсь к роскошной воле…» (1898)

«Я шёл во тьме к заботам и веселью…» (1898)

Летний вечер («Последние лучи заката…») (1898)

Моей матери («Друг, посмотри, как в равнине небесной…») (1898)

На вечере в честь Л.Н. Толстого («В толпе, родной по вдохновенью…») (1898)

Поэма («Старый розовый куст…») (1898)

«Город спит, окутан мглою…» (1899)

«Дышит утро в окошко твое…» (1899)

«За краткий сон, что нынче снится…» (1899)

«Когда толпа вокруг кумирам рукоплещет…» (1899)

«Когда я был ребенком, – лес ночной…» (1899)

«Милый друг! Ты юною душою…» (1899)

«Мы были вместе, помню я…» (1899)

«Не легли ещё тени вечерние…» (1899)

«Ночной туман застал меня в дороге…» (1899)

«О, как безумно за окном…» (1899)

«О, наконец! Былой тревоге…» (1899)

«Окрай небес – звезда омега…» (1899)

«Помнишь ли город тревожный…» (1899)

«Сама судьба мне завещала…» (1899)

«Там, за далью бесконечной…» (1899)

«Я шёл к блаженству. Путь блестел…» (1899)

Servus-reginae («Не призывай. И без призыва…») (1899)

Гамаюн, птица вещая («На гладях бесконечных вод…») (1899)

Одиночество («Река несла по ветру льдины…») (1899)

Перед грозой («Закат горел в последний раз…») (1899)

Песня Офелии («Разлучаясь с девой милой…») (1899)

После дождя («Сирени бледные дождём к земле прибиты…») (1899)

«Бежим, бежим, дитя свободы…» (1900)

«В ночи, исполненной грозою…» (1900)

«В ночь молчаливую чудесен…» (1900)

«В полночь глухую рождённая…» (1900)

«В те дни, когда душа трепещет…» (1900)

«В фантазии рождаются порою…» (1900)

«В часы вечернего тумана…» (1900)

«Измучен бурей вдохновенья…» (1900)

«Ищу спасенья…» (1900)

«К ногам презренного кумира…» (1900)

«Лениво и тяжко плывут облака…» (1900)

«На небе зарево. Глухая ночь мертва…» (1900)

«Не призывай и не сули…» (1900)

«Ночь тёплая одела острова…» (1900)

«Отрекись от любимых творений…» (1900)

«Поклонник эллинов – я лиру забывал…» (1900)

«Полна усталого томленья…» (1900)

«Пора вернуться к прежней битве…» (1900)

«Последний пурпур догорал…» (1900)

«Поэт в изгнаньи и в сомненьи…» (1900)

«Прошедших дней немеркнущим сияньем…» (1900)

«Сегодня в ночь одной тропою…» (1900)

«Твой образ чудится невольно…» (1900)

«То отголосок юных дней…» (1900)

«Хоть всё по-прежнему певец…» (1900)

«Шли мы стезёю лазурною…» (1900)

«Я шёл во тьме дождливой ночи…» (1900)

«Ярким солнцем, синей далью…» (1900)

31 Декабря 1900 года («И ты, мой юный, мой печальный…») (1900)

Аметист («Порою в воздухе, согретом…») (1900)

Валькирия (1900)

Осенняя элегия («Медлительной чредой нисходит день осенний…») (1900)

После грозы («Под величавые раскаты…») (1900)

«Белой ночью месяц красный…» (1901)

«Будет день – и свершится великое…» (1901)

«В бездействии младом, в передрассветной лени…» (1901)

«В день холодный, в день осенний…» (1901)

«В передзакатные часы…» (1901)

«Ветер принёс издалёка…» (1901)

«Вечереющий день, догорая…» (1901)

«Вечереющий сумрак, поверь…» (1901)

«Видно, дни золотые пришли…» (1901)

«Внемля зову жизни смутной…» (1901)

«Всё бытие и сущее согласно…» (1901)

«Всё отлетают сны земные…» (1901)

«Встану я в утро туманное…» (1901)

«Душа молчит. В холодном небе…» (1901)

«Жду я холодного дня…» (1901)

«За городом в полях весною воздух дышит…» (1901)

«За туманом, за лесами…» (1901)

«Зарево белое, жёлтое, красное…» (1901)

«Кругом далёкая равнина…» (1901)

«Кто-то шепчет и смеётся…» (1901)

«Молчи, как встарь, скрывая свет…» (1901)

«Мчит меня мёртвая сила…» (1901)

«Навстречу вешнему расцвету…» (1901)

«Не жаль мне дней ни радостных, ни знойных…» (1901)

«Не жди последнего ответа…» (1901)

«Не пой ты мне и сладостно, и нежно…» (1901)

«Не сердись и прости…» (1901)

«Не ты ль в моих мечтах…» (1901)

«Небесное умом не измеримо…» (1901)

«Недосказанной речи тревогу…» (1901)

«Нет конца лесным тропинкам…» (1901)

«Ночью вьюга снежная…» (1901)

«Ночью сумрачной и дикой…» (1901)

«Одинокий, к тебе прихожу…» (1901)

«Она росла за дальними горами…» (1901)

«Они звучат, они ликуют…» (1901)

«Предчувствую Тебя. Года проходят мимо…» (1901)

«Признак истинного чуда…» (1901)

«Прозрачные, неведомые тени…» (1901)

«Пройдёт зима – увидишь ты…» (1901)

«Сегодня шла Ты одиноко…» (1901)

«Скрипнула дверь. Задрожала рука…» (1901)

«Снова ближе вечерние тени…» (1901)

«Сумерки, сумерки вешние…» (1901)

«Тихо вечерние тени…» (1901)

«Ты горишь над высокой горою…» (1901)

«Ты отходишь в сумрак алый…» (1901)

«Хранила я среди младых созвучий…» (1901)

«Я всё гадаю над тобою…» (1901)

«Я вышел. Медленно сходили…» (1901)

«Я долго ждал – ты вышла поздно…» (1901)

«Я жду призыва, ищу ответа…» (1901)

«Я ли пишу, или ты из могилы …» (1901)

Ворожба («Я могуч и велик ворожбою…») (1901)

Ночь на Новый Год («Лежат холодные туманы…») (1901)

Посвящение («Встали надежды пророка…») (1901)

При посылке роз («Смотрел отвека бог лукавый…») (1901)

«Бегут неверные дневные тени…» (1902)

«Без меня б твои сны улетали…» (1902)

«Брожу в стенах монастыря…» (1902)

«Будет день, словно миг веселья…» (1902)

«Был вечер поздний и багровый…» (1902)

«В городе колокол бился…» (1902)

«В чужбину по гудящей стали…» (1902)

«Вдали мигнул огонь вечерний…» (1902)

«Верю в Солнце Завета…» (1902)

«Весна в реке ломает льдины…» (1902)

«Все кричали у круглых столов…» (1902)

«Вхожу я в тёмные храмы…» (1902)

«Высоко с темнотой сливается стена…» (1902)

«Говорили короткие речи…» (1902)

«Давно хожу я под окнами…» (1902)

«Днём вершу я дела суеты…» (1902)

«Дома растут, как желанья…» (1902)

«Его встречали повсюду…» (1902)

«Ещё бледные зори на небе…» (1902)

«Жизнь медленная шла…» (1902)

«Загляжусь ли я в ночь на метелицу…» (1902)

«Запевающий сон, зацветающий цвет…» (1902)

«Золотистою долиной…» (1902)

«Или устал ты до времени…» (1902)

«Как сон, уходит летний день…» (1902)

«Когда святого забвения…» (1902)

«Ловлю дрожащие, хладеющие руки…» (1902)

«Люблю высокие соборы…» (1902)

«Мне страшно с Тобой встречаться…» (1902)

«Мой вечер близок и безволен…» (1902)

«Мы встречались с тобой на закате…» (1902)

«Мы живём в старинной келье…» (1902)

«На весенний праздник света…» (1902)

«На обряд я спешил погребальный…» (1902)

«На ржавых петлях открываю ставни…» (1902)

«На тёмном пороге тайком…» (1902)

«Она ждала и билась в смертной муке…» (1902)

«Она стройна и высока…» (1902)

«Поздно. В окошко закрытое…» (1902)

«Покраснели и гаснут ступени…» (1902)

«При жёлтом свете веселились…» (1902)

«Пробивалась певучим потоком…» (1902)

«Разгораются тайные знаки…» (1902)

«Сбежал с горы и замер в чаще…» (1902)

«Свет в окошке шатался…» (1902)

«Свобода смотрит в синеву…» (1902)

«Слышу колокол. В поле весна…» (1902)

«Сны безотчётны, ярки краски…» (1902)

«Сны раздумий небывалых…» (1902)

«Стою у власти, душой одинок…» (1902)

«Странных и новых ищу на страницах…» (1902)

«Там – в улице стоял какой-то дом…» (1902)

«Там, в полусумраке собора…» (1902)

«Тебе, Тебе, с иного света…» (1902)

«Тебя скрывали туманы…» (1902)

«Травы спят красивые…» (1902)

«Ты – божий день…» (1902)

«Ты не ушла. Но, может быть…» (1902)

«Ужасен холод вечеров…» (1902)

«Успокоительны, и чудны…» (1902)

«Утомлённый, я терял надежды…» (1902)

«Ушёл он, скрылся в ночи…» (1902)

«Ушёл я в белую страну…» (1902)

«Ушли в туман мечтания…» (1902)

«Хоронил я тебя, и, тоскуя…» (1902)

«Царица смотрела заставки…» (1902)

«Целый день передо мною…» (1902)

«Я вышел в ночь – узнать…» (1902)

«Я жалок в глубоком бессильи…» (1902)

«Я и молод, и свеж, и влюблён…» (1902)

«Я искал голубую дорогу…» (1902)

«Я их хранил в приделе Иоанна…» (1902)

«Я медленно сходил с ума…» (1902)

«Я просыпался и всходил…» (1902)

«Я тишиною очарован…» (1902)

«Я укрыт до времени в приделе…» (1902)

«Я, изнурённый и премудрый…» (1902)

«Я, отрок, зажигаю свечи…» (1902)

«Явился он на стройном бале…» (1902)

Religio («Любил я нежные слова…») (1902)

На смерть деда. («Мы вместе ждали смерти или сна…») (1902)

Песня Офелии («Он вчера нашептал мне много…») (1902)

Старик. («Под старость лет, забыв святое…») (1902)

Сфинкс («Шевельнулась безмолвная сказка пустынь…») (1902)

Экклесиаст («Благословляя свет и тень…») (1902)

«Ветер хрипит на мосту меж столбами…» (1903)

«Всё ли спокойно в народе?..» (1903)

«Днём за нашей стеной молчали…» (1903)

«Ей было пятнадцать лет…» (1903)

«Если только она подойдёт…» (1903)

«Зимний ветер играет терновником…» (1903)

«Когда я стал дряхлеть и стынуть…» (1903)

«Когда я уйду на покой от времён…» (1903)

«Крыльцо её словно паперть…» (1903)

«Мне гадалка с морщинистым ликом…» (1903)

«Мне снились весёлые думы…» (1903)

«Мы шли на Лидо в час рассвета…» (1903)

«Отворяются двери – там мерцанья…» (1903)

«Очарованный вечер мой долог…» (1903)

«Плачет ребёнок. Под лунным серпом…» (1903)

«По берегу плелся больной человек…» (1903)

«По городу бегал чёрный человек…» (1903)

«Погружался я в море клевера…» (1903)

«Просыпаюсь я – и в поле туманно…» (1903)

«Разгадал я, какие цветы…» (1903)

«Сердито волновались нивы…» (1903)

«Сижу за ширмой…» (1903)

«Скрипка стонет под горой…» (1903)

«Снова иду я над этой пустынной равниной…» (1903)

«Среди гостей ходил я в чёрном фраке…» (1903)

«Так. Я знал. И ты задул…» (1903)

«Ты у камина, склонив седины…» (1903)

«У забытых могил пробивалась трава…» (1903)

«Целый год не дрожало окно…» (1903)

«Я был весь в пёстрых лоскутьях…» (1903)

«Я вырезал посох из дуба…» (1903)

«Я к людям не выйду навстречу…» (1903)

«Я умер. Я пал от раны…» (1903)

Вербная суббота («Вечерние люди уходят в дома…») (1903)

Вступление («Отдых напрасен. Дорога крута…») (1903)

Двойник («Вот моя песня – тебе, Коломбина…») (1903)

Из газет. («Встала в сияньи. Крестила детей…») (1903)

Рассвет («Я встал и трижды поднял руки…») (1903)

Статуя («Лошадь влекли под уздцы на чугунный…») (1903)

Фабрика («В соседнем доме окна жёлты…») (1903)

«Барка жизни встала…» (1904)

«Блеснуло в глазах. Метнулось в мечте…» (1904)

«В высь изверженные дымы…» (1904)

«В кабаках, в переулках, в извивах…» (1904)

«В час, когда пьянеют нарциссы…» (1904)

«Вечность бросила в город…» (1904)

«Вот – в изнурительной работе…» (1904)

«Вот он – ряд гробовых ступеней…» (1904)

«Всё бежит, мы пребываем…» (1904)

«Все отошли. Шумите, сосны…» (1904)

«Город в красные пределы…» (1904)

«Гроб невесты лёгкой тканью…» (1904)

«Дали слепы, дни безгневны…» (1904)

«День поблёк, изящный и невинный…» (1904)

«Жду я смерти близ денницы…» (1904)

«Зажигались окна узких комнат…» (1904)

«Мой любимый, мой князь, мой жених…» (1904)

«На перекрёстке…» (1904)

«Нежный! У ласковой речки…» (1904)

«Поднимались из тьмы погребов…» (1904)

«Поёт, краснея, медь…» (1904)

«Светлый сон, ты не обманешь…» (1904)

«Сторожим у входа в терем…» (1904)

«Ты оденешь меня в серебро…» (1904)

«Тяжко нам было под вьюгами…» (1904)

«Фиолетовый запад гнетёт…» (1904)

«Я восходил на все вершины…» (1904)

«Я жалобной рукой сжимаю свой костыль…» (1904)

«Я живу в глубоком покое…» (1904)

Болотные чертенятки («Я прогнал тебя кнутом…») (1904)

Вечерняя молитва («Солнце сходит на запад…») (1904)

Взморье («Сонный вздох онемелой волны…») (1904)

Гимн («В пыльный город небесный кузнец прикатил…») (1904)

Голос в тучах (1904)

Корабли идут (1904)

Корабли пришли (1904)

Моей матери («Помнишь думы? Они улетели…») (1904)

Ночная молитва («Спи. Да будет твой сон спокоен…») (1904)

Ночная молитва («Тебе, Чей Сумрак был так ярок…») (1904)

Ночь («Маг, простёрт над миром брений…») (1904)

Обман («В пустом переулке весенние воды…») (1904)

Песня матросов (1904)

Пётр («Он спит, пока закат румян…») (1904)

Поединок («Дни и ночи я безволен…») (1904)

Последний день («Ранним утром, когда люди ленились шевелиться…») (1904)

Рабочие на рейде (1904)

Рассвет (1904)

Так было (1904)

Утренняя молитва («До утра мы в комнатах спорим…») (1904)

«Белый конь чуть ступает усталой ногой…» (1905)

«Болото – глубокая впадина…» (1905)

«В голубой далёкой спаленке…» (1905)

«В лапах косматых и страшных…» (1905)

«В туманах, над сверканьем рос…» (1905)

«Вися над городом всемирным…» (1905)

«Вот на тучах пожелтелых…» (1905)

«Вот он – Христос – в цепях и розах…» (1905)

«Девушка пела в церковном хоре…» (1905)

«Ещё прекрасно серое небо…» (1905)

«Иду – и всё мимолётно…» (1905)

«На весеннем пути в теремок…» (1905)

«Не мани меня ты, воля…» (1905)

«Не строй жилищ у речных излучин…» (1905)

«Она весёлой невестой была…» (1905)

«Осень поздняя. Небо открытое…» (1905)

«Оставь меня в моей дали…» (1905)

«Полюби эту вечность болот…» (1905)

«Потеха! Рокочет труба…» (1905)

«Прискакала дикой степью…» (1905)

«Старость мёртвая бродит вокруг…» (1905)

«Так. Неизменно всё, как было…» (1905)

«Там, в ночной завывающей стуже…» (1905)

«Ты проходишь без улыбки…» (1905)

«Улица, улица…» (1905)

«Утихает светлый ветер…» (1905)

«Шли на приступ. Прямо в грудь…» (1905)

«Я вам поведал неземное…» (1905)

«Я живу в отдалённом скиту…» (1905)

Балаганчик («Вот открыт балаганчик…») (1905)

Болотный попик («На весенней проталинке…») (1905)

Бред («Я знаю, ты близкая мне…») (1905)

Влюблённость («Королевна жила на высокой горе…») (1905)

Вступление («Ты в поля отошла без возврата…») (1905)

Легенда («Господь, ты слышишь? Господь, простишь ли?..») (1905)

Митинг («Он говорил умно и резко…») (1905)

Моей матери («Тихо. И будет всё тише…») (1905)

Невидимка («Веселье в ночном кабаке…») (1905)

Осенняя воля («Выхожу я в путь, открытый взорам…») (1905)

Перстень-Страданье («Шёл я по улице, горем убитый…») (1905)

Песенка («Она поёт в печной трубе…») (1905)

Пляски осенние («Волновать меня снова и снова…») (1905)

Повесть («В окнах, занавешенных сетью мокрой пыли…») (1905)

Поэт («Сидят у окошка с папой…») (1905)

Старушка и чертенята («Побывала старушка у Троицы…») (1905)

Сытые («Они давно меня томили…») (1905)

Твари весенние («Золотистые лица купальниц…») (1905)

У моря («Стоит полукруг зари…») (1905)

Эхо («К зелёному лугу, взывая, внимая…») (1905)

Ночная фиалка. Сон («Миновали случайные дни…») (1905–1906)

«В серебре росы трава…» (1906)

«В синем небе, в темной глуби…» (1906)

«В час глухой разлуки с морем…» (1906)

«Вот явилась. Заслонила…» (1906)

«Есть лучше и хуже меня…» (1906)

«Ищу огней – огней попутных…» (1906)

«К вечеру вышло тихое солнце…» (1906)

«Лазурью бледной месяц плыл…» (1906)

«Милый брат! Завечерело…» (1906)

«Мы подошли – и воды синие…» (1906)

«На серые камни ложилась дремота…» (1906)

«Нет имени тебе, мой дальний…» (1906)

«Ночь. Город угомонился…» (1906)

«О жизни, догоревшей в хоре…» (1906)

«Передвечернею порою…» (1906)

«Прошли года, но ты – всё та же…» (1906)

«Сольвейг! О, Сольвейг! О, Солнечный Путь!..» (1906)

«Так окрылённо, так напевно…» (1906)

«Там дамы щеголяют модами…» (1906)

«Твое лицо бледней, чем было…» (1906)

«Твоя гроза меня умчала…» (1906)

«Ты был осыпан звёздным цветом…» (1906)

«Ты можешь по траве зелёной…» (1906)

«Ты придёшь и обнимешь…» (1906)

«Ты смотришь в очи ясным зорям…» (1906)

«Хожу, брожу понурый…» (1906)

«Шлейф, забрызганный звёздами…» (1906)

«Я был смущённый и весёлый…» (1906)

«Я в четырёх стенах – убитый…» (1906)

Ангел-Хранитель («Люблю Тебя, Ангел-Хранитель во мгле…») (1906)

Балаган («Над чёрной слякотью дороги…») (1906)

В октябре («Открыл окно. Какая хмурая…») (1906)

Вербочки («Мальчики да девочки…») (1906)

Иванова ночь («Мы выйдем в сад с тобою…») (1906)

На чердаке («Что на свете выше…») (1906)

Незнакомка («По вечерам над ресторанами…») (1906)

Окна во двор («Одна мне осталась надежда…») (1906)

Пожар («Понеслись, блеснули в очи…») (1906)

Проклятый колокол («Вёсны и зимы меняли убранство…») (1906)

Русь («Ты и во сне необычайна…») (1906)

Сказка о петухе и старушке («Петуха упустила старушка…») (1906)

Сольвейг («Сольвейг! Ты прибежала на лыжах ко мне…») (1906)

Сын и мать («Сын осеняется крестом…») (1906)

Тишина цветёт («Здесь тишина цветёт и движет…») (1906)

Угар («Заплетаем, расплетаем…») (1906)

Холодный день («Мы встретились с тобою в храме…») (1906)

«В густой траве пропадёшь с головой…» (1907)

«В те ночи светлые, пустые…» (1907)

«В этот серый летний вечер…» (1907)

«Всюду ясность божия…» (1907)

«За холмом отзвенели упругие латы…» (1907)

«Зачатый в ночь, я в ночь рождён…» (1907)

«И я провёл безумный год…» (1907)

«Когда я создавал героя…» (1907)

«Она пришла с заката…» (1907)

«Придут незаметные белые ночи…» (1907)

«С каждой весною пути мои круче…» (1907)

«Тропами тайными, ночными…» (1907)

«Ты отошла, и я в пустыне…» (1907)

«Ушла. Но гиацинты ждали…» (1907)

«Я в дольний мир вошла, как в ложу…» (1907)

«Я насадил мой светлый рай…» (1907)

«Я ухо приложил к земле…» (1907)

Бледные сказанья («Посмотри, подруга, эльф твой…») (1907)

В дюнах («Я не люблю пустого словаря…») (1907)

В Северном море («Что сделали из берега морского…») (1907)

В снегах («И я затянут…») (1907)

В углу дивана («Но в камине дозвенели…») (1907)

Влюблённость («И опять твой сладкий сумрак, влюблённость…») (1907)

Второе крещенье («Открыли дверь мою метели…») (1907)

Голоса («Нет исхода вьюгам певучим…») (1907)

Девушке («Ты перед ним – что стебель гибкий…») (1907)

Её песни («Не в земной темнице душной…») (1907)

Заклятие огнём и мраком (1907)

Здесь и там («Ветер звал и гнал погоню…») (1907)

И опять снега («И опять, опять снега…») (1907)

Инок («Никто не скажет: я безумен…») (1907)

Клеопатра («Открыт паноптикум печальный…») (1907)

Крылья («Крылья лёгкие раскину…») (1907)

На зов метелей («Белоснежней не было зим…») (1907)

На снежном костре («И взвился костёр высокий…») (1907)

На страже («Я – непокорный и свободный…») (1907)

Над озером («С вечерним озером я разговор веду…») (1907)

Насмешница («Подвела мне брови красным…») (1907)

Настигнутый метелью («Вьюга пела…») (1907)

Не надо («Не надо кораблей из дали…») (1907)

Неизбежное («Тихо вывела из комнат…») (1907)

Нет исхода («Нет исхода из вьюг…») (1907)

О смерти («Всё чаще я по городу брожу…») (1907)

Обречённый («Тайно сердце просит гибели…») (1907)

Они читают стихи («Смотри: я спутал все страницы…») (1907)

Осенняя любовь (1907)

Песня Фаины («Когда гляжу в глаза твои…») (1907)

Под масками («А под маской было звёздно…») (1907)

Последний путь («В снежной пене – предзакатная…») (1907)

Прочь! («И опять открыли солнца…») (1907)

Сердце предано метели («Сверкни, последняя игла…») (1907)

Сквозь винный хрусталь («В длинной сказке…») (1907)

Смятение («Мы ли – пляшущие тени?..») (1907)

Снежная вязь («Снежная мгла взвилась…») (1907)

Снежная дева («Она пришла из дикой дали…») (1907)

Снежное вино («И вновь, сверкнув из чаши винной…») (1907)

Тени на стене («Вот прошёл король с зубчатым…») (1907)

Тревога («Сердце, слышишь…») (1907)

Усталость («Кому назначен тёмный жребий…») (1907)

«Вот он – ветер…» (1908)

«Всё б тебе желать веселья…» (1908)

«Всю жизнь ждала. Устала ждать…» (1908)

«Грустя и плача и смеясь…» (1908)

«Душа! Когда устанешь верить?..» (1908)

«И я любил. И я изведал…» (1908)

«Когда вы стоите на моем пути…» (1908)

«Когда замрут отчаянье и злоба…» (1908)

«Май жестокий с белыми ночами!..» (1908)

«Не затем величал я себя паладином…» (1908)

«Ночь – как ночь, и улица пустынна…» (1908)

«О доблестях, о подвигах, о славе…» (1908)

«Она пришла с мороза…» (1908)

«Она, как прежде, захотела…» (1908)

«Опустись, занавеска линялая…» (1908)

«Свирель запела на мосту…» (1908)

«Своими горькими слезами…» (1908)

«Старинные розы несу, одинок…» (1908)

«Твое лицо мне так знакомо…» (1908)

«Ты так светла, как снег невинный…» (1908)

«Уже над морем вечереет…» (1908)

«Усните блаженно, заморские гости, усните…» (1908)

«Часовая стрелка близится к полночи…» (1908)

«Я миновал закат багряный…» (1908)

«Я не звал тебя – сама ты подошла…» (1908)

«Я помню длительные муки…» (1908)

«Я пригвождён к трактирной стойке…» (1908)

Встречной («Я только рыцарь и поэт…») (1908)

Друзьям («Друг другу мы тайно враждебны…») (1908)

За гробом («Божья матерь утоли мои печали…») (1908)

Забывшие тебя («И час настал. Свой плащ скрутило время…») (1908)

Не пришёл на свиданье («Поздним вечером ждала…») (1908)

Поэты («За городом вырос пустынный квартал…») (1908)

Россия («Опять, как в годы золотые…») (1908)

«В голодной и больной неволе…» (1909)

«В эти жёлтые дни меж домами…» (1909)

«Весенний день прошёл без дела…» (1909)

«Вот девушка, едва развывшись…» (1909)

«Всё на земле умрёт – и мать, и младость…» (1909)

«Всё это было, было, было…» (1909)

«Глаза, опущенные скромно…» (1909)

«Дохнула жизнь в лицо могилой…» (1909)

«Дым от костра струёю сизой…» (1909)

«Здесь в сумерки в конце зимы…» (1909)

«Из хрустального тумана…» (1909)

«Искусство – ноша на плечах…» (1909)

«Как прощались, страстно клялись…» (1909)

«Какая дивная картина…» (1909)

«Когда я прозревал впервые…» (1909)

«Когда, вступая в мир огромный…» (1909)

«Кольцо существованья тесно…» (1909)

«Мой милый, будь смелым…» (1909)

«Не венчал мою голову траурный лавр…» (1909)

«Не спят, не помнят, не торгуют…» (1909)

«Под шум и звон однообразный…» (1909)

«Поздней осенью из гавани…» (1909)

«Покойник спать ложится…» (1909)

«Почиет в мире Теодорих…» (1909)

«Так. Буря этих лет прошла…» (1909)

«Ты в комнате один сидишь…» (1909)

«Уж вечер светлой полосою…» (1909)

«Чем больше хочешь отдохнуть…» (1909)

«Я сегодня не помню, что было вчера…» (1909)

Madonna da Settignano («Встретив на горном тебя перевале…») (1909)

Благовещение («С детских лет – видения и грёзы…») (1909)

Венеция («С ней уходил я в море…») (1909)

Двойник («Однажды в октябрьском тумане…») (1909)

Девушка из Сполетто («Строен твой стан, как церковные свечи…») (1909)

На островах («Вновь оснежённые колонны…») (1909)

На смерть младенца («Когда под заступом холодным…») (1909)

Осенний день («Идём по жнивью, не спеша…») (1909)

Перуджия («День полувесёлый, полустрадный…») (1909)

Равенна («Всё, что минутно, всё, что бренно…») (1909)

Сиена («В лоне площади пологой…») (1909)

Сиенский собор («Когда страшишься смерти скорой…») (1909)

Сусальный ангел («На разукрашенную ёлку…») (1909)

Успение («Её спелёнутое тело…») (1909)

Утро в Москве («Упоительно встать в ранний час…») (1909)

Флоренция (1909)

Фьезоле («Стучит топор, и с кампанил…») (1909)

Эпитафия Фра Филиппо Липпи (1909)

«В неуверенном, зыбком полете…» (1910)

«Где отдаётся в длинных залах…» (1910)

«Дух пряный марта был в лунном круге…» (1910)

«Идут часы, и дни, и годы…» (1910)

«Как тяжело ходить среди людей…» (1910)

«Когда-то гордый и надменный…» (1910)

«Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?..» (1910)

«С мирным счастьем покончены счёты…» (1910)

«Сегодня ты на тройке звонкой…» (1910)

«Седые сумерки легли…» (1910)

«Там неба осветлённый край…» (1910)

«Я коротаю жизнь мою…» (1910)

В ресторане («Никогда не забуду, он был, или не был…») (1910)

Голоса скрипок («Из длинных трав встаёт луна…») (1910)

Демон («Иди, иди за мной – покорной…») (1910)

Демон («Прижмись ко мне крепче и ближе…») (1910)

Комета («Ты нам грозишь последним часом…») (1910)

На железной дороге («Под насыпью, во рву некошеном…») (1910)

На смерть Комиссаржевской («Пришла порою полуночной…») (1910)

Посещение («То не ели, не тонкие ели…») (1910)

Сон («Я видел сон: мы в древнем склепе…») (1910)

Юрию Верховскому («Дождь мелкий, разговор неспешный…») (1910)

«Без слова мысль, волненье без названья…» (1911)

«О, как смеялись вы над нами…» (1911)

Унижение («В черных сучьях дерев обнажённых…») (1911)

Авиатор («Летун отпущен на свободу…») (1910–1912)

Шаги командора («Тяжкий, плотный занавес у входа…») (1910–1912)

«Благословляю всё, что было…» (1912)

«Болотистым пустынным лугом…» (1912)

«В небе – день, всех ночей суеверней…» (1912)

«В сыром ночном тумане…» (1912)

«Ветр налетит, завоет снег…» (1912)

«Есть минуты, когда не тревожит…» (1912)

«И вновь – порывы юных лет…» (1912)

«Как свершилось, как случилось?..» (1912)

«Миры летят. Года летят…» (1912)

«Мой бедный, мой далёкий друг!..» (1912)

«Осенний вечер был. Под звук дождя стеклянный…» (1912)

«Повеселясь на буйном пире…» (1912)

«Приближается звук. И, покорна щемящему звуку…» (1912)

«Сквозь серый дым от краю и до краю…» (1912)

«Шар раскалённый, золотой…» (1912)

Валерию Брюсову («И вновь, и вновь твой дух таинственный…») (1912)

Владимиру Бестужеву («Да, знаю я: пронзили ночь отвека…») (1912)

Вячеславу Иванову («Был скрипок вой в разгаре бала…») (1912)

Испанке («Не лукавь же, себе признаваясь…») (1912)

К музе («Есть в напевах твоих сокровенных…») (1912)

Сны («И пора уснуть, да жалко…») (1912)

«Было то в темных Карпатах…» (1913)

«Ваш взгляд – его мне подстеречь…» (1913)

«Вспомнил я старую сказку…» (1913)

«Есть времена, есть дни, когда…» (1913)

«Есть игра: осторожно войти…» (1913)

«Из ничего – фонтаном синим…» (1913)

«Как растёт тревога к ночи!..» (1913)

«Милый друг, и в этом тихом доме…» (1913)

«Мы забыты, одни на земле…» (1913)

«Натянулись гитарные струны…» (1913)

«О, нет! не расколдуешь сердца ты…» (1913)

«Поёт, поёт… Поёт и ходит возле дома…» (1913)

«Ты – буйный зов рогов призывных…» (1913)

«Ты говоришь, что я дремлю…» (1913)

«Я вижу блеск, забытый мной…» (1913)

Анне Ахматовой («Красота страшна – Вам скажут…») (1913)

Новая Америка («Праздник радостный, праздник великий…») (1913)

Седое утро («Утреет. С богом! По домам!..») (1913)

Художник («В жаркое лето и в зиму метельную…») (1913)

«Задебренные лесом кручи…» (1907–1914)

Голос из хора («Как часто плачем – вы и я…») (1910–1914)

На Пасхе («В сапогах бутылками…») (1910–1914)

«Да. Так диктует вдохновенье…» (1911–1914)

«Ты помнишь? В нашей бухте сонной…» (1911–1914)

«Бушует снежная весна…» (1914)

«Была ты всех ярче, верней и прелестней…» (1914)

«В огне и холоде тревог…» (1914)

«Вербы – это весенняя таль…» (1914)

«Ветер стих, и слава заревая…» (1914)

«Грешить бесстыдно, непробудно…» (1914)

«Есть демон утра. Дымно-светел он…» (1914)

«Земное сердце стынет вновь…» (1914)

«Как день, светла, но непонятна…» (1914)

«Как океан меняет цвет…» (1914)

«Когда мы встретились с тобой…» (1914)

«На небе – празелень, и месяца осколок…» (1914)

«Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь…» (1914)

«Ну, что же? Устало заломлены слабые руки…» (1914)

«О да, любовь вольна, как птица…» (1914)

«О, я хочу безумно жить…» (1914)

«Он занесён – сей жезл железный…» (1914)

«Петербургские сумерки снежные…» (1914)

«Петроградское небо мутилось дождём…» (1914)

«Разлетясь по всему небосклону…» (1914)

«Рождённые в года глухие…» (1914)

«Сердитый взор бесцветных глаз…» (1914)

«Смычок запел. И облак душный…» (1914)

«Среди поклонников Кармен…» (1914)

«Та жизнь прошла…» (1914)

«Ты – как отзвук забытого гимна…» (1914)

«Ты жил один! Друзей ты не искал…» (1914)

«Я – Гамлет. Холодеет кровь…» (1914)

«Я не предал белое знамя…» (1914)

Антверпен («Пусть это время далеко…») (1914)

Женщина («Да, я изведала все муки…») (1914)

Последнее напутствие («Боль проходит понемногу…») (1914)

«За горами, за лесами…» (1915)

«На улице – дождик и слякоть…» (1915)

«Похоронят, зароют глубоко…» (1915)

«Протекли за годами года…» (1915)

«Пусть я и жил, не любя…» (1915)

Перед судом («Что же ты потупилась в смущеньи?..») (1915)

«Дикий ветер стекла гнёт…» (1916)

«Превратила всё в шутку сначала…» (1916)

«Ты твердишь, что я холоден, замкнут и сух…» (1916)

Коршун («Чертя за кругом плавный круг…») (1916)

Пьесы и рассказы:

Балаганчик (1906)

Девушка розовой калитки и муравьиный царь (1906)

Король на площади (1906)

Незнакомка (1906)

О любви, поэзии и государственной службе (1906)

Сказка о той, которая не поймёт её (1907)

Песня судьбы (1908)

Роза и крест (1912)

Исповедь язычника (1918)

Сограждане (1918)

Рамзес (1919)

Ни сны, ни явь (1921)