Гумилёв Николай Николай Гумилёв – поэт-воин, поэт-странник, поэт-романтик. Его поэзия необычна для русской литературы: она полна экзотических стран, мужественных героев и деятельного взгляда на мир.

Николай Гумилёв – поэт-воин, поэт-странник, поэт-романтик. Его поэзия необычна для русской литературы: она полна экзотических стран, мужественных героев и деятельного взгляда на мир. Жизнь поэта не менее увлекательна, чем его творчество – он охотился на диких зверей в африканской саванне, героически сражался на фронте, любил самых известных женщин своего времени.

Детство и юность Николая Гумилёва

Николай Степанович Гумилёв родился 3 (15) апреля 1886 года в Кронштадте. Его отец, Степан Яковлевич Гумилёв, происходил из семьи священников, но после окончания духовной семинарии отказался от семейной традиции и поступил на медицинский факультет Московского университета. По завершении обучения молодого лекаря определили младшим врачом в 4-й флотский экипаж. В качестве судового доктора он побывал в дальних странах, повидал диковинных животных, наблюдал причудливые нравы туземцев. С ранних лет Николай, затаив дыхание, слушал рассказы отца – через них в нём зародилась тяга к заморским странствиям. Мать поэта, дочь флотского офицера Анна Ивановна Львова, привила сыну любовь к чтению и православию, научила внутренней выдержке.

В раннем детстве Николай не отличался крепким здоровьем, и по выходе отца в отставку семья перебралась в более комфортабельное Царское Село. С ним, а также с усадьбой в селе Поповка, что по Николаевской железной дороге, связаны первые воспоминания поэта. Гумилёв рос впечатлительным и мечтательным мальчиком, часто уходившим в себя или, наоборот, за тридевять земель. Уже тогда проявилась поэтичность его натуры: Николай зачитывался Томасом Майн Ридом и Джеймсом Фенимором Купером, Жюлем Верном и Гюставом Эмаром, мечтал о великих подвигах и головокружительных приключениях.

Образование Николая Гумилёва

Осенью 1894 года Гумилёв выдержал экзамены в Царскосельскую гимназию, но проучился там всего несколько месяцев – подвело здоровье. С осени 1896 года, когда семья переехала в Петербург, Николай стал учеником частной гимназии Я.Г. Гуревича, расположенной на Лиговке. Учёба пришлась юному мечтателю не по нутру, и в итоге двойки по иностранным языкам и арифметике вынудили педагогический совет оставить Гумилёва на второй год. Даже спустя многие годы память о гимназии вызывала у поэта саркастическую усмешку. Для лечения туберкулёза у старшего брата Дмитрия летом 1900 года семья перебралась на юг, в Тифлис. Здесь Николай учился по-прежнему без особого блеска, но увлёкся астрономией и рисованием, сменил круг чтения. Место приключенческих романов заняли поэмы Н.А. Некрасова и философские раздумья В.С. Соловьёва. Яркая природа Кавказа разбудила поэтический дар подростка, и здесь он начал писать «настоящие» стихи.

Летом 1903 года Гумилёвы вернулись в Царское Село. Николая определили в седьмой класс Царскосельской мужской гимназии, директором которой был И.Ф. Анненский. Гумилёв высоко чтил знаменитого поэта, и последующее личное знакомство сыграло важную роль в судьбе юноши. Когда зашла речь об отчислении непутёвого ученика, директор заступился за него: «Да, всё это так, но он пишет стихи!» Поддержка Анненского окрылила Гумилёва, и он со всей страстью отдался сочинительству. Летом 1906 года гимназия осталась позади, и молодой человек отправился за образованием в Сорбонну, убедив родителей, что там ему будет лучше. К этому времени он уже дебютировал с собственным сборником стихов, и видел себя исключительно поэтом.

В Париже Гумилёв посещал лекции филологического факультета, не реже пропадая в кафешантанах и театрах. Он пытался издавать собственный журнал «Сириус», завести знакомство с Д.С. Мережковским, но и то, и другое мероприятия окончились неудачей. В апреле 1908 года Гумилёв покинул Париж, а следующим летом подал документы на историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета. О столичном студенчестве Гумилёва известно мало. На лекции он ходил редко, табелей его успеваемости не сохранилось. Дважды его отчисляли за неуплату, затем восстанавливали. Война, путешествия и масса прочих обстоятельств не позволили молодому человеку закончить университетский курс, и в марте 1915 года он был отчислен окончательно.

Начало творческой деятельности Николая Гумилёва

Первые стихи Гумилёв написал в восемь лет, а к 16 годам за ним числились десятки произведений. Скачок в духовном развитии, который произошёл во время жизни на Кавказе, преобразил стиль поэта, придал ему романтические очертания. 8 сентября 1902 года в «Тифлисском вестнике» было напечатано первое произведение Гумилёва – стихотворение «Я в лес бежал из городов». В 1905 году, ещё гимназистом, на средства матери Николай издал первый сборник «Путь конквистадоров». Ученическая наивная книга, тем не менее, привлекла внимание мэтра поэзии В.Я. Брюсова, откликнувшегося благожелательной рецензией и предложившего юному поэту сотрудничество в своём журнале «Весы».

Сам Гумилёв позднее старался забыть свой дебют, а потому вёл отсчёт библиографии со второго сборника «Романтические цветы», вышедшего в 1908 году. В нём стихи, наполненные античными и средневековыми мотивами, приобрели изящество и гибкость. Вскоре Гумилёв сблизился с В.И. Ивановым и И.Ф. Анненским, начал сотрудничать с газетой «Речь». Огромную роль в биографии Николая Гумилёва сыграло увлечение Востоком: в 1908, 1909, 1910 и 1913 гг. поэт посетил Турцию, Египет, Абиссинию, Эритрею, Сомали. С этого времени африканские впечатления непосредственно и косвенно нередко присутствовали как темы или отзвуки в его стихах.

Творчество Николая Гумилёва

С октября 1909 года Гумилёв принял участие в выпуске первого номера журнала «Аполлон», с которым сотрудничал до 1917 года, ведя рубрику «Письма о русской поэзии». Его критические заметки в оценке поэтических талантов писателей Серебряного века оказались на удивление верны, сохраняя своё значение до сих пор. В конце 1911 года Гумилёв, неудовлетворённый эстетикой символизма, создал «Цех поэтов», главной задачей которого провозглашалось изучение «жизни стиха». На заседании участники читали по очереди свои произведения, после чего те подвергались всеобщему обсуждению.

На основе «Цеха» выросло течение акмеизма. В его манифесте объявлялось, что символизм выполнил свою задачу, завершив XIX век, а теперь пришло время акмеизму открывать наступивший XX век. Акмеисты призывали воспевать жизнь как таковую, видеть в розе красивый цветок, а не возвышенный символ или туманную аллегорию. Многие восприняли претензии Гумилёва крайне негативно: В.Я. Брюсов прервал с ним длившуюся с 1906 года переписку, А.А. Блок также не раз нелестно отзывался об акмеизме. Но новое течение доказало свою жизнеспособность, из него вышли такие прекрасные поэты как А.А. Ахматова, О.Э. Мандельштам, Г.В. Иванов и другие.

Перед самым началом Первой мировой войны, ещё во время июльского кризиса, Гумилёв твёрдо решил идти добровольцем на фронт, хотя на призывной комиссии в 1907 году его признали негодным к строевой службе. Однако военное время диктовало свои законы: поэта определили в Лейб-гвардии Уланский полк. В октябре 1914 года в Восточной Пруссии состоялось боевое крещение Гумилёва. Всю осень гвардейские уланы провели в тяжёлых боях, и за проявленную храбрость поэт получил первый Георгиевский крест.

Даже среди артиллерийской канонады и пулемётных очередей Гумилёв не забывал о своём предназначении и продолжал писать. Вышедший в декабре 1915 года сборник «Колчан» вызвал большой резонанс в литературной среде. Незадолго перед этим поэта наградили вторым Георгиевским крестом. В марте 1916 года он окончил школу прапорщиков и перевёлся в Александрийский гусарский полк. В рядах его «черных гусар» с перерывами, вызванными болезнью и обучением в Николаевском кавалерийском училище, Гумилёв служил до марта 1917 года.

Революционные брожения в армии не вызывали симпатий настроенного на войну до победного конца кавалериста. Он попросился в Русский экспедиционный корпус во Франции, где надеялся бить врага, а не брататься с ним. Через Финляндию, Швецию, Норвегию и Англию 1 июля 1917 года Гумилёв прибыл в Париж, но, к своей досаде, обнаружил, что большевистская пропаганда просочилась и сюда. В сентябре 1917 года Гумилёв принял участие в подавлении солдатского мятежа. В Россию он вернулся только в мае следующего года, но это была уже совсем другая страна.

Несмотря на нескрываемые монархические взгляды, Гумилёв не принял участия в Гражданской войне, жил в Петрограде и целиком ушёл в поэзию. В творчестве поэта, переживавшего расцвет, не находилось места революционной борьбе и противоборствующим партиям – оно было подчёркнуто аполитично. Вместо далёких странствий и неизведанных стран Гумилёв стал мыслить о космическом бытии, взглянул на человека и планету как единое явление. С большой художественной силой это мироощущение выразилось в «Отравленной тунике» (1918), «Заблудившемся трамвае» (1921), сборнике «Огненный столп» (1921). Незадолго до гибели поэт начал работу над философским эпосом, где в стихотворной форме собирался показать эволюцию мира со дня творения до возникновения цивилизаций.

Семья и личная жизнь Николая Гумилёва

24 декабря 1903 года, в канун Рождества, 17-летний Гумилёв познакомился с 14-летней Анной Горенко, будущей великой поэтессой Анной Ахматовой. Их яркие и мучительные отношения, длившиеся 15 лет, достойны отдельного фильма, отдельной книги. Попытки самоубийства со стороны поэта, духовные вихри, переполнявшие обоих, ссоры и примирения – они вмещали всё. Николай и Анна обвенчались в апреле 1910 года под Киевом, а развелись в августе 1918 года. Единственный сын поэтической пары Лев Николаевич Гумилёв (1912–1992) стал выдающимся этнологом и историком, автором теории пассионарности.

Второй раз Гумилёв женился в августе 1918 года на Анне Николаевне Энгельгардт, дочери крупного литературного критика. Дочь от этого брака Елена скончалась вместе с матерью в блокадном Ленинграде в 1942 году. Отличаясь влюбчивостью, Гумилёв имел несколько бурных романов, среди которых стоит упомянуть увлечение сестрой поэта Г.В. Адамовича Татьяной Адамович, «валькирией революции» Ларисой Рейснер, «синей звездой» Еленой Дебюше, юными поэтессами Ириной Одоевцевой и Ниной Береровой. Из-за Лизы Дмитриевой, известной как Черубина де Габриак, состоялась дуэль Николая Гумилёва с Максимилианом Волошиным. От актрисы Ольги Высотской у Гумилёва был сын Орест Высотский (1913–1992) – все ныне живущие потомки поэта происходят от него.

Смерть и похороны Николая Гумилёва

Во время Гражданской войны Гумилёв никак не проявил своего воинского духа. Он сотрудничал с «Всемирной литературой» А.М. Горького, читал лекции по теории поэзии, руководил Петроградским отделением Всероссийского союза поэтов, а не махал шашкой в широких степях Дона или предгорьях Кавказа. Как и многие, Николай Степанович скептически относился к советской власти, но не боролся против неё и не писал антисоветских произведений. Тем поразительнее в литературной среде прозвучала новость, что в ночь на 4 августа 1921 года Гумилёв арестован на устроенной чекистами засаде.

Поэт стал фигурантом так называемого «Таганцевского дела». До сих пор не утихают споры об эффективности и даже самом существовании белогвардейской Петроградской боевой организации, но, как бы то ни было, Гумилёв оказался в ней случайной фигурой, что прослеживается по многим допросам задержанных. За арестованного поэта хлопотали друзья, но в ночь на 26 августа его расстреляли. По сей день неизвестно, где покоятся останки Гумилёва: называется как минимум пять мест в окрестностях Санкт-Петербурга, некоторые из которых сегодня оказались в черте города.

Значение творчества Николая Гумилёва

Более полувека имя Николая Гумилёва оставалось под негласным запретом в советском литературоведении как «контрреволюционное», и лишь с конца 1970-х гг. его творчество получило научное обоснование в трудах филологов. В наши дни поэзия Гумилёва признана одной из вершин Серебряного века. В строгой выветренности его стиха, чистоте поэтической формы, совершенстве художественного слова Николай Степанович Гумилёв оказался прямым наследником и последователем русской поэзии пушкинской поры.

Избранная библиография произведений Николая Гумилёва

Стихотворения:

«Я в лес бежал из городов…» (1902)

«В шумном вихре юности цветущей…» (1903)

«Вам, кавказские ущелья…» (1903)

«Во мраке безрадостном ночи…» (1903)

«Злобный гений, царь сомнений…» (1903)

«Много в жизни моей я трудов испытал…» (1903)

«На сердце песни, на сердце слезы…» (1903)

«У скалистого ущелья…» (1903)

«Я вечернею порою над заснувшею рекою…» (1903)

«Я всю жизнь отдаю для великой борьбы…» (1903)

«Я песни слагаю во славу твою…» (1903)

Молодой францисканец (1903)

Посвящение к сборнику «Горы и ущелья» (1903)

«Иногда я бываю печален…» (1903–1905)

«Когда из темной бездны жизни…» (1903–1905)

«По стенам опустевшего дома…» (1903–1905)

«С тобой я буду до зари…» (1903–1905)

Credo (1903–1905)

Грёза ночная и тёмная (1903–1905)

Дева Солнца (1903–1905)

Людям будущего (1903–1905)

Людям настоящего (1903–1905)

На мотивы Грига (1903–1905)

Осенняя песня (1903–1905)

Осень («По узкой тропинке…») (1903–1905)

Оссиан (1903–1905)

Песнь Заратустры (1903–1905)

Песня о певце и короле (1903–1905)

Пророки (1903–1905)

Сказка о королях (1903–1905)

Крыса (1903–1907)

Рассвет (1903–1907)

«Был праздник весёлый и шумный…» (1904)

Разговор («Я властительный и чудный…») (1904)

Русалка (1904)

«Я конквистадор в панцире железном…» (1905)

Огонь (1905)

Рассказ девушки (1905)

Смерть («Нежной, бледной, в пепельной одежде…») (1905)

Сонет («Как конквистадор в панцире железном…») (1905)

«Я зажёг на горах красный факел войны…» (1905–1906)

1905 год, 17 октября (1905–1906)

После победы (1905–1906)

Умный дьявол (1905–1906)

«В этом альбоме писать надо длинные, длинные строки, как нити…» (1906)

«Мне надо мучиться и мучить…» (1906)

«Мореплаватель Павзаний…» (1906)

«Он воздвигнул свой храм на горе…» (1906)

«Сегодня у берега нашего бросил…» (1906)

«Солнце бросило для нас…» (1906)

«Я откинул докучную маску…» (1906)

Думы (1906)

Загадка («Музы, рыдать перестаньте…») (1906)

Император («Император с профилем орлиным…») (1906)

Искатели жемчуга (1906)

Крест («Я долго проигрывал карту за картой…») (1906)

Лето (1906)

Надпись на «Пути конквистадоров» (1906)

Неоромантическая сказка (1906)

Пещера сна (1906)

«Дня и ночи перемены…» (1907)

«За стенами старого аббатства…» (1907)

«За часом час бежит и падает во тьму…» (1907)

«Зачарованный викинг, я шёл по земле…» (1907)

«Как труп, бессилен небосклон…» (1907)

«На горах розовеют снега…» (1907)

«На камине свеча догорала, мигая…» (1907)

«Нас было пять… Мы были капитаны…» (1907)

«Неслышный, мелкий падал дождь…» (1907)

«Одиноко-незрячее солнце смотрело на страны…» (1907)

«Слушай веления мудрых…» (1907)

«Царь, упившийся кипрским вином…» (1907)

Renvoi (1907)

Ахилл и Одиссей (1907)

Влюблённая в дьявола (1907)

Волшебная скрипка (1907)

Воспоминание («Над пучиной в полуденный час…») (1907)

Гиена (1907)

Жираф (1907)

За гробом (1907)

Заклинание (1907)

Зараза (1907)

Императору Каракалле («Призрак какой-то неведомой силы…») (1907)

Корабль (1907)

Любовники (1907)

Маскарад (1907)

Маэстро (1907)

Мечты (1907)

Мне снилось (1907)

Молитва (1907)

Невеста льва (1907)

Носорог (1907)

Озеро Чад (1907)

Орёл Синдбада (1907)

Отказ (1907)

Перчатка (1907)

Покорность (1907)

Помпей у пиратов (1907)

Принцесса (1907)

Сады души (1907)

Самоубийство (1907)

Ужас (1907)

Франция (1907)

Ягуар (1907)

Игры (1907–1908)

«Моя душа осаждена…» (1908)

«Под рукой уверенной поэта…» (1908)

«Рощи пальм и заросли алоэ…» (1908)

Андрогин (1908)

Анна Комнина (1908)

Больная земля (1908)

В пустыне (1908)

В пути (1908)

Варвары (1908)

Вечер («Ещё один ненужный день…») (1908)

Ворота рая (1908)

Выбор (1908)

Завещание (1908)

Заводи (1908)

Камень (1908)

Колдунья (1908)

Колокол (1908)

Манлий (1908)

На пиру (1908)

Надпись на «Романтических цветах» (1908)

Одержимый (1908)

Озера (1908)

Основатели (1908)

Охота (1908)

После смерти (1908)

Поэту (1908)

Правый путь (1908)

Рыцарь с цепью (1908)

Северный раджа (1908)

Старина (1908)

Старый конквистадор (1908)

Японской артистке Сада-Якко, которую я видел в Париже (1908)

«В моих садах – цветы, в твоих – печаль…» (1909)

«Вы все, паладины Зелёного Храма…» (1909)

«Вы пленены игрой цветов и линий…» (1909)

«И взор наклоняя к равнинам…» (1909)

«На льдах тоскующего полюса…» (1909)

«На полярных морях и на южных…» (1909)

«Нежданно пал на наши рощи иней…» (1909)

«Но в мире есть иные области…» (1909)

«Пощади, не довольно ли жалящей боли…» (1909)

«Тебе бродить по солнечным лугам…» (1909)

«Только глянет сквозь утёсы…» (1909)

«Я не буду тебя проклинать…» (1909)

«Она говорила: «Любимый, любимый…»« (1909)

В библиотеке (1909)

Воин Агамемнона (1909)

Воспоминание («Когда в полночной тишине…») (1909)

Избиение женихов (1909)

Кате Кардовской (1909)

Лесной пожар (1909)

Одиночество (1909)

Одиссей у Лаэрта (1909)

Орёл (1909)

Поединок (1909)

Попугай (1909)

Потомки Каина (1909)

Свидание (1909)

Семирамида (1909)

Сон Адама (1909)

Судный день (1909)

Товарищ (1909)

У берега (1909)

Уходящей (1909)

Царица (1909)

Акростих («Мощь и нега…») (1909–1910)

«Всё ясно для чистого взора…» (1910)

«Гляжу на Ваше платье синее…» (1910)

«Издаёт Бурлюк…» (1910)

«Мой прадед был ранен под Аустерлицем…» (1910)

«На ступенях балкона…» (1910)

«Нет тебя тревожней и капризней…» (1910)

«Он поклялся в строгом храме…» (1910)

«Ты помнишь дворец великанов…» (1910)

«У меня не живут цветы…» (1910)

Адам (1910)

Баллада («Влюблённые, чья грусть, как облака…») (1910)

В небесах (1910)

Военная (1910)

Дон-Жуан (1910)

Занзибарские девушки (1910)

Кенгуру (1910)

Маргарита (1910)

Маркиз де Карабас (1910)

На берегу моря (1910)

Невольничья (1910)

Ослепительное (1910)

Открытие Америки (1910)

Отрывок (1910)

Портрет мужчины (1910)

Путешествие в Китай (1910)

Пять быков (1910)

Театр (1910)

У камина (1910)

Христос (1910)

Читатель книг (1910)

Это было не раз (1910)

«Вечерний, медленный паук…» (1911)

«Да! Мир хорош, как старец у порога…» (1911)

«Какою музыкой мой слух взволнован…» (1911)

«Когда я был влюблён…» (1911)

«Огромный мир открыт и манит…» (1911)

«Хиромант, большой бездельник…» (1911)

«Я до сих пор не позабыл…» (1911)

«Я молчу – во взорах видно горе…» (1911)

11 июля 1911 года (1911)

Акростих («Аддис-Абеба, город роз…») (1911)

Акростих («Можно увидеть на этой картинке…») (1911)

Альбом или слон (1911)

Анакреонтическая песенка (1911)

Ангел-хранитель (1911)

Блудный сын (1911)

Борьба (1911)

В Вашей спальне (1911)

В саду (1911)

В четыре руки (1911)

Вечное (1911)

Встреча (1911)

Гиппопотам (1911)

Две розы (1911)

Двенадцатый год (1911)

Девушке (1911)

Ева или Лилит (1911)

Жестокой (1911)

Жизнь (1911)

За что (1911)

Из логова змиева (1911)

Искусство (1911)

Ключ в лесу (1911)

Константинополь (1911)

Куранты любви (1911)

Лиловый цветок (1911)

Медиумические явления (1911)

На кровати, превращённой в тахту (1911)

Неизвестность (1911)

О признаниях (1911)

Однажды вечером (1911)

Опять прогулка (1911)

Освобожденье (1911)

Остров любви (1911)

Паломник (1911)

Памяти Анненского (1911)

Память («Как я скажу, что я тебя буду помнить всегда…») (1911)

Прогулка («В очень-очень стареньком дырявом шарабане…») (1911)

Райский сад (1911)

Рисунок акварелью (1911)

Рождество в Абиссинии (1911)

Рондолла (1911)

Слова на музыку Давыдова (1911)

Современность (1911)

Сомнение (1911)

Сон. Утренняя болтовня (1911)

Страница из Олиного дневника (1911)

Тот другой (1911)

Туркестанские генералы (1911)

Четыре лошади (1911)

Я верил, я думал (1911)

«Некто некогда нечто негде узрел…» (1911–1914)

«Первый гам и вой локомобилей…» (1911–1914)

«Грустно мне, что август мокрый…» (1912)

«Кармен худа, коричневатый…» (1912)

«На Дуксе ли, на Бенце ль я…» (1912)

«Фидлер, мой первый учитель…» (1912)

«Этот город воды, колоннад и мостов…» (1912)

Видение (1912)

Возвращение (1912)

Генуя (1912)

Крест («Корней Иванович Чуковский, вот…») (1912)

Любовь (1912)

На море (1912)

Надпись на книге (1912)

Оборванец (1912)

Она (1912)

Открытие летнего сезона (1912)

Отравленный (1912)

Пиза (1912)

Птица (1912)

Рим (1912)

Родос (1912)

Сказка (1912)

Сонет («Я верно болен: на сердце туман…») (1912)

Укротитель зверей (1912)

Фра Беато Анджелико (1912)

Брюсов и Сологуб (1912–1913)

«Над морем встал ночной туман…» (1912–1913)

«Никогда не сделаю я так…» (1912–1913)

«Какая странная нега…» (1913)

«Какое счастье в Ваш альбом…» (1913)

«На вечере Верхарена…» (1913)

«Я вежлив с жизнью современною…» (1913)

Африканская ночь (1913)

Болонья (1913)

Венеция (1913)

Вилла Боргезе (1913)

Дездемона (1913)

Ислам (1913)

К *** («Если встретишь меня, не узнаешь!..») (1913)

Леонард (1913)

На палатине (1913)

Неаполь (1913)

Ночью (1913)

Отъезжающему (1913)

Падуанский собор (1913)

Персей. Скульптура Кановы (1913)

Разговор («Когда зелёный луч, последний на закате…») (1913)

Снова море (1913)

Старые усадьбы (1913)

Тразименское озеро (1913)

Флоренция (1913)

«Моё прекрасное убежище…» (1914)

«Пролетела стрела…» (1914)

Акростих восьмёрка (1914)

Вечер («Как этот ветер грузен, не крылат!..») (1914)

Война (1914)

Китайская девушка (1914)

Мик (1914)

На острове (1914)

Надпись на переводе «Эмалей и камей» М.Л. Лозинскому (1914)

Наступление (1914)

Новорождённому (1914)

Ольге Людвиговне Кардовской (1914)

Почтовый чиновник (1914)

Сон (1914)

Тамаре Платоновне Карсавиной (1914)

Юдифь (1914)

«Священные плывут и тают ночи…» (1914–1915)

На добрую память (1914–1917)

Смерть («Есть так много жизней достойных…») (1914–1915)

Солнце духа (1914–1915)

«Об Адонисе с лунной красотой…» (1915)

«Она не однажды всплывала…» (1915)

«Словно ветер страны счастливой…» (1915)

«Я не прожил, я протомился…» (1915)

«Я помню, я помню, носились тучи…» (1915)

Больной (1915)

Восьмистишье (1915)

Дождь (1915)

Конквистадор (1915)

Мадригал полковой даме (1915)

Надпись на «Колчане» М.Л. Лозинскому (1915)

Ода д’Аннунцио (1915)

Ответ сестры милосердия (1915)

Пятистопные ямбы (1915)

Рай (1915)

Сестре милосердия (1915)

Средневековье (1915)

Старая дева (1915)

Счастие («Больные верят в розы майские…») (1915)

Андрей Рублёв (1915–1916)

Деревья (1915–1916)

Змей (1915–1916)

«И год второй к концу склоняется…» (1916)

«Понять весь мир какой-то странный…» (1916)

«Ты, жаворонок в горней высоте…» (1916)

«Что я прочёл? Вам скучно, Лери…» (1916)

Всадник (1916)

Городок (1916)

Детство (1916)

Её Императорскому Высочеству великой княжне Анастасии Николаевне ко дню рождения (1916)

Командиру 5-го Александрийского полка (1916)

Мужик (1916)

Надпись на книге «Колчан» (1916)

Рабочий (1916)

Юг (1916)

«В этот мой благословенный вечер…» (1917)

«Взгляните: вот гусары смерти…» (1917)

«Ещё не раз вы вспомните меня…» (1917)

«За службу верную мою…» (1917)

«Много есть людей, что, полюбив…» (1917)

«Мой альбом, где страсть сквозит без меры…» (1917)

«На путях зелёных и земных…» (1917)

«Об озёрах, о павлинах белых…» (1917)

«Однообразные мелькают…» (1917)

«Отвечай мне, картонажный мастер…» (1917)

«Так долго сердце боролось…» (1917)

Акростих («Ангел лёг у края небосклона…») (1917)

Анне Радловой (1917)

Богатое сердце (1917)

В Бретани (1917)

Девочка (1917)

Девушка (1917)

Канцона («Бывает в жизни человека…») (1917)

Канцона («В скольких земных океанах я плыл…») (1917)

Канцона («Лучшая музыка в мире – нема!..») (1917)

Канцона («Храм твой, Господи, в небесах…») (1917)

Купанье (1917)

Ледоход (1917)

Любовь весной (1917)

На Северном море (1917)

Норвежские горы (1917)

Ночь (1917)

Обещанье (1917)

Осень («Оранжево-красное небо…») (1917)

Отрывок из пьесы (1917)

Песенка (1917)

Портрет (1917)

Прапамять (1917)

Предзнаменование (1917)

Предупрежденье (1917)

Природа («Так вот и вся она, природа…») (1917)

Прогулка («Мы в аллеях светлых пролетали…») (1917)

Пропавший день (1917)

Роза (1917)

Рыцарь счастья (1917)

Самофракийская победа (1917)

Синяя звезда (1917)

Сирень (1917)

Стокгольм (1917)

Творчество (1917)

Телефон (1917)

Униженье (1917)

Утешение (1917)

Хокку (1917)

Швеция (1917)

Эзбекие (1917)

Я и Вы (1917)

«Нежно небывалая отрада…» (1917–1918)

«Я, что мог быть лучшей из поэм…» (1917–1918)

Ангел боли (1917–1918)

Два Адама (1917–1918)

Канцона («Как тихо стало в природе!..») (1917–1918)

О тебе (1917–1918)

Пантум (1917–1918)

Предложенье (1917–1918)

Прощанье («Ты не могла иль не хотела…») (1917–1918)

Рассыпающая звезды (1917–1918)

Уста солнца (1917–1918)

«Вдали от бранного огня…» (1918)

«Вы задумчивы, маркиза…» (1918)

«Далеко мы с тобой на лыжах…» (1918)

«Когда, изнемогши от муки…» (1918)

«О, если я весь мир постиг…» (1918)

«Они спустились до реки…» (1918)

«Руки помнят о тебе и губы…» (1918)

«Рядами тянутся колонны…» (1918)

«Среди бесчисленных светил…» (1918)

«Уже подумал о побеге я…» (1918)

«Цепи башен…» (1918)

Абиссиния (1918)

Алжир и Тунис (1918)

Аннам (1918)

Баллада («Пять коней подарил мне мой друг Люцифер…») (1918)

В день рождения Мика (1918)

Вступление (1918)

Галла (1918)

Дагомея (1918)

Дамара (1918)

Два сна (1918)

Девушки (1918)

Детская песенка (1918)

Дом (1918)

Дорога (1918)

Египет (1918)

Загробное мщение (1918)

Замбези (1918)

Красное море (1918)

Кха (1918)

Лаос (1918)

Леопарди. Набросок (1918)

Либерия (1918)

Луна на море (1918)

Мадагаскар (1918)

Ни наслаждаясь, ни скучая (1918)

Нигер (1918)

Отраженье гор (1918)

Поэт (1918)

Приглашение в путешествие (1918)

Природа («Спокойно маленькое озеро…») (1918)

Прощенье («Ты пожалела, ты простила…») (1918)

Сахара (1918)

Соединение (1918)

Сомалийский полуостров (1918)

Странник (1918)

Судан (1918)

Суэцкий канал (1918)

Счастье («Из красного дерева лодка моя…») (1918)

Три жены мандарина (1918)

Фарфоровый павильон (1918)

Франции (1918)

Экваториальный лес (1918)

«Ветла чернела на вершине…» (1919)

«Во тьме пещерной и утробной…» (1919)

«Если плохо мужикам…» (1919)

«Левин, Левин, ты суров…» (1919)

«Моя мечта летит к далёкому Парижу…» (1919)

«Не Царское Село – к несчастью…» (1919)

«От всех заклятий Трисмегиста…» (1919)

«Природе женщины подобны…» (1919)

«С тобой мы связаны одною цепью…» (1919)

Ангел (1919)

В ущелье мрачном и утробном (1919)

Душа и тело (1919)

Евангелическая церковь (1919)

Естество (1919)

Заблудившийся трамвай (1919)

Канцона («Закричал громогласно…») (1919)

Лес (1919)

Михаилу Леонидовичу Лозинскому (1919)

Мой час (1919)

Ответ (1919)

Персидская миниатюра (1919)

Подражанье персидскому (1919)

Слово (1919)

«Барабаны, гремите, а трубы, ревите, – а знамёна везде взнесены…» (1920)

«В дни нашей юности, исполненной страстей…» (1920)

«Колокольные звоны…» (1920)

«Нет, к Лете не иди, не выжимай…» (1920)

«Нет, ничего не изменилось…» (1920)

«О дева Роза, я в оковах…» (1920)

«О, сила женского кокетства…» (1920)

«Поэт ленив, хоть лебединый…» (1920)

«Ровно в полночь пришло приказанье…» (1920)

«У ворот Иерусалима…» (1920)

Дева-птица (1920)

Звёздный ужас (1920)

Индюк (1920)

Канцона («И совсем не в мире мы, а где-то…») (1920)

Леопард (1920)

Молитва мастеров (1920)

Ольга (1920)

Память («Только змеи сбрасывают кожи…») (1920)

Перстень (1920)

Пьяный дервиш (1920)

Сентиментальное путешествие (1920)

Слонёнок (1920)

У цыган (1920)

Шестое чувство (1920)

«А я уж стою в саду иной земли…» (1921)

«В каких жестоких поднебесных звёздах…» (1921)

«Вот гиацинты под блеском…» (1921)

«Какое отравное зелье…» (1921)

«На безумном аэроплане…» (1921)

«На далёкой звезде Венере…» (1921)

«Очарованием не назови…» (1921)

«После стольких лет…» (1921)

«Твоих единственных в подлунном мире губ…» (1921)

«Трагикомедией – названьем «человек»…» (1921)

«Я не знаю этой жизни – ах, она сложней…» (1921)

«Я рад, что он уходит, чад угарный…» (1921)

«Я сам над собой насмеялся…» (1921)

«Я часто думаю о старости своей…» (1921)

Мои читатели (1921)

Поэма начала (1921)

Поэма об издательстве (1921)

Умеревший офицер (1921)

Поэмы, пьесы и сценарии:

Дон Жуан в Египте (1911)

Любовь-отравительница (1911)

Игра (1912)

Актеон (1913)

Зелёный тюльпан (до 1917)

Гондла (1917)

Дитя Аллаха (1917)

Дерево превращений (1918)

Отравленная туника (1918)

Гарун-Аль-Рашид (1920)

Жизнь Будды (1920)

Охота на носорога (1920)

Красота Морни (1921)

Поэма начала (1921)

Повести и рассказы:

Гибели обречённые (1906–1907)

Вверх по Нилу (1907)

Карты (1907)

Радости земной любви (1907)

Дочери Каина (1908)

Золотой рыцарь (1908)

Лесной дьявол (1908)

Последний придворный поэт (1908)

Принцесса Зара (1908)

Скрипка Страдивариуса (1908)

Чёрный Дик (1908)

Африканский дневник (1913)

Африканская охота (1914)

Путешествие в страну эфира (1914)

Записки кавалериста (1915–1916)

Чёрный генерал (1917)

Весёлые братья (1918)

Девкалион (1918)