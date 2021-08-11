Охота на Освободителя: пять фактов из истории покушений на Александра II 19 ноября 1879 года произошло четвертое покушение на Александра II Освободителя. Народовольцы вели настоящую охоту на царя-реформатора Как шляпник спас императора 4 апреля 1866 года Александр II прогуливался со своим племянником герцогом Лейхтенбергским и племянницей принцессой Баденской по Летнему саду. Затем император повернул в сторону ворот и направился к экипажу, чтобы вернуться в Зимний дворец. За прогулкой наблюдала группа горожан. Внезапно один из наблюдающих, находящийся совсем близко к царю, достал пистолет и приготовился выстрелить. Это было первое покушение на Александра II. Осуществить убийство злоумышленнику помешал шляпных дел мастер Осип Комиссаров, который стоял рядом и вовремя ударил стрелка по руке. Пуля... На чтение: 3 минуты

19 ноября 1879 года произошло четвертое покушение на Александра II Освободителя. Народовольцы вели настоящую охоту на царя-реформатора

Как шляпник спас императора

4 апреля 1866 года Александр II прогуливался со своим племянником герцогом Лейхтенбергским и племянницей принцессой Баденской по Летнему саду. Затем император повернул в сторону ворот и направился к экипажу, чтобы вернуться в Зимний дворец . За прогулкой наблюдала группа горожан. Внезапно один из наблюдающих, находящийся совсем близко к царю, достал пистолет и приготовился выстрелить. Это было первое покушение на Александра II. Осуществить убийство злоумышленнику помешал шляпных дел мастер Осип Комиссаров, который стоял рядом и вовремя ударил стрелка по руке. Пуля ушла в сторону, а Комиссаров получил впоследствии благодарность от царя и стал потомственным дворянином.

А кем же был стрелявший? Люди из толпы скрутили нападавшего. Выяснилось, что преступник – уроженец Саратовской губернии Дмитрий Каракозов . Во время обучения в университете он состоял в революционном кружке ишутинцев и подготовился к покушению основательно. Каракозов приехал в Петербург за несколько недель до предполагаемого преступления, поселился в гостинице и стал ждать подходящего момента. После того, как покушение сорвалось, он отчаянно сопротивлялся и призывал окружающих одуматься, а императору сказал: ««Ваше величество, вы обидели крестьян!», имея в виду несправедливые условия освобождения от крепостной зависимости в 1861 году. После обыска и допроса Дмитрия Каракозова доставили в Петропавловскую крепость, судили и приговорили к смертной казни.

Первое покушение на Александра II. Выстрел Дмитрия Каракозова

Источник: pinterest.ru

Опасность подстерегает даже за границей

Спустя год выяснилось, что враги императора попытаются уничтожить его даже за пределами России. В мае 1867 года Александр II прибыл с официальным визитом во Францию. 25 мая после военного смотра на ипподроме Лоншан российский император вместе с Наполеоном III и сыновьями Владимиром и Александром (будущим императором Александром III ) ехал в открытой карете. За ними, как водится, наблюдала толпа зевак.

Вдруг из массы людей вышел молодой человек с оружием, направленным в сторону кареты. Его заметил офицер охраны французского императора и смог предотвратить трагедию: два выстрела пришлись на бегущую лошадь, а затем пистолет взорвался от слишком сильного заряда, чего преступник явно не ожидал и замешкался. Будучи схваченным, он признался, что является деятелем польского освободительного движения и намеревался отомстить Александру II за подавление восстания 1863 года . Антон Березовский (так звали неудавшегося цареубийцу) действовал в одиночку, не раскаялся в содеянном и был предан суду 15 июня.

Покушение Антона Березовского на царя Александра Второго. Художник Ж.Б. Карпо. 1867 год

Источник: upload.wikimedia.org

Несмотря на то, что в ходе суда адвокат Березовского заявлял о благородных мотивах своего подзащитного (по версии защиты, он мстил за оскорбленную родину и сосланную семью) и почти убедил в этом присяжных, преступник был отправлен на пожизненную каторгу в Новую Каледонию (заморская территория Франции в Тихом океане). В 1906 году его амнистировали, однако покидать острова и возвращаться на родину Антон Березовский не пожелал.

Император мог погибнуть, возвращаясь с отдыха в Крыму

В 1879 году революционная организация «Земля и воля» распалась из-за разногласий между ее деятелями. Вместо прежнего объединения возникли «Черный передел» и «Народная воля». Своей первоочередной целью народовольцы назвали убийство императора. Именно члены «Народной воли» будут связаны со всеми последующими покушениями на Александра II. Теперь царю противостояли не рисковые одиночки, а целая организация, настроенная крайне решительно и жестко.

Крушение свитского поезда 19 ноября 1879 года

Источник: magspace.ru

19 ноября 1879 года Александр II со свитой возвращался после летнего отдыха в Крыму. По железной дороге проследовало два состава: первый – свитский, второй – императорский. На подъезде к Курскому вокзалу раздался мощный взрыв, в результате которого один вагон состава опрокинулся, а два сошли с рельсов. Это покушение готовилось с особой тщательностью; народовольцы рассмотрели несколько вариантов развития событий и, кажется, были готовы ко всему. И тем не менее судьба благоволила российскому императору – в тот день он не только остался жив, но и совсем не пострадал.

Сначала все шло так, как придумали революционеры. Недалеко от Одессы народоволец Михаил Фроленко устроился железнодорожным сторожем и заложил первую мину. Однако реализовать план не получилось: императорский поезд изменил маршрут, поехав через город Александровск. Там его поджидал другой известный народоволец – Андрей Желябов. Он купил земельный участок возле железной дороги и якобы собирался строить кожевенный завод (на самом деле готовился к установке мины). 18 ноября поезд проехал по заданному маршруту, но ничего не произошло. По всей видимости, электрическая цепь Желябова оказалась неисправной. Пришло время третьей и последней попытки. Под железную дорогу близ Курского вокзала был сделан подкоп, установлена мина с дистанционным взрывателем. План осуществили Лев Гартман и Софья Перовская : под видом супругов они приобрели дом на окраине Москвы и устроили там целую лабораторию, а затем под предлогом ремонта организовали подкоп.

Император в кругу семьи

Источник: rusarchives.ru

От смерти в ходе четвертого покушения Александра Второго и его семью спасла случайность. Под Харьковом паровоз сломался, и составы поменяли местами. Получилось, что первым поехал императорский поезд, а за ним – свитский. Об этом революционеры знать не могли и по ошибке подорвали поезд свиты. Несмотря на то, что никто из царской семьи не пострадал, царь был всерьез расстроен происшествием и в сердцах воскликнул: «Что они имеют против меня, эти несчастные? Почему они преследуют меня, словно дикого зверя?»

Народовольцы и винный погреб Зимнего дворца

В феврале 1880 года беда буквально пришла в дом российского императора. Народовольцам стало известно, что в Зимнем дворце ведется ремонт подвалов, в том числе и винного погреба, находящегося под столовой. Заложить бомбу на сей раз доверили крестьянину Степану Халтурину , который под видом столяра устроился во дворец. Днем он действительно занимался облицовкой стен погреба, а по ночам ходил за мешками с динамитом и прятал их среди стройматериалов.

Сходка. Художник И.Е. Репин. 1883 год

Источник: regnum.ru

На 5 февраля в Зимнем был назначен торжественный ужин с присутствием всей императорской семьи. Народовольцы подсчитали, что в 18.20 Александр II окажется в столовой, но снова ошиблись. Дело в том, что в это время император пошел встречать опоздавшего на полчаса принца Гессенского. В столовой на этот момент не было ни одной высокопоставленной особы.

Жертвами деятельности Халтурина стали 67 солдат Финляндского полка охраны (одиннадцать человек погибли и 56 получили ранения). Во время взрыва они находились в караульном помещении над погребом. Несмотря на серьезные увечья, часовые не покидали своих мест даже по прибытии смены от лейб-гвардии Преображенского полка. Все погибшие были героями победоносной Русско-турецкой войны 1877-1878 годов .

Наследие гения-революционера

После покушения в Зимнем дворце Александр II становится более острожным и замкнутым. Увы, повышенные меры предосторожности не спасли его от гибели 1 марта 1881 года . Бомба, брошенная под ноги императору Игнатием Гриневицким на набережной Екатерининского канала, стала смертельной. Причем печальной судьбы Царь-Освободитель мог избежать: первый взрыв, произведенный Николаем Рысаковым, его не задел, однако Александр Второй пожелал выйти из кареты и увидеть преступника своими глазами. В этот момент и подошел совсем близко к императору незамеченный охранниками Гриневицкий.

Николай Кибальчич

Источник: pinterest.ru

Подготовка покушений народовольцев была бы практически невозможной без одного из самых ярких деятелей организации – Николая Кибальчича . Он отвечал за «техническую» часть и являлся создателем так называемых «гремучих студней» (мощных взрывчатых веществ), использованных во время убийства императора. Кибальчича можно считать самоучкой: он учился в Петербургском институте путей сообщения, а затем в Медико-хирургической академии, но надолго нигде не задерживался. Возможно, судьба Николая Кибальчича могла бы сложиться иначе, направь он свои таланты в иное русло.

После гибели Александра II Кибальчич был осужден по «делу первомартовцев» и находился под стражей. За несколько дней до казни он разработал оригинальный проект пилотируемого ракетного летательного аппарата, способного совершать космические перелеты. Изобретатель рассмотрел устройство порохового ракетного двигателя, управление полетом с помощью изменения угла наклона двигателя, программный режим горения, а также обеспечение устойчивости аппарата. Некоторые выводы Кибальчич сделал задолго до К.Э. Циолковского, но современники об этом не узнали. Перед неминуемой смертью он просил рассмотреть его рукописи и отнестись к изобретению со всей серьезностью, добавляя, что только так принесет пользу Родине и уйдет со спокойной душой. К сожалению, просьба Николая Кибальчича о передаче чертежей в Академию наук следственной комиссией удовлетворена не была, и проект ракетного аппарата впервые опубликовали только после Октябрьской революции в журнале «Былое».

Обложка: pinterest.ru

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