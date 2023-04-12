Краткий курс истории. Руководитель цареубийства 13 сентября 1853 года родилась Софья Львовна Перовская... На чтение: 1 минута

13 сентября 1853 года родилась Софья Львовна Перовская, хрупкая девушка с детским лицом и железным характером. В консервативную эпоху XIX века она встала в один рост с мужчинами-революционерами. Став одним из лидеров «Народной воли», она непосредственно руководила убийством императора Александра II – самым громким политическим убийством в истории России.

Девушка перешагнула порог – и тяжелая завеса упала за нею.

– Дура! – проскрежетал кто-то сзади.

– Святая! – принеслось откуда-то в ответ.

И.С. Тургенев

Взлёт и падение

Софья, как и значительная часть ее соратников-революционеров, принадлежала к знатной и состоятельной семье, сливкам российского общества. Но род Софьи стоял у самой верхушки власти: дед, Николай Перовский, был внебрачным ребенком графа Алексея Разумовского – племянника фаворита императрицы Елизаветы Петровны .

Отец, Лев Николаевич, после рождения Сони был назначен вице-губернатором Пскова, а затем и вовсе стал губернатором Петербурга. Однако покушение на Александра II в том же Петербурге в апреле 1866 года перевернуло жизнь семьи Перовских. Соня впервые узнала о существовании революционеров и познакомилась с бедностью, ведь ее отца, не сумевшего обеспечить безопасность императора, отправили в отставку.

Девушки-эмансипе

Соня с детства была нетипичной девочкой, как сказали бы сейчас – «пацанкой». Только с поправкой на культуру XIX века и характерное для высшего общества воспитание. Куклам и болтовне с подружками она предпочитала умные книги, мальчишеские игры и политические беседы о всеобщем счастье.

Когда в Петербурге открылись первые женские курсы у Аларчина моста, Софья сразу же на них поступила. Девушек с Аларчинских курсов называли «эмансипе», ведь их целью было не удачно выйти замуж, а быть наравне с мужчинами, приносить пользу обществу. Отсюда соответствующий внешний вид: короткие по тем временам волосы, грубость и демонстративная неряшливость. Но и здесь Соня выделялась. Приученная с детства к аккуратности, она всегда носила простое черное платье с накрахмаленным белым воротничком.

Любовь до смерти

Именно на Аларчинских курсах Соня вошла в круг молодых революционеров. Родители пытались помешать ее общению с «сомнительными» личностями, но упертая Соня в ответ ушла из дома. Затем были фельдшерские курсы, знакомство с революционерами Петром Кропоткиным, Сергеем Кравчинским, Андреем Желябовым (первая и единственная любовь Софьи Львовны), революционная пропаганда среди крестьян и преследования царскими властями. Кропоткин вспоминал: «Со всеми женщинами в кружке у нас были прекрасные товарищеские отношения… но при виде Перовской у каждого из нас лицо расцветало в широкую улыбку, хотя сама Перовская мало обращала внимания и только буркнет: “А вы ноги вытрите, не натаскивайте грязи”».

В 9:30 утра 3 апреля 1881 года Софья Перовская была казнена за убийство императора Александра II. Вместе с ней на эшафот взошли четверо соратников, среди них был и Андрей Желябов, который мог миновать казни, но предпочел отправиться в последний путь вместе с возлюбленной. И тогда, и позже по отношению к казненной революционерке можно было понять политические симпатии человека. Поборники имперской власти видели в ней преступницу, противники – святую мученицу. А обыватели (которых обыкновенно большинство) – дурой, променявшей безбедную жизнь на лишения и гибель.

Обложка: И.Е. Репин «Не ждали». Первоначальный вариант одноименной картины. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: www.tretyakovgallery.ru