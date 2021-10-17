Народничество В середине XIX века в Российской империи начинает зарождаться народничество... На чтение: 2 минуты

В середине XIX века в Российской империи начинает зарождаться идеологическое течение среди разночинной интеллигенции – народничество. Название оно получило от своей основной идеи – сближения интеллигенции с народом.

Истоки народничества

Главной задачей, стоящей перед властью и обществом в середине XIX столетия, было решение крестьянского вопроса. В среде интеллигенции предлагалась масса проектов дальнейшего развития страны, и все они первостепенной целью определяли отмену крепостного права.

О своем видении решения проблемы первым заговорил Александр Герцен , который предложил теорию общинного социализма. Он считал, что социализм в России появится на базе крестьянской общины. Его главный сторонник Николай Чернышевский доработал эту концепцию и считал, что община – это только переходный этап к коллективной форме производства и потребления.

Идеи общинного социализма легли в основу идеологии народничества:

– Россия должна идти по своему пути.

– Капитализм чужд развитию России.

– Русское общество не содержит социальной основы для самодержавия.

– Россия придет к социализму, не проходя период капитализма.

– Новое социалистическое общество будет опираться не на семью, а на общину.

– Крестьянством должны руководить профессиональные революционеры.

– Крестьяне уже созрели до социалистических идей.

– Только революция способна провести социальные идеи.

Идеи общинного социализма совпадали с мыслями разночинной интеллигенции. Крестьянская реформа 1861 года так и не решила многих вопросов, что все более подталкивало к активным действиям. Еще одним поводом для недовольства стало введение платы за получение высшего образования, из-за чего в университетах не могло учиться большинство разночинной молодежи. Вот они и стали главной социальной опорой народничества в XIX веке.

Цели народничества

Своей главной задачей народники считали полное изменение общества на основе социалистических принципов.

Основные направления движения народничества

Народничество не было однородным. И если главная идея была «общинный социализм», то пути следования к этой цели были самые разные.

Одним из направлений было пропагандистское. Во главе этого движения стояли П.Л. Лавров и Н.К. Михайловский. Они считали, что недопустимо насильственное переустройство, а социальная революция должна готовиться постоянной пропагандистской работой интеллигенции.

Другое направление носило название бунтарского или анархического. Это движение отрицало государство и хотело заменить его обществами на принципе автономии. Здесь главным лидером и идеологом был М.А. Бакунин . Представители этого направления считали, что большой революционный взрыв может подготовить череда постоянных бунтов и восстаний.

Еще одно направление было социально-революционное, или заговорщицкое. Его идеологи считали, что только революция может дать народу просвещение, равенство и братство. Не надо тратить время на просвещение, необходимо создавать организацию революционеров и захватывать власть. Лидер движения П.Н. Ткачёв был сторонником сильного государства, способного превратить страну в большую коммуну.

Деятельность народников

В 1860 году легальные и нелегальные объединения народников появились в Москве и Санкт-Петербурге. Одной из самых крупных организаций стала «Земля и воля», появившаяся в Санкт-Петербурге в 1861 году. В этой организации была разработана первая народническая программа переустройства общества, но в 1864 году организация самораспустилась.

Соратники «Земли и воли» создали тайное общество Н.А. Ишутина (ишутинцы), члены которого собирались подготовить крестьянскую революцию. Они за несколько лет установили связь с подпольными организациями в других городах, открыли в Москве бесплатную школу, несколько мастерских и даже готовили побег Н. Чернышевского с каторги.

4 апреля 1866 года Дмитрий Каракозов, член этой организации, по собственной инициативе организовал покушение на Александра II . Покушение было неудачным, организация – разгромлена, многие ее члены – арестованы.

К концу 60-х годов XIX века организации народников появились во многих городах России. Именно в это время состоялись первые «хождения в народ». Народники предприняли попытку лично пообщаться с народом. Молодые люди отправлялись в деревни, работали учителями, фельдшерами, писарями и по совместительству вели агитацию среди крестьян. Пропагандистская работа закончилась провалом. Крестьяне не очень рвались беседовать с чужаками. В результате около 1500 человек были арестованы и получили срок за антиправительственную агитацию.

В 1876 году была создана вторая организация «Земля и воля». Она имела свои филиалы во многих городах, в основном на юге России. Участниками организации был совершен целый ряд покушений на жандармских и полицейских чиновников. Но террор как средство борьбы разделяли не все участники. Против были В. Засулич, Г. Плеханов, Л. Дейч. В 1879 году в организации произошел окончательный раскол.

Противники террора объединились в организацию «Черный передел», а сторонники террора – в «Народную волю», во главе которой встали А. Желябов, В. Фигнер, С. Перовская и другие. Главной задачей они считали убийство императора Александра II.

Члены «Народной воли» в период с 1879 по 1 марта 1881 года совершили пять неудачных покушений на императора, но в итоге им удалось добиться своей цели. Руководители были арестованы и казнены. По делу народовольцев прошло более 10 000 человек. Репрессии подорвали силы народников, и они уже не представляли серьезной угрозы.

Значение народничества

Народничество прочно заняло свое место в истории классовой борьбы. Были опробованы различные методики политических столкновений. Практика показала, какой должна быть революционная организация, и в дальнейшем этот опыт был взят на вооружение следующим поколением революционеров – социал-демократов. Здесь уместно вспомнить ленинскую фразу: «Мы пойдем другим путем».

Народничество серьезно повлияло на общественную жизнь страны и сумело вовлечь в нее большое количество молодежи. По сути, народничество стало инициативой, которая заставила власть считаться с мнением общества, пусть пока и небольшой его части.

Обложка: В.Е. Маковский «Вечеринка», 1875–1897 гг. Из собрания Третьяковской галереи

Источник: my.tretyakov.ru