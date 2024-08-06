Нет в русской истории «трудных вопросов»: на самом деле они и есть её костяк С 1 сентября 2015 года введён в действие единый историко-культурный стандарт, который «представляет собой научную основу школьного исторического образования». Его неотъемлемая часть – список т.н. «трудных вопросов», которые, по мнению разработчиков, вызывают острые дискуссии в обществе и… объективные сложности в преподавании». На чтение: 2 минуты

С 1 сентября 2015 года введён в действие единый историко-культурный стандарт, который «представляет собой научную основу школьного исторического образования». Его неотъемлемая часть – список т.н. «трудных вопросов», которые, по мнению разработчиков, вызывают острые дискуссии в обществе и… объективные сложности в преподавании» (см. справку).

…Нет, конечно, в истории трудных вопросов более чем достаточно. Как и разных мнений по поводу их трактовок. Однако если для научного сообщества дискуссия – это нормальная форма коллективного творчества, то содержание школьного учебника – априори однозначное знание. Каноническое. Там всё должно быть разложено по полочкам. Вот факты, вот наши герои, вот «линия жизни» русского народа, вот логика и причинно-следственная связь.

Действительно, «острые дискуссии» на данные темы в обществе имеются. Однако ни к науке истории, ни к школьному образованию они отношения не имеют. А имеют отношение к политическим спекуляциям и манипуляциям. Одни манипуляторы своими трактовками «трудных вопросов» «обосновывают» «историческую неполноценность нашего народа». Другие, что ничем не лучше – теории некой «русской исключительности». И для тех, и других история – это не знания о нашем прошлом, а разные сказки, которые можно пересказать так или этак. Интеллектуальная польза от таких дискуссий, мягко говоря, сомнительна. А для страны, общества и школьного образования они попросту вредны.

Тем более важно сформировать целостную и непротиворечивую картину русской истории.

Поэтому наш ответ на двадцать так называемых «трудных вопросов», сформулированных в историко-культурном стандарте, должен быть таким: в русской истории трудных вопросов нет. Ни одного.

Темы, ошибочно названные «трудными вопросами», на самом деле представляют собой важные, эпохальные явления нашего прошлого. Именно они – и есть каркас нашей истории. Несомненно, их нужно рассмотреть глубже, детальнее, чем какие-то другие. И сделать принципиальные оценки ключевых событий.

Чем мы с вами, собственно, и займёмся в разделе «Историко-культурный стандарт» – по всему списку «трудных вопросов».

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Справка.

Примерный перечень «трудных вопросов истории России».

Выдержка из Историко-культурного стандарта

«…Перечень «трудных вопросов истории России» составлен на основе предложений учителей истории, на практике сталкивающихся с недостатком материалов и достоверной информации о некоторых сложных (с точки зрения преподавания истории в школе) исторических вопросах. Представляется целесообразным подготовить серию тематических модулей, методических пособий и книг для учителя, а также дополнительных справочных материалов, соотносящих наиболее распространенные точки зрения на эти события. Тем самым будет сформировано единое научно-образовательное пространство и закреплена роль учебника истории как навигатора.

1. Образование Древнерусского государства и роль варягов в этом процессе.

2. Существование древнерусской народности и восприятие наследия Древней Руси как общего фундамента истории России, Украины и Беларуси.

3. Исторический выбор Александра Невского .

4. Роль Ивана IV Грозного в российской истории: реформы и их цена.

5. Попытки ограничения власти главы государства в период Смуты и в эпоху дворцовых переворотов, возможные причины неудач этих попыток.

6. Присоединение Украины к России (причины и последствия).

7. Фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы.

8. Причины, особенности, последствия и цена петровских преобразований.

9. Причины, последствия и оценка падения монархии в России, революции 1917г., прихода к власти большевиков и их победы в Гражданской войне.

10. Причины свёртывания нэпа, оценка результатов индустриализации, коллективизации и преобразований в сфере культуры.

11. Характер национальной политики большевиков и её оценка; советская федерация как форма решения национального вопроса с правом свободного выхода союзных республик из состава СССР.

12. Причины, последствия и оценка установления однопартийной диктатуры и единовластия И.В. Сталина ; причины репрессий.

13. Оценка внешней политики СССР накануне и в годы Второй мировой войны.

14. Причины и цена победы СССР в Великой Отечественной войне.

15. Оценка деятельности СССР в условиях «холодной войны».

16. Причины, последствия и оценка реформ Н.С. Хрущёва.

17. Оценка периода правления Л.И. Брежнева и роли диссидентского движения в истории страны.

18. Причины, последствия и оценка «перестройки» и распада СССР.

19. Оценка причин, характера и последствий экономических реформ начала 1990-х гг. («шоковая терапия», методы приватизации); причины и последствия побед Б.Н. Ельцина в политических схватках 1990-х гг.

20. Причины, последствия и оценка стабилизации экономики и политической системы России в 2000-е гг.».

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Обложка: фото автора Виктора Хохлова.