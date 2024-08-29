Марийцы. Часть 1: жизнь меж двух огней Не имевшие до XVIII века своей письменности и никогда не ведавшие собственной государственности, но сильные и сплочённые марийцы – возможно, самый загадочный народ России. В начале ХХ века один царский чиновников так характеризовал мари: «Эта забытая всеми народность, почти поголовно безграмотная, замкнувшаяся в заколдованном кругу своих суеверий, но, тем не менее, очень симпатичная по своим национальным чертам характера». Кто же они, черемисы-мари? «…Мурома язык свой, и черемиси язык свой» Предки марийцев – племена финно-угорской языковой группы – появились в Марийском Поволжье в VI веке. Затем, двигаясь на север, они в основном расселились между Ветлугой и Вяткой, вытеснив и частично ассимилировав... На чтение: 4 минуты

Не имевшие до XVIII века своей письменности и никогда не ведавшие собственной государственности, но сильные и сплочённые марийцы – возможно, самый загадочный народ России. В начале ХХ века один царский чиновников так характеризовал мари: «Эта забытая всеми народность, почти поголовно безграмотная, замкнувшаяся в заколдованном кругу своих суеверий, но, тем не менее, очень симпатичная по своим национальным чертам характера». Кто же они, черемисы-мари?

«…Мурома язык свой, и черемиси язык свой»

Предки марийцев – племена финно-угорской языковой группы – появились в Марийском Поволжье в VI веке. Затем, двигаясь на север, они в основном расселились между Ветлугой и Вяткой, вытеснив и частично ассимилировав местное население. К VII-VIII столетиям прекращается тесное взаимодействие марийцев с другими финно-угорскими племенами, за исключением мордвы и удмуртов, а новыми соседями мари стали: на юге и востоке тюрки – хазары , волжские болгары , а позднее монголо-татары, на западе – восточные славяне.

Не имея собственной письменности (до XVIII века), марийцы вынуждают нас доверять своим соседям. Достоверно известное первое упоминание о марийцах содержится в письме хазарского кагана Иосифа (960 год), который назвал «цармис» среди народов, плативших ему дань. В русских летописях черемисы впервые упомянуты в начале XII века: «На Белеозере седять весь, а на Ростовьском озере меря, а на Клещине озере меря же. А по Оце реце, где втечеть в Волгу, мурома язык свой, и черемиси свой язык, мордва свой язык». Так, за марийцами закрепляется название черемисы, которое, впрочем, также активно применялось и к чувашам.

Этимология слова «черемис» до сих пор остается предметом научных споров. Ученые считают установленным вторую часть слова «мис» – человек, но расходятся во мнении «Какой человек?». При этом самоназвание народа всегда было «мари», что также восходит к изначальному значению «человек».

Между тюрками и славянами

Оказавшись на стыке двух экспансий – болгаро-тюркской и славяно-русской, – марийцы были вынуждены приспосабливаться, сотрудничать то с одними, то с другими. Такое положение позволяло сохранять собственную социальную верхушку и столь чтимое ими язычество. Это же отчасти способствовало формированию двух групп марийцев – горных, живших в основном на правом берегу Волги, и луговых – занимавших Волго-Вятское междуречье, ориентировавшихся сначала на Волжскую Болгарию, а позднее вошедших в состав Казанского ханства.

Марийская традиционная религия по-марийски называется Марий Юмын йÿла.

Известно, что уже к началу XII века некоторые марийские земли были данниками русских князей. В «Слове о погибели Русской земли» говорится, что «черемисы… бортьничаху на князя великого Владимира». Однако, это вовсе не означает данничества всех марийцев. Более того, активность русских князей обоснованно вызывала сопротивление марийцев, которые находили поддержку в Волжской Болгарии. Как итог, в начале XIII столетия между Северо-Восточной Русью и Волжской Болгарией идут многочисленные войны, которые заканчиваются победой русских княжеств и снижением влияния болгар в Среднем Поволжье. В этом споре, как оказалось впоследствии, проиграли все: болгары и славяне не заметили приближения новой беды – монголо-татар, а марийцы страдали от набегов и тех и других.

Придя в Среднее Поволжье в VI веке, марийцы вскоре оказались на перекрестке мощных экспансий. Неспособное им противостоять, марийское население по возможности пыталось извлекать максимально возможные выгоды из этой «войны всех против всех».

В Золотой Орде не так уж плохо

В середине XIII века марийцы, как и другие народы Среднего Поволжья, были включены в состав Золотой Орды. Но здесь марийцам повезло больше, чем другим. Во-первых, письменные источники не сообщают о разорительном вторжении монголо-татар на ту территорию, где жили марийцы. Во-вторых, жившие в лесной полосе и вдалеке от степной зоны, марийцы имели естественную защиту от монгольской конницы. Хуже пришлось тем марийцам, которые жили на Правобережье Волги и примыкавших к Болгарии левобережных землях. Их монголы не пощадили.

Раз северные границы Золотой Орды не фиксировались прочно, марийцы пользовались некоторой «автономией», а «иго» ограничивалось в основном сбором дани руками местной родоплеменной знати. Лишь в Правобережье Волги – экономически привлекательном и стратегически значимом районе – существовал относительно заметный контроль.

Монгольское иго не сильно приостановило продвижение русских княжеств на северо-восток. Теперь у них было куда больше возможностей, хотя и меньше ресурсов: Волжская Болгария, главный соперник, канула в Лету. Даже периодические «одёргивания» со стороны Золотой Орды не могли остановить русской экспансии. Особое значение имело продвижение на восток и северо-восток Костромского, Галичского и Нижегородского княжеств, которые не только развивали торговые и военные связи с марийцами, но даже включали в свой состав земли, населённые марийцами. В 1372 году нижегородский князь Борис Константинович основал на левом берегу Суры крепость Курмыш, установив контроль над местным населением и открыв путь на восток.

Настойчивость русских князей встречала отпор со стороны некоторой части марийской элиты. Дело в том, что зависимость марийцев от Золотой Орды ограничивалась формальной уплатой дани, которую собирала марийская знать, и выполнением ряда повинностей. Монголы не претендовали на контроль над населением и территорией. Фактически власть находились в руках марийской знати. Кто готов добровольно отказаться от этого? Марийцам серьёзно досаждали новгородские ушкуйники (вольные люди, занимавшиеся торговлей и набегами), грабившие и разорявшие марийские селения вдоль Вятки, Камы, Волги и Ветлуги. В этот же период начинаются попытки христианизации марийского населения.

Эти факторы объясняют участие марийцев в неудачном походе Мамая на Русь в 1380 году. Несмотря на то, что хан Тохтамыш в 1382-м несколько «вразумил» русские княжества, напомнив о силе Золотой Орды, ему удалось лишь на время приостановить их движение на восток. Слабеющая Орда уже не могла сдерживать натиск растущего Московского княжества.

Ордынское «иго» затронуло лишь часть марийцев. Остальные же, проживая на лесных окраинах улуса, чувствовали себя относительно спокойно, хотя и вынуждены были регулярно уплачивать дань.

На обломках империи

После распада Золотой Орды большая часть марийской территории вошла в состав Казанского ханства, что было радостно воспринято болгарами и черемисами, считавшими, что сильная власть способна защитить их русских ушкуйников и бесконтрольных татарских (кочевых) отрядов: «… и начя збиратися в Казань срачини и черемисы, развие по улусам казанским. И ради ему быть изо оставшихся от плена худыя болгары. И молиша его казанцы были ему заступника бедам их, и помощника от насилия, воевания русскаго» - говорится в Казанском летописце.

Подчинение Казанскому хану никак не изменило положения марийцев, которым было всё равно, кому платить дань, булгарским, золотоордынским представителям власти, или Казани. Помня о желании Москвы двигаться дальше на восток, марийцы поддерживали Казань в её противостоянии с Русским государством, за что в итоге поплатились.

Зимой 1468-1469 годов было организовано два похода «на черемису», в результате которых «рать князя… много зла учиниша земле той: люди изсекоша, а иных в плен поведоша, а иных изжогша». Таковы были реалии того времени: марийцы тоже не отличались дружелюбием и были готовы в любой момент поддержать противников Московского царства. Тем не менее, с 1467 года инициатива в борьбе с Казанским ханством окончательно перешла к Москве, а марийцы разделили судьбу чувашей , оказавшись в противостоянии двух государств (Московского и Казанского) «между молотом и наковальней». Сами марийцы раскололись на тех, кто поддерживал казанскую власть (луговые марийцы) и сторонников Москвы (горные марийцы). Последние и стали первыми подданными русского царя.

«Воюючи и жгучи»

Для поддержки русской экспансии на восток ещё в 1523 г. в устье реки Суры был построен Васильсурск, а близлежащие марийцы стали подданными России. Однако уже на следующий год черемисы выступили против русских войск, осадивших Казань, опустошили все окрестности и перекрыли все дороги, не давая возможности войскам пополнить свои продовольственные запасы. Кроме того, возвращаясь назад, русские войска попали в засаду марийцев и чувашей. Так закончился первый короткий период марийского подданства.

Лишь спустя почти четверть века, устрашённые и измученные походами Ивана IV , марийцы вновь обратились к Москве. В декабре 1546 года было направлено посольство горных черемисов во главе с сотником Тугаем с просьбой принять их в русское подданство. По мнению ряда историков, фактором, подтолкнувшим горных марийцев принять подданство русского царя, стало обещание крымского ставленника на казанском престоле Сафа-Гирея передать ногайцам Горную сторону, если те поддержат Казань в борьбе с Москвой.

Собственно говоря, вхождение горных марийцев произошло во время строительства Свияжска в 1551 года. На третий день после возведения крепостных стен к воеводам начали прибывать «старейшины и сотники горныя черемисы» и просить, «чтобы государь их пожяловал, гнев им свой отдал, а велел бы им у Свияжского города и воевать их не велел». Откуда такая покорность марийцев? Свою роль сыграло строительство крепости с многочисленным гарнизоном, сказалась усталость от постоянных вторжений русских и казанских войск, которые одинаково разоряли марийские земли. В итоге, марийцы выбрали более сильного. В ответ Иван IV на три года освободил марийцев от уплаты ясака и «дал им грамоту жаловалную со златою печятью».

К началу 50-х годов XVI века судьба Казанского ханства была почти предопределена. Длительный период междоусобицы, бегство подданных к великому князю оставляли Казани мало надежд. 2 октября 1552 года Казань пала, а по улусам разослали жалованные грамоты Ивана IV: «Чтобы шли ко государю, не бояся ничего; а хто лихо чинил тем бог мстил. А их государь пожалует, а они бы ясаки платили, якоже и прежним царям».

Взятие Казани привело к принятию российского подданства теми луговыми марийцами, которые проживали рядом с Казанью, остальные уже в декабре 1552-го восстали против нового правителя, начав одно из самых мощных и длительных восстаний покоренных народов – «Черемисские войны».

С распадом Золотой Орды закончился относительно спокойный период жизни марийцев. Теперь они вновь оказались между двух враждующих государств, каждое из которых «кнутом и пряником» загоняло марийцев к себе в подданство. В итоге, пряники Российского государства оказались куда слаще, но и кнут русские цари также держали крепко.

Продолжение следует

Литература

Свечников С.К. Присоединение Марийского края к Русскому государству. Йошкар-Ола; Казань, 2014.

Марийцы. М., 2009.

Сануков К.Н. Этно-политическое развитие марийцев между тюрками и славянами // Запад-Восток. 2009. № 2.

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