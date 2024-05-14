Почему русские всегда возвращаются. К годовщине возвращения Бессарабии Почему русские всегда возвращаются. К годовщине возвращения Бессарабии На чтение: 2 минуты

3 июля 1940 года завершилась операция по возвращению Бессарабии и Северной Буковины.

Обоснования Сбербанка и ряда других компаний в отношении причин, по которым ноги их в Крыму не будет, полны прагматики и здравого отношения к рискам. Тем более следует как можно чаще напоминать о том, что одни пишут правила, а другие по ним живут.

Сегодня, когда мы справляем 76-ю годовщину возвращения Бессарабии и Буковины, а также возмещения территориальных потерь в послереволюционный период, стоит поговорить о том, почему русские всегда возвращаются на свои земли и это правильное качество не следует терять.

Как завоёвывали Бессарабию

Возврат указанных территорий случился через несколько месяцев позже прочих – Западной Украины и Западной Белоруссии (от Польши) и Западной Карелии (от Финляндии), а потому иногда выпадает из анализа предвоенных событий в Европе. А у тех, кто плохо знаком с историей России – так вообще рождает вопли «обезумевший Сталин захватывал всё, что мог». Вопли эти постепенно превращаются в колонки, телепередачи, книги и даже учебники. Поэтому по порядку.

С падением в XV веке Константинополя верховным покровителем православных в Восточной Европе стал государь Московский (русский царь, император Всероссийский). Уже одно только это предполагало конфликты с Османской империей. Ещё в XVIII веке в отношении дунайских княжеств Молдавии и Валахии между империями была достигнута договорённость, зафиксированная итогами предыдущих войн: Кючук-Кайнарджийского (1774) и Ясского (1791) мирных договоров. Княжества оставались вассалами Порты, однако имели автономию. В частности, султан не мог без согласования с Россией менять в них правителей. Поводом к очередной русско-турецкой войне (1806-1812) послужило как раз нарушение этой договорённости.

Нарушили её турки, скорее всего, не потому, что вот такие они вредные. А потому, что французская партия при дворе турецкого султана в то время была влиятельнее британской. Россия и Великобритания, как мы помним, в начале XIX века успели составить несколько коалиций против Наполеона. А Наполеон эти несколько коалиций успел разбить и сам интриговал в меру сил.

О настроении населения Молдавии говорит уже тот факт, что четыре крепости в начале войны российские войска взяли без боя. Вообще же эта война сильно затянулась – почти на 7 лет. Угроза со стороны Наполеона не позволяла перебрасывать на юг крупные силы. После заключения Тильзитского мира с Наполеоном (1807) этот фактор сменился другим: теперь подталкивать османов к активным действиям начала уже Британия, ссужавшая султана деньгами. Тем не менее, в конце 1811 года российским войскам удалось нанести туркам ряд поражений и заставить их просить мира. Бухарестский мирный договор (май 1812) зафиксировал передачу России части Молдавского княжества, названного Бессарабией. В её составе она и находилась до 1917 года.

Как потеряли и вернули Бессарабию

В ходе революции и Гражданской наши соседи не преминули воспользоваться ситуацией. Несмотря на решение провозглашённой в 1917 году Молдавской народной республики войти в состав РСФСР, румынские войска весной 1918 года вторглись на территорию бывшей Бессарабской губернии, окружили местный парламент и убедили его переголосовать. При этом ярых противников присоединения к Румынии попросту арестовали до голосования. А в составе нового российского государства осталось только левобережье Днестра (условно – нынешняя ПМР). Разумеется, Советская Россия не смирилась с утерей Бессарабии.

Операция по её возврату готовилась приблизительно с начала 1940 года. Первое тематическое заявление Вячеслав Молотов (глава правительства и глава МИД) сделал в конце марта: намекнул, что договора о ненападении между странами нет. Попытки Румынии заручиться поддержкой Германии ни к чему ни привели. В конце концов, 25 июня Румыния получила ультиматум с требованием возвращения Бессарабии и Северной Буковины Советскому Союзу и крайне неохотно его выполнила. 28 июня советские войска начали занимать Бессарабию, а 3 июля в Кишинёве прошёл военный парад.

Потеря территорий стала одной из формальных причин переворота в сентябре 1940 года и установления диктатуры Иона Антонеску. А затем и участия Румынии в войне с нами на стороне Германии. Впрочем, немцы всё равно нашли бы способ заполучить в свою сферу влияния богатую нефтью страну, потеря которой в августе 1944-го оказалась для Гитлера роковой.

Выводы

Как мы уже знаем, в наше время история повторяется . Правда, теперь румынские аппетиты распространяются в том числе на территорию Приднестровья, захапать которое даже в 1918 году наглости не хватило. Правда, с начала 1990-х самостийный угар Молдовы немного поутих. Поэтому воссоединиться с Румынией сразу как-то не получалось. А в 2007 году последняя вошла в ЕС, и с тех пор страдания унионистов (сторонники объединения с Румынией) мало чем отличаются от украинской секты свидетелей безвизового режима. Впрочем, нам важны не страдания, а выводы.

1. С 1918 года румынский бизнес практически ничего не инвестировал в отжатую у России Молдавию – боялся, что однажды русские вернутся, и тогда плакали денежки. Можно только позавидовать прозорливости румын, сумевших в такое бурное время предсказать будущее на 22 года вперёд. Русские действительно вернулись.

2. Точно так же, как до того вернулись на остальные временно оккупированные территории. Никто не может пожаловаться, что мы тогда обошли кого-то вниманием. А пара десятилетий пребывания территории в границах иного суверенитета – не слишком весомая причина с ним считаться.

3. Привычки возвращаться мы, по счастью, не утратили. Настораживает другое, а именно то, что по отношению к Крыму правильно себя ведёт государство, но не бизнес. Бизнес напоминает румын в Бессарабии. Боязливо косится в сторону материка в ожидании дивизий украинского войска и вымпелов победоносного украинского флота. Вынуждены поверить в эти опасения и мы, иначе трудно понять, какая ещё неодолимая сила в представлении бизнеса грозит нынешнему статусу этого субъекта РФ.

4. Русские тогда вернулись не только потому, что вот такие они молодцы. А потому, что румыны территорию взяли, но ничего не делали. А земли без хозяина не бывает, бывает хозяин без земли.

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