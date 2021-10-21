Как создавался Запад. К годовщине отказа СССР от плана Маршалла 2 июля 1947 года Вячеслав Молотов подтвердил, что СССР не будет принимать участие в плане Маршалла. На волне Брексита, когда Европа со сложными чувствами хоронит многолетнюю форму единства, мы справляем сегодня 69-ю годовщину отказа Советского Союза от участия в знаменитом американском плане послевоенной помощи. Стоит поговорить о том, почему наш блок СЭВ продержался не так долго и не стал нашей экономике столь же надёжной опорой, какой стал заложенный Маршаллом ЕС для Америки. Военный план Для начала – кто такой Маршалл. Джордж Маршалл – госсекретарь США, выдвинувший «Программу восстановления Европы» в июне 1947 года. К слову, сам план обычно отодвигает в... На чтение: 3 минуты

2 июля 1947 года Вячеслав Молотов подтвердил, что СССР не будет принимать участие в плане Маршалла.

На волне Брексита, когда Европа со сложными чувствами хоронит многолетнюю форму единства, мы справляем сегодня 69-ю годовщину отказа Советского Союза от участия в знаменитом американском плане послевоенной помощи. Стоит поговорить о том, почему наш блок СЭВ продержался не так долго и не стал нашей экономике столь же надёжной опорой, какой стал заложенный Маршаллом ЕС для Америки.

Военный план

Для начала – кто такой Маршалл. Джордж Маршалл – госсекретарь США, выдвинувший «Программу восстановления Европы» в июне 1947 года. К слову, сам план обычно отодвигает в сторону его автора, а для его верного понимания о фигуре Джорджа Маршалла стоит упомянуть.

Если в двух словах, это такой американский Борис Михайлович Шапошников – выдающийся генштабист. В 1918 году спланированная им Сен-Миельская операция убедила кайзера Вильгельма II просить Антанту о перемирии. Начальником штаба армии США он стал ещё в 1939 году. В 1941-м – советник Рузвельта по вопросам стратегии и тактики. В 1942-1944 годах руководил практически всеми операциями армии США, а также занимался разработкой открытия Второго фронта в Европе. Кроме восстановления Европы известен также участием в создании НАТО (это для тех, кто ещё сомневается, что экономические и военные блоки – две стороны одной медали). В общем, у грандиозного плана и автор соответствующий.

Также нужно упомянуть, что речь Маршалла 5 июня 1947 года, в которой он вкратце обрисовал свой замысел, стала большим сюрпризом не только для Европы, но и для США. До оглашения о плане мало кто знал, включая даже президента Гарри Трумэна. Впрочем, последний ценил Маршалла так же, как и его предшественник, а потому идею поддержал.

Не просто помощь, а долговременный союз

Всего по плану США вливали в экономику Европы 13,3 млрд долларов (оценки очень разнятся: от 150 до 650 млрд долларов в нынешних ценах). 8,9 из них получили Великобритания, Франция, Германия, Италия и Нидерланды. Как нетрудно заметить, четыре из этих пяти государств в начале 1950-х вошли в Европейское объединение угля и стали – первую версию Евросоюза.

К слову, совсем не вся эта сумма была потрачена на восстановление экономики, то есть закупку промышленного оборудования. Примерно треть – оплата поставок продовольствия, так что в конечном счёте это была поддержка экономики США, а деньги вернулись обратно.

Обычно план связывают с доктриной Трумэна (1947), суть которой сводилась к сдерживанию активности СССР в Европе. Однако общая у них лишь одна из целей – пресловутое сдерживание. В остальном же план был замыслен более масштабно и изящно. Так, например, получение помощи было непосредственно связано с созданием единого контура безопасности (НАТО) уже через год после принятия закона об экономическом сотрудничестве конгрессом в апреле 1948 года (закон как раз и запустил реализацию плана). Маршалл недаром был автором как экономической, так и военной интеграции Европы, это две части одного и того же замысла.

Главное условие

Из политических условий получения помощи особенно интересным было требование выведения из правительств членов компартий, которые на волне победы над Германией и экономического кризиса укрепляли позиции даже в Западной Европе. Это не было пустой блажью. Согласно данным Джорджа Кеннана (непосредственный руководитель группы, составлявшей план), в 1947 году в Италии коммунисты имели 20% мест в парламенте, во Франции – более 28%.

Менее известно, что кроме этого США требовали от участников программы определённого контроля над политической системой в целом – чтобы уберечь себя и свои инвестиции от сюрпризов. Гораздо важнее не удаление коммунистов из правительств, а то, что все партии, которые потенциально могли контактировать и сотрудничать с СССР, скажем, по линии Коминформа, постепенно вытеснялись из активной политики. Политологам тут, конечно, не платили, скорее – покупали политическую элиту оптом. А уже она доносила до масс верное понимание момента. Но правильно купить тоже нужно уметь.

Приглашаются все

План Маршалла, хоть и призван был восстановить экономику, разрабатывался военным стратегом, что наложило на него свой отпечаток. Одна из побочных задач, которую он выполнял – камуфлирование политического содержания, а также эффективное устранение СССР от влияния на послевоенную Европу. Поэтому план якобы предполагал самое широкое участие. Его предложили не только странам Западной Европы, а всем: и соцлагерю, и СССР. На самом же деле это была хитрость опытного генштабиста.

В конце июня 1947 года представители антигитлеровской коалиции встретились в Париже для предварительного обсуждения плана. Уже 2 июля советская делегация покинула Париж, охарактеризовав предложение США как империалистический план закабаления Европы.

Так оно, в общем, и было, зато политические элиты Европы, опасавшиеся полевения парламентов и правительств, получили чёткий сигнал: как избежать и того, и другого, а одновременно и восстановить разрушенное хозяйство. Ведь предложение Маршалла приняли далеко не сразу. Зато после бурной реакции СССР в Европе поняли, что выбирать им не из чего.

Через некоторое время после отбытия советской делегации, чего, в общем-то американцы, и дожидались, началась конференция, на которой уже предметно обсуждали размер, характер и конкретные условия помощи с главами правительств стран-участниц.

Помощь в обмен на продажу оружия

Как и положено хорошему плану, план Маршалла имел множество целей, и сложно с ходу назвать основную. Кроме уже упомянутого сдерживания СССР путём единоличного восстановления экономики Европы, США получили возможность контролируемо выводить собственную экономику из военного режима работы. Излишек долларов экспортировали в Европу в виде помощи. С условием, что та часть, которая предоставлялась в виде кредитов, будет возвращена в американской валюте (как и прибыль по всем инвестициям). Тем самым в экономике Европы надолго создался спрос на доллар, становившийся мировой валютой.

По завершении плана (1951-1952) ему на смену пришёл закон о взаимном обеспечении безопасности, которым США окупили все затраты, создав своей оборонной промышленности долговременный рынок сбыта в Европе.

Альтернативное восстановление

СССР, отказавшийся участвовать в хитром плане, пошёл собственным путём. Довоенный уровень производства был достигнут и даже превышен уже по итогам первой послевоенной пятилетки. Для Восточной Европы вместо американского плана было предложено сотрудничество, оформлявшееся в рамках Совета экономической взаимопомощи (СЭВ, 1949), а также договорами о дружбе и торговыми соглашениями. Кроме того, Восточная Европа получила часть немецких репарационных платежей, выплаченных Советскому Союзу. Скажем, Польша – 15% от советской и западных зон оккупации Германии (примерно 2,4 млрд долларов в тогдашних ценах, что примерно соответствует доле Франции в плане Маршалла).

Сам характер сотрудничества стран Восточной Европы отличался от плана Маршалла. Если последний предусматривал сбыт промышленных и сельскохозяйственных товаров в Европе, то СССР, наоборот, сам становился таким рынком для стран.

Очевидный вопрос: почему соцлагерь перестал быть такой же опорой российскому влиянию в Европе, какой до сих пор является ЕС для США, почему наш план восстановления Восточной Европы не привёл к созданию такой же устойчивой связи? Первый и очевидный ответ: потому что перестал существовать сам СССР. Второй ответ: задачи создать интеграционный проект, подобный Европейскому объединению угля и стали, не ставилось. Соцлагерь не был отдельной политической и экономической единицей.

И в-третьих: вооружение нашим оружием стран, которые в середине 1950-х вошли в Организацию Варшавского договора, происходило в гораздо более щадящем режиме. Ну и наконец: технологический перекос в торговле не был ликвидирован и даже усилился (в СССР – товары, из СССР – сырьё).

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Всё вышеперечисленное говорит нам сегодня о том, что у интеграционных структур есть не только внешняя форма (экономический и военный союз), но и внутренняя логика: почему объединение создаётся именно из этих стран, каков общий интерес и тому подобное. Без её проработки можно продуть Маршаллу уже во второй раз.

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