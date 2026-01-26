Он тоже любил селфи с хозяевами. К годовщине ареста Степана Бандеры 5 июля 1941 года, спустя 5 дней после неудачной попытки провозглашения украинского государства, были арестованы ряд деятелей ОУН. В их числе Степан Бандера. По поводу отъезда легендарного посла США на Украине Джеффри Пайетта на работу в Грецию в киевском посольстве США был устроен приём. Одним из его хитов оказалось фото главы МВД Авакова с морпехами армии США. Вот, мол, какое у нас покровительство. Сегодня, когда мы справляем 75-ю годовщину ареста Бандеры немцами, стоит поговорить о непростой судьбе всех Украин, создававшихся с опорой на чужую внешнюю силу. Откуда взялись ОУН и Бандера Однажды мы уже описывали общий алгоритм провозглашения Украин в... На чтение: 3 минуты

5 июля 1941 года, спустя 5 дней после неудачной попытки провозглашения украинского государства, были арестованы ряд деятелей ОУН. В их числе Степан Бандера.

По поводу отъезда легендарного посла США на Украине Джеффри Пайетта на работу в Грецию в киевском посольстве США был устроен приём. Одним из его хитов оказалось фото главы МВД Авакова с морпехами армии США. Вот, мол, какое у нас покровительство.

Сегодня, когда мы справляем 75-ю годовщину ареста Бандеры немцами, стоит поговорить о непростой судьбе всех Украин, создававшихся с опорой на чужую внешнюю силу.

Откуда взялись ОУН и Бандера

Однажды мы уже описывали общий алгоритм провозглашения Украин в первой половине XX века: собственно провозглашение, настойчивые просьбы дипломатического признания, срочное утверждение госсимволики и ликвидация. Сегодня в центре нашего внимания Украина, которой удалось практически сразу перейти от первого пункта к четвёртому. Однако прежде следует сказать пару слов о творцах этой государственности.

После бурных событий 1917-1920 годов большинство оставшихся в живых участников первых четырёх Украин осели за границей, преимущественно в Польше: последняя по итогам советской-польской войны хозяйничала на территориях бывшей Западно-Украинской народной республики. В 1920-х годах количество украинских националистических организаций растёт, необходимость их координации, а затем и объединения приводит к созданию Организации украинских националистов (ОУН) в 1929 году. Первым руководителем ОУН стал Евгений Коновалец (ликвидирован Павлом Судоплатовым в 1938 году).

Часто упускается из внимания, что ОУН стала союзником Гитлера задолго до Великой Отечественной войны. Так называемый «Украинский легион» выполнял диверсионные действия во время нападения Германии на Польшу. В сентябре 1939 года шеф абвера Канарис обещал тогдашнему лидеру ОУН Мельнику решение украинского вопроса. Тот было начал составлять список правительства, но тогда националистов банально кинули: территории Западной Украины отошли Советскому Союзу.

Нужно отметить, что в 1939-1941 годах в ОУН произошли большие изменения. После завоевания Польши из тюрьмы вышел Степан Бандера – лидер одной из краевых организаций ОУН, сидевший с 1936 года в польской тюрьме за организацию ряда терактов, в том числе убийства в 1934-м в самом центре Варшавы самого министра внутренних дел Польши Перацкого. Напряжённые отношения с Мельником по поводу руководства ОУН вылились в конфликт и образование двух ОУН: ОУН(м) – мельниковцы и ОУН(б) – бандеровцы. Украину № 6 провозгласили как раз последние. Было это так.

Кто быстрее

Как за два года до того, украинские националисты в виде так называемых «походных групп ОУН» вступили в войну на стороне вермахта и гитлеровской Германии. Также из националистов были сформированы два подразделения («Нахтигаль» и «Роланд»), вошедшие в диверсионный полк «Бранденбург-800». Задачами походных групп было содействие оккупационной администрации, «Нахтигаля» и «Роланда» – диверсии, дезорганизация отступления Красной армии.

Буквально за неделю до начала войны ОУН(б) известила о своих планах госстроительства немцев и даже получила от них косвенное согласие (Альфред Розенберг, 20 июня 1941 года: «Украина должна стать независимым государством в альянсе с Германией»).

Однако в 1941 году националистов кинули во второй раз. В ответ на триумфальную публикацию «Акта провозглашения Украинского государства» (30 июня), составленного ближайшим соратником Бандеры Стецько, немцы начали повальные аресты руководства ОУН, постепенно ликвидировали походные группы ОУН. Самого Степана Бандеру с 5 июля посадили под домашний арест, настоятельно убеждая выступить с опровержением «Акта». Позже его переправили во внутреннюю тюрьму концлагеря Заксенхаузен, где он и находился до осени 1944 года.

В связи с такой стремительностью событий едва ли не единственным государственным мероприятием Украинской державы Бандеры и Стецько стал Львовский погром (1 июля), положивший начало истреблению евреев во Львове. В современной украинской историографии эти события зачастую представляют спонтанной реакцией толпы, хотя взгляды творцов очередной версии украинской государственности вовсе не секрет. Ярослав Стецько заявлял: «Москва и жидовство – это самые большие враги Украины… стою на позициях истребления жидов и целесообразности перенести на Украину немецкой методы экстерминации жидовства, исключая их ассимиляцию».

С перенесением экстерминации получилось, но с ней немцы и сами неплохо справлялись, да и туземных энтузиастов хватало, так что потворствовать созданию отдельного государства было незачем.

Есть ещё один момент, характеризующий столь краткую жизнь очередного украинского государства. Соратники Бандеры элементарно спешили опередить мельниковцев, плохо изучили возможную реакцию немцев, за что в итоге и поплатились. И не только они. Политическое и военное руководство Германии не видело особой разницы между двумя ОУН (и было в этом по-своему право), а потому громило походные группы от обеих фракций. В конце концов почти вся верхушка ОУН собралась в одном лагере.

Непростая судьба

Что тут можно сказать? Во-первых, непонятно, почему самым большим врагом Украины националисты полагали Москву. Берлин за неполных четверть века имел весьма непростые отношения с украинской государственностью:

– смена одной в пользу другой (разгон Центральной Рады, поддержка гетьмана Скоропадского);

– мягкие советы не дурить и не сопротивляться венгерской оккупации (весна 1939 года, провозглашение Карпатской Украины);

– обман националистов осенью 1939 года;

– жёсткая реакция на провозглашение государства в 1941-м, изоляция всей верхушки ОУН в концлагере.

Во-вторых, параллельно со всеми этими бесплодными попытками создать государство чужими штыками как военный и политический противовес России украинское государство возникло и состоялось – в виде Донецко-Криворожской республики, а затем и Советской Украины в составе СССР. И в отличие от националистических версий последняя успешно просуществовала несколько десятков лет.

В-третьих, эта закономерность сохраняется и в наши дни. Периоды явного доминирования в украинской политике антироссийского вектора – это периоды крайней политической нестабильности. Вплоть до гражданской войны с пророссийски настроенным регионом в настоящее время.

***

Антироссийская Украина нежизнеспособна исторически, это доказано многочисленными её инкарнациями первой половины XX века. Все они переставали существовать потому, что внешние гаранты либо переставали поддерживать государственность, либо сами же её ликвидировали. Бандеровская версия среди них выделяется скоростью ликвидации (5 дней, если считать до даты ареста Бандеры или 1 день – если до вышеозначенного государственного мероприятия, других не последовало). К тому же за неимением иных традиций государственности рано или поздно бандеровская версия Украины приходит к погромам – события новейшей истории это убедительно и неоднократно продемонстрировали.

Однако даже несмотря на ситуативное совпадение целей, в том числе по проведению погромов, такие государственные образования перестают существовать, как только в них отпадает надобность. Любителям селфи с чужими пехотинцами надлежит это помнить.

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