Чуваши. Часть 2: Верные союзники Руси от Ивана Грозного до наших дней Чуваши. Часть 2: Верные союзники Руси от Ивана Грозного до наших дней На чтение: 7 минут

Чуваши. Часть 1: Поволжские потомки Аттилы

…К XV веку в Поволжье набирало силу Московское княжество – молодое и амбициозное, готовое отстаивать собственные интересы. Нацеленная на восточные земли Русь рассматривала чувашей как союзников против Казанского ханства.

Оснований для этого было несколько. Во-первых, «соседские»: с давних времён жители Руси торговали с Волжской Болгарией . Во-вторых, финансовые: чуваши находились под ханским налоговым гнётом, а с русским царём велись переговоры об ослаблении ясачной повинности. В-третьих, религиозные: до сих пор потомки суваров так и не приняли ислам. В-четвёртых, политические: за время острого военного противостояния сторон чувашские земли как приграничная часть Казанского ханства подверглись серьёзным разрушениям. Люди просто хотели мира. Но, как говорится, хочешь мира – готовься к войне.

Уже в 1546 году в Москву прибыли посланцы чувашей и горных марийцев, которые просили Ивана IV , «чтобы государь пожалывал, послал рать на Казань», и обещали свою помощь русским войскам.

Весной 1551 года в продолжение противостояния Иван Грозный приказывает заложить укрепление недалеко от Казани. Этот «троянский конь на границе» на лазарет, конечно, никак не тянул. Сооружался форпост для завоевания сильного соседа.

Под Угличем была срублена крепость, её сплавили вниз по Волге до места строительства – Свияжска. Укрепление было построено ударными темпами всего за четыре недели.

Следующее посольство прибыло к Ивану IV в июне 1551 года. Старшими уполномоченными на ведение переговоров были Магомет Бозубов и Ахкупек Тогаев, которые «били челом ото все Горние стороны… от Чувашей и Черемисы».

Как утверждают некоторые исследователи, взаимная приязнь между сторонами вспыхнула не сразу, а после того, как порох казанский понюхали.

Приведение к присяге «князеи и мырз и сотенных князей и десятных и Чювашу и Черемису и Мордву и можяров и тарханов» не увеличило доверия Москвы к населению Горной стороны. Чтобы проверить, действительно ли присягнувшие готовы подчиняться приказам, большой отряд горных людей был отправлен атаковать Казань. Обороняющиеся выкатили из города пушки, и наступавшие бежали, понеся потери. Однако наблюдатели остались удовлетворены проверкой. «Горные люди» были одарены московским царём дорогими подарками и деньгами. В том же году Иван IV выдал им жалованную грамоту с вислой золотой печатью. Чувашия была присоединена к России.

Последующие события (взятие русскими войсками Казани) способствовали окончательному переходу чувашей, в том числе населявших луговую сторону Волги, под власть московского царя.

Всечувашская стройка

Помимо трёхлетнего освобождения от уплаты ясака, чуваши получили возможность для расширения территории проживания как на восток, так и на запад. К концу XVI века, когда вследствие строительства укрепительных линий (засечных черт) Поволжье было защищено от набегов ногайцев и крымских татар, чуваши начинают активно колонизировать Закамье – «дикое поле». Также переселяются в Башкирию, становясь «бобылями», а позднее «ясашными татарами».

Ведётся активное строительство административных и военно-опорных пунктов на территории расселения чувашей. Так появились Чебоксары (1555), Козьмодемьянск (1583), Цивильск (1589) и другие. Современная Чувашия, как пазл, сложена из восьми частей, которые тогда входили в разные уезды. И до их объединения в один прошло долгих три с лишним века.

Наряду с формированием аппарата управления на новые территории стала распространяться власть православной церкви. Монастырям и дворянам жаловались земли ясачных людей.

Обратили внимание чуваши и на Западную Сибирь. Впрочем, миграция в эти края в середине XVIII века во многом объяснялась нежеланием принимать христианство. Чуваши крепко стояли за свою веру.

Крест или полумесяц?

Первоначально насильственная христианизация чувашей имела прямо противоположные последствия. Гонимые за язычество, они принимали ислам как символ социального сопротивления. Этот процесс был распространён в Казанской и Оренбургской губерниях, где чуваши проживали среди численно преобладающих татар. Со временем они ассимилировались с местными и отатаривались.

В этих условиях в XVIII веке власть корректирует свою конфессиональную политику, добавив к гневу милость. Пусть не сразу, но система насилия дополнена различного рода льготами для принявших православие чувашей: освобождение на три года от податей, сборов и рекрутской повинности. Знать к вере принуждали материально: некрещёный феодал не мог владеть крещёными крестьянами, а в случае его смерти имущество передавалось в казну или только православному родственнику.

Важной составляющей политики христианизации была борьба с язычеством. Даже крестившись, чуваши длительное время продолжали исполнять прежние обряды. Отрицательную роль играл языковой барьер. Служба велась на церковнославянском языке, священники не знали чувашского, что затрудняло их общение с паствой и понимание народом смысла молитв. Однако когда христианское учение начали проповедовать на родном чувашам языке, постепенно противоречия устранялись.

Выступления против насильственной смены веры продолжались в острой фазе до 40-х годов XVIII века. А к началу ХХ века к христианству склонилось уже большинство населения. Навязать атеистические убеждения чувашам после не смог даже советский век.

Марши несогласных

Условия принятия русского подданства не предусматривали введения каких-либо особых привилегий для чувашского населения. В то время как, например, башкиры сохранили свои вотчинные земли и имели значительные льготы в уплате ясака.

В социальном плане основная масса чувашей осталась на положении «чёрных людей». Более того, после кратких «налоговых каникул» вернулась уплата ясака и оброков. Народ выполнял многочисленные повинности, а во время войн обязан был поставлять по одному солдату с шести крестьянских дворов. Наряду с насильственной христианизацией это способствовало росту протестных настроений, которые часто выливались в массовые восстания.

Исключительно чувашских бунтов практически не было. Как правило, они принимали участие в общероссийских движениях – таких, как восстание Ивана Болотникова в 1606 году, спровоцированное усилением феодального гнета. Также чуваши «откликнулись» на «прелестные» письма Степана Разина, приняв участие в сражениях под Симбирском. Атаманы Максим Осипов, Прокофий Иванов и Сергей Васильев руководили повстанческими отрядами в различных областях. Подавление бунта спровоцировало бегство чувашских крестьян в Закамье и Башкирию.

Рабочие уральских заводов приняли активное участие в восстании Емельяна Пугачёва. После того, как тот в июле 1774 года переправился на чувашский берег, огонь народных бунтов занялся почти во всех селениях Чебоксарского, Ядринского и Курмышского уездов. Крестьяне выступали прежде всего против церкви и помещиков. И продолжили выражать недовольство даже после ухода войск Пугачёва. Часть повстанцев, записавшись в «казаки», ушли вместе с ним, другие самостоятельно объединялись в отряды и продолжали воевать против регулярных войск. Известным руководителем повстанческого движения чувашского народа стал Михаил Иванов (Негей), который в итоге был схвачен и умер во время пыток.

В XVII веке с целью пресечения изготовления оружия пролетариям Поволжья было приказано разоружаться: до XIX столетия царское правительство запретило здешним народам заниматься кузнечным ремеслом, а заодно и ювелирным делом.

Акрамовская война

Восстание чувашей в XIX веке спровоцировано введением общественной запашки. Это новшество декларировало вполне благую цель – доходы с обработки общественных земель направлять властям на обеспечение продовольствием крестьян в неурожайные годы, на устройство больниц и школ. Однако под запашки отводились лучшие общинные земли, что вызывало недовольство народа. Взрывоопасной смесью на разогретой сковороде общественного мнения стал… картофель. Точнее, насильственное введение в оборот этой новой, незнакомой населению сельскохозяйственной культуры. Началось брожение в умах, кипячение в среде чувашских и марийских крестьян и в итоге, в 1842 году, блюдо под названием «Акрамовская война» было готово. Именно такое название получило восстание в Казанской и части Симбирской губернии.

Спровоцировали его слухи о том, что с введением запашек государственных крестьян станут привлекать к отработкам подобно помещичьим. В ноябре 1842 года протест выразился в сборе ходоков с прошением отменить общественные запашки и принудительную посадку картофеля на них. Посланные для разъяснительной работы среди крестьян чиновники с приданными им казаками лишь усиливали враждебные настроения местного населения.

Развязка наступила 19 мая 1842 года когда у села Акрамово Козьмодемьянского уезда произошло столкновение порядка 5 тысяч крестьян, вооружённых вилами, топорами и косами, с правительственными войсками. Несмотря на то, что позже к восставшим присоединилось ещё 4 тысяч человек, крестьянское выступление было подавлено. Решением военно-судебных комиссий осуждено более тысячи человек, 382 участника приговорены к крепостным работам и отдаче в рекруты, 34 человека сосланы в Сибирь на каторгу. Такой ценой было остановлено внедрение общественных запашек в Чувашском крае.

Это выступление стало последним в XIX веке крупным социальным движением чувашей, выступавших против христианизации, помещичьей эксплуатации и тяжелых условий жизни. В последующем, даже несмотря на массовые голодовки и неурожаи (1867, 1877, 1881, 1891-1892) выражения недовольства не носили такого массового характера.

На службе Отечества

В сложные времена российской истории чуваши сражались в рядах русских дружин. Ещё до официального принятия подданства они приняли участие в войне Московского царства против Казанского ханства. Позднее, согласно условиям вхождения в состав Руси, направляли в военное время крестьян на службу (одного на шесть дворов). Активно привлекались к строительству оборонительных укреплений, что отчасти способствовало их рекрутированию.

В XVII веке чуваши принимали участие во многих военно-политических событиях. Так, в 1611 году национальный отряд был в составе Первого ополчения Прокопия Ляпунова. Много ясачных и служилых чувашей вступило в состав ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, приняв, таким образом, деятельное участие в освобождении Москвы от интервентов.

Чуваши сражались в русских войсках во время Ливонской войны (1558-1583) и в русско-турецких войнах XVIII века. Во время Отечественной войны 1812 года в Чувашии было проведено три набора рекрутов, что позволило укомплектовать для борьбы два полка.

Жизнь за сохой

В начале XVIII века чуваши являлись одним из крупных народов России – с населением почти 218 тысяч человек. По административно-территориальной реформе территория их компактного проживания – Чувашский край – вошла в состав Казанской и Симбирской губерний. Причём почти 60 процентов населения относилось к Казанской губернии. Жили они преимущественно в сельской местности. Лишь небольшая часть – в Казани, Чебоксарах, Симбирске, Самаре, Уфе, Оренбурге, Нижнем Новгороде и Саратове. Города заселялись в основном пришлым русским населением.

До середины XVIII века абсолютное большинство чувашей были земледельцами, поскольку ещё при Петр I Великий " href="http://www.vokrugsveta.ru/encyclopedia/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_I_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9">Петре I служилые и даже знать были приравнены в правах к государственным крестьянам. Кроме того, до XIX века сохранялся запрет заниматься металлообработкой.

Вследствие тех же «заградительных» причин купцов среди чувашей было меньше, чем среди русских и татар. Ситуация начинает меняться в первой половине XIX века. Тогда чуваши активно вовлекаются в социально-экономически процессы, происходившие в Российской империи. Большое значение имела отмена крепостного права в 1861 году, поскольку ранее неземледельческие занятия были развиты относительно слабо.

Дополнительным стимулом для экономического развития стало строительство в 1894 году Казанской железной дороги, которая позволила населению выйти на общероссийский рынок. Но вся эта «чувашская оттепель» к ХХ веку ситуацию кардинально не поменяла. Это был аграрный регион, на который приходилось всего порядка 30 предприятий.

Аз и буки национальных интересов

Сельский характер жизнедеятельности чувашей предопределил их роль в событиях ХХ века. Социалисты-революционеры, ориентировавшихся в том числе на сельских хозяев, пользовались большой поддержкой в регионе. Этим обусловлено активное участие местного населения в революции 1905 года . Чуваши выступали не только с экономическими, но с политическими и национальными требованиями.

Ещё во второй половине XIX века среди населения становятся популярными идеи национальной консолидации. Этому способствовали компактное проживание чувашей, распространение грамотности, возникновение национальной интеллигенции. Большую роль в этом сыграла деятельность просветителя Ивана Яковлева, поддержанного инспектором народных училищ Симбирской губернии Ильей Ульяновым – отцом Владимира Ульянова-Ленина. Смыслом работы являлось просвещение и национальный подъём чувашского народа, приобщение его к русской культуре.

В конце 60-х годов XIX века в Симбирской губернии было 305 чувашских селений, насчитывающих более 100 тысяч жителей и ни одной школы с преподаванием на чувашском языке. Первое такое учебное заведение открылось на личные средства Ивана Яковлева и размещалось на частных квартирах. При поддержке инспектора народных училищ Симбирской губернии в 1871 году школа приобрела официальный статус, постоянное финансирование и помещение. Введение начальной подготовки национальных учительских кадров, рост чувашских школ логически завершило создание в начале 1870-х годов новой письменности на русской графике и формирование единого литературного языка.

К 1917 году чувашская учительская семинария представляла собой комплекс, состоящий из учительской школы, мужского и женского начальных училищ, женских педагогических курсов, сельскохозяйственной школы 1-го разряда.

Революционное движение способствовало дальнейшему сплочению чувашей. В декабре 1905 года им удаётся добиться разрешения на выпуск в Казани еженедельной газеты на чувашском языке «Хыпар» («Весть»). И хотя из этой искры пламя не разгорелось, газета сыграла значительную роль в распространении идей национального объединения чувашей. Настолько заметную, что в 1907 году издание почти на 10 лет было закрыто. В то же время, в 1905-1907 годах, в Чувашии возникают национально-демократические организации.

В 1907-1914 годах по региону прокатились выступления крестьян. Это была реакция на аграрную реформу Петра Столыпина . Придерживаясь общинной жизни, чуваши не заводили хуторов и не выходили из общины. Часть чувашских крестьян в ходе реформы переселилась в Сибирь, однако были разочарованы, так как обещания правительства по выделению переселенцам лучших земель и долгосрочных ссуд так и не были выполнены. Итогом и стали многочисленные выступления против аграрной политики властей.

Накануне Октября

Февральская революция способствовала росту национального движения многочисленных народов бывшей Российской империи. Первоначально чуваши, в отличие от татар и башкир, не были готовы к борьбе за национальную автономию. Здесь большую роль играло местное духовенство, которое выступало за единое православное государство.

В этих условиях чуваши искали иную форму национальной консолидации, которой стал «Союз мелких народностей Поволжья», созданный 22 марта 1917 года на съезде представителей нерусских народов в Казани. Организация заявляла прежде всего культурно-просветительные задачи: изучение истории и этнографии народов региона, их просвещение, издание литературы на национальных языках. Следующим шагом на пути к национальной консолидации стало создание в июне 1917 года Чувашского национального общества на Первом общенациональном съезде в Симбирске. Заметную роль в нём играли представители интеллигенции, целью была борьба за создание национальной автономии и развитие образования. Наибольшее влияние в обществе имели эсеры, поэтому объединение поддерживало Временное правительство. Значительное влияние объединения на чувашей Казанской и Симбирской губерний позволило провести пять лидеров в Учредительное собрание.

В то же время уже в 1917 году в национальном движении наблюдается раскол на сторонников и противников большевиков. Правые эсеры и Чувашское национальное общество безоговорочно поддерживали Учредительное собрание, парламентскую демократию. Левые эсеры были сторонниками Советов, выступая за построение на их основе пропорционально-национального представительства. Колеблющуюся позицию занимали чувашские военные организации .

Чувашская советская государственность

Октябрьская революция была встречена чувашскими крестьянами с тревогой. Национальная интеллигенция также не поддержала проект Башкиро-Татарской республики, опасаясь оказаться в меньшинстве среди мусульманских народов.

18 мая 1918 года создан Чувашский отдел при Hаркомнаце РСФСР. Его заведующим был назначен левый эсер Даниил Эльмень. Впоследствии он на несколько лет встанет во главе Чувашского областного комитета РКП(б).

24 июня 1920 года на заседании Совнаркома было принято решение об образовании Чувашской автономной области с административным центром в Чебоксарах. С 1995 года эта дата отмечается как «День чувашской государственности».

Впрочем, некоторые источники утверждают, что и здесь не обошлось без Ульянова. Только теперь не отца, а сына. И, конечно, коммунистического духа.

«…Вопрос о Чувашской Трудовой Коммуне внёс Иосиф Ходоровский (глава исполкома Казанского городского Совета рабочих и красноармейских депутатов). Обсуждали, некоторые высказывались против выделения чуваш в отдельную административную единицу, но Ленин решительно поддержал и в результате решили признать возможным выделению, при этом название «Коммуна» признаётся неприемлемым, так как крестьяне не любят, а предложили «Чувашскую область», – писал Даниилу Эльменю 18 июня 1920 года его заместитель Сергей Коричев.

В апреле 1925 года автономная область была преобразована в Чувашскую республику, которая включила в себя Чебоксарский, Цивильский и Ядринский уезды Казанской губернии, часть волостей Буинского и Курмышского уездов Симбирской и Козьмодемьянского уезда Казанской губерний, а также Алатырского уезда Ульяновской губернии. И хотя в 1925 году площадь республики достигла 18,3 тыс. кв. км, а доля чувашей в её населении оставалась преобладающей (74,6%), на самом деле на её территории оказалось лишь 60% всех чувашей страны.

В ХХ веке чуваши, как и многие другие народы, испытали на себя все трудности советской модернизации, пришедшей на смену революциям и гражданской войне. В январе 1921 года республику потрясло мощное антисоветское восстание, которое было жестоко подавлено. Почти семь тысяч чувашских крестьян выступили тогда против продразвёрстки.

Испытательный период

Голод, разразившийся в стране в 1921-1922 годах, затронул и чувашские земли. К лету 1921 года в области голодали порядка 760 тысяч человек. За 2 года умерло более 13 тысяч жителей.

Отказ от политики «военного коммунизма» способствовал частичному восстановлению экономики Чувашской республики. За стахановские темпы – точнее, «выдающиеся успехи в деле социалистического строительства» – в 1935 году Чувашская АССР одной из первых автономных республик награждена орденом Ленина.

Великая Отечественная война стала новым испытанием для Советской России и её народов. Чувашия отправила на фронт 208 тысяч человек, половина из которых не вернулись домой. Мужество и героизм 54 тысяч из них отмечены орденами и медалями, 85 жителей республики получили звание Героя Советского Союза, 13 человек стали полными кавалерами ордена Славы. На чувашской земле родилось более пятидесяти выдающихся полководцев, генералов армии и адмиралов флота.

В годы войны в республику были эвакуированы Харьковский и Московский электроаппаратные заводы. На средства народа были построены бронепоезда «Комсомол Чувашии» и «За Родину».

После Победы всей стране пришлось восстанавливать израненное хозяйство родины. В 1950-1980-е годы среднегодовые темпы прироста общего объёма продукции промышленности в Чувашии опережали общероссийские. Были построены Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат , заводы тракторных запасных частей и электроизмерительных материалов. В 1950-1960-е годы Чувашия стала индустриально-аграрной республикой.

Чаваш Республики

Во время «парада суверенитетов» расчёт Чувашской АССР строевым шагом передислоцировался в Чувашскую республику. Случилось это преобразование 13 февраля 1992 года. Пропуском через границу стала Декларация о государственном суверенитете, принятая 24 октября 1990 года.

В регионах в эти переломные для страны годы большую роль играли местные хозяйственники. Чувашия являлась главным образом аграрной. И первым президентом стал не «красный директор завода», а экс-министр юстиции, публично критиковавший действия Бориса Ельцина во время событий октября 1993 года ­— 36-летний Николай Фёдоров.

Одновременно с формированием республиканской власти идёт оформление национального движения в форме Чувашского национального конгресса (1992 год) и Чувашского общественно-культурного центра, которые выполняют важные функции консолидации и сохранения национальной идентичности чувашей как внутри республики, так и за ее пределами. В этот же период возникают общественные объединения (центры) других национальностей республики.

Путь от первого государства – Волжской Болгарии – до современной Чувашской республики пролегал по тернистым тропам и территориям чужих национальных краёв. Потребовалось семь веков, чтобы отстроить порушенную государственность. Несмотря на все испытания, чуваши не озлобились. Они и сегодня остаются одним из самых приветливых народов в составе многонациональной России.

Литература

Дмитриев В.Д. Мирное присоединение Чувашии к Российскому государству. Чебоксары, 2001.

Иванов В.П., Николаев В.В., Дмитриев В.Д. Чуваши: этническая история и традиционная культура. М., 2000.

Чуваши: история и культура. Т. 1. Чебоксары, 2009.

Гимади Х. Г. Народы Среднего Поволжья в период господства Золотой Орды // Материалы по истории Татарии. Вып. 1. М., 1948.

Свечников С.К. Присоединение Марийского края к Русскому государству. Казань, 2014.

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