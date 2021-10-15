Капитан Отто Коцебу и его 399 островов 15 февраля 1846 года скончался Отто Евстафьевич Коцебу – русский капитан, который по праву числится в особом списке русских мореплавателей и которому принадлежит множество географических открытий. На его счету три полноценных кругосветных путешествия, в отечественную историю его имя занесено золотыми буквами. На чтение: 2 минуты

15 февраля 1846 года скончался Отто Евстафьевич Коцебу – русский капитан, который по праву числится в особом списке русских мореплавателей и которому принадлежит множество географических открытий. На его счету три полноценных кругосветных путешествия, в отечественную историю его имя занесено золотыми буквами.

Море зовет

Наш герой родился 30 декабря 1788 года в Ревеле. Родитель его был известный на всю Европу писатель и драматург Август Коцебу. Мать его умерла рано, и воспитанием мальчика занималась мачеха, которая его очень любила и совсем не была похожа на злых мачех из европейских сказок. Звали мачеху Кристина фон Крузенштерн, что очень здорово повлияло на его дальнейшую судьбу. В 8 лет Отто начал обучаться в Петербургском морском кадетском корпусе. Очень быстро море стало главным увлечением в жизни юноши, а уже в 15 лет он в качестве юнги-волонтера становится участником первого кругосветного плавания (1803–1806) на шлюпе «Надежда» под командованием его земляка Ивана Крузенштерна . Действительно, его мачеха – тоже Крузенштерн – сестра знаменитого капитана. Так что можно считать, что место на корабле юнга получил «по блату». Будет правильным упомянуть также, что вахтенным начальником был еще один известный мореплаватель, позже вице-адмирал Макар Иванович Ратманов. Так что компания для будущего капитана подобралась подходящая.

Источник: rg.ru

Три года Отто обучался морской картографии, проводил астрономические исследования. По прибытии на родину он по личному именному указу императора был произведен в мичманы и продолжил службу на Балтийском и Белом морях.

Призвание – открывать острова

Новое кругосветное плавание началось в 1815 году и продолжилось до 1818 года. Под руководством Коцебу состоял корабль «Рюрик». На этом корабле было сделано множество географических открытий. В Тихом океане было открыто 399 островов, а к юго-востоку от Берингова пролива – залив, получивший его имя, и архипелаг, названный именем Румянцева. Путешествия в первой половине XIX века – это не современные плавания на комфортабельных лайнерах. Выживание в тяжелых природных условиях требовало от экипажей кораблей невероятного напряжения физических и нравственных сил. Путешествия проходили с постоянным риском для жизни. Во время прохождения мыса Горн в январе 1816 года штормовая волна смыла капитана за борт. Но чудеса иногда случаются. Отто Коцебу сумел спастись, схватившись в последний момент за канат.

Бриг «Рюрик» у берегов атолла Пенрин

Источник: rg.ru

Путешественники долго искали мистическую Землю Дейвиса к западу от побережья Чили, а в «преддверьях» Океании Отто Евстафьевич открыл несметное количество обитаемых и необитаемых островов. Возле берегов Аляски ученые экспедиции продолжили научные исследования. На берегах Северной Америки ими был открыт ископаемый лед с бивнем мамонта и были сделаны этнографические описания североамериканских эскимосов. В январе 1817 года он продолжил исследование Маршалловых островов и открыл еще семь обитаемых атоллов.

К заслуге экспедиции Коцебу надо отнести и то, что он нанес правильные координаты многих островов, которые ранее открыли другие путешественники. А еще ему удалось «закрыть» несколько несуществующих островов. Коцебу высказал верную идею о происхождении коралловых островов, позднее разработанную Чарльзом Дарвином.

Участники экспедиции лейтенанта Коцебу на встрече с королем Гавайев Камеамеа I

Источник: rg.ru

Море зовет, покой нам только снится

Долго быть на берегу Коцебу не мог, и 1823 году он отправляется в третье кругосветное путешествие. На этот раз он возглавляет первоклассный корабль – шлюп «Предприятие». Первоначально в его задачу входили географические открытия, но перед отплытием команда получила небольшую нагрузку: надо было доставить на Камчатку разные грузы и какое-то время заниматься охранением русских.

Но сначала путь Отто Евстафьевича вновь лежал в Океанию. Здесь продолжились открытия новых земель (несколько десятков), проводились опыты по изучению воды в умеренном и жарком поясе.

Шлюп «Предприятие»

Источник: https://topwar.ru

Длительные морские путешествия существенно подорвали здоровье капитана, и по возвращении на родину он больше в море не выходил. До 1830 года Коцебу занимал ряд должностей на берегу, а в 1830-м и вовсе был уволен со службы.

В отставке Отто Коцебу занялся сельским хозяйством в своем эстонском имении. Примечательно, что привыкший во всем быть впереди капитан отличился и на сухопутном поприще. Он прославился как владелец одного из лучших хозяйств в Эстонии. Скончался Коцебу 15 февраля 1846 года в Ревеле, а могила его находится рядом с могилой другого известного русского флотоводца Самуила Карловича Крейга.

Могила Коцебу в Козе

Источник: commons.wikimedia.org

Обложка: culture.ru

Смотрите также:

Иван Федорович Крузенштерн – человек и пароход

Василий Головнин. Адмирал из рязанской глубинки

Исследователь Сибири Александр Сибиряков

Как купцы стали хозяевами Русской Америки