ИСТОРИЯ РОССИИ ПО ВЕКАМ Когда мы обращаемся к отечественной истории, всегда вспоминается первая русская летопись и слова, написанные Нестором Летописцем: «…откуда пошла Русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла Русская земля». Из века в век наша Родина – Россия – росла и укреплялась, превращаясь в могучую, великую державу. Много изучено документов, много найдено вещественных доказательств… И то, что известно об истории России, легло в основу таблицы, которую мы предлагаем вашему вниманию На чтение: 8 минут

Когда мы обращаемся к отечественной истории, всегда вспоминается первая русская летопись и слова, написанные Нестором Летописцем: «…откуда пошла Русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла Русская земля». Из века в век наша Родина – Россия – росла и укреплялась, превращаясь в могучую, великую державу. Много изучено документов, много найдено вещественных доказательств… И то, что известно об истории России, легло в основу таблицы, которую мы предлагаем вашему вниманию.

IX Век

Даты, г./гг. События Примечание 859 Первое летописное упоминание Новгорода «Повесть временных лет» 862 Начало правления князя Рюрика Призвание варягов для предотвращения междоусобиц 862 Первая столица Руси – Ладога 863 Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием (кириллица) 879 Смерть Рюрика. Новгородским князем становится Вещий Олег 882 Поход князя Олега из Новгорода на Киев Киев становится столицей Древнерусского государства 882–912 Правление Вещего Олега в Киевской Руси

X Век

Даты, г./гг.

События

Примечание

907

Поход Олега на Константинополь

911

Заключение русско-византийского мирного договора

Очень выгодные условия для Руси. Беспошлинная торговля

912

Киевским князем становится Игорь Рюрикович

Сын Рюрика

912–914

Каспийские походы князя Игоря

Серия набегов русских на прибрежные города

915

Первое нападение печенегов на Русь

920

Поход Игоря против печенегов

941–944

Русско-византийская война

Заключен новый договор с Византией

944

Смерть князя Игоря

Убит древлянами во время сбора дани

945–964

Княжение княгини Ольги

Упорядочивание сбора дани

957

Крещение княгини Ольги в Константинополе

Принимает новое имя – Елена

964–972

Княжение князя Святослава

964–966

Походы князя Святослава на камских булгар, хазар, ясов и касогов

«Иду на вы!» – главный девиз Святослава

965

Разгром Хазарского каганата

970–971

Завоевание Первого Болгарского царства

972

Смерть Святослава у Днепровских порогов от печенегов

972–978

Княжение Ярополка, сына Святослава

978

Захват власти в Киеве Владимиром

983–985

Походы Владимира против ятвягов, радимичей и камских булгар

988

Крещение Руси

Начало искоренения язычества

XI Век

Даты, г./гг. События Примечание 1015 Междоусобные войны сыновей Владимира 1019–1054 Княжение Ярослава Мудрого Составление «Правды Ярослава», или «Русской правды» 1036 Образование Киевской митрополии 1037 Строительство Софийского собора в Киеве 1043 Поход Ярослава Мудрого на Византию 1054 Смерть Ярослава Мудрого Разделение русского государства между его сыновьями 1072 Восстания в Новгородской и Ростово-Суздальской землях 1097 Съезд князей в Любече Закрепление феодальной раздробленности: «Каждый держит отчину свою»

XII Век

Даты, г./гг. События Примечание 1107 Долобский съезд русских князей и первый совместный поход на половцев Попытка прекратить междоусобицу 1111 Разгром половцев Откочевка их в Грузинское царство 1113 Начало правления Владимира Мономаха в Киеве 1118 Подготовлена первая редакция «Повести временных лет» 1125 Смерть Владимира Мономаха и начало правления Мстислава Владимировича 1132 Смерть Мстислава Владимировича Начало распада Киевской Руси 1147 Первое летописное упоминание Москвы Ипатьевская летопись 1157 Смерть в Киеве князя Юрия Долгорукого 1169 Войска Андрея Боголюбского сожгли Киев 1174 Убийство Андрея Боголюбского 1176 Начало княжения Всеволода Большое Гнездо 1185 «Слово о полку Игореве» Известный памятник литературы Древней Руси

XIII Век

Даты, г./гг. События Примечание 1223 Битва на реке Калке Первое столкновение русских с монголами. Разгром русских и половецких войск монголо-татарами 1237 Вторжение монгольских войск на Русь Разорение Рязани 1238 Разорение монголами Северо-Восточной Руси Взятие Коломны, Владимира, оборона Козельска 1239 Вторжение войск Батыя в южнорусские земли Взятие Переяславля, Чернигова 1240 Взятие Киева Батыем 1240 Невская битва Победа Александра Невского над шведами 1242 Ледовое побоище Разгром немецких рыцарей на Чудском озере. Александр Невский 1250 Перепись населения Руси Проведена монголами для сбора дани 1263 Смерть Александра Невского 1281–1293 Борьба сыновей Александра Невского за великое княжение 1293 Поход на Русь хана Дюденя Разрушено и сожжено 14 городов северо-востока Руси

XIV Век

Даты, г./гг. События Примечание 1301–1302 Присоединение к Москве Переяславля Залесского, Коломны и Можайска 1325 Начало княжения Ивана Калиты Москва – духовная столица Руси 1327 Восстание в Твери против монголов 1340 Основание Троице-Сергиева монастыря Основатель – Сергий Радонежский 1359 Начало княжения Дмитрия Ивановича в Москве Впоследствии получил прозвище Донской 1367–1369 Строительство каменного кремля в Москве 1378 Сражение на реке Воже Победа русских над золотоордынцами 1380 Куликовская битва Победа объединенного русского войска над войсками Мамая под руководством князя Дмитрия Донского 1382 Осада и разорение Москвы ханом Тохтамышем 1382 Начало чеканки монеты в Москве

XV Век

Даты, г./гг. События Примечание 1408 Осада Москвы ордынским эмиром Едигеем Москву отстояли 1425–1453 Феодальная война 1425 Смерть Василия I и начало правления Василия II Темного 1446 Ослепление Василия II. Княжение Дмитрия Шемяки 1448 Автокефалия Русской церкви 1453 Смерть Д. Шемяки в Новгороде Окончание феодальных войн 1462 Начало великого княжения Ивана III Васильевича 1466–1472 Путешествие тверского купца Афанасия Никитина в Индию Записки «Хождение за три моря» 1478 Присоединение Новгорода к Москве 1480 Стояние на реке Угре Окончание ордынского ига 1483 Выход русских за Уральские горы Дошли до Оби 1485 Присоединение Твери к Москве 1485 Начало строительства Московского кремля из обожженного кирпича Кирпичный кремль Ивана III 1497 Принятие Судебника Общерусский свод законов. Начало закрепощения крестьян

XVI Век

Даты, г./гг. События Примечание 1500–1503 Война с Великим княжеством Литовским 1505 Смерть Ивана III, начало правления Василия III 1510 Присоединение Пскова к Москве 1514 Присоединение Смоленска к Москве 1517 Первое упоминание в летописях Боярской думы Высший совет представителей феодальной аристократии 1521 Присоединение Рязанского княжества к Москве 1533 Смерть Василия III, начало правления Елены Глинской 1533 Начало княжения Ивана IV Грозного 1547 Венчание Ивана IV на царство 1549 Созыв первого Земского собора 1550 Судебник Ивана IV , создание стрелецкого войска 1551 Стоглавый собор 1552 Присоединение Казанского ханства 1555 Сибирский хан Едигер признал вассальную зависимость от Москвы 1558 Присоединение Астраханского ханства 1558 Начало Ливонской войны 1564 Первая печатная книга «Апостол» Первопечатник Иван Федоров 1565 Учреждение опричнины 1570 Новгородский погром и массовые казни в Москве Пик террора 1571 Сожжение Москвы Давлет-Гиреем I 1572 Отмена опричнины 1582 Введение «Заповедных лет» Временный запрет для перехода крестьян от помещика к помещику 1582–1583 Поход Ермака в Сибирь Поражение хана Кучума 1583 Плюсское перемирие со Швецией 1584 Смерть царя Ивана IV и начало царствования Федора Иоанновича 1589 Учреждение патриаршества в России 1591 Смерть царевича Дмитрия в Угличе 1592 Составление писцовых книг 1597 Введение «урочных лет» Пятилетний срок сыска беглых крестьян 1598 Смерть царя Федора Иоанновича Пресечение московской ветви династии Рюриковичей. Начало Смутного времени 1598 Избрание на царство Бориса Годунова

XVII Век

Даты, г./гг. События Примечание 1603 Восстание Хлопка 1605 Свержение династии Годуновых 1606 Убийство Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского 1606–1607 Восстание Ивана Болотникова Крестьянское движение в южных районах России 1607 Лжедмитрий II 1608–1609 Тушинский лагерь. Осада Москвы 1608–1610 Осада Троице-Сергиева монастыря Войска Лжедмитрия II и польские интервенты 1609–1611 Оборона Смоленска 1610 Вступление поляков в Москву 1610 Гибель Лжедмитрия II Убийство в Калуге 1612 Освобождение Москвы Ополчение Минина и Пожарского 1613 Земский собор. Избрание на царство Михаила Романова Начало династии Романовых, до 1917 года 1617 Столбовский мир со Швецией 1632–1634 Смоленская война Поляновский мир 1645–1676 Царствование Алексея Михайловича 1648 Соляной бунт в Москве Одно из крупнейших городских восстаний XVII века 1648 Открытие пролива между Чукоткой и Аляской 1649 Соборное уложение Завершение закрепощения крестьян 1654 Переяславская рада 1654 Возвращение Смоленска в состав России 1654–1667 Русско-польская война 1656–1658 Русско-шведская война 1662 «Медный бунт» в Москве Восстание городских низов против повышения налогов 1668–1676 Соловецкое восстание Вооруженное восстание монахов против реформ патриарха Никона 1670–1671 Восстание под руководством С. Разина Крупнейшее в допетровскую эпоху 1676–1682 Царствование Фёдора Алексеевича 1677–1678 Проведение подворной переписи Составление писцовых книг 1677–1681 Русско-турецкая война Осада крепости Чигирин 1682 Стрелецкий бунт . Начало царствования Петра I и Ивана IV 1687 Основание Славяно-греко-латинской академии в Москве 1689 Нерчинский договор с Китаем 1689 Начало самостоятельного правления Петра I 1695, 1698 Азовские походы Взятие крепости Азов 1697–1698 Великое посольство Дипломатическая миссия Петра I Алексеевича в Европу 1698 Стрелецкий бунт в Москве Недовольство стрельцов своим экономическим и социальным положением 1700–1721 Северная война

XVIII Век

Даты, г./гг. События Примечание 1700 Поражение русских войск под Нарвой 1703 Основание Санкт-Петербурга Выход в Балтийское море 1703 Первый номер газеты «Ведомости» Первая печатная газета 1709 Победа русских войск в Полтавской битве Разгром шведской армии 1711 Учреждение Сената 1711 Прутский поход Петра I Поход в Молдавию против Османской империи 1712 Перенесение столицы в Санкт-Петербург 1714 Победа русского флота при Гангуте Первая победа русского военного флота 1714 Указ о единонаследии Правовой статус дворянства 1721 Заключение Ништадтского мирного договора Окончание Северной войны 1721 Провозглашение Российской империи Провозглашена по итогам Северной войны 1721 Учреждение Синода Высший орган церковного управления 1722 Принятие Табели о рангах Закон о порядке государственной службы 1724 Учреждение Санкт-Петербургской Академии наук 1725 Смерть Петра I 1725–1727 Правление Екатерины I Фактическая власть в руках А. Меншикова 1727–1730 Правление Петра II 1730-1740 Правление Анны Иоанновны 1733 Начало войны за польское наследство Война между коалициями России, Австрии и Саксонии с одной стороны и Франции, Испании и Сардинского королевства с другой 1733 Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга Открыт американский берег. Описание Камчатки, Курильских островов, Японии 1735–1739 Русско-турецкая война В рамках войны за польское наследство. Выход России в Черное море 1736 Окончательное присоединение Азова к России 1741–1743 Русско-шведская война Попытка Швеции вернуть утраченные в ходе Северной войны территории 1741–1761 Правление Елизаветы Петровны 1755 Основание Московского университета Создание университета предложено И. Шуваловым и М. Ломоносовым 1756 Начало Семилетней войны Битва при Кунерсдорфе. Победа русских войск 1757 Учреждение Академии художеств Высшее учебное заведение в области изобразительных искусств 1758 Манифест Елизаветы Петровны о включении Восточной Пруссии в состав Российской империи 1760 Взятие русскими войсками Берлина 1761–1762 Правление Петра III Отказ от побед русских войск в Семилетней войне 1762–1796 Правление Екатерины II 1764 Секуляризация церковных и монастырских земель 1767 Созвана Уложенная комиссия Созыв представителей разных сословий для выработки новых законов 1768–1774 Русско-турецкая война Одна из ключевых войн между Россией и Турцией по своему значению 1769 Выпуск ассигнаций Первые русские бумажные деньги 1770 Чесменское сражение Победа русского флота над турецким 1771 Чумной бунт Эпидемия чумы в Москве 1772 Первый раздел Польши В разделе участвовали Россия, Австрия и Пруссия 1773–1775 Крестьянская война Емельяна Пугачёва Массовое народное восстание 1774 Кючук-Кайнарджийский мир с Турцией Договор завершил Русско-турецкую войну 1768–1774 годов 1775 Губернская реформа Россия разделена на 51 губернию 1779 Основание Черноморского флота 1783 Георгиевский трактат о добровольном принятии Восточной Грузии под покровительство России 1783 Манифест о присоединении Крыма к России Начало освоения юга России 1787–1791 Русско-турецкая война 1788–1790 Русско-шведская война 1788 Взятие Очакова В рамках Русско-турецкой войны русские войска под командованием Г. А. Потемкина захватили турецкую крепость Очаков 1790 Взятие Измаила В рамках Русско-турецкой войны русские войска под командованием А. В. Суворова заняли крепость Измаил 1791 Ясский мир Завершил Русско-турецкую войну 1787–1791 годов 1793 Второй раздел Польши Совместно с Пруссией 1793 Третий раздел Польши Совместно с Пруссией и Австрией. Присоединение Западной Белоруссии, Литвы и Волыни 1796 Смерть Екатерины II 1796–1801 Царствование Павла I В стране был введен военно-полицейский режим, в армии – прусские порядки, вся жизнь подданных регламентировалась. Многие привилегии, дарованные Екатериной II дворянству, были отменены 1797 Акт о престолонаследии Вводил генеалогическую очередность на наследование престола 1799 Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова Освобождение Северной Италии от французских войск

XIX

Даты, г./гг. События Примечание 1801 Убийство Павла I Дворцовый переворот 1801–1825 Правление Александра I 1801 Присоединение Грузии к России 1802 Учреждение министерств в России Вместо коллегий введены министерства 1803 Указ о вольных хлебопашцах 1804–1813 Русско-персидская война 1805 Битва при Аустерлице В ходе наполеоновских войн Россия потерпела поражение от французов 1807 Тильзитский мир Встреча Александра I и Наполеона 1808–1809 Русско-шведская война Присоединение Финляндии к России 1810 Учреждение Государственного совета С правом совещательного голоса 1811 Открытие Царскосельского лицея Привилегированное учебное заведение для дворян. А. Пушкин, А. Дельвиг, И. Пущин и др. 1812 Отечественная война 1812 года Смоленское сражение, Бородинское сражение, Взятие Москвы, Тарутинский маневр, Сражение под Малоярославцем 1813–1814 Заграничные походы русской армии Взятие Парижа. Битва при Ватерлоо. Венский конгресс 1813 Гюлистанский мир Завершил Русско-персидскую войну 1804–1813 годов 1814 Венский конгресс 1817–1864 Кавказская война Война закончилась победой для России. Усиление влияния в регионе 1825 Смерть Александра I 1825–1855 Правление Николая I 1825 Восстание декабристов Российское оппозиционное движение. Члены различных тайных обществ организовали восстание против царя 1826–1828 Русско-персидская война Присоединение Нахичевани и Эривани 1828–1829 Русско-турецкая война Адрианопольский мир. Россия получила право на проход своих судов через черноморские проливы 1830 Польское восстание Национально-освободительное восстание против власти России 1837 Открытие первой в России железной дороги Соединила Санкт-Петербург и Царское Село 1839–1843 Денежная реформа Канкрина Введение серебряного рубля 1851 Открытие железнодорожного сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом 604 версты. Первый рейс – 21 час 45 минут 1853–1856 Крымская война Оборона Севастополя. Парижский мирный договор 1855 Смерть Николая I 1855–1881 Правление Александра II 1858 Присоединение Амурского района Айгунский договор с Китаем 1860 Основан Государственный банк 1861 Отмена крепостного права Крестьянская реформа 1862–1874 Военная реформа Отмена рекрутской повинности 1863–1864 Польское восстание 1864 Начало земской и судебной реформ Учреждение земств. Принят Университетский устав 1867 Продажа Аляски США Стоимость – 7,2 млн долларов 1871 Создание «Народной воли» Революционная народническая организация. Принуждение правительства к демократическим реформам 1877–1878 Русско-турецкая война Берлинский конгресс, независимость Болгарии 1878 Процесс над Верой Засулич Покушение на генерала Трепова. Оправдана судом 1881 Убийство народовольцами Александра II Группа под руководством народовольца А. Желябова 1881–1894 Правление Александра III 1881 Манифест «О незыблемости самодержавия» 1884 Новый Университетский устав Университеты лишались автономии 1887 Циркуляр «О сокращении гимназического образования» Более известен как циркуляр «о кухаркиных детях» 1891–1902 Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали Соединила Москву и Дальний Восток. Длина дороги – 9288,2 км 1894 Смерть Александра III 1894–1917 Правление Николая II 1896 Ходынская катастрофа Из-за неумелых организационных действий погибло около 1400 человек 1897 Денежная реформа Витте. Первая всероссийская перепись населения 1897–1901 Строительство Китайско-Восточной железной дороги 1898 I съезд Российской социал-демократической партии Создание РСДРП

XX Век

Даты, г./гг. События Примечание 1903 II съезд РСДРП Раскол на большевиков и меньшевиков 1904–1905 Русско-японская война Поражение царского правительства. Были выведены войска из Маньчжурии, потеряна половина острова Сахалин 1905–1907 Первая российская революция Кровавое воскресенье. Вооруженное восстание на Пресне 1906 Первое заседание Государственной думы Создана в соответствии с Манифестом от 17 октября 1906 года 1907 Начало аграрной реформы Столыпина Введение частной собственности крестьян на землю. Устранение сословных ограничений в пользовании землей. Увеличение эффективности крестьянского труда 1914 Вступление России в Первую мировую войну Война между «Антантой» – Россией, Англией и Францией – и Тройственным союзом – Германией, Австро-Венгрией и Османской империей 1914 Галицийская битва Русские войска заняли практически всю Восточную Галицию 1916 Взятие русскими войсками Эрзерума 1916 Брусиловский прорыв Наступление войск Юго-Западного фронта 1917 Февральская буржуазная революция Отречение Николая II от престола 1917 Создание Временного правительства Во главе правительства – Г. Львов, в дальнейшем – А. Керенский. Не был решен ни один из имевшихся главных вопросов революции 1917 Великая Октябрьская социалистическая революция Инициатором, идеологом и главным действующим лицом революции была партия большевиков РСДРП(б) 1917 Второй съезд Советов Приняты: Декрет о мире, Декрет о земле, Декрет о полноте власти Советов 1917–1922 Гражданская война Создание Красной Армии Разгром войск интервентов и белого движения 1918 Разгон Учредительного собрания Окончательное укрепление власти большевиков 1918 Заключение Брестского мира Россия потеряла часть территории 1918 Принята первая Конституция РСФСР 1918 Расстрел семьи Романовых 1919–1921 Советско-польская война Поражение Красной Армии 1921 Переход к новой экономической политике Восстановление страны после Гражданской войны 1922 Образование Союза Советских Социалистических Республик 1924 Принятие первой Конституции СССР 1924 Смерть В. И. Ленина Возведение Мавзолея В. И. Ленина 1928–1933 Первая пятилетка . Индустриализация Выполнена за четыре года и три месяца. В итоге страна превратилась в индустриальную державу 1933–1937 Вторая пятилетка. Коллективизация Было введено 4500 крупных предприятий 1934 СССР принят в Лигу Наций 1935 Пуск первой очереди Московского метрополитена имени Кагановича Первое метро в СССР 1936 Принятие сталинской Конституции СССР Новая Конституция была принята 5 декабря 1936 года 1937 Открыт канал Москва – Волга Москва стала «портом пяти морей» 1937–1938 Масштабные политические репрессии «Большой террор» 1938 Бои на озере Хасан Вооруженный конфликт с японскими милитаристами 1939 Бои на реке Халхин-Гол Вооруженный конфликт с японскими милитаристами в Монголии 1939–1940 Советско-финская война СССР обезопасил свою северо-западную границу. Обострились отношения с западными странами 1939 Пакт о ненападении между СССР и Германией 1939 Вхождение в состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии 1941–1945 Великая Отечественная война 1941 Битва за Москву Разгром немецких войск под Москвой 1942–1943 Сталинградская битва Окружение немецких войск. Пленение Паулюса 1943 Тегеранская конференция 1943 Курская битва Переход стратегической инициативы к Красной Армии 1944 Освобождение Белоруссии Операция «Багратион» 1943 Ялтинская конференция 1945 Взятие Берлина Разгром Германии. День Победы 1945 Потсдамская конференция 1945 Советско-японская война Победа Советского Союза. Окончание Второй мировой войны. Возвращение Южного Сахалина и Курильских островов 1946 Начало холодной войны Речь У. Черчилля в Фултоне 1949 Первое испытание СССР атомной бомбы Под городом Семипалатинском 1953 Смерть Сталина Во главе правительства – Г. Маленков 1954 Начало освоения целинных земель Комплекс мер по увеличению производства зерна в СССР 1955 Во главе правительства – Н. Хрущёв . Создание Варшавского договора Договор подписали: Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия 1956 ХХ съезд КПСС. «О культе личности и его последствиях» Развенчание культа личности И. В. Сталина 1957 Запуск первого в мире искусственного спутника Земли Начало космической эры 1961 Космический полет Ю. А. Гагарина 1962 Карибский кризис 1964 Отстранение Н. Хрущёва от власти. Руководителем страны становится Л. И. Брежнев 1968 Подписание в Москве, Вашингтоне и Лондоне закона о нераспространении ядерного оружия 1972 Договор с США об ограничении систем противоракетной обороны (ОСВ-1) 1975 Открыт первый участок БАМа 1977 Принятие новой Конституции СССР Конституция развитого социализма 1979 Договор с США об ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2) 1980 Летние Олимпийские игры в Москве Бойкот Олимпиады США и другими западными странами 1979–1989 Афганская война Военный конфликт на территории Демократической Республики Афганистан. В этом конфликте принимал участие ограниченный контингент советских войск 1982 Смерть Л. И. Брежнева 1982 Ю. В. Андропов избран новым Генеральным секретарем ЦК КПСС 1984 К. У. Черненко – Генеральный секретарь ЦК КПСС 1985 Генеральным секретарем ЦК КПСС становится М. С. Горбачёв Начало перестройки 1985 Начало антиалкогольной кампании 1986 Катастрофа на Чернобыльской АЭС 1989 Первый съезд народных депутатов СССР 1991 Избрание Б. Н. Ельцина президентом РСФСР 1991 ГКЧП Попытка отстранения Михаила Горбачёва с поста президента СССР 1991 Беловежские соглашения 1992 Либеральные реформы Начало приватизации 1993 Конституционный кризис Расстрел здания Российского парламента. Принятие новой Конституции 1994–1996 Война в Чечне Контртеррористическая операция на Северном Кавказе 1998 Дефолт в России Экономический кризис 1998 года в России – самый тяжелый экономический кризис в истории 1999 Вторжение боевиков в Дагестан Начало второй чеченской кампании, продолжение контртеррористической операции на Северном Кавказе 1999 Отставка Б. Н. Ельцина И. о. Президента РФ становится Путин В. В. 2000 Избрание Президентом РФ Путина В. В.