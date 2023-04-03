Краткий курс истории. Академия «человека нового типа» 17 ноября (по н. ст.) 1757 года в Петербурге по указу Елизаветы Петровны была основана Российская академия художеств На чтение: 1 минута

17 ноября (по н. ст.) 1757 года в Петербурге по указу Елизаветы Петровны была основана Российская академия художеств.

Первые шаги

Впервые идея создания Академии наук и художеств была высказана еще Петром I . Однако указ о создании «Академии трех знатнейших искусств» был издан только дочерью Петра, императрицей Елизаветой, а инициаторами выступили Михаил Ломоносов и известный просветитель граф Иван Шувалов. Первоначально академия являла собой филиал Московского университета. В ее задачи входила подготовка новых кадров, которые бы занимались пластическими искусствами. В годы правления Екатерины Великой при академии функционировало подведомственное Воспитательное училище, его задачей являлось воспитание «человека нового типа», то есть соответствующего идеалам эпохи Просвещения.

Как учили

Обучение воспитанников Российской академии художеств начиналось с рисования. Необходимо было научиться чертить без линейки, копировать чужие произведения разной сложности. Затем будущие художники и скульпторы обучались изображению обнаженной натуры. Архитекторы изучали тонкости своего ремесла. Помимо специальных дисциплин, в академии преподавались анатомия, языки и предметы общеобразовательного характера. Для защиты дипломной работы выпускнику назначалась тема, на которую он представлял авторскую композицию. Лучших отправляли в заграничную командировку, обычно во Францию или Италию, где молодой мастер совершенствовал свои навыки и знакомился с современными тенденциями в искусстве.

Продолжатель традиций

Огромный авторитет Российской академии художеств, который она заработала к началу XIX века, стал падать из-за бюрократизации ее деятельности. И все же, будучи единственным в России высшим художественным учебным заведением, академия продолжала выпускать лучшие художественные кадры. После революции, в 1918 году академия была закрыта, ей на смену в 1932-м пришел Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры. Сейчас это Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина. Он и продолжает традиции Императорской Академии художеств.

Обложка: Главное здание (Санкт-Петербург и Лен.область, Санкт-Петербург, Университетская наб., 17, лит. Ц). Фото: Daria Funtova CC BY-SA 3.0

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