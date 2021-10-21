Бисмарк всего этого не говорил и не был русофилом «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя!» На чтение: 2 минуты

Краткое описание мифа

В московском метро каждый день можно услышать рекламу с текстом от имени Отто фон Бисмарка: «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя!» . Из интернетов известно ещё про то, что русских нельзя обманывать.

Знаменитый германский политик XIX века многими считается убеждённым русофилом, бравшим уроки дипломатии у лицейского соученика Пушкина князя Горчакова и призывавшим никогда не воевать с Россией, несмотря на вредную привычку при всяком удобном случае пользоваться «железом и кровью».

На самом деле

Родившийся 1 апреля 1815 года Бисмарк, наверное, был обречён стать героем самых анекдотических и невероятных мифов. Объединитель Германии в 1871 году до сих пор постоянно становится автором слов и выражений, которых он никогда не писал и не произносил. Вот и цитата из рекламного ролика оказалась из этого ряда, что подтвердили сотрудники германского Фонда Бисмарка, найдя отдалённо похожее выражение у немецкого военного теоретика Карла Клаузевица.

Это фальшивое наследие оказалось далеко не единственным – даже хрестоматийную и очень правильную в плане развития образовательной политики фразу о том, что битву с австрийцами при Садовой в 1866 году выиграл прусский школьный учитель, придумал не Бисмарк, а немецкий географ Оскар Пешель.

Вопрос отношений Бисмарка с Россией куда сложнее, чем вопрос авторства «его» цитат. Матёрым русофобом он точно не был, но и восторженным русофилом – тоже. Бисмарк был немецким консерватором, ревностным защитником интересов Пруссии и Германии. До середины 1870-х годов политика Берлина вполне сочеталась с политикой Петербурга, что основывалось на прочном фундаменте Священного Союза, заключённого в 1815 году по итогам победы над Наполеоном.

С 1859 по 1862 год Бисмарк служил прусским послом в России и научился хорошо говорить по-русски. Правда, как выяснил современный историк Василий Дударев, из-за высоких цен он вёл в столице России крайне экономный образ жизни – вплоть до того, что вычел из жалования студента Алексеева, с которым он восемь месяцев занимался русским языком, стоимость выкуренных им сигар, а яблоки и картошку ему присылали с прусской родины. Студент, правда, изощрённо издевался над Бисмарком, заставляя его правильно произносить букву «ы» и мучившую дипломата фразу «от топота копыт пыль по полю летит». Но в языку в конце концов научил: Бисмарк не только читал русские газеты, в том числе «Колокол» Герцена , и книги, но и выдерживал аудиенции у Александра II на русском языке.

А вот учеником министра иностранных дел России князя Александра Михайловича Горчакова посол Пруссии не был никогда. После знакомства с ним в 1854 году Бисмарк назвал русского дипломата «тщеславным и церемониальным господином» и даже «Гансом-дураком» (у немцев это то же самое, что и Иванушка-дурачок»). В Петербурге их отношения заметно потеплели, но лишь до известной степени, которой требовали государственные интересы Пруссии. Бисмарк в обществе Горчакова всегда высказывался свободно, отстаивал свою точку зрения и даже вежливо указывал русскому министру на его неправоту по отдельным вопросам.

Лояльная позиция консерватора Бисмарка в отношении России была важна и в период Крымской войны, и с началом польского восстания 1863 года, когда возглавляемое им правительство Пруссии не поддержало давление на Петербург и подписало с российскими властями военную конвенцию. Россия и Пруссия активно помогали друг другу в 1871 году – Александр II, вопреки традиционной для Романовых политике легитимизма, поддержал объединение Германии, а Берлин одобрил снятие с России ограничительных статей Парижского мирного договора 1856 года, закончившего Крымскую войну .

Но уже в 1875 году, во время военной тревоги в Европе, когда назревала война между Францией и объединённой Германией, русский император категорически отказал Бисмарку в поддержке его политики, что позволило добиться мирного урегулирования конфликта. Объединитель Германии ничего не забыл, и в 1878-м во время Берлинского конгресса именно интриги Бисмарка привели к лишению России большинства преимуществ, обретённых ею во время победоносной войны с турками 1877-1878 годов. А уже на следующий год, в 1879-м, Германия и Австро-Венгрия заключили первый из союзов, ставших прологом к Первой мировой войне.

Сам Бисмарк войну с Россией из германских планов полностью исключал. Но из русофильства, а из соображений прикладных: в этом случае Германии пришлось бы столкнуться с необходимостью ассимиляции принадлежавших России польских земель, а ведь и тех поляков, которые оказались под владычеством Пруссии, образцово германизовать не получилось, несмотря на все усилия «железного канцлера» и огромные казённые деньги, потраченные на эти цели.

До конца жизни Бисмарк внешне сохранял благосклонное отношение к России – уже достигнув 80-летнего возраста, он за два года до смерти отправился на коронацию Николая II . Однако взращённые этим политическим агрономом ядовитые семена буйно взошли летом 1914 года, когда его потомки принялись решать вопросы так, как он любил. Кстати, вот эта цитата – подлинная. 30 сентября 1862 года в нижней палате прусского ландтага Бисмарк очень смело для стен парламента заявил: «Великие вопросы времени решаются не речами и резолюциями большинства, a железом и кровью!»

Доживший до наших дней миф о какой-то особой любви матёрого германского политика к России – не что иное как зеркало большого мифа императорской России о дружественной Германии, который до рокового 1875 года действительно был тем фактором, который «строить и жить помогает». Но потом-то всё изменилось с точностью до наоборот, и забывать о метаморфозах коварной прусской дружбы нам не пристало. И Отто фон Бисмарк останется в истории человеком, который когда-то что-то делал не вопреки России, но только тогда, когда это было безусловно выгодно Пруссии.

Литература

Сементковский Р.И. Князь Бисмарк. Его жизнь и государственная деятельность. М., 1895.

Чубинский В.В. Бисмарк. Политическая биография. М., 1988.

Дударев В.С. Петербургская миссия Отто фон Бисмарка. 1859–1862. Дипломатическая ссылка или политический успех? СПб., 2013.

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