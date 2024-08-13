На взятие Парижа: зачем Россия впервые стала жандармом Европы 30 марта 1814 г., Париж капитулировал перед русскими войсками. Вопрос о том, что, собственно, делают сегодня русские войска в Сирии, имеет простой ответ: то же, что и всегда. Наводят порядок, подорванный в очередной раз разрезвившимися мировыми державами, когда они сами уже не в состоянии исправить навороченное. То же, что мы делали в Берлине в 1945-м и в Париже в 1814-м. На чтение: 3 минуты

В этот же день в 1995 году:

Государство вместо самостийности.

К годовщине объявления первого белорусского референдума

30 марта 1814 г., Париж капитулировал перед русскими войсками.

Вопрос о том, что, собственно, делают сегодня русские войска в Сирии, имеет простой ответ: то же, что и всегда. Наводят порядок, подорванный в очередной раз разрезвившимися мировыми державами, когда они сами уже не в состоянии исправить навороченное. То же, что мы делали в Берлине в 1945-м и в Париже в 1814-м. Сегодня, когда мы справляем очередную годовщину вступления русской армии во французскую столицу, — об этом стоит поговорить.

* * *

…Роль Российской империи в европейской политике в период 1815-1854 гг. описывается ёмким определением «жандарм Европы». Известно, что именно так назвала европейская пресса Николая I после подавления им восстания в Венгрии. Советская историография, осмысляя события в залоге революционного процесса, переняла исключительно негативный смысл понятия, заложенный в него журналистами в середине XIX века. Между тем, ошибка и журналистов, и советских историков вполне очевидна.

Во-первых, увязка термина исключительно с личностью императора Николая ошибочна: жандармом Европы была Россия, а не только её государь.

Во-вторых, если уж переходить на личности, то жандармом стал ещё его предшественник, Александр I. А основания для этого он получил после того, как 30 марта 1814 года парижский гарнизон капитулировал перед союзными войсками, основную часть которых (63 из 100 тысяч) составляли силы русской армии.

А в-третьих, у нас были все основания навести в Европе порядок, выступив международным участковым : у нас из-за них Москва сгорела.

* * *

Отечественная война 1812 года была одной из самых скоротечных войн, в которой довелось участвовать России. 24 июня 1812 года примерно 600-тысячная армия Наполеона пересекла границы Российской империи. В декабре того же года в обратном направлении проследовали примерно 35 тыс. солдат и офицеров. После чего начался заграничный поход российской армии.

Почему мы не остановились на наших границах? По той же причине, по которой не остановились в 1944-м.

Жалкие ошмётки наполеоновской армии, отступившие с территории России в Европу, не должны вводить в заблуждение. Наполеон совсем не терял времени даром и за 2,5-3 месяца (с декабря 1812 по февраль 1813 гг) успел собрать новую армию: гарнизоны из крепостей Франции и захваченных стран Европы, мобилизация не попавших под призыв в 1812 году и т.п. Уже к маю, во время сражений за Саксонию (восточная Германия, столица – Дрезден), Наполеон располагал 120-тысячной армией. К окончанию перемирия (с начала июня по 10 августа союзники и Наполеон заключили перемирие) она увеличилась до 440 тыс. Примерно половина из них принимала участие в Битве народов – генеральном сражении кампании 1813 года под Лейпцигом.

Но даже после поражения в Битве народов (Наполеон потерял 70-80 тыс. человек, 325 из 700 орудий, а главное – почти всю оккупированную Европу) император Франции совсем не был разбит: в феврале 1814 года он ещё успешно атакует войска союзников, ведущие наступление на Париж.

Разумеется, нельзя утверждать, что победа над Наполеоном – заслуга исключительно русского оружия. Однако постоянно хочется сделать именно это, поскольку после перенесения военных действий на территорию Франции конфликт между австрийским и русско-прусским командованием становится очевиден: Шварценберг (Австрия) медлит, Блюхер и Александр I постоянно настаивают на более активных действиях. Это позволяет Наполеону собирать силы против одной из армий, в основном против русско-прусской. Именно эта несогласованность действий позже вызвала ироничную оценку Наполеона, которому сообщили о начале наступления на Париж: «Это превосходный шахматный ход. Вот никогда бы не поверил, что какой-нибудь генерал у союзников способен это сделать».

Таким образом, если кампания 1813 года действительно в полной мере может считаться действиями союзных войск против Наполеона, то основную тяжесть сражений января-марта 1814 года вытянули на себе Россия и Пруссия: из примерно 8-9 тыс погибших во время битвы за Париж (со стороны союзников) 6-7 тысяч – солдаты и офицеры российской армии.

Однако жандармом Европы Россия стала не только потому, что взяла столицу Франции.

* * *

Ровно с таким же упорством, с которым Александр I отказывался подписывать мир с Наполеоном, он приступил к участию в организации послевоенного мироустройства.

1. Заключил с Австрией и Пруссией Священный союз (союз трёх императоров). У историков он заслужил славу антиреволюционного, т.е. направленного против национально-освободительных движений в любой из империй. И союз действительно таким был. Однако изначальной его задачей было сохранение мира в Европе. К моменту заключения Союза страны Европы воевали 15 лет почти без перерывов – с 1799 года. Новая революция и новый Наполеон не были нужны ни России (она только-только от одного избавилась), ни Австрии с Пруссией (они только-только свои земли и независимость вернули).

2. Александр настоял на полноправном участии Франции в Венском конгрессе, который определил систему международных отношений на последующие 38 лет. То, что Франция после войны не стала изгоем, обычно приписывают дипломатическому искусству Талейрана, что во многом верно. Однако любое искусство имеет пределы. Александр не стал переносить свою ненависть к Наполеону на Францию и вполне заслужил своё историческое прозвище (Миротворец). Ровно так же и из тех же соображений через 130 лет поступит по отношению к поверженному противнику другой победитель – Иосиф Сталин .

3. Поскольку именно российские войска внесли решающий вклад в окончательный разгром Наполеона, союзные государства согласились с позицией России на Венском конгрессе. Конгресс фиксирует т.н. Европейский концерт – баланс сил между Россией, Великобританией, Францией, Австрией и Пруссией. Любая из этих держав обязана согласовывать свои действия против третьих стран в Европе с остальными.

Таким образом, Россия стала жандармом вовсе не потому, что, в полном соответствии с положениями Священного союза, давила восстания поляков и венгров. Жандармом Европы Россия стала в 1814-15 гг., взяв штурмом Париж, вынудив Наполеона отречься и предложив всем европейским державам систему взаимных сдержек от новой войны и революций (как мы знаем, нередко одно бывает причиной другого). Более того, Россия сама стала на страже этой системы. Как жандарм, стоящий на страже порядка.

* * *

Наполеоновские войны – вовсе не первый пример участия России в крупных общеевропейских конфликтах (Тридцатилетняя война 1618-1648 гг., Северная война 1700-1721 гг., Семилетняя война 1756-1763 гг.). Однако ни в одной из этих войн влияние России на европейскую политику не становилось одним из главных итогов. Это связано с тем, что в первых двух Россия преследовала исключительно собственные интересы, завершая процесс собирания русских земель. А в Семилетней войне все завоевания и возможность укрепить влияние в Европе были упущены из-за «второго чуда Бранденбургского дома» (смерть императрицы Елизаветы вызвала выход России из войны, мир с Пруссией и даже кратковременный переход на её сторону).

С другой стороны, именно к XIX веку европейские конфликты окончательно выходят на тот уровень, когда могут считаться глобальными. Что означает очевидный факт: уклониться от участия в такого рода конфликте России становится невозможно уже хотя бы в силу своего географического положения. Тот же Наполеон предлагал Александру I заключить союз и отобрать у Британии Индию.

А раз так, то и участвовать в войнах следует с таким расчётом, чтобы не только приобретать или терять территории, но и участвовать в создании правил, по которым будет жить послевоенный мир.

В этом смысле поучительна ещё одна сегодняшняя годовщина: 160 лет назад закончилась Крымская война, которая ознаменовала собой окончание Венского мироустройства. По итогам Крымской войны «жандармом Европы» Россия быть перестала, но за десятилетия относительного европейского мира успела перебросить свою экспансию на юг и восток. Парижский мир 1856 г. не только не лишил Россию азиатских и кавказских приобретений, но и не сумел остановить её дальнейшее продвижение – вплоть до современной границы с Афганистаном. Собственно, Россия до сих пор сохраняет позиции (и военные базы) в этих регионах.

С тех пор именно там нам регулярно, ещё со времён «Большой игры», выписывают билеты на войну.

* * *

…Именно поэтому сегодня Россия ликвидирует очередной устроенный западом на берегу Средиземноморья пожар. Если оставить его как есть, завтра нам выпишут очередной билет на войну — уже у наших собственных южных границ.

Обложка: А.Д. Кившенко. Вступление русских войск в Париж в 1814 году. 1880. Местонахождение: Центральный военно-морской музей, Санкт-Петербург.

Источник: https://ru.m.wikipedia.org