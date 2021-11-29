Идеология будущегоБУДУЩЕЕ РОССИИ В ФОКУСЕ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО1. ВОЕННЫЕ ИМПЕРАТИВЫ ИДЕОЛОГИИ БУДУЩЕГО2. ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИИ БУДУЩЕГО3. ИДЕОЛОГИЯ ПОИСКА И СОЗИДАНИЯ: ЦЕЛИ И СМЫСЛЫИСПЫТАНИЕ БОЛЬШОЙ ИСТОРИЕЙ: К 80-ЛЕТИЮ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ1. ПОЗИЦИЯ США ПО ВОПРОСУ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ СССР В ВОЙНЕ ПРОТИВ ГИТЛЕРОВСКОЙ ГЕРМАНИИ ЛЕТОМ-ОСЕНЬЮ 1941 Г.2. КРУШЕНИЕ ПЛАНА «БАРБАРОССА»: ПЕРВАЯ РЕШАЮЩАЯ БИТВА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫК 30-ЛЕТИЮ РАСПАДА СССР. 1991–2021: УРОКИ ДЛЯ РОССИИ1. ПОТЕНЦИАЛ СОВЕТСКОГО СОЮЗА НЕ БЫЛ ИСЧЕРПАН2. ЦЕННОСТИ РУССКОГО ЕДИНСТВА НА ФОНЕ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ РУСОФОБИИ. К 30-ЛЕТИЮ УКРАИНСКОЙ «НЕЗАЛЕЖНОСТИ»К ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ КОНСТИТУЦИИ РФ-20201. ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ КООРДИНАТ: ОТ ОБНОВЛЕННОЙ КОНСТИТУЦИИ – К НОВОЙ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФВЕХИ ИСТОРИИ: ОТ ПРОШЛОГО – К БУДУЩЕМУ1. «КИТАЙСКИЙ ФРОНТ» ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ В КОНТЕКСТЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ КООРДИНАТ2. ГЕНЕРАЛ М.Д. СКОБЕЛЕВ О ЗАЩИТЕ РОССИИ ОТ УГРОЗ БУДУЩЕГО3. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ (1917–1922): ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЕ (статья первая)ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ1. «БЕЛОРУССКАЯ ВЕСНА» – 2020 КАК «ТОЧКА СБОРКИ» ПРАКТИК «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ» НОВОГО ТИПА: ОПЫТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ2. ВОЕННАЯ ПРОПАГАНДА И АГИТАЦИЯ НАКАНУНЕ И В ХОДЕ КУРСКОЙ БИТВЫИДЕОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА1. О РОЛИ ЭКРАННОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ2. КИНЕМАТОГРАФ, ИДЕОЛОГИЯ, ПАМЯТЬ: ЦЕННОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: ПОИСКОВЫЙ ВЕКТОР1. ПРОТИВ ИСТОРИЧЕСКОГО БЕСПАМЯТСТВА: АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НАЦИСТОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ2. СУДЬБА КОМАНДАРМА: ПОИСК И УСТАНОВЛЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ И МЕСТА ГИБЕЛИ КОМАНДУЮЩЕГО 24-Й АРМИЕЙ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА К.И. РАКУТИНА – ГЕРОЯ БИТВЫ ЗА ЕЛЬНЮ Популярное