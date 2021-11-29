Кикнадзе Владимир Георгиевич, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, главный редактор журнала «Наука. Общество. Оборона», заместитель главного редактора «Военно-исторического журнала», член Научного совета РВИО

Kiknadze Vladimir Georgievich, Doctor of History, Associate Professor, corresponding member of the Russian Academy of Rocket and Artillery Sciences, Editor-in-Chief of “Science. Society. Defense” Journal, Deputy Editor-in-Chief of the “Military History Journal”, member of the Scientific Council of Russian Military Historical Society

ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИИ БУДУЩЕГО

HISTORICAL EDUCATION AS A MECHANISM FOR SHAPING THE IDEOLOGY OF THE FUTURE

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные аспекты защиты исторической правды, сохранения исторической памяти на основе реализации соответствующих федеральных законов, принятых в 2021 году, и Указа Президента РФ «О Межведомственной комиссии по историческому просвещению» от 30.07.2021 № 442.

Abstract. The article deals with the topical aspects of historical truth protection and historical memory preservation on the basis of implementation of relevant federal laws adopted in 2021 and the Presidential Decree “On the Interdepartmental Commission for Historical Education” of 30 June 2021 No. 442.

Ключевые слова: историческое просвещение, Указ Президента РФ «О Межведомственной комиссии по историческому просвещению» от 30.07.2021 № 442, историческая память, защита исторической правды, идеология будущего.

Keywords: historical education, Presidential Decree “On the Interdepartmental Commission for Historical Education” of 30 June 2021 No. 442, historical memory, protection of historical truth, ideology of the future.

Братья! Не в силе Бог, а в правде!

Александр Ярославич Невский

В 1240 году у храма Святой Софии в Великом Новгороде Александром Невским были произнесены широко известные слова: «Не в силе Бог, а в правде!» Тогда шведское войско под командованием Биргера вторглось в прибрежье Невы. Гордый швед послал в Новгород к князю Александру гонцов со словами: «Если можешь, сопротивляйся – я уже здесь и пленяю твою землю». Но этот надменный вызов не смутил юного князя, хотя у него была только малочисленная дружина. Отдав приказание наличным военным силам быть готовыми к походу, Александр пришел в Софийский собор. Там он вместе со святителем и новгородским народом горячо молился. Окончив молитву и приняв благословение от святителя Спиридона, вышел князь Александр из Софийского собора к своей дружине и новгородскому народу и обратился к ним со словами: «Братья! Не в силе Бог, а в правде!» Его святое воодушевление передалось дружине и народу[1]. С небольшой дружиной, уповая на Бога, князь сразу же направился навстречу врагу и 15 июля одержал победу, за которую народ назвал святого Александра Невским.

Именно правда, в соответствии с учением Ивана Тихоновича Посошкова (1652/53 – 1726), как невещественное богатство, является клеточкой и инструментом национальной модели хозяйственной системы России. И Посошков, и развивший его идеи М.В. Ломоносов рост материального, вещественного благосостояния народа связывали с ростом невещественного богатства – правды, как истины во благе, истины в деле, истины в образе[2].

Невещественным богатством России является и историческая правда, защиту которой в соответствии с поправками в Конституцию от 2020 года обеспечивает Российская Федерация. Начиная с 2009-го года в нашем государстве происходит активизация процесса зарождения системы противодействия попыткам фальсификации и искажения истории в ущерб интересам России, формирование её единой исторической культуры, защиты исторической правды. К настоящему времени на федеральном, региональном и муниципальном уровнях функционируют компоненты (органы управления) формируемой системы; создана основа нормативно-правовой базы защиты исторического наследия России; апробированы различные формы как профилактической (просветительской) работы, так и мер по оперативному реагированию на попытки фальсификации и искажения истории.

Нередко ограничения, запреты и степень ответственности, принимавшиеся на законодательном уровне, вызывали критику, в том числе у сторонников исторической правды. Так, полемику в обществе вызвал внесённый в Госдуму 5 мая 2021 г., принятый 9 июня и подписанный Президентом России 1 июля Федеральный закон «О внесении изменений в ФЗ „Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов“» (№ 278-ФЗ). Он устанавливает запрет публичного отождествления целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран оси в ходе Второй мировой войны, отрицания решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы. Помимо противников России, критиковавших законодательную инициативу депутата Госдумы РФ Е.А. Ямпольской, поддержанную Президентом ещё в октябре 2020 г., законопроект вызвал опасения и в среде российского научного и научно-педагогического сообщества, резонируя на фоне новых законодательных ограничений в просветительской деятельности.

С «перегибами на местах» пошёл в массы и Федеральный закон от 1 июля 2021 г. № 280-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 ФЗ „Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов“ и статью 1 ФЗ „О противодействии экстремистской деятельности“». Он предусматривает запрет использования (в том числе публичного демонстрирования) являющихся экстремистскими материалами изображений руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, как оскорбляющих наш многонациональный народ и память о понесённых в Великой Отечественной войне жертвах. Исключение составляют случаи использования изображений руководителей групп, организаций или движений, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма. Российский книжный союз (РКС) опубликовал обращение к книжным магазинам страны с просьбой проверить ассортимент книг и в случае нарушений – изъять эти книги и утилизировать. Некоторые торговые сети начали проверку своих залов, и кое-где книги стали изымать, например, в магазинах Воронежской, Пензенской и др. областей[3].

Удивляет, что куда более очевидные для защиты исторической правды законодательные инициативы не получают реализации. Например, проекты федеральных законов «О признании недействующим на территории Российской Федерации Постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года № 979-1 „О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года“» и об установлении Дня воинской славы России «3 сентября – День Победы над милитаристской Японией – окончание Второй мировой войны (1945 год)». Несмотря на то, что эти законопроекты находились в работе более года, они так и не были рассмотрены на пленарном заседании Госдумы VII созыва ни в 2020-м, ни в 2021 году. При этом законопроект о Дне Победы над милитаристской Японией успел дополнительно, в рамках общественной инициативы, собрать в свою поддержку отзывы почти двух десятков общероссийских и региональных ветеранских, общественных и экспертных организаций.

Правдивые оценки обоих исторических событий имеют исключительную значимость для национальной безопасности Российской Федерации, которую 23 августа 2021 г. «впервые на международном уровне признали государством-оккупантом», осудив таким образом, по мнению участников форума «Крымская платформа» в Киеве, «аннексию» Крыма. «Мы хотим поставить Россию на её место…» – данная цель была провозглашена руководителем делегации США[4]. По сути, как и князю Александру Ярославичу, Российской Федерации брошен Западом очередной вызов – с целью проверить ее способность давать отпор и защищать свои земли от пленения иноземными захватчиками. Чтобы быть крепче физически и духовно на пути к победе, России вновь необходима правда.

Эти и другие факты со всей очевидностью говорят, что Российскому государству как никогда и как можно быстрее необходима завершённая и самодостаточная система, обеспечивающая безопасность его исторического наследия. Система, включающая в себя совокупность квалифицированных и ресурсно обеспеченных сил, средств и комплексов мероприятий, направленных на ликвидацию опасностей в информационном пространстве и внутренней политике государства, связанных с попытками фальсификации и искажения истории. Система, способная к эффективной реализации исторических знаний как фактора развития России. Система, которая наладит взаимодействие между публичной властью, обществом, гражданами и средствами массовой информации.

Актуальность в России проблемы сохранения исторической памяти и защиты исторической правды подтверждена на государственном уровне в новой Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом Президента РФ от 2 июля 2021 года № 400, в которой сохранение исторического наследия отнесено к национальным интересам, а защита исторической памяти – к стратегическим национальным приоритетам РФ. Свое дальнейшее развитие эта задача получила в Указе Президента РФ от 30 июля 2021 года № 442 «О Межведомственной комиссии по историческому просвещению».

Комиссия, являющаяся координационным и совещательным органом при Президенте России, образована в целях обеспечения планомерного и наступательного подхода к вопросу отстаивания национальных интересов Российской Федерации, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории. В Положении о Межведомственной комиссии отмечается, что она образована с целью эффективного взаимодействия государственных органов, научно-образовательного и культурного сообществ в вопросах, которые касаются защиты исторической правды и сохранения исторической памяти. Кроме того, данная комиссия будет отслеживать и предупреждать попытки фальсификации исторических фактов, а также способствовать развитию просветительской деятельности в области истории. Председателем комиссии назначен помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества В.Р. Мединский.

После утверждения состава Межведомственной комиссии и формирования её рабочих групп, ближайшей задачей комиссии, на наш взгляд, должна стать разработка в рамках государственного стратегического планирования долгосрочной (на десять лет) Государственной программы исторического просвещения и защиты исторической правды, которая будет иметь наступательный характер опережающих действий РФ в глобальном информационном пространстве в исторической сфере, охватывать в качестве субъектов информационного противоборства все государственные институты РФ на федеральном и региональном уровне, а также общественные организации.

История давно перестала быть лишь наукой о прошлом. Попытки переписать историю, по справедливому мнению Министра обороны Российской Федерации, Героя России С.К. Шойгу, в каком-то смысле опаснее военной угрозы. Искажённая, лживая, разрушенная историческая память, искусственно созданный негативный образ прошлого и настоящего, лишают государства и их народы возможности формировать идею и образ своего будущего, вокруг которого должна происходить консолидация общества – один из ключевых факторов обеспечения безопасности личности, общества и государства. Внушающие же уважение идея и образ будущего государства с достойным фундаментом прошлого позволяют ему быть успешным и на внешнеполитической арене, играя полноценную роль как во всех сферах международного сотрудничества, так и в формировании и развитии системы мироустройства в целом.

В то же время, по мнению ряда экспертов в области исторической памяти, нельзя сконструировать образ прошлого, не имея образа будущего. А это значит, что формирование идеологии будущего непосредственно влияет на историческую политику государства, на процессы сохранения исторического наследия и исторической памяти, на защиту исторической правды. Именно в таком положении оказалась сегодня Россия: имея перспективы долгосрочного развития и позиционирования в мире, она создаёт привлекательную идейную основу будущего мироустройства, претендуя на моральное лидерство на фоне кризиса западной либеральной модели. И на текущий момент руководством страны обоснованно выбран наиболее эффективный механизм реализации стратегического национального приоритета по защите исторической памяти через историческое просвещение и образование. Участие экспертного сообщества в историческом просвещении, в том числе в деятельности Межведомственной комиссии по историческому просвещению, – верный путь к управляемому и желаемому будущему Отечества. Ведь не случайно М.В. Ломоносов, 310 лет которого мы отмечаем в этом году, стремился служить России не посредством исправления общественных «неисправ», а распространением в ней просвещения.

[1] Малинин А., протоиерей. Не в силе Бог, а в правде! Святой Александр Невский // Православие и Мир. 2010, 6 декабря.

[2] Юдина Т. Апостол русской науки и веры // Русская народная линия. 2005, 26 ноября.

[3] Знаки повсюду. Демонстрация нацистской символики и закон // РБК, «Что это значит». 2021, 15 июля.

[4] Ивженко Т. Зеленский открыл антироссийскую платформу // Независимая газета. 2021, 24 августа. № 181(8232). С. 5.