Манойло Андрей Викторович, доктор политических наук, профессор кафедры российской политики факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова.

Manoilo Andrey Viktorovich, Doctor of Political Science, Professor, Department of Russian Politics, Faculty of Political Science, Lomonosov Moscow State University.

«БЕЛОРУССКАЯ ВЕСНА» – 2020 КАК «ТОЧКА СБОРКИ» ПРАКТИК «ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ» НОВОГО ТИПА: ОПЫТ ПРОТИВОСТОЯНИЯ

“BELARUSIAN SPRING” – 2020 AS AN “ASSEMBLY POINT” FOR THE LATEST PRACTICES OF “COLOR REVOLUTIONS” OF A NEW TYPE: CONFRONTATION EXPERIENCE

Аннотация. В статье анализируется гибридный характер попытки государственного переворота в Республике Беларусь (2020). Отмечается, что «Белорусская весна» стала «точкой сборки» и полигоном отработки новейших практик «цветных революций», «сплавом» технологий киевского Евромайдана (2013–2014), протестных акций в Гонконге (2019–2020) и Венесуэльского прецедента (2019).

Abstract. The article analyzes the hybrid nature of the coup attempt in the Republic of Belarus (2020). It is noted that “Belarusian Spring” has become an “assembly point” and a testing ground for the latest practices of “color revolutions”, a “fusion” of the technologies of Kiev Euromaidan (2013–2014), the protest actions in Hong Kong (2019–2020), and Venezuelan precedent (2019).

Ключевые слова: «Белорусская весна» (2020), цветные революции, тактика роя, перехват управления, провал операции «Вагнер».

Keywords: “Belarusian Spring” (2020), color revolutions, swarm tactics, control interception, failure of Operation Wagner.

«Белорусская весна» 2020 года (цветная революция в Беларуси) – это попытка государственного переворота, в которой внешне хорошо различимые и идентифицируемые «цветные» технологии тоже подверглись гибридизации, став «точкой сборки» для «лучших практик» организации цветных революций на постсоветском пространстве. Схема ее организации представлена на рис. 1.

Общая схема организации цветной революции в Беларуси копирует киевский майдан 2013–14 гг., но с внесением в его базовую схему определённых модификаций. Так, технологии связи и координации протестных групп (в том числе, с использованием мессенджеров WhatsApp и Телеграм) взяты у протестов в Гонконге в 2019–20 гг. (рис. 2, левая часть изображения); технологии конфликтной мобилизации под изначально неполитическую повестку (более эффективные и ёмкие, чем прямые политические призывы) взяты у ереванского «электромайдана» 2015 года; общая схема государственного переворота при этом является точной копией «Венесуэльского прецедента» 2019 года (рис. 2, правая часть изображения). По сути, это мастерски сделанный сплав (гибрид) Гонконга с Венесуэлой. И все это происходит на фоне определенно непростых отношений белорусского руководства с США (рис. 3).

Тактика «роя»

Активная фаза белорусских протестов начинается 9 августа 2020 г. – сразу после подсчета голосов на выборах Президента страны. Как только появляются первые результаты подсчета голосов, оппозиция тут же заявляет, что выборы – незаконны, и призывает своих сторонников выйти на улицы. Минск и все крупные города сразу же охватывает волна протестов, агрессия которых начинает фокусироваться на «мешающих» им «выражать народную волю» силах правопорядка. В Минске и других крупных городах протесты возникают сразу в готовом виде – без предварительной «раскачки» общества; народные массы выводят на улицы специально обученные оппозиционные активисты. В тех городах, где оппозиционные политтехнологи не успевают включиться в процесс (на всех активистов не хватает), как, например, в Витебске, стихийно выплеснувшиеся на улицы народные массы, сбросив первоначальное возмущение, начинают остывать и расходиться; их уже на спаде активности перехватывают активисты и политтехнологи, срочно переброшенные в Беларусь из Украины и Литвы. При этом майдан (постоянно действующий лагерь) по образцу киевского майдана 2013–14 гг. протестные массы не создают: все помнят «Васильковую революцию» 2006 года, в которой именно майдан стал «слабым звеном» ее организаторов. Вместо одного постоянно действующего лагеря, который легко блокировать и зачистить, организаторы протестов используют тактику «роя» (наподобие пчелиного) – они оперируют потоками возбужденных людей, направляя их в разные точки города для создания ощущения множественности одновременно возникающих «очагов возгорания» (при фактическом отсутствии эпицентра самого «пожара»), которые невозможно локализовать. При этом потоки, вступив в соприкосновение с брошенными на их перехват силами правопорядка, тут же частично оттягиваются назад и перебрасываются на новый объект (улицу, площадь); специальные подразделения милиции (ОМОН и др.), приученные к разгону толпы, идущей в лобовую фронтальную атаку, или к разгону майдана, оказываются полностью не приспособленными к новой «маневренной войне» с оппозицией; их силы быстро распыляются; необходимость одновременно блокировать множество улиц, площадей, перекрестков, где в любой момент может появиться один из «роев» протестующих, изматывает и так не очень большие по численности силы милиции и спецназа. Как следствие, в определенный момент обязательно возникнет ситуация, когда против неожиданно появившейся в новом месте агрессивной толпы оказывается лишь горстка милиционеров, а их товарищи, рассредоточенные по другим частям города, просто не успевают прийти им на помощь.

В результате такого мобильного управления человеческими потоками находящийся все время в движении «рой» сплачивается и из отдельных его потоков формируется агрессивная толпа, ничем по качеству не отличающаяся от толпы, формируемой майданом (постоянно действующим лагерем). Именно так и происходило в Белоруссии в августе 2020 года: рой быстро превратился в агрессивную политическую толпу, которая от массовых политических протестов стала быстро двигаться к массовым беспорядкам, причем, строго по украинскому сценарию 2013–14 гг. – сценарию киевского майдана, с «неизвестными снайперами», «небесной сотней» и поставленным на колени «Беркутом». Еще бы немного, и точка невозврата была бы пройдена: на кадрах первых столкновений протестующих масс с милицией видно, что в руках «активистов нового белорусского майдана» мелькают прутья металлической арматуры; а там, где арматура, в следующий момент обязательно появится и огнестрельное оружие. А, значит, с обеих сторон будут жертвы.

Система координации и управления протестами

Любой «рой» нуждается в оперативном управлении; роль инструментов оперативного управления, координации и связи в белорусских протестах 2020 года начинают выполнять сетевые формы коммуникации, возникающие на базе мессенджеров WhatsApp и Телеграм. При этом в WhatsApp формируются протестные группы и сообщества, которые затем преобразовываются в тактические единицы; телеграм-канал «Нехта» (в переводе с белорусского – «кто-то») используется руководством оппозиции как орган прямого оперативного руководства действиями конкретных протестных групп (частей «роя»), как канал связи с протестными группами на местах, как агрегатор оперативной информации и, одновременно, как рупор антиправительственной пропаганды. Координирует деятельность «роя» Центральная группа психологических действий (Centralna Grupa Dzialan Psychologicznych) Войска Польского (военная разведка) и, в меньшей степени, ДГБ Литвы.

В условиях отключения сети Интернет активисты оппозиции используют программы типа FireChat (мессенджеры мгновенного обмена сообщениями, работающие при отсутствии Интернета) и файлообменники типа AirDrop, получившие широкое распространение в период массовых протестов в Гонконге; видеоматериалы с мест столкновений протестных масс и ОМОНа, снятые на камеры мобильных телефонов, доставляются курьерами в посольства и консульства Польши и Литвы, где есть спутниковая связь; через считанные часы эти материалы уже оказываются на «Нехте», редакция которой располагается на территории Польши (рис. 3).

Силовое подавление

В этой ситуации белорусское руководство берет курс на максимально жесткое силовое подавление протестов. Данное решение, очевидно, не было бесспорным, но оно было правильным: в результате жесткого ответа оппозиция тут же сменила тактику – от агрессивного штурма позиций сотрудников правопорядка (с арматурой и др. вспомогательными средствами) к «мирным» (демонстративным «ненасильственным») протестам, натиск которых стало проще остановить. Однако при этом «рой», потеряв в агрессивности, сразу выиграл в численности: к «мирным» протестам присоединились люди, которых пугала неконтролируемая агрессия как тех, так и других. Динамика развития «цветной революционной» ситуации замедлилась, но сама «революционная ситуация» стала еще более опасна.

Разагитация

В ответ организаторы протестов фокусируют свое внимание на организации персонального террора в отношении работников правоохранительных органов, участвующих в подавлении протестов, и членов их семей: по примеру своих украинских «наставников» из «Правого сектора»[1], белорусские радикальные оппозиционеры размещают в Интернете персональные данные сотрудников ОМОН, опознанных оппозиционными активистами, включая точное их место жительства. Это делается для того, чтобы работники правопорядка, выполняющие свой долг, чувствовали себя беззащитными перед радикалами: теперь не только они сами, но и их семьи под угрозой; семьи при этом фактически становятся заложниками. Одновременно в среде силовиков начинается «разагитация»: от них требуют прекращения сопротивления и «перехода на сторону народа», иначе с ними «будет то же самое, что и с бойцами украинского Беркута», которых просто бросили; напоминают, что, в отличие от руководства, «уже присмотревшего себе коттедж в Ростове», рядовым бойцам бежать некуда.

Перехват управления

На фоне массовых протестов, отвлекающих внимание власти от происходящих на «втором плане» процессов, в Беларуси запускается создание сети так называемых «стачечных комитетов» – стачкомов; создаваемые оппозицией для координации т.н. «всебелорусской забастовки», стачкомы фактически становятся инструментами перехвата политической власти у государства: руководители стачкомов заявляют, что теперь они и есть власть. В результате в стране выстраивается параллельная система управления, узаконивающая двоевластие; данная система «новых органов власти» фактически скопирована с советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, перехвативших политическую власть в России весной (март-апрель) 2017 года.

Тихановская в роли Гуайдо 2.0

Детальное совпадение сценария государственного переворота в Беларуси со схемой «Венесуэльского прецедента» демонстрирует появление в игре западных спецслужб оппозиционера С. Тихановской; ее роль полностью повторяет «путь к власти» ее предшественника – венесуэльского оппозиционера Х. Гуайдо. Если в «Венесуэльском прецеденте» заменить Гуайдо на Тихановскую, а Венесуэлу на Беларусь, то будет наблюдаться практически полное совпадение обоих сценариев организации государственных переворотов, и не только сюжетных линий, но и частных деталей.

Так, С. Тихановская провозглашает себя лидером белорусской оппозиции после того, как ее муж – блогер Сергей Тихановский, заявивший о своих президентских амбициях (7 мая 2020 года), попадает в тюрьму. В отличие от Гуайдо, она – человек случайный: Тихановская не имеет политического опыта и никогда прежде не занималась политикой. Однако ее решение стать новым лидером оппозиции и президентские амбиции точно соответствуют таким же авантюристическим поступкам Х. Гуайдо. Результаты выборов 2020 года С. Тихановская, набравшая на них 3% голосов, не признает; призывает выступить против «узурпатора» А.Г. Лукашенко и практически сразу же (на второй день после выборов), испугавшись ответственности за свои слова, бежит в Литву: так, 11 августа 2020 г. глава МИД Литвы Л. Линкявичус сообщил, что «Светлана Тихановская в безопасности»[2]. Гуайдо на ее фоне выглядит более мужественно: несмотря на реальную угрозу ареста, он весь критический для него 2019 год оставался в Венесуэле.

Оказавшись в Литве, С. Тихановская создает так называемый «Координационный совет по организации процесса преодоления политического кризиса» – орган по «обеспечению трансфера власти». Об этом говорится в заявлении штаба С. Тихановской, распространенном 14 августа 2020 г.[3]. По своей структуре и характеру этот «совет» очень напоминает «группу Друзей Сирии» или «правительство» Гуайдо с его «президентскими уполномоченными» («министрами»). При необходимости «совет» мгновенно трансформируется в новое «правительство» Белоруссии (в изгнании), возглавляемое самой Тихановской (в роли т.н. «избранного президента»). Дело остается за малым: для полного совпадения белорусского и венесуэльского сценариев С. Тихановская должна провозгласить себя «избранным президентом» Беларуси (также, как в 2019 году это сделал в Венесуэле Х. Гуайдо). И это действительно происходит 27 августа 2020 г. (в интервью немецкому изданию Bild)[4]. Этому заявлению С. Тихановской предшествовало ее признание «избранным президентом» сеймом Литвы (10 августа 2020 г.)[5] и встречи «на высшем уровне» (по президентскому протоколу) с лидерами Германии (6 окт. 2020 г.) и Франции (29 сент. 2020 г.).

Дальнейшее развитие истории со С. Тихановской по «венесуэльскому сценарию» предполагает несколько основных сюжетных линий:

- признание США и их военно-политическими союзниками Тихановской как единственного законного президента Беларуси (еще не произошло); после этого США и, вслед за ними, их союзники заявляют, что все зарубежные активы Белоруссии принадлежат не «режиму Лукашенко», а «белорусскому народу», у которого теперь есть законный президент С. Тихановская; вслед за этим все госактивы страны за рубежом (счета, имущество, контракты) и частные активы белорусской элиты арестовываются и передаются в распоряжение «оппозиции», которая сразу же из маргиналов превращается в солидных, ресурсно обеспеченных политиков;

- затем белорусским политикам и чиновникам начнут поступать предложения «сдать А.Г. Лукашенко» в обмен на возвращение арестованных личных активов и, возможно, «гарантии безопасности» (как в «Венесуэльском прецеденте»;

- возможно, США поступят так же, как в марте 2020 года в Венесуэле, и объявят за выдачу А.Г. Лукашенко денежное вознаграждение – в размере все тех же 15 млн долларов (как за Мадуро).

Далее – все, как в Венесуэле в 2019 году.

Использование ресурса международных организаций: оперативная комбинация на площадке ООН

4 сентября 2020 г. по инициативе Эстонии Совет безопасности ООН собрался на «неформальное заседание» в формате онлайн-видеоконференции. Повестка заседания – Беларусь; нечестные выборы, нарушение прав человека, преследование оппозиции. На видеоконференции Совбеза ООН С. Тихановская призвала международное сообщество ввести санкции против причастных к нарушению прав человека в Беларуси и направить в страну «мониторинговую миссию»[6]. Среди требований, выдвинутых С. Тихановской, прозвучали: «проведение честных президентских выборов», «прекращение репрессий и привлечение к ответственности их организаторов», «освобождение политических заключенных». В завершение своего выступления она потребовала «провести специальное заседание Совбеза ООН» по ситуации в Беларуси по поводу «соблюдения прав человека»[7].

Последнее требование Тихановской (созвать экстренное заседание Совбеза ООН по выборам и соблюдению прав человека в Беларуси) особенно примечательно: это хороший повод для начала новой информационной операции (оперативной комбинации).

Допустим, США, занявшие твердую позицию в отношении прошедших выборов в Беларуси, требуют поддержать С. Тихановскую и созвать внеочередное (специальное) заседание Совбеза ООН. На этом заседании Тихановская может потребовать:

- отменить выборы и под международным давлением потребовать от А.Г. Лукашенко назначить «третий тур» голосования (все, как в 2004 году на Украине, когда в результате «третьего тура» голосования победил В. Ющенко);

- если продавить «третий тур» в Совбезе ООН не удастся, потребовать официально признать избрание А.Г. Лукашенко нелегитимным (из-за многочисленных фальсификаций), потребовать его «дисквалификации» («снятия с дистанции») и передать «победу» кандидату, занявшему по числу отданных за него голосов второе место; в этом случае победа в выборах автоматически достанется С. Тихановской, набравшей примерно 3% голосов избирателей – она сразу станет «избранным президентом».

Данная комбинация, однако, не была реализована – ее реализации, вероятно, помешала избирательная кампания в самих США. Однако возможности для реализации данной комбинации у США по-прежнему имеются.

«Белорусская весна» как следствие провала операции «Вагнер»

Одной из причин начала цветной революции в Белоруссии является довольно непростой характер взаимоотношений А.Г. Лукашенко и США. Вначале эти отношения развивались очень гармонично: так, 24 декабря 2019 г. А.Г. Лукашенко заявил, что «Запад и НАТО не позволят России нарушить суверенитет страны»[8]. Такие заявления обычно делают не спонтанно (это явно не оговорка по Фрейду), а только после того, как все возможные меры поддержки Запада и НАТО уже детально оговорены с их представителями, и только в том случае, если Запад действительно дает гарантии «защиты» Белоруссии от России[9].

Дальнейшее закрепление отношений происходит 1 февраля 2020 г., когда госсекретарь США М. Помпео прилетает с рабочим визитом в Минск. На встрече с А.Г. Лукашенко он обещает поддержат Беларусь (РБ) в ее стремлении сохранить свой суверенитет и независимость от России (именно тогда они договариваются о поставках сжиженного газа из США – в случае, если Россия начнет использовать «трубопроводную дипломатию»[10]); взамен, вероятно, просит белорусское руководство время от времени оказывать «незначительные, но ценные» (для взаимных отношений между двумя странами) «услуги». Одним из пунктов договоренностей, предположительно, становится обещание по сигналу из Вашингтона задержать группу «российских наемников» (из т.н. «ЧВК Вагнера») и передать их США (через заранее оговоренные каналы связи и транспортировки). Что, собственно, и произошло в ночь на 29 июля 2020 г., когда КГБ Республики Беларусь (группа «А») задержал 32 граждан России (и одного гражданина Беларуси) – предположительно, «боевиков ЧВК Вагнер», прибывших в страну накануне президентских выборов для «организации госпереворота»[11] (как в Черногории в 2016 г.)[12]. Сразу после задержания А.Г. Лукашенко созвал экстренное заседание Совета безопасности РБ, где потребовал от Москвы официальных объяснений «по поводу задержанных боевиков».

Спустя несколько часов (около 21.00 мск) в белорусских СМИ (на телеканале «Беларусь-1») появляется вброс от одного из сотрудников группы «А» КГБ РБ, участвовавших в захвате российских граждан. Он утверждает, что при задержании российские боевики требовали освободить их, ссылаясь на «свой прошлый опыт службы в российских силовых ведомствах»: «в момент задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству и также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России как основанию непривлечения их к административной и уголовной ответственности»[13]. При этом сотрудник КГБ РБ пожелал остаться неизвестным; на фотографиях его лицо скрывает балаклава, голос сотрудника изменен[14].

По словам сотрудника КГБ РБ, «данное оперативно-боевое мероприятие [захват КГБ РБ 32 российских граждан, следующих транзитом через территорию республики] планировалось и проводилось с учетом подтвержденной оперативной информации о наличии реального опыта участия в локальных вооруженных конфликтах у подозреваемых лиц»; то есть, об их прибытии КГБ РБ знал и их ждали. На следующий день (30 июля) в ЦИК РБ заявили, что данная группа боевиков – не единственная; одновременно под Псковом и Невелем формируются еще две аналогичные группы, предназначенные для заброски на территорию Беларуси с целью «дестабилизации политической ситуации в стране в предвыборный период»[15].

КГБ Беларуси, разумеется, знал о канале переброски «людей Вагнера»: группа из 32 россиян (и одного белоруса), перехваченная на пути их транзита, предположительно, в одну из стран Ближнего Востока, наверняка, не единственная из тех, кто за последнее время воспользовался данным маршрутом[16]; по договоренности с Москвой данный канал не трогали[17]. Однако после встречи лидера РБ с М. Помпео этот канал, видимо, решили накрыть; при этом почти полгода (с февраля по июль 2020 г.) ждали, когда в составе группы будет достаточно бывших граждан Украины (из Донецка и Луганска), воевавших на Донбассе.

Предположительно, план у США был такой:

- дождаться, когда по каналу пойдет группа, в состав которой войдет значительное число бывших украинских граждан, воевавших на Донбассе (все они теперь имеют российские паспорта, но для большей части стран мира – включая Беларусь – по-прежнему остаются гражданами Украины, воевавшими против нее с оружием в руках); таких в данной группе – 9 человек (а всего воевавших на Донбассе – 28);

- захватить эту группу силами КГБ Беларуси, обвинив их в наёмничестве и подготовке к организации в РБ государственного переворота;

- заявить о намерении выдать «граждан Украины» (несмотря на наличие у них российского гражданства) украинским властям (то есть, СБУ, где к ним сразу же получат доступ следователи ФБР) и, тем самым, поставить Россию перед трудным выбором:

а) либо сделать вид, что это не «боевики Вагнера», а обычные туристы, и пустить все на самотек, прекрасно понимая, что, в случае выдачи украинской стороне 28-ми задержанных (из которых 9 – бывшие граждане Украины), им грозит расправа[18];

б) либо попытаться выдернуть этих людей из рук КГБ РБ, причем, любой ценой, – до того, как их передадут СБУ и они дадут исчерпывающие показания о их предположительном «нанимателе» – «ЧВК Вагнера», а также о связях этого «нанимателя» с РФ.

При этом оба варианта – плохие:

- в первом случае скажут, что российское руководство просто отказалось от своих граждан, сбросив их со счетов, как балласт, и одновременно, подтвердив, что слова «мы своих не бросаем» не стоят ничего; при этом свободный доступ к задержанным гражданам РФ получают следователи ФБР, выбивающие у них развернутые показания о т.н. «ЧВК Вагнера»; следующим шагом США становится предъявление России официального обвинения в покровительстве наёмничеству, основанного на конкретных свидетельских показаниях;

- во втором случае задержанных российских граждан, предназначенных к выдаче Украине[19], придется отбивать силой, что создает опасность «эксцесса исполнителя» или прямого попадания в новую ловушку, вероятно, уже расставленную спецслужбами США.

Данная оперативная комбинация – классический цугцванг, или «вилка», организованная российской стороне спецслужбами США: не случайно 30 июля 2020 г. в Совете Федерации ФС РФ захват группы российских граждан в РБ сравнили с «делом об отравлении Скрипалей» – похожей по исполнению операцией американских и британских спецслужб[20]. Эта ловушка должна была захлопнуться прямо накануне президентских выборов в Беларуси, что, по-видимому, и стало бы сигналом к признанию их США и др. странами западного мира. Но затем что-то пошло не так.

Вместо того, чтобы сразу выдать задержанных «вагнеровцев» Украине, А.Г. Лукашенко, вопреки первоначальным намерениям[21], затягивает выдачу, вероятно, начав «торговаться»: 6 августа 2020 г. он поручает «пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины» для того, чтобы «разобраться в ситуации с задержанными боевиками»[22] (украинская сторона практически сразу же в ответ заявляет, что никакого приглашения со стороны РБ она не получила). При этом он с возмущением отвергает предположение, что его используют в своей игре американские спецслужбы: «Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло»[23]. До выборов, тем временем, остается три дня.

В этом момент (а, возможно, и несколько раньше) США, видимо, начинают терять терпение, в последний раз намекают А.Г. Лукашенко о «необходимости соблюдать договорённости» и, вероятно, дают отмашку на подготовку в стране массовых протестных акций – на запуск технологии цветной революции (активизируются спецслужбы ряда западных и восточноевропейских стран, приходит в движение белорусская оппозиция). В ответ утром 9 августа 2020 г. А.Г. Лукашенко заявляет, что он с В.В. Путиным, наконец-то, обо всем договорился: он «получил от российского коллеги письмо с изложением всех фактов по задержанным боевикам», прочитал его несколько раз и теперь «не исключает, что «всю ситуацию с боевиками, может быть, третья страна спровоцировала»[24]. То есть, США. Тем самым происходит радикальный разворот белорусского руководства, оказавшегося в ситуации начала цветной революции, обратно в сторону Москвы.

9 августа 2020 г. проходят выборы президента РБ; США их не признают, о чем 11 августа 2020 г. Государственный департамент США делает соответствующее официальное заявление. На очереди – признание С. Тихановской «избранным президентом» Беларуси (точно по венесуэльскому сценарию).

В свою очередь, Киев 12 августа 2020 г. все-таки официально запрашивает Минск о выдаче 28 задержанных граждан «России и Украины», 9 из которых, по версии украинской стороны, имеют украинское гражданство[25]. В ответ на это российские СМИ, ссылаясь на собственные «информированные источники», сообщили, что передача 32 задержанных властями РБ российских граждан, возможно, произойдет «еще до конца недели»[26]. 14 августа 2020 г. задержанные в Белоруссии российские граждане срочно возвращены на родину; перед возвращением со стороны Минска им принесены официальные извинения.

15, 16 и 18 августа 2020 г. у А.Г. Лукашенко происходят телефонные разговоры с В.В. Путиным; речь идет о восстановлении союзнических отношений между двумя странами, о вооруженной поддержке Белоруссии со стороны ОДКБ в том случае, если власть в стране попытаются захватить насильственным путем. Согласно заявлениям белорусской стороны (пресс-службы президента РБ), президенты РФ и РБ договорились о том, что, «в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности», и о том, что «Россия при первом запросе окажет помощь Белоруссии в обеспечении безопасности в случае внешних военных угроз»[27]. На этом история с «вагнеровцами» заканчивается, но начинается другая история – цветная революция.

В технологическим плане оперативная комбинация «Вагнер» представляет собой схему «охоты на живца»: «приманкой» в этой комбинации стали захваченные в Беларуси российские граждане, причисленные к сотрудникам т.н. «ЧВК Вагнера». На данную «приманку», вероятно, планировалось выманить кого-нибудь из официальных лиц или представителей РФ; радикальный дефицит времени, вынуждающий «объект охоты» (российское руководство) спешить, обеспечила угроза выдачи задержанных СБУ – угроза, выглядевшая более чем реально. Начало операции всего на 10 дней опередило выборы Президента РБ (9 авг. 2020 г.), что поставило в состояние жесткого цейтнота главного исполнителя этой комбинации А.Г. Лукашенко: если началу этой операции предшествовала определенная договоренность между ним и госсекретарём США М. Помпео, то предельно узкий лаг по времени должен был лишить А.Г. Лукашенко возможности лавировать между двумя центрами силы (США и РФ) и пытаться изменить правила игры по ходу самой игры. Этот расчет американской разведки был правильным, но в реальной ситуации не сработал.

[1] Террористическая организация, запрещенная в РФ.

[2] См.: Светлана Тихановская уехала из Беларуси в Литву. // DW. 2020, 11 авг. URL: https://www.dw.com/ru/mid-litvy-soobshhil-o-pribytii-tihanovskoj-v-stranu/a-54522300

[3] См.: Тихановская инициировала создание Координационного совета для передачи власти. // DW. 2020, 14 авг. URL: https://www.dw.com/ru/tihanovskaja-iniciirovala-sozdanie-coveta-po-transferu-vlacti/a-54570929

[4] «Tichanowskaja: „Entschuldigung, aber ich bin nicht die Oppositionsführerin, ich bin die Anführerin der Mehrheit! Wir sind nicht mehr die Opposition. Aber alles ist derzeit schwierig. Ich müsste mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen, ich bin derzeit keine richtige Ehefrau, da mein Mann im Gefängnis ist. Und dann habe ich Verantwortung als Anführerin, von hier aus alles zu tun, damit sich die Lage in Weißrussland verändert…»». См.: „Ich bin die Anführerin der Mehrheit!“. Warum sie weiter an ein freies Weißrussland glaubt. // Bild. 2020, 27.08. URL: https://www.bild.de/politik/ausland/politik-ausland/bild-trifft-lukaschenko-gegnerin-swetlana-tichanowskaja-ich-bin-die-anfuehrerin-72592504.bild.html#fromWal

Тихановская назвала себя избранным президентом Белоруссии. // Lenta.ru. 2020, 27 авг. URL: https://lenta.ru/news/2020/08/27/izbr/

[5] «Любые действия нелегитимного белорусского лидера Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимацию его правления и заключение с Россией новых международных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа, признаются международным сообществом преступлением против его народа, недействительными и де-факто аннексией». См.: Seimas ragina tarptautinę bendruomenę įvertinti Rusijos primetamą sąjungą Baltarusijai. 2020 m. rugsėjo 10 d. pranešimas žiniasklaidai. Naujausi pakeitimai - 2020-09-10 13:37. URL: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=272425

[6] Тихановская призвала ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию. // DW. 2020, 4 сент. URL: https://www.dw.com/ru/tihanovskaja-prizvala-oon-napravit-v-belarus-monitoringovuju-missiju/a-54820551

[7] Там же.

[8] «Если Россия попробует нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого [предполагаемого посягательства на суверенитет Белоруссии] не перенесут, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они [Запад] будут правы». См.: Лукашенко заявил, что Россия каждый год начинает прессовать Белоруссию, "завинчивая гайки". // ТАСС. 2019, 24 дек. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7412939

[9] Так, в августе 2019 года в Минске был Джон Болтон, занимавший в то время пост помощника президента США по национальной безопасности; в сентябре 2019 года в Беларусь приезжал заместитель Государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл.

[10] См.: Помпео в Минске: США предлагают Беларуси нефть, но санкции пока не снимут. // DW. 2020, 1 фев. URL: https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D0%BE-%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%82/a-52228225

[11] Об этом прямо заявил А.Г. Лукашенко 4 августа 2020 г.: «Эти люди дали показания, что были отправлены специально в Беларусь. Команда была ждать»; «сегодня поступила информация об еще одном отряде, который переброшен на юг». См.: Лукашенко заявил об отправке россиян в Белоруссию с командой "ждать". // Интерфакс. 2020, 4 авг. URL: https://www.interfax.ru/world/720223

[12] См.: "БелТА" сообщило о задержании под Минском 32 бойцов ЧВК. // Интерфакс. 2020, 29 июля. URL: https://www.interfax.ru/world/719423

[13] См: Задержанные под Минском россияне упомянули службу в силовых ведомствах РФ. // Интерфакс. 2020, 29 июля. URL: https://www.interfax.ru/world/719522

[14] Там же.

[15] См.: В белорусском ЦИК заявили о подготовке в РФ новых групп боевиков. // Интерфакс. 2020, 30 июля. URL: https://www.interfax.ru/world/719567

[16] Это косвенно подтвердил З. Прилепин, принявший участие в идеологической «лакировке» данного инцидента: «Было несколько групп, можно назвать их ЧОПом, они переправлялись транзитом через Белоруссию в третью страну. Одна группа, которая должна была вылететь последней, была задержана белорусскими властями. Никакого отношения к Белоруссии или деятельности там эти группы не имели, Белоруссия была лишь транзитным пунктом». См.: Прилепин рассказал о транзите через Белоруссию 170 "чоповцев". // Интерфакс. 2020, 4 авг. URL: https://www.interfax.ru/russia/720205

[17] На это косвенно указывает заявление А.Г. Лукашенко, сделанное им 1 августа 2020 г.6 "Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которая планировалась к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, это полная ерунда". Налицо прямая оговорка по Фрейду. См.: Лукашенко заявил, что в Белоруссию пытались перебросить 200 бойцов. // Интерфакс. 2020, 1 авг. URL: https://www.interfax.ru/world/719932

[18] «В СБУ сразу же (30.07.2020) заявили, что «собрали достаточно доказательств о военных преступлениях ЧВК "Вагнер" на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей: "Все эти лица, как и любой, кто участвовал в захвате украинских территорий и других военных преступлениях, должны предстать перед судом и получить наказание, предусмотренное законодательством Украины"». См.: В Киеве потребуют экстрадиции задержанных в Белоруссии "вагнеровцев". // Интерфакс. 2020, 30 июля. URL: https://www.interfax.ru/world/719616

[19] 31 июля 2020 г. Министерство иностранных дел Белоруссии передало украинским властям список задержанных под Минском граждан РФ, которые, предположительно, являются бойцами частной военной компании.

[20] См.: В Совфеде задержание "вагнеровцев" сравнили с историей о Скрипалях. // Интерфакс. 2020, 30 июля. URL: https://www.interfax.ru/russia/719570

[21] 6 августа 2020 г. такую возможность обсудили по телефону президенты Александр Лукашенко и Владимир Зеленский; кроме того, «Власти Белоруссии все увереннее демонстрируют, что всерьез собираются выдать Украине некоторых из россиян, арестованных в санатории под Минском 29 июля». См.: Судьбу «вагнеровцев» решат втроем или в одиночку. // Коммерсант. 2020, 6 авг. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4443421; кроме того, «Диалог президента Украины с белорусским коллегой о выдаче захваченных в августе в Минске 33 российских сотрудников ЧВК до последнего момента развивался в очень конструктивном русле и Александр Лукашенко уже готов был выдать россиян Киеву. … Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, отказ Минска поверг в шок всё руководство Украины, так как все детали были досконально обговорены Зеленским лично с Лукашенко, а в Киеве уже готовились арестовать россиян». См.: Лукашенко твёрдо обещал Зеленскому выдать Киеву «россиян-вагнеровцев» – глава МИД Украины. // Новый день. 2020, 12 авг. URL: https://newdaynews.ru/crimea/712683.html

[22] См.: Лукашенко пригласил в Минск генпрокуроров России и Украины. // Интерфакс. 2020, 6 авг. URL: https://www.interfax.ru/world/720533

[23] Там же.

[24] См.: Лукашенко заявил, что договорился с Путиным по задержанным россиянам. // Интерфакс. 2020, 9 авг. URL: https://www.interfax.ru/chronicle/zaderzhanie-vagnerovczev-v-belorussii.html

[25] Киев официально запросил Минск о выдаче 28 "вагнеровцев". // Интерфакс. 2020, 12 авг. URL: https://www.interfax.ru/world/721466

[26] Источник сообщил о возможной передаче "вагнеровцев" РФ до конца недели. // Интерфакс. 2020, 12 авг. URL: https://www.interfax.ru/world/721513

[27] См.: Лукашенко и Путин провели новый телефонный разговор. // RT. 2020, 16 авг. URL: https://russian.rt.com/ussr/news/774372-lukashenko-putin-razgovor