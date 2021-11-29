Гагкуев Руслан Григорьевич, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра военной истории России Института российской истории РАН

Gagkuev Ruslan Grigorievich, Doctor of History, Leading Researcher, Center for Military History of Russia at the Institute of Russian History of the Russian Academy of Sciences

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В РОССИИ (1917–1922): ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ СТОЛЕТИЕ (статья первая)

THE CIVIL WAR IN RUSSIA (1917–1922): A LOOK BACK A CENTURY LATER (article one)

Аннотация. В статье с учетом достижений современной отечественной историографии и исторической науки рассмотрены основные события Гражданской войны в России (1917–1922).

Abstract. Taking into account the achievements of modern Russian historiography and historical science the article deals with the main events of the Civil War in Russia (1917–1922).

Ключевые слова: Гражданская война в России, военные действия между красными и белыми, военное строительство в Советской России.

Keywords: Russian Civil War, military operations between the Reds and the Whites, military construction in Soviet Russia.

Время начала Гражданской войны и степень ответственности сторон за ее развязывание до сих пор остаются предметами споров среди историков. В отечественной историографии начало войны долгое время традиционно относилось ко времени лета – осени 1918 года, когда на разных фронтах начались полномасштабные военные действия между двумя главными противниками – красными и белыми [1]. Такая датировка была связана с высказываниями основателя Советского государства В.И. Ленина, согласно которым Гражданская война как форма классовой борьбы продолжалась с октября 1917 года по октябрь 1922 года [2], но при этом события с весны – лета 1918 года и до конца 1920 года выделялись им отдельно, когда вопрос «военных событий» выступал «как главный, коренной вопрос революции» [1]. Другая точка зрения связывает начало войны непосредственно с захватом власти Российской социал-демократической рабочей партией большевиков 25 октября (7 ноября) 1917 года [2] и последовавшим затем расколом страны на их сторонников и противников (при этом время активных боевых действий также относится к весне – лету 1918 года) [3].

[1] Некоторые из историков относят начало Гражданской войны ко времени падения монархии. Так, академик Ю.А. Поляков связывал начало войны с февральско-мартовскими событиями 1917 года, ставшими ее «прологом». При этом начало войны «в полном смысле этого слова» он относил к лету 1918 года. Подробнее см.: Поляков Ю.А. Гражданская война в России: возникновение и эскалация // Отечественная история. 1992. № 6. С. 32–40.

[2] Ленин В.И. IV Всемирному конгрессу Коминтерна, Петроградскому совету рабочих и красноармейских депутатов // Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 45: Март 1922 – март 1923. М., 1970. С. 277; Ленин В.И. Планы доклада «Пять лет российской революции и перспективы мировой революции» на IV конгрессе Коминтерна // Полное собрание сочинений. Т. 45. С. 433.

Беря власть в свои руки, большевики признавали неизбежность Гражданской войны. Еще в сентябре 1917 года основатель Советского государства В.И. Ленин в статье «Русская революция и Гражданская война» писал о том, что «Гражданская война есть наиболее острая форма классовой борьбы, когда ряд столкновений… до превращения… в борьбу с оружием в руках одного класса против другого класса» [4]. Созданный в октябре 1917 года Военно-революционный комитет (ВРК) в Петрограде (а позднее ВРК во многих других городах и действующей армии) фактически стал легальным штабом по подготовке Октябрьской революции. В то же время, ставшая основой для консолидации антибольшевистских сил на юге России Алексеевская организация была создана генералом от инфантерии М.В. Алексеевым еще до октябрьских событий 1917 года. Ее формирование началось 7 (20) октября в Петрограде для предотвращения прихода большевиков к власти [5]. Большевики и их противники, по сути, одновременно готовились к назревавшему вооруженному противостоянию.

Провозглашение 26 октября (8 ноября) 1917 года II Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов Советской власти [6] и начавшееся ее установление в стране сопровождалось вооруженным сопротивлением. События «кровавой недели» в Москве и ряде других городов страны фактически стали первыми актами начавшейся Гражданской войны. Ожесточенное противостояние между сторонниками и противниками Советской власти в октябре – декабре 1917 года в Москве, Казани, Иркутске, на Дону и других городах и регионах свидетельствует не только о неприятии новой власти значительной частью общества, но и об определенной подготовке, которая велась частью политических сил на случай прихода большевиков к власти.

[1] Ленин В.И. Речь на объединенном заседании ВЦИК, Московского совета, фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов Москвы. 29 июля 1918 г. // Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 37: Июль 1918 – март 1919. М., 1969. С. 14.

[2] Даты событий до февраля 1918 года приведены по Юлианскому («старому стилю») и Григорианскому («новому стилю») календарям; с 1 февраля 1918 года (даты введения в РСФСР Советом народных комиссаров «нового стиля») – по Григорианскому календарю.

[3] См., например: Спирин Л.М. Классы и партии в Гражданской войне в России (1917–1920). М., 1968. С. 28–29.

В утвержденной в 2013 году Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории (составной частью которого является Историко-культурный стандарт, на основе которого созданы современные школьные учебники по истории России), события Гражданской войны даны в тематическом разделе «Россия в годы “Великих потрясений”. 1914–1921 гг.» и вполне обоснованно объединены в одном общем блоке с революционными событиями («Великая российская революция 1917 г.»). Историко-культурный стандарт разработан в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 года № Пр.-1334. 30 октября 2013 года на расширенном заседании совета Российского исторического общества была утверждена Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, основанная на историко-культурном стандарте. См.: Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // Российское историческое общество. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rushistory.org/images/documents/konsepsiyafinal.pdf (дата обращения: 07.03.2018).

[4] Ленин В.И. Русская революция и гражданская война (Пугают гражданской войной) // Полное собрание сочинений. Т. 34: Июль – октябрь 1917 г. 5-е изд. М, 1962. С. 215.

[5] Марковцы в боях и походах за Россию в освободительной войне 1917–1920 гг. / [сост. В.Е. Павлов]. Кн. 1. Зарождение Добровольческой армии. Первый и Второй Кубанский походы. Париж, 1962. С. 22.

[6] Декларация II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов // Сборник узаконений и распоряжений Временного рабочего и крестьянского правительства. За период октябрь – декабрь 1917 г. Пг., 1917 г. С. 1–2.

Созданное новой властью 26 октября (8 ноября) 1917 года «Временное рабочее и крестьянское правительство» – Совет народных комиссаров (СНК) во главе с председателем В.И. Лениным [1] – начало энергичную деятельность по установлению контроля над страной и коренную ломку существующего законодательства. Помимо подписанных 26 октября (8 ноября) 1917 года на II Всероссийском съезде советов декретов «О мире» и «О земле», Совнарком вскоре утвердил еще ряд важных документов. Ноябрь – декабрь 1917 года стали временем принятия СНК большого числа документов, в корне менявших жизнь страны.

Одной из «точек невозврата» начинавшейся Гражданской войны стал разгон Советской властью Всероссийского Учредительного собрания. 5 (18) января 1918 года в Таврическом дворце в Петрограде состоялось первое заседание Учредительного собрания. Соглашаясь на проведение выборов в него, большевики рассчитывали, что оно одобрит декреты, принятые на II Всероссийском съезде Советов, легитимизировав тем самым Советскую власть. Но итоги выборов оказались для нее неблагоприятными. Наибольшее число голосов получили социалистические партии. Эсеры (без деления на левых и правых) набрали 39,5 % голосов, большевики – 22,5 % и всего 3,2 % голосов осталось за меньшевиками (из 715 депутатов собрания 412 были эсерами и 183 большевиками). Большевиков поддержали солдаты, уставшие от войны, и рабочие крупных городов. Конституционно-демократическая партия набрала весомые 4,4 %. Партия народных социалистов (энэсы) – 0,9 %. Еще 9,6 % получили представители национальных партий и списки несоциалистического характера, автономистского и федералистского толка; порядка 5 % голосов достались конфессиям, кооперативам, казакам, областникам, праволиберальным и консервативным спискам и пр. [2]

Предложенная Советской властью на рассмотрение депутатов «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа» была отклонена большинством голосов (ее принятие означало бы для собрания самороспуск). Правый эсер В. М. Чернов был избран председателем Учредительного собрания. Начав свою работу, оно отменило декреты II съезда Советов. В ответ на это Совнарком принял решение о роспуске Учредительного собрания. Рано утром 6 (19) января начальник охраны Таврического дворца матрос-анархист А.Г. Железняков предложил депутатам покинуть зал. 7 (20) января в Петрограде прошла демонстрация протеста против роспуска Учредительного собрания, разогнанная вооруженными красноармейцами. Распустив Учредительное собрание, большевики окончательно взяли власть в свои руки.

[1] Декреты Советской власти. Т. I. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. / [сост. С.Н. Валк, И.В. Загоскина и др.]. М., 1957. С. 20–21.

[2] Протасов Л.Г. Всероссийское Учредительное собрание. История рождения и гибели. М., 1997. С. 164.

Другим важным поворотным пунктом в начинавшейся Гражданской войне стало подписание 3 марта 1918 года СНК Брестского (Брест-Литовского) мирного договора, заключенного с одной стороны Советской Россией, с другой – Центральными державами (Германией, Австро-Венгрией, Османской империей и Болгарским царством). Унизительные для национального самосознания российского народа условия мира, отторгавшего от России значительные территории и обязующего к выполнению тяжелых для нее требований, во многом послужили толчком к переходу на антибольшевистские позиции части патриотически настроенного населения.

Взяв власть, большевики рассчитывали в разгоравшейся войне на отряды Красной гвардии. Но уже первые боевые столкновения с противниками Советской власти показали, что красногвардейцы не имеют нужного военного опыта и не отличаются высокой дисциплиной. По мере эскалации Гражданской войны в стране Советское правительство перешло к созданию регулярных Вооруженных сил, используя для этого кадры старой русской армии. «Всякая революция лишь тогда чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться, но не сразу революция научается защищаться», – этой фразой председателя СНК В.И. Ленина, сказанной в октябре 1918 года, можно охарактеризовать все военное строительство Советской России в первый год Гражданской войны.

Согласно декрету «об организации Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (РККА) от 28 января 1918 года, она формировалась на добровольной основе из «наиболее сознательных и организованных элементов трудящихся масс». На службу в РККА мог поступить «каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для защиты завоеваний Октябрьской революции, власти Советов и социализма». Основой новой армии стали отряды рабочей милиции и Красной гвардии, а также части старой русской армии, «сочувствовавшие» революции. Строительство РККА велось Наркоматом по военным и морским делам, во главе которого с марта 1918 года стоял Л.Д. Троцкий. 28 января 1918 года СНК подписал декрет об учреждении при Наркомате по военным и морским делам Всероссийской коллегии по формированию РККА. 21 февраля 1918 года Совнарком принял декрет «Социалистическое Отечество в опасности!», в котором защита Республики Советов от внешнего врага объявлялась «священным долгом рабочих и крестьян России». Большую роль в формировании новой армии играл созданный 3 марта 1918 года Высший военный совет. Его председателем стал Л.Д. Троцкий, а военным руководителем – бывший генерал-майор М.Д. Бонч-Бруевич, родной брат управделами СНК В. Д. Бонч-Бруевича.

[1] Ленин В.И. Объединенное заседание ВЦИК, Московского совета, фабрично-заводских комитетов и профессиональных союзов. 22 октября 1918 г. // Полное собрание сочинений. Т. 37. С. 122–123.

[2] Декреты Советской власти. Т. I. 25 октября 1917 г. – 16 марта 1918 г. / [сост. С.Н. Валк, И.В. Загоскина и др.]. М., 1957. С. 356–358.

[1] Декреты Советской власти. Т. I. С. 357–358.

[1] Декреты Советской власти. Т. I. С. 490–491.

В феврале – мае 1918 года состоялся ставший знаменитым Ледовый поход Балтийского флота. Первоначально корабли Балтфлота, уходя от угрозы захвата начавшими в феврале наступление германскими войсками, совершили переход из базы в Ревеле в Гельсингфорс (Финляндия). Во главе операции стоял 1-й помощник начальника военного отдела Центробалта бывший капитан 1-го ранга А.М. Щастный. Но пребывание Балтийского флота в Гельсингфорсе уже скоро стало невозможным. Условия Брестского мира обязывали корабли РСФСР покинуть финские порты. Ввиду угрозы захвата флота финскими и вступившими в Финляндию германскими войсками СНК принял решение о его незамедлительном переводе из Гельсингфорса в Кронштадт. В марте – мае в тяжелых ледовых условиях переход под руководством назначенного в апреле начальником Морских сил Балтийского моря Щастного совершили 167 кораблей флота.

Первоначально предполагалось, что в ряды Красной армии будут вступать только добровольцы. Начавшаяся Гражданская война показала низкую боеспособность частей РККА, состоявших зачастую из разнородных элементов. Царившая в ней партизанщина (с выборностью командиров и постоянными митингами) и низкая дисциплина, несмотря даже на численное превосходство над противником, нередко приводили к поражениям. Уже весной 1918 года советское военно-политическое руководство стало постепенно переходить от «добровольчества» к строительству Красной армии на регулярной основе. 22 апреля 1918 года ВЦИК подписал декрет «О сроке службы в Красной армии». Согласно документу, «всякий гражданин, добровольно вступающий в ряды Красной армии, обязуется служить в ней не менее 6 месяцев», а покинувший службу красноармеец «подвергается ответственности по всей строгости революционного времени». Тогда же декретом «О порядке замещения должностей в Рабоче-Крестьянской Красной армии» отменялась выборность командного состава. Наконец, 29 мая 1918 года последовало постановление ВЦИК «О принудительном наборе в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию». Документ предписывал «безотлагательно перейти к принудительному набору одного или нескольких возрастов» и при этом указывал, что «ввиду сложности дела и трудности его одновременного проведения на всю территорию страны, представляется начать, с одной стороны, с наиболее угрожаемых областей, с другой стороны, с главных центров рабочего движения» (речь шла о Москве, Петрограде, Донской и Кубанской областях). Важной вехой в строительстве РККА стало создание 8 мая 1918 года

Гражданская война в России (1917–1922): взгляд через столетие

Всероссийского главного штаба (подчинялся непосредственно наркомвоемору, а с сентября 1918 года – Реввоенсовету Республики)[1]. В новый орган вошли Всероссийская коллегия по формированию Красной армии, Главное управление Генштаба, Главный штаб, Главный комиссариат военно-учебных заведений и другие. Всероглавштаб ведал учетом военнообязанных, организацией военного обучения, формированием частей РККА и другими вопросами.

С марта по сентябрь 1918 года в деле строительства РККА состоялся переход от добровольчества к формированию армии на основе воинской повинности. Создавались регулярные части во главе с военными специалистами (бывшими офицерами) и комиссарами, порядок в которых поддерживался дисциплиной, основанной на новых воинских уставах. Большое значение в создании РККА сыграли военные комиссары. В.И. Ленин отмечал, что «без военкома мы не имели бы армии»[2], говоря прежде всего о руководителях волостных, уездных и губернских военных комиссариатов, сумевших наладить воинский учет и проведение мобилизаций. Советские Вооруженные силы получили действенную структуру управления и были хорошо снабжены вооружением из арсеналов и складов еще старой русской императорской армии. Опираясь на промышленные ресурсы Центральной России, Советская власть сумела наладить снабжение армии оружием, боеприпасами и продовольствием.

Угрозу Советской власти составляли и выступления внутри Республики Советов. Наиболее известным из них стало восстание левых эсеров, разыгравшееся в июле 1918 года. Входившие в коалицию с большевиками со II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов левые эсеры попытались захватить власть в свои руки. Наиболее значимым было выступление эсеров в Москве. 6 июля по решению ЦК партии левых эсеров, стремившихся спровоцировать возобновление войны с Германией, был убит германский посол В. фон Мирбах. В тот же день в Москве началось восстание. Эсерами был захвачен центр города, но уже на следующий день «левоэсеровский мятеж» был подавлен верными СНК войсками. Выступления эсеров также прошли в Петрограде, Витебске, Орше, Владимире и других городах. 10–11 июля в Симбирске неудачную попытку выступления против большевиков предпринял главком Восточного фронта РККА левый эсер, бывший подполковник М.А. Муравьев, погибший при аресте верными Советской власти войсками.

В июле 1918 года вспыхнуло антисоветское восстание в Ярославле. Ярославское выступление было подготовлено отделением Союза защиты родины и свободы, созданного известным эсером и террористом Б.В. Савинковым. В ночь на 6 июля восставшим удалось захватить власть в городе. Во главе их сил стоял полковник А.П. Перхуров, начавший формирование Ярославского отряда Северной Добровольческой армии и принявший должность главноначальствующего Ярославской губернии. Одновременно в городах, в которых также имелись сильные подпольные организации Союза защиты родины и свободы – Рыбинске и Муроме, были начаты выступления против Советской власти (они быстро потерпели поражения). Восстание в Ярославле было подавлено частями РККА к 21 июля 1918 года. В ходе боев между сторонами город понес сильные разрушения. Наиболее губительным для Ярославля был огонь артиллерии Красной армии.

В июле 1918 года состоялось еще одно важное событие, оказавшее влияние на расстановку сил в разгоравшейся Гражданской войне. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге по постановлению исполнительного комитета Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов был расстрелян бывший император Николай II вместе со своей семьей и частью свиты. Физическое устранение в июле 1918 года бывшего императора с семьей в Екатеринбурге и великих князей в Алапаевске лишало монархическую часть контрреволюции знамени, вокруг которого могло бы вестись объединение ее сил.

Одновременно с началом военного строительства Советской власти возникали и центры «контрреволюции» – белого и, шире, антибольшевистского движения. Одним из главных таких центров, в которых происходило зарождение Белого движения, стало Донское казачье войско. 30 октября (12 ноября) 1917 года генерал от инфантерии М.В. Алексеев отдал приказ о переброске Алексеевской организации из Петрограда в Новочеркасск. По прибытии 2 (15) ноября в донскую столицу (этот день позднее стал считаться днем основания Добровольческой армии и днем возникновения Белого движения), с согласия донского атамана, генерала от кавалерии А.М. Каледина, он обратился с призывом ко всем офицерам и юнкерам ехать на Дон для организации борьбы с большевиками, после чего туда стали стекаться добровольцы с разных концов России[3]. 24 декабря (6 января 1918 года) был отдан секретный приказ о вступлении в командование всеми силами организации генерала от инфантерии Л.Г. Корнилова (в руках генерала Алексеева осталась политическая и финансовая часть); тогда же была официально открыта запись в нее. 26 декабря (8 января) Алексеевская организация была переименована в Добровольческую армию[4].

Несмотря на усилия донских партизанских отрядов (самым известным из которых был отряд полковника В.М. Чернецова), державших на юге оборону от наступавших красных частей под командованием Р.Ф. Сиверса, попытки создания в это время единого антибольшевистского фронта на Дону обернулись неудачей. В январе 1918 года верховный руководитель армии М.В. Алексеев решил перевести армию в Екатеринодар, рассчитывая на поддержку кубанского казачества. Видя нежелание уставших от войны казаков сопротивляться большевикам, 11 февраля 1918 года застрелился донской атаман А.М. Каледин. 22 февраля около 4 тыс. бойцов Добровольческой армии выступили в ставший позднее легендарным Первый Кубанский «Ледяной» поход. Среди первых добровольцев было много офицеров, приехавших на Дон для борьбы с Советской властью, а также военной учащейся молодежи (прибывшей из кадетских и юнкерских училищ) и гимназистов старших классов. В начавшемся походе у Добровольческой армии не было ни тыла, ни резервов, а вся ее канцелярия и казна помещались в саквояже генерала Алексеева. Не принявшие Советской власти донские казаки тогда же ушли во главе с походным атаманом генерал-майором П.Х. Поповым в Задонье в «Степной поход».

Начались тяжелые бои, победу в которых, несмотря на большое численное превосходство красногвардейцев, одерживали более опытные добровольцы. Постоянно маневрируя, Добрармия умело выходила из окружения. 27 марта 1918 года после соединения Добровольческой армии с Кубанским правительственным отрядом во главе с полковником В.Л. Покровским силы белых почти удвоились. 9 апреля начался штурм занятого к тому времени красноармейцами Екатеринодара. Многократные атаки города, занятого превосходящими силами красных, результата не дали, обернувшись большими потерями для обеих сторон. 13 апреля, накануне назначенного последнего решающего штурма, разрывом снаряда был убит командующий Добрармии Корнилов. Принявший командование генерал-лейтенант А.И. Деникин приказал армии отступать. После неудачного штурма и гибели командующего Добровольческая армия оказалась под угрозой полного уничтожения. Несмотря на сложную ситуацию, военный и организационный опыт командования Добрармии и несогласованность в действиях красных отрядов позволили белым не только выйти из кольца окружения, но и вернуться в апреле на Дон в качестве закаленной и спаянной в боях военной силы. За 80 дней Первого Кубанского похода, из которых 44 были проведены в боях, Добровольческая армия преодолела 1050 верст. В походе были сформированы наиболее известные полки белых армий Юга России – 1-й офицерский (будущий Марковский), Корниловский ударный и Партизанский (будущий Алексеевский) полки. Одновременно с походом Добрармии на Кубань 1200-верстный переход с Румынского фронта на Дон совершил Отряд (бригада) полковника М.Г. Дроздовского. После его соединения 25 мая 1918 года в станице Мечетинской с Добровольческой армией силы белых численно почти удвоились и к лету составляли около 9 тыс. человек[5].

Ко времени возвращения Добровольческой армии на Дон восставшие против Советской власти донские казаки уже заняли Ростов-на-Дону и свою столицу Новочеркасск. Процесс перехода казаков на антибольшевистские позиции был ускорен самими большевиками, начавшими наступление на казачьи устои жизни, жестко проводившими политику, ведущую к ликвидации казачества как служилого сословия. После победы Донского восстания в конце апреля 1918 года был спешно созван Круг Спасения Дона, избравший новым войсковым атаманом генерал-лейтенанта П.Н. Краснова[6].

Оренбургское казачье войско одним из первых в России открыто объявило о своем непризнании власти СНК. Уже 26 октября (8 ноября) 1917 года войсковой атаман и председатель войскового правительства полковник А.И. Дутов подписал приказ по войску № 816 о непризнании насильственного захвата власти большевиками в Петрограде[7]. К моменту начала движения на Оренбург красных частей, Дутову не удалось создать значительных казачьих антибольшевистских сил. Сформированные в конце 1917 года добровольческие отряды состояли преимущественно из офицеров и учащейся молодежи. 18 (31) января 1918 года значительно превосходившие добровольцев по численности силы красных под командованием В.К. Блюхера заняли Оренбург. Дутов попытался создать центр сопротивления в Верхнеуральске, находившемся вдали от крупных дорог. После сдачи города в марте 1918 года он перебрался сначала в станицу Краснинскую, а затем ушел в Тургайские степи. Недовольство казаков политикой Советской власти, достаточно быстро начавшей наступление на «казачью вольницу», уже в скором времени вызвало вооруженное сопротивление со стороны оренбуржцев, переросшее в полномасштабное восстание. 16 июля 1918 года восставшими казаками был взят Оренбург, куда вскоре прибыл Дутов, возглавивший Оренбургское казачье войско.

Весной – летом 1918 года в России началась полномасштабная Гражданская война. Военное искусство этого времени сильно отличалось от периода Первой мировой войны. Гражданская война стала временем слома стереотипов управления войсками, а также системы их пополнения и традиционной военной дисциплины. В отличие от позиционной Первой мировой войны 1914–1918 годов, сплошные протяженные линии фронта отсутствовали. Населенные пункты и транспортные узлы могли по несколько раз переходить из рук в руки. В силу этого огромное значение получали активные наступательные действия, вырывавшие инициативу у противника. Как результат, контроль над одним, стратегически важным пунктом, железнодорожным узлом, морским или речным портом, губернским или региональным центром – давал гораздо больший результат, чем контроль над обширной, но малозаселенной или малоценной в военно-политическом отношении территорией.

Основные боевые действия в 1918 году развернулись на северо-западе, востоке и юге России.

На западе бывшей Российской империи ключевое значение для развития событий и расстановки сил имела германская оккупация и попытки создания независимого украинского государства. В начале 1918 года сформировавшаяся к тому времени в Киеве национальная власть заявила о своем отказе от автономии в составе России. 9 (22) января украинская Центральная рада приняла IV универсал, провозглашавший независимость Украинской народной республики (УНР) и необходимость борьбы с Советской властью. Немного ранее на Всеукраинском съезде Советов 11–12 (24–25) декабря 1917 года в Харькове был образован другой центр власти. Собравшиеся в Харькове депутаты-большевики и левые эсеры провели заседание, альтернативное съезду, проходившему в декабре в Киеве (оказавшись на нем в меньшинстве, они покинули его). Делегаты съезда приняли решение о роспуске Центральной рады и аннулировали все ее решения. 12 (25) декабря на съезде Украина была провозглашена частью Российской республики – Украинской народной республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. В декабре 1917 – январе 1918 годов сформированные на территории республики отряды красногвардейцев при поддержке войск, прибывших из Советской России, начали боевые действия с войсками Центральной рады.

В этой ситуации делегация УНР в Брест-Литовске 31 января (13 февраля) 1918 г. официально обратилась за помощью к Германии и Австро-Венгрии с просьбой оказать военную поддержку «в жестокой борьбе Украины за свое существование» против «варварского вторжения» красногвардейских отрядов. Этот шаг по своей сути был продолжением линии, начатой правительством УНР подписанием 27 января (9 февраля) мирного договора с Центральными державами. Устремившиеся на Восток германские и австро-венгерские войска в течение февраля – мая заняли территории всех девяти губерний, ранее включенных решением Центральной рады в состав УНР, дойдя до устья Дона и Таманского полуострова. Созданная в марте 1918 года из Украинской народной республики Советов и Донецко-Криворожской советской республики независимая Украинская советская республика прекратила свое существование.

Но процесс начавшегося государственного строительства УНР был прерван германскими оккупационными властями. Уже 29 апреля 1918 года при прямом содействии главкома германских войск на Украине генерал-фельдмаршала Г. фон Эйхгорна в Киеве произошел переворот. Центральная рада была распущена, а во главе созданной Украинской державы стал генерал-лейтенант П.П. Скоропадский, провозглашенный «гетманом всея Украины». Установление гетманства на Украине по сути сохраняло за Украиной суверенитет (еще в начале апреля генерал Эйхгорн не исключал введения управления военного губернатора на всей занятой германскими властями «украинской» территории). Украинская держава просуществовала до конца германской оккупации Украины. Оставшись без прикрытия германскими войсками в декабре 1918 года, она уступила власть Директории Украинской народной республики. Войска последней во главе с главным атаманом войск УНР С.В. Петлюрой 14 декабря 1918 года вступили в Киев.

В конце мая 1918 года военно-политическая ситуация на Востоке страны серьезно изменилась благодаря выступлению Чехословацкого корпуса. «Мятеж» чехословаков стал своеобразным сигналом к восстанию антибольшевистских сил. При отсутствии по-настоящему боеспособных красных частей на Востоке страны Чехословацкий корпус, спаянный дисциплиной и общей целью, несмотря на сравнительно небольшую численность около 30 тыс. человек[8], представлял собой внушительную силу. Корпус, во главе с чешскими офицерами Р. Гайдой, Я. Сыровым и С. Чечеком, был рассредоточен по линии Транссибирской железной дороги от Пензы до Владивостока. Формально он подчинялся французскому военному командованию и продвигался к Владивостоку и далее, морским путем – на Западный фронт – для продолжения войны против Центральных держав. В ответ на требование советского наркомвоенмора Л.Д. Троцкого о разоружении корпус выступил против Советской власти и в течение мая – июня 1918 года ликвидировал ее в Сибири и на Дальнем Востоке, начал наступление на Урал и боевые действия в Поволжье.

Основой для антибольшевистского сопротивления в Поволжье и на Урале в 1918 году стали офицерские подпольные организации и нелегальные группы партии социалистов-революционеров. С конца апреля эсерами было организовано антибольшевистское подполье в Казани, Самаре, Симбирске, Уфе и Челябинске. Наиболее сильным из этих нелегальных центров был самарский. Утром 8 июня 1918 года Самара была внезапно занята Пензенской группой войск Чехословацкого корпуса. В тот же день власть в городе взяла в свои руки находившаяся в Самаре группа бывших депутатов разогнанного Советской властью Учредительного собрания (всего 34 человека). Было объявлено о переходе власти к Комитету членов Учредительного собрания (Комучу) во главе с В.К. Вольским[9]. Представляя по сути однопартийную власть, Комуч реализовывал эсеровскую политическую программу. Объявив борьбу с Советской властью, Комуч начал формирование Народной армии. Благодаря энергичным действиям ее немногочисленных формирований и поддерживавших ее чешских частей, демократическая контрреволюция в Поволжье сумела взять под свой контроль довольно большую территорию, включая такие крупные города, как Казань, Самара и Симбирск. Наиболее известным военачальником Народной армии, воевавшей против Красной армии под красным знаменем, стал подполковник (позднее – генерал-лейтенант) В.О. Каппель. Но к концу 1918 года Комуч потерпел неудачу в борьбе с Советской властью. Демократическая государственность не смогла противостоять Советской России. В сентябре – октябре 1918 года развернулись операции на Восточном фронте, в ходе которых частями РККА были взяты Казань, Симбирск, Самара и Ижевск. Неспособность эсеровской власти организовать в сложных условиях Гражданской войны действенный аппарат управления, противоречивость и непоследовательность проводимой Комучем политики привели его к поражению.

[1] Из истории гражданской войны в СССР. Сб. документов и материалов / ред. кол. Г. А. Белов и др. Т. 1.: Май 1918 – март 1919 г. / сост. П.А. Голуб, С.Ф. Найда, Г.Г. Алахвердов и др. М., 1960. С. 127.

[2] Ленин В.И. Речь на II Всероссийском совещании ответственных организаторов по работе в деревне 12 июня 1920 г. // Полное собрание сочинений. Т. 41: Май – ноябрь 1920 г. 5-е изд. М., 1981. С. 148.

[3] Кирилин Ф. Основатель и верховный руководитель Добровольческой армии генерал М.В. Алексеев. Ростов-на-Дону, 1919. С. 14; Основание и путь Добровольческой армии (1917–1930). Доклад генерал-майора Зинкевича по случаю годовщины основания Добровольческой армии и 10-й годовщины Галлиполи. София, 1930. С. 3; Марковцы в боях и походах... Кн. 1. С. 21–22.

[4] Павлов В.Е. Марковцы в боях и походах… Кн. 1. С. 51–58.

[5] Деникин А.И. Очерки русской смуты. Т. 3. Париж, 1922. С. 149, 151.

[6] Краснов П.Н. Всевеликое войско Донское // Белое дело: Избранные произведения в 16 книгах. [Кн. 3]: Дон и Добровольческая армия / сост., науч. ред. и ком. С. В. Карпенко. М., 1992. С. 10–11.

[7] Акулинин И.Г. Оренбургское казачье войско в борьбе с большевиками // Сопротивление большевизму. 1917–1918 гг. / сост., науч. ред., предисл. и коммент. С. В. Волкова. М., 2001. С. 298.

[8] Симонов Д.Г. Чехословацкий корпус на востоке России в 1918–1920 гг. // Региональные процессы в Сибири в контексте российской и мировой истории. Новосибирск, 1998. С. 146–147.

[9] Петров П.П. От Волги до Тихого океана в рядах белых. Воспоминания, документы / сост. С.П. Петров, Л.Ю. Тремсина. М., 2011. С. 84.

Гражданская война в России (1917–1922): взгляд через столетие

Иначе, чем на Волге и в Прикамье, развивались события в Сибири. В течение последней недели мая прошли восстания антибольшевистского подполья в Мариинске, Новониколаевске, Семипалатинске, Красноярске, Омске и Томске, поддержанные чехословаками. Но роль чехословаков в свержении Советской власти в Сибири не стоит преувеличивать. Их действия не были бы успешны без начавшихся на Урале и в Сибири восстаний подпольных организаций и создания летом – осенью 1918 года Сибирской армии. Уже к концу лета численность сибирских частей была в разы больше численности корпуса. Осенью же 1918 года участие Чехословацкого корпуса в боевых действиях становится все более незначительным и заканчивается его отводом в тыл.

Одновременно происходило становление структур власти на Востоке России. К маю большинство членов созданного в конце 1917 года Временного Сибирского правительства П.Я. Дербера (включая председателя) находились на Дальнем Востоке. В конце мая в Новониколаевске состоялось заседание Совета при уполномоченных Временного Сибирского правительства, на котором был учрежден Западно-Сибирский комиссариат – временный орган, который должен был передать власть при первой возможности Временному Сибирскому правительству. В изменившейся общественно-политической ситуации на Востоке России переезд эсеровского, крайне левого по своему составу, Временного Сибирского правительства Дербера и передача ему всей полноты власти не отвечали интересам ни военных (среди которых преобладали правые настроения), ни новых политических фигур, обладавших собственными амбициями. На протяжении июня в Омске шли переговоры и консультации. Их результатом стала передача Западно-Сибирским комиссариатом 30 июня своих полномочий Временному Сибирскому правительству во главе с П.В. Вологодским[1].

8 сентября 1918 года в Уфе открылось Государственное совещание. Оно вошло в историю Гражданской войны как последняя попытка построения демократической власти во всероссийском масштабе и возрождения разогнанного большевиками Учредительного собрания. Председателем уфимского совещания был избран правый эсер Н.Д. Авксентьев. В его работе приняли участие свыше 200 делегатов (возобновление деятельности старого Учредительного собрания планировалось не ранее января 1919 года при кворуме в 250 человек). Состав избранного на совещании Временного Всероссийского правительства (Директории) должен был продемонстрировать обществу единство всех политических сил, армии и разных регионов страны в борьбе с большевизмом. Директория была избрана в составе 5 членов и 5 их заместителей (персональных «дублеров» членов Директории, так как некоторые из ее членов находились далеко от Уфы). Наличный состав Директории отражал скорее антибольшевистские силы Востока страны, чем всей России.

С переездом Директории в Омск одним из наиболее актуальных стал вопрос о создании взамен нее всероссийского Совета министров. 4 ноября Директория одобрила состав Совета министров, в который вошло 16 человек во главе с П.В. Вологодским (единственным из членов Директории, вошедшим в его состав). Военным и морским министром в новом правительстве стал вице-адмирал А.В. Колчак. С созданием Совета министров на смену областничеству в Сибири пришла власть, претендующая на выражение интересов всей страны. Всероссийский характер власти на Востоке России, по сути, был закреплен произошедшим в Омске в ночь на 5 (18) ноября военным переворотом. Восточный фронт Белого движения в связи с последними событиями возглавил А.В. Колчак, по настоянию Совета министров провозглашенный верховным правителем России и верховным главнокомандующим ее вооруженных сил (был также произведен в полные адмиралы). К концу 1918 года вся власть на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке перешла к Всероссийскому правительству во главе с адмиралом А.В. Колчаком.

Одновременно консолидация антибольшевистских сил происходила и на юге России. Летом – осенью 1918 года прошел Второй Кубанский поход Добровольческой армии. После ожесточенных боев у станиц Тихорецкой и Торговой, городов Армавира и Ставрополя добровольцы заняли всю территорию Кубани и вышли в предгорья Северного Кавказа. М.В. Алексеев и А.И. Деникин распространили свой контроль не только на казачьи земли (в которых они вынуждены были считаться с войсковыми властями), но и на непосредственно русские губернии и Северный Кавказ, обретя собственную базу для проведения внутренней политики и мобилизации населения. 13 сентября 1918 года в Екатеринодаре было создано Особое совещание при верховном руководителе Добровольческой армии М.В. Алексееве, ставшее высшим органом гражданского управления. Со вступлением в должность главкома Добрармии Деникина (после смерти 8 октября 1918 г. М.В. Алексеева) оно стало выполнять при нем роль совещательного органа в сфере законодательства и верховного управления. Согласно «Положению об Особом совещании» от 15 февраля 1919 года, оно приступило к выполнению функций Совета министров и Государственного совета Российской империи[2].

Наибольшим же успехом белых на Юге в 1918 году стало решение о подчинении всех белых сил в этом регионе единому командованию. Трения, продолжавшиеся на протяжении весны – осени 1918 года между донским атаманом Красновым и главкомом Добрармии Деникиным, не позволяли белым в полной мере консолидировать свои силы. 8 января 1919 года после объединения Донской и Добровольческой армий были образованы Вооруженные силы Юга России (ВСЮР), командование над которыми принял Деникин. Консолидация сил стала необходимым условием для предстоящего «похода на Москву».

На Северо-Западе бывшей Российской империи формирование антибольшевистских сил проходило в крайне сложной международно-правовой обстановке, в условиях провозглашения независимости Эстонии, Латвии и Литвы. Основой для развертывания будущей Северо-Западной армии стал Особый Псковский добровольческий корпус. С сентября 1918 года его формирование проходило в Пскове. Создание корпуса было связано с началом летом 1918 года переговоров Германии и Советской России о заключении добавочного договора к Брест-Литовскому миру. Согласно документу, германские войска на Северо-Западе бывшей Российской империи должны были оставить оккупированные районы Псковской и Петроградской губерний[3]. С целью сохранения контроля над оставляемыми землями германское командование решило сформировать в этом регионе зависимую от Германии русскую национальную армию. Помочь ее созданию должны были члены офицерских антибольшевистских организаций, придерживавшиеся прогерманской ориентации. Однако до начала отступления германских войск создать сколько-нибудь многочисленную силу, способную противостоять Красной армии, не удалось. Оставив Псков, части корпуса отошли в Эстонию, с правительством которой в декабре был подписан договор, предполагавший совместные боевые действия против Советской России.

Одним из первых антибольшевистских фронтов в России стал Северный фронт. Его устойчивость с самого начала во многом определялась зависимостью от помощи интервентов – союзников России по Антанте. Такая роль союзников в становлении антибольшевистского движения в этом регионе была связана с его важным стратегическим положением. За время Первой мировой войны Архангельск и еще более северный строящийся порт Мурманск стали главными транспортными пунктами, через которые Российская империя получала от союзников военную технику и снаряжение (к началу 1918 года в портах скопились огромные их запасы). Первые воинские части интервентов появились на севере страны уже весной 1918 года. В начале марта представители Антанты с ведома Совнаркома и лично народного комиссара иностранных дел Л.Д. Троцкого заключили с меньшевистско-эсеровским исполкомом Мурманского совета «словесное, но дословно запротоколированное соглашение о совместных действиях англичан, французов и русских по обороне Мурманского края», предусматривавшее общие действия против “германской опасности”»[4]. Своей основной задачей союзники провозглашали защиту силами британских войск Мурманской железной дороги от вооруженных сил Германии и ее союзников. Главной же целью была все-таки защита поставленного к тому времени Антантой снаряжения в российских северных портах. Уже в начале марта в порт Мурманска вошел английский крейсер с десантом морской пехоты.

В апреле – мае 1918 года представители стран Антанты в России пришли к выводу, что влияние Германии на СНК «угрожающе возросло». 3 июня Верховный военный совет Антанты утвердил совместную ноту № 31 «Союзническая интервенция в русские союзные порты», в которой речь шла о высадке союзников в Мурманске и Архангельске[5]. В начале августа 1918 года союзники высадили отряд численностью 9 тыс. человек в Архангельске. К тому времени Советская власть в городе уже перестала существовать в результате переворота, организованного полковником Г.Е. Чаплиным. На Севере России, бедном людскими и материальными ресурсами, поддержка союзников играла существенно большую, чем на других фронтах Белого движения, роль. Великобритания, Канада, Сербия, США и Франция отправляли на фронт свои воинские части, вооружали и снаряжали русские белые полки. По данным британского генерального штаба, в декабре 1918 года численность войск союзников на Северном фронте составляла 23 500 человек, в то время как белых – всего немногим более 7 тыс.[6].

Итогом политических процессов на белом Северном фронте стала реорганизация существовавшей демократической власти – Верховного управления Северной области, которое 28 сентября ушло в отставку, передав верховную власть эсеру Н.В. Чайковскому. 7 октября Чайковский сформировал Временное правительство Северной области, в котором преобладали представители партии кадетов. Оно должно было попытаться реализовать программу «среднего курса» (между правыми и левыми). Однако уже 23 января 1919 года Чайковский покинул Север России, отбыв на Парижскую мирную конференцию как один из российских представителей (из Франции Чайковский обратно не вернулся). Власть в Северном крае в скором времени перешла к приглашенному им же на должность генерал-губернатора и командующего войсками генерал-лейтенанту Е.К. Миллеру.

Северный фронт не ограничивался для Советской России противостоянием с белыми войсками. После объявления финским сенатом независимости СНК 18 (31) декабря 1917 года признал образовавшуюся Финляндскую республику. Обострение противоречий в новом государстве в январе 1918 года привело к началу Гражданской войны между финскими «красными» и правительственными силами. В марте 1918 года по условиям заключенного Брестского мира гарнизоны русской армии, на состав которых опирались «красные» финны, выводились из Финляндии. Потерпев поражение, финские «красные» отошли в Карелию. В марте 1918 года правительственные войска Финляндии, преследуя отступавших «красных» финнов, переходили границу с Советской Россией и вторгались в Восточную Карелию. В занятых волостях финнами организовывалось местное самоуправление, ориентировавшееся на независимость Карелии от Советской России и последующее вхождение в состав Финляндии.

Все это привело к началу войны между РСФСР и Финляндией. Уже в марте правительство Финляндии заявило о своих претензиях на Восточную Карелию и Кольский полуостров, а затем был утвержден план финского главкома генерала от кавалерии К.Г. Маннергейма, предусматривающий вхождение в состав Финляндии обширной территории. Финские правительственные войска к середине мая 1918 года взяли под контроль всю территорию бывшего Великого княжества Финляндского и приступили к захвату Восточной Карелии и Кольского полуострова. В середине мая правительство Финляндии официально объявило войну РСФСР. Страны Антанты серьезно обеспокоились ситуацией в Финляндии, в которой весной 1918 года появились германские войска.

Очаги Гражданской войны находились и на территории Туркестана (бывшего Туркестанского генерал-губернаторства). Политическая ситуация в крае после февраля 1917 года во многом зависела от позиции Хивинского ханства и Бухарского эмирата, для которых Временным правительством разрабатывался проект особой конституции. После прихода к власти большевиков в октябре 1917 года Хивинское ханство и Бухарский эмират объявили о независимости. 30 апреля 1918 года на 5-м краевом съезде Советов в Ташкенте была провозглашена Туркестанская советская республика в составе РСФСР, в которую вошла вся территория бывшего Туркестанского генерал-губернаторства – Закаспийская, Самаркандская, Семиреченская, Сырдарьинская и Ферганская области. Но уже летом 1918 года Туркестанская советская республика оказалась отрезанной от РСФСР. Весной 1918 года антисоветские восстания поднялись в Ташкенте (Сырдарьинская область) и Асхабаде (ныне – Ашхабад) (Закаспийская область). Если первое было подавлено большевиками, то в Асхабаде победили восставшие. Образованное Закаспийское временное правительство, которое признало власть главкома ВСЮР, контролировало территорию Закаспийской области (почти весь современный Туркменистан). Установление власти Закаспийского временного правительства, поддержанного Хивинским ханством и Бухарским эмиратом, и получившим помощь от британцев, привело к образованию Закаспийского фронта.

Разрастанию Гражданской войны, безусловно, способствовало вмешательство во внутренние дела России иностранных государств. Поддержка странами Антанты антибольшевистских правительств происходила на протяжении всей Гражданской войны. Но ее объемы и характер всегда были разными и преследовали прежде всего свои национальные интересы. Еще 23 декабря 1917 года (5 января 1918) Англия и Франция заключили в Париже соглашение о разделении «сфер влияния» в России, а также всесторонней поддержке зарождавшихся в то время белых правительств в разных регионах бывшей Российской империи. В английскую «сферу влияния» вошли Дон, Кубань и Кавказ, во французскую – Бессарабия, Крым и Украина. Но уже в скором времени, после заключения Брестского мира, германские и австро-венгерские войска заняли всю территорию современной Украины и Крым, а также большую часть Белоруссии и Прибалтику. 27 августа 1918 года СНК вынужден был подписать дополнительный договор и соглашения к Брест-Литовскому мирному договору, согласно которому окончательно признавалось отторжение от России Прибалтики и Грузии[7].

Весной 1918 года на Востоке страны началась высадка союзников по Антанте во Владивостоке. Их основную массу составляли японские войска. Первые части японцев высадились в городе еще в начале апреля 1918 года. Согласно советским данным, с августа 1918 года по октябрь 1919 года в Сибирь прибыло порядка 120 тыс. японских офицеров и нижних чинов[8]. На Дальнем Востоке также присутствовали разной численности контингенты американских, британских, канадских, итальянских и французских войск. Но прибывшие в Россию союзные контингенты не участвовали в прямом противостоянии с Красной армией на главных фронтах Восточного фронта, контролируя лишь порты, прилегающие к ним железные дороги и участвуя в борьбе с красными партизанами.

Окончание Первой мировой войны значительно снизило интерес правительств стран Антанты к событиям в России и изменило характер их участия в российских делах. Если ранее поддержка Антантой антибольшевистских сил сводилась к противодействию Советской власти, подписавшей сепаратный мир с Германией, то после ноября 1918 года своей основной задачей союзники видели уже восстановление «порядка и законности» в России. Осенью 1918 года Антанта обязала капитулировавшую Германию задержать свои войска на занятой ее армией территории юга России до прибытия собственных войск. Впрочем, фактические масштабы помощи союзников белым армиям на юге России оказались очень скромными. В начале 1919 года в Николаеве, Одессе, Севастополе и Херсоне высадились десанты французских и греческих войск, а в порт Новороссийска стало прибывать английское вооружение и обмундирование. До значимых боевых действий войск Антанты против Красной армии дело так и не дошло. Уже в марте – апреле 1919 года союзные войска были выведены с юга России.

В 1919 году страны Антанты фактически отказались от активной военной поддержки белых правительств. Весной – летом 1919 года начался поэтапный вывод иностранных контингентов со всех фронтов (до осени 1922 года на Дальнем Востоке оставались лишь части японской армии). Тем не менее, страны Антанты продолжили помощь белым правительствам вооружением, снабжением и кредитами. Существенная часть этих поставок шла в кредит, другая часть – в счет уже оплаченных российским императорским и Временным правительствами товаров (секвестр, наложенный Великобританией на эти товары после подписания Брест-Литовского мира, в 1919 году был снят). Наиболее активно оказывала помощь Великобритания, которая обеспечила потребности белых армий в стрелковом вооружении и артиллерии, а также обмундировании. Без этой поддержки белые фронты, бедные промышленностью и не имевшие существенных запасов оружия, боеприпасов и снабжения, не смогли бы долго вести полномасштабную войну. Тем не менее, несмотря на довольно большие объемы помощи союзников, чины белых армий зачастую оценивали ее как «недостаточную» и «несвоевременную», указывая как на перебои в снабжении фронта всем необходимым, так и на низкое качество получаемого ими оружия.

Невзирая на все сравнительные успехи антибольшевистских сил к концу 1918 года и иностранную военную интервенцию на окраинах России, Советской власти удалось укрепиться в центральных районах страны и создать запас прочности для решающих сражений 1919 года.

[1] Симонов Д.Г. Белая Сибирская армия в 1918 году. Новосибирск, 2010. С. 97, 99.

[2] Цветков В.Ж. Белое дело в России. 1917–1918 г. (формирование и эволюция политических структур Белого движения в России). М., 2008. С. 204–205; Цветков В. Ж. Белое дело в России. 1919 г. (формирование и эволюция политических структур Белого движения в России). М., 2009. С. 132.

[3] Смолин А.В. Белое движение на Северо-Западе России (1918–1920 гг.). СПб., 1998. С. 16.

[4] Голдин В.И. Формирование антибольшевистского движения, истоки и начала интервенции на Севере России (конец 1917 г. – начало августа 1918 г.) // Белая Гвардия. № 9. Белое движение на Севере России. М., 2006. С. 7.

[5] Там же. С. 6.

[6] Голдин В.И. Русское антибольшевистское движение и страны Антанты: коллизии взаимоотношений // Белая Гвардия. № 9. С. 131.

[7] История дипломатии / под ред. В.М. Хвостова. 2-е изд. Т. 3. М., 1965. С. 110.

[8] Григорцевич С.С. Американская и японская интервенция на советском Дальнем Востоке и ее разгром (1918–1922 гг.). М., 1957. С. 26.

Продолжение – в следующем номере.