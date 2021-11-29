Беспалова Татьяна Викторовна, доктор философских наук, эксперт Всемирного Русского Народного Собора, эксперт Федерального агентства по делам национальностей и Совета по делам национальностей при Правительстве г. Москвы.

Bespalova Tatyana Viktorovna, Doctor of Philosophy, expert of World Russian People’s Council, expert of the Federal Agency for Ethnic Affairs and the Ethnic Affairs Council under the Government of Moscow.

КИНЕМАТОГРАФ, ИДЕОЛОГИЯ, ПАМЯТЬ: ЦЕННОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

CINEMATOGRAPHY, IDEOLOGY, MEMORY: THE VALUE DIMENSION

Аннотация. В статье представлен критический анализ состояния современного отечественного кинематографа в ценностном измерении.

Abstract. The article presents a critical analysis of the state of modern national cinematography in the value dimension.

Ключевые слова: кинематограф, государственная поддержка кинопроизводства, идеология, историческая память.

Keywords: cinematography, state support for film production, ideology, historical memory.

История человека, который проживает лучший период своей жизни, который действительно счастлив и у которого все идет хорошо, вряд ли когда-нибудь заинтересует кинематограф.

Дэниел Крэйг

Люди приходят в кино, чтобы разделить одну и ту же мечту.

Бернардо Бертолуччи

Интерпретация реальности в кинематографе в некотором смысле является зеркалом общества. Кризис национально-культурной идентичности в современной России во многом оказался связан с утратой традиций отечественного кинематографа. Появившись в конце XIX века, кинематограф стал одним из индикаторов социокультурных и политических процессов, способствуя разрешению социальных противоречий или, напротив, обостряя их. Кинематограф как социокультурный феномен превратился в определяющее условие развития культуры, формирования политического и философского мировоззрения, этической и эстетической картины мира, исторической и культурной памяти народа. Художественное пространство, которое формируется киноискусством, обладает мощнейшим эффектом просвещения и воспитания общества, достижение которого становится возможным через полное погружение человека в кинореальность.

Трансляция культурных ценностей в советской кинематографии была тесно связана с формированием высоких этических и эстетических идеалов. Тиражируемые художественные образы, транслирующие статичное этическое содержание, постепенно превращались в культурные стереотипы. Обращение к историческому прошлому и патриотизму в советских фильмах происходило совершенно естественно («люди не говорили о патриотизме, они просто так жили»), что объяснимо доминированием одной версии интерпретации исторических событий на уровне государственной политики памяти.

Киноязык превращался в один из критериев идентификации человека, его принадлежности к определенной стране и культуре. «Узнаваемые» фразы стали использоваться в повседневной жизни, что отражало не только восхищение, например, советским киноискусством, но и создавало этическую основу социальной солидарности и национального единения народа. Достаточно процитировать некоторые, ставшие «крылатыми», выражения из известных советских фильмов[1]. Эти и подобные, ставшие популярными цитаты, отражают не просто культурный код нации, но и воспроизводят специфику проявления наиболее значимых архетипов – любви, жизни, смерти, красоты, войны и т.д.

«Высокая эстетика советского кино способствовала развитию культуры, помогала преодолевать житейские трудности, снижала информационно-идеологические перегрузки и эмоциональную усталость. Важную роль приобретала советская кинематография в процессе снятия коммуникативных барьеров. Это достигалось и благодаря кинолюбительскому творчеству, результатом которого являлось установление некоего равновесия между уровнем человеческих притязаний и их реальными возможностями»[2]. Кинематограф, в отличие от иных видов искусства, смог раскрыть латентные стороны реальности и превратился в «особую интеллектуальную форму аудиовизуальной культуры»[3].

[1] «В бой идут одни старики»

В Берлине… где-нибудь на самой высокой уцелевшей стене я с огромной любовью напишу: развалинами Рейхстага удовлетворен.

Война — это все… преходяще, а музыка вечна.

Солдатская заповедь: подальше от начальства, поближе к кухне!

Ребята! Будем жи-и-ить!..

[2] Лубашова Н.И. Феномен отечественной кинематографии в социокультурном пространстве России XX века. Автореферат на правах рукописи. [Электронный ресурс]. URL: http://dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-filosofiya/a350.php (дата обращения: 17.01.2020).

[3] Там же.

Кинематограф, идеология, память: ценностное измерение

Феномен кинематографии изучался в различных аспектах – социальном, историческом, искусствоведческом и др., но еще не было системных исследований кинематографа как способа формирования и сохранения исторической памяти, культурной идентичности и традиций народа. «Войны памяти» превратили кинематограф в эффективное манипулятивное средство, которое стали использовать в инструментальных политических целях, иногда в ущерб национальной безопасности государства. Например, деструктивные технологические смыслы фильмов «Матильда», «Смерть Сталина» использовались в качестве «спланированной провокации», мишенью которой были интересы различных групп людей – православных, коммунистов и др. Запуск подобных «технологий цветных революций» в сферах культурной, образовательной и молодежной политики легко принять за свободу творчества или креативные способы обучения, но довольно сложно остановить их разрушающее действие уже в процессе вспыхивающих конфликтов.

Одно из последних интересных (но не однозначных) научных исследований посвящено эволюции этических норм в современном отечественном кино, а конкретнее – репрезентации патриотизма и национально-государственной идентичности, семьи и брака, насилия в российских фильмах последнего десятилетия[1]. Авторы, применив междисциплинарный подход (на базе киноведения, аксиологии, социологии), идиографический, герменевтический, текстологический, динамический и контент-анализ, акцентировали внимание на выявлении в сфере кинематографии проектов, формирующих у зрительской аудитории позитивные этические и нравственные ориентиры. Исследование контента отечественных игровых фильмов позволило не только выявить систему нравственно-этических критериев оценки художественной кинопродукции, но также сформулировать выводы и рекомендации по разработке и внедрению мер, стимулирующих создание качественных отечественных фильмов.

В процессе исследования выяснилось, что в любом фильме присутствует соблюдение/нарушение этической нормы, так как в основе драматургического конфликта всегда скрыт конфликт этический, персонифицированное в положительных и отрицательных героях противостояние добра и зла.

Механизмы формирования исторической памяти и национальной идентичности объясняются многократно тиражируемым художественным образом с неизменным нормативно-этическим месседжем, приобретающим свойства культурно-этического стереотипа,[2] – таким образом, латентно происходит формирование общепринятой модели поведения.

Современный отечественный кинематограф, считают авторы, сумел выйти за рамки триады «война-спорт-космос», а тема единства и взаимопомощи граждан России нашла выражение в комедийно-развлекательном сегменте («Ёлки») и в фильмах об освоении русского Севера («Территория», «Ледокол»)[3]. Нарушение привычной этической нормы («гуманное толерантное отношение к врагам в фильме «Сталинград») трактуется в исследовании как отказ от национализма, шовинизма, ксенофобии, тогда как, на наш взгляд, это серьезная трансформация привычной этической нормы. Претензия Федора Бондарчука рассмотреть неизвестные стороны Сталинградской битвы привела к дискредитации образа русского воинства. Образ благородного немецкого офицера, воюющего в соответствии с кодексом чести, противопоставляется образу подлого советского солдата, стреляющего в спину врагу. В молодежном восприятии после просмотра этого фильма будет формироваться стереотип о беспомощности советских войск, пассивности мирного населения, которое практически не оказывало никакого сопротивления, тогда как это была одна из кровопролитных битв в истории человечества и, несмотря на перевес врага в технике и живой силе, город выжил, благодаря героизму и самопожертвованию его защитников.

В целом, выход за рамки триады «война-спорт-космос», а также пересмотр кинематографических сценариев, связанных с ценностью патриотизма, в сторону поиска тематических сюжетов «на грани запретного» или аморального, героизации «врага» как проявления «человеческого», не всегда разгадывается зрительской аудиторией и постепенно размывает национально-государственную идентичность общества.

Исключение из патриотического норматива советской идеологии (в том числе сакрализации власти и культового почитания вождя) невозможно, так как является искажением исторической правды, потому во многих фильмах оно сменилось актуализацией «черных мифов» о советском прошлом, лаконично вписанных в патриотический контекст, связанный с противопоставлением Родины и власти. Недостатки советской политической системы в отечественных фильмах становятся главным предметом критики, в которой совершенно не учитывается глубокий смысл фразы А. Зиновьева «…целились в коммунизм, а попали в Россию». В этом смысле особую категорию составляют фильмы, интерпретирующие патриотизм скептически-разочарованно или откровенно негативно («Родина» П. Буслова, «Левиафан» и «Нелюбовь» А. Звягинцева), в них не соблюдается принцип исторической достоверности, отсутствует необходимая этическая обоснованность[4].

На этом фоне редкие успешно снятые отечественные фильмы патриотической направленности («Движение вверх») действительно становятся предметом национальной гордости. Однако люди, воспитанные на качественном советском и зарубежном кинематографе, исключающем примитивизацию в стиле action («экшн»), все-таки не видят в современных отечественных фильмах достаточной прорисовки характеров главных героев, глубоких переживаний, запоминающихся диалогов, которые хочется «разобрать на цитаты», и других важнейших содержательных компонентов, притягивающих к повторному просмотру фильма. Именно это притяжение «пересмотреть картину еще раз» является критерием ее высокого качества («Солярис», «А зори здесь тихие», «Калина красная» и др.).

Проведенный анализ репрезентации насилия в отечественных фильмах выявил двойственность его восприятия как признака социальной нестабильности, с одной стороны, и инструмента социальной дестабилизации, с другой. Авторы, опираясь на тезис А.А. Гусейнова о том, что «насилие не может получить нравственной санкции даже в порядке исключения», одновременно признают насилие актуальным способом решения жизненных проблем и, тем не менее, ссылаясь на Этическую хартию кинематографистов, обозначают главную рекомендацию к кинофильмам – «исключить романтизацию разрушительных, негативных явлений жизни, оправдания суицида и смерти в рамках субкультур и тоталитарных сект. Своими кинопроизведениями не подталкивать зрителя к нарушению законодательства РФ, не пропагандировать насилие, агрессию»[5].

Семья и институт брака являются важнейшими ценностями в сохранении межпоколенческих связей и памяти о прошлом. Авторы, опираясь на работу А.И. Антонова «Телекинематографическая картина семейного мира», обращают внимание на снижение привлекательности семейности в каждом новом поколении, поэтому одной из основных задач кинематографа становится восстановление традиций семейного воспитания и преодоление межпоколенческих разрывов. Высокий уровень посещаемости именно фильмов семейно-брачной проблематики молодежной и женской аудиторией требует особой ответственности. Выводы, к которым приходят авторы, свидетельствуют о сохранении в большинстве фильмов этической ценности семьи (включая родительские и семейные отношения), несмотря на отдельные случаи этического оправдания измены («О любви»), «супружеской проституции» («Любовь без правил») и т.д. Особо выделяется спектр фильмов, в которых актуализируются смешанные этнические браки («Ёлки-2», «Притяжение», «Одноклассницы»), что представляется важным в рамках отдельного исследования о взаимосвязи культурной и национальной политики, реализации их приоритетных целей.

Фильмы «Нелюбовь», «Жить», «Сатисфакция», «Дочь», в которых герои преступают этическую норму, авторы относят к скептическо-пессимистической интрепретации семьи. Единственное, остается неясным: почему снижается значимость семейных ценностей в молодежной среде?

Особое значение в сохранении памяти о прошлом приобретают фильмы о войне. Война относится к роковым событиям в жизни любого народа. По мнению В.Н. Расторгуева, например, существует как бы две истории народа – до войны и после нее. Война – это духовная мобилизация всех сил. Как писал о. Сергий Булгаков, в этот момент «ангельские воинства приходят на помощь миру человеческому». Именно война формирует стержневую основу исторической памяти, являясь одновременно и бедствием, и проверкой силы народного духа. Иногда война является единственным способом победить зло и утвердить добро.

В Донецке в 2019 году был снят фильм «Замысел»[6], его можно отнести к жанру интеллектуальных фильмов, которые заставляют задумываться практически над каждой фразой. Фильм был снят без всякой поддержки, что отразилось на качестве, но он врезается в память. Фильмов (в том числе и развлекательных), в которых «на долгом дыхании» у зрителей возникает возможность «разделить одну мечту», безусловно, не хватает сейчас. Это один из критериев падения нравов в обществе и неспособности отстаивать собственную культурную идентичность.

Уникальность германского кинематографа выражалась, например, в киноэкспрессионизме 1920-х гг.; появление итальянского кино связывают с неореализмом (правда жизни, подлинность) 1940-х гг.; независимость французского кино подтверждается проведением авангардного эксперимента (киносюрреализм, «чистое кино», киноимпрессионизм и т.д.). Этот ряд можно продолжать до бесконечности, их объединяет одно – борьба за независимость национального кинематографа через противостояние голливудским традициям[7].

Современное состояние российского (советского) кинематографа требует возрождения его традиций с целью сохранения российской культуры, иерархии значимых для русской цивилизации ценностей. Это касается не только кинематографа.

Несмотря на наличие отдельных документов в сфере государственной поддержки кинопроизводства[8], выпускаемая продукция в преобладающем объеме практически не обеспечивает сохранение традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также их трансляцию подрастающему поколению. Ограниченный набор организационно-правовых механизмов обеспечения реализации национальных интересов в сфере кинопроизводства, в том числе включающий перечень приоритетных тем государственной финансовой поддержки кинопроизводства, абсолютно недостаточен для решения задач обеспечения национальной безопасности в сфере культуры.

Низкий нравственно-этический уровень значительного объема производимых в стране культурных благ (театральные постановки, кинематограф, песенная культура, концертная деятельность и др.) не соотносится с признанием государством первостепенной роли культуры в сохранении и приумножении традиционных российских ценностей, укреплении единства многонационального народа РФ, которая отмечена в п. 76 Стратегии национальной безопасности РФ (далее – СНБ). В частности, наблюдается разрушение традиций отечественного кинематографа через доминирование в российском прокате кинопродукции зарубежного производства, транслирующего ценности западной культуры[9].

Кроме того, ряд фильмов, выпущенных в прокат, на наш взгляд, имеет целенаправленный провокационный характер, что безусловно наносит ущерб социальной и политической стабильности российского общества (п. 43 СНБ РФ). Продолжение недостаточно отвечающей национальным интересам государственной культурной политики в сферах кинопроизводства и, особенно, в сфере телевидения в течение 5–10 лет может привести к формированию поколения граждан России, значительно отличающихся по своим ценностным установкам от поколения их отцов и дедов.

[1] Эволюция этических норм в современном отечественном кино (в контексте целей и задач государственной культурной политики Российской Федерации). [Электронный ресурс]. URL: https://www.mkrf.ru/documents/evolyutsiya-eticheskikh-norm-v-sovremennom-otechestvennom-kino-v-kontekste-tseley-i-zadach-gosudarst/?sphrase_id=2641175 (дата обращения: 15.05.2020).

[2] Там же.

[3] Там же.

[4] Там же.

[5] Этическая Хартия кинематографистов. [Электронный ресурс]. URL: https://unikino.ru/этическая-хартия-кинематографистов/ (дата обращения: 12.05.2020).

[6] Художественный фильм «Замысел». Режиссёр: Дмитрий Зодчий. Производство: Киностудия «Донфильм» (2019). [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Fu6kqH4mvMk (дата обращения: 26.05.2020).

[7] Савельева Е.Н. Европейский кинематограф XX века: пути утверждения национально-культурной идентичности. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evropeyskiy-kinematograf-xx-v-puti-utverzhdeniya-natsionalno-kulturnoy-identichnosti (дата обращения: 10.06.2020).

[8] Приказ об основных принципах государственной финансовой поддержки кинопроизводства Министерство культуры РФ 07.02.2019 №120, Приказ о приоритетных темах государственной финансовой поддержки кинопроизводства Министерство культуры РФ 12.02.2019 №140 и др.

[9] 2/3 картин – западного производства (из доклада Временной комиссии при Совете Федерации по защите государственного суверенитета и противодействию вмешательства во внутренние дела государства)