Ильченко Сергей Николаевич, доктор филологических наук, профессор Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» Санкт-Петербургского государственного университета, главный редактор газеты «Культурный Петербург», член Научного совета РВИО.

Ilchenko Sergey Nikolayevich, Doctor of Philology, Professor, Institute “School of Journalism and Mass Communication”, St. Petersburg State University, Editor-in-Chief of the newspaper “Kulturny Peterburg”, member of the Scientific Council of Russian Military Historical Society.

О РОЛИ ЭКРАННОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

ON THE ROLE OF SCREEN CULTURE IN THE FORMATION OF MODERN HISTORICAL KNOWLEDGE

Аннотация. В статье рассматривается практика применения системы экранных искусств в процессе формирования исторического знания в современном российском обществе. Особое внимание обращается на те возможности, которые существуют в связи с этим для активного привлечения молодежи (и, прежде всего, студенчества) в процессе использования таких видов социально-культурной практики, как кинематограф, телевидение и литература. На конкретных примерах демонстрируются варианты привлечения соответствующей молодежной аудитории к участию в подобных культурно-просветительских проектах, ориентированных на события, прежде всего, отечественной истории, а также ключевые события в истории мировой цивилизации.

Abstract. The article deals with the application of screen arts system in the process of formation of historical knowledge in modern Russian society. Particular attention is paid to the opportunities that exist in this regard for the active involvement of young people (and, above all, students) in such socio-cultural practices as cinematography, television and literature. Specific examples are used to demonstrate options for engaging the respective youth audiences in such cultural and educational projects focused on events, primarily those of national history as well as key events in the history of world civilization.

Ключевые слова: история, историческое знание, кинематограф, телевидение, литература, факты, события, исторические фейки.

Keywords: history, historical knowledge, cinema, television, literature, facts, events, historical fakes.

В начале нынешнего века один из коллег рассказал автору этих строк новеллу об уровне исторических знаний абитуриента, поступавшего в престижный вуз на платное отделение. Этот представитель поколения «детей ЕГЭ» должен был всего лишь пройти тест по истории. Понятно, что тест в нынешних условиях – едва ли не самый облегченный вариант контроля уровня и качества полученных на средней ступени образования знаний. И комбинация вариантов ответа составляется в каждом вопросе таким образом, что практически является подсказкой к выбору правильного варианта. Вопрос звучал вполне конкретный: «Назовите крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны». Каково же было удивление членов экзаменационной комиссии, когда они прочли ответ абитуриента. Он выбрал самый невероятный вариант: «Ледовое побоище».

В этой фарсовой истории заключен очевидный драматический смысл, связанный с интересом современного молодого поколения к отечественной истории. И с соответствующей «глубиной» полученных знаний. Линия образования, выстроенного по так называемой «Болонской системе», сегодня дает сбои по части гуманитарных знаний на всех этапах ее прохождения: школа – бакалавриат – магистратура – аспирантура. Подчас это можно наблюдать даже в диссертациях, которые представляются на соискание ученой степени кандидата наук. Например, одна диссертантка в тексте своей работы постоянно упоминала «современное азиатское государство Бирму». Тогда как официальное название этой страны с 1989 года – Мьянма. Переименование, кстати, произошло после свершившегося государственного переворота. Еще более наглядный факт был обнаружен автором этой статьи в приложении к докторской диссертации, где глава Чечни начала 1990-х годов был назван респондентом в прилагаемом интервью не Дудаевым, а «Будаевым». Понятно, что оба случая можно посчитать результатом нетщательной выверки теста. Однако характерно, что допущенные неточности носят явно исторический подтекст и связаны с событиями ближайшего прошлого.

Формирование исторического знания, на наш взгляд, должно базироваться, прежде всего, на системности подхода к его внедрению в сознание на всех этапах получения образования гражданами нашего государства, а также принципа последовательности, когда в соответствии с уровнем ступени в системе российского образования следует использовать и соответствующую методику подачи исторического материала. При этом активную роль играют именно литература и искусство. Например, очевидно, что синхронизация уроков истории, посвященных эпохе Петра Первого, должна соответствовать изучению романа А.Н. Толстого «Петр Первый» на уроках литературы. Вполне эффективным может быть и кинематографическое сопровождение этой части программы по истории. Здесь интересных экранных вариантов достаточно для выбора. Это фильмы: «Петр Первый» (1937, режиссер – Владимир Петров), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» (1976, режиссер – Александр Митта), дилогия «Юность Петра» и «В начале славных дел» (1981, режиссер – Сергей Герасимов), «Царевич Алексей» (1997, режиссер – Виталий Мельников). Можно даже обратиться к зарубежному опыту – британскому телесериалу «Петр Великий» (1984), что дало бы повод для дискуссии об исторической правде в части восприятия зарубежными деятелями культуры событий нашей отечественной истории.

Впрочем, использование кинематографа на уроках истории в школе и при изучении соответствующих периодов может происходить и само по себе. Здесь рекомендация может быть только одна: чем раньше увидят школьники достойные киноленты фильмы (художественные и документальные), тем крепче будет формироваться фундамент их системных знаний. Автор может в данном случае сослаться на собственный зрительский опыт, когда на уроках истории в 9-м классе учительница показала нам ленту Михаила Ромма «Обыкновенный фашизм». Именно эта легендарная документальная картина, начиная со дня премьеры (1966), ежедневно демонстрировалась в ленинградском кинотеатре «Знание», что давало возможность значительной части жителей города-героя, пережившего блокаду, увидеть столь важный для воспитания чувства исторической правды и справедливости фильм. Демонстрация «Обыкновенного фашизма» продолжалась практически четверть века.

На наш взгляд, организация подобного театрального показа знаменитых лент на историческую тему могла бы существенно облегчить знакомство аудитории разных социальных и возрастных групп не только с ключевыми произведениями экранной культуры, но и способствовала бы возможности обсуждения важных событий прошлого, судеб выдающихся исторических личностей, а также могла бы стимулировать интерес публики к дискуссионным и спорным моментам истории как таковой.

Наш опыт реализации «дискуссионной» модели организации показа произведений экранной культуры разных форматов и жанров доказывает эффективность подобного вовлечения молодежи в историческую тематику. Так, автор данной статьи вот уже четыре года подряд реализует подобный формат в работе со студентами различных вузов Санкт-Петербурга.

Кинолекторий функционирует в Президентской библиотеке начиная с 2017 года. Вынужденная пауза в его работе была связана с переходом на он-лайн общение со студентами в условиях пандемии. Тем не менее, после смягчения карантинных мер кинолекторий продолжил свою работу. Его название носит образно-полемический характер – «История смотрит на нас». Встречи проводятся ежемесячно. Круг привлекаемой зрительской аудитории связан со студентами крупнейших вузов Санкт-Петербурга: СПбГУ, РГПУ имени А.А. Герцена, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна. По составу это представители всех ступеней обучения – бакалавриата, магистратуры, аспирантуры. В работе кинолектория принимают участие и педагоги СПбГУ и Европейского университета, а также представители государственных, общественных и гуманитарных организаций.

В основу планирования работы кинолектория положено несколько принципов. Прежде всего – опора на календарь важных исторических дат. Среди таковых в перечень тем для занятий включены следующие даты: 6 июля 1918 года (фильм «Шестое июля»), 75-летие начала работы Нюрнбергского трибунала (фильм «Нюрнбергский процесс»), 150-летие Парижской Коммуны (фильм «Новый Вавилон»), 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции (фильм «Октябрь»).

Не менее важным остается и биографический принцип, когда юбилей известной личности дает повод с помощью кинематографа вспомнить об этом человеке и обсудить его роль в истории и культуре. Так, в кинолектории были отмечены следующие юбилеи: 150-летие со дня рождения В.И. Ленина (фильм «Все мои Ленины»), 100-летие со дня рождения С.Ф. Бондарчука (фильм «Судьба человека»), 150-летие со дня рождения И.А. Бунина (фильм «Суходол»), лицейская годовщина 19 октября (фильм «Юность поэта»), 90-летие со дня рождения Б. Ельцина (фильм «Проект «Ельцин»). Кроме того, были проведены монографические встречи, посвященные У. Шекспиру (фильм «Влюбленный Шекспир»), Жанне д’Арк (фильм «Начало»), С. Довлатову (фильм «Написано Сергеем Довлатовым»). Существенным акцентом в деле повышения познавательной активности для молодой аудитории планируемых встреч и дискуссий является опора на литературу. Поэтому проводятся также дискуссии, посвященные конкретным героям известных литературных произведений, как было в ходе занятия «С кем бы сегодня был Павел Корчагин?», посвященного экранизациям романа Николая Островского «Как закалялась сталь».

Важным структурообразующим моментом встреч в кинолектории является не только сам показ заявленной картины, но и предваряющий его рассказ о событии, проблеме или персоне, а также демонстрация фрагментов из других картин, посвященных обсуждаемой теме. Подобный прием позволяет расширить поле для дискуссии, демонстрирует вероятность различных интерпретаций одного события, личности, проблемы. На это же направлены и формулировки тем встреч в кинолектории. Как правило, они носят заостренно полемический характер, иногда с использованием вопросительной конструкции. Например: «Тайны и мифы Великой войны» (о Первой мировой войне). Или «А был ли на свете Шекспир?».

Ряд занятий в кинолектории проходил с участием создателей фильмов, историков. Так, например, тема «Террор как зеркало истории» была представлена фильмом «Миф о Леониде», посвященным убийству С.М. Кирова в 1934 году. В его обсуждении участвовали режиссер фильма Дмитрий Долинин и артист Сергей Гамов, исполнитель главной роли. Ряд встреч прошел с участием в качестве экспертов приглашенных профессиональных историков.

В расширении тематики кинолектория активно использовались события как связанные с советским периодом отечественной истории, так и общая социальная проблематика современности, отраженная в экранной культуре. К первой группе мы можем отнести встречи, посвященные партизанскому движению периода Великой Отечественной войны (фильм «Восхождение»), аварии на Чернобыльской АЭС (фильм «В субботу»), истории пребывания советских войск в Афганистане (фильм «Нога»), октябрьскому противостоянию 1993 года (серия из цикла «Свобода по-русски»). Затрагивается в практике кинолектория и международная тематика. Например, была проведена дискуссия «Смех и ужас холодной войны», перед которой была показана фантасмагорическая комедия Н. Джуисона «Русские идут! Русские идут» (1966).

Схема проведения кинолектория позволяет погрузить аудиторию в художественный и исторический контекст, что создает настроение для включенного и внимательного просмотра и последующей дискуссии. Последняя является обязательным элементом практикуемого формата. Для повышения «градуса» дискуссионности перед началом мероприятия ведущий (в роли которого выступает автор этой статьи) задает несколько вопросов. Приведем в качестве примера одно из самых дискуссионных заседаний кинолектория. Оно было посвящено событиям в послевоенной Прибалтике. Тема традиционно была сформулирована с неким полемическим посылом: «Лесные братья» и Прибалтика-40-х: горькая правда». Далее приводим список вопросов, которые были предложены к ответам и обсуждению:

1. Почему в нашей стране так остро обсуждаются проблемы истории?

2. Может ли кино объективно отражать ход истории?

3. Что вы знаете о «лесных братьях»?

4. Какие фильмы на эту тему вы знаете?

5. На чьей стороне воевали «лесные братья»?

6. Почему Прибалтика стала советской в 1940 году?

7. Почему сегодня в Прибалтике по-разному относятся к советскому периоду ее истории?

А дискуссию предварял показ ленты знаменитого советского литовского режиссера Витаутаса Жалакявичуса «Никто не хотел умирать» (1966). Подавляющее большинство присутствовавших в зале призналось, что видело эту картину впервые. Это обстоятельство еще более усилило остроту обсуждения увиденного. Завершением знакомства со столь непростой темой стало написание (по желанию участников) эссе с ответом на провоцирующий вопрос: а стоило ли идти смотреть это кино, посвященное «лесным братьям»? Большинство студентов дали положительный ответ. В ситуации разгула русофобских настроений и «войн памяти» с разрушением мемориалов советским воинам-освободителям на территории современных прибалтийских государств такое соприкосновение с горькой исторической правдой является для молодежной аудитории сильным воспитывающим фактором.

Вышеизложенный опыт организации расширения исторического знания современной молодежи в формате кинолектория свидетельствует, на наш взгляд, еще об одной функции, реализация которой может быть использована в методических целях, когда сами студенты начинают бороться против фейковизации истории, откровенной лжи и передергивания фактов. Педагогический опыт автора статьи свидетельствует о том, что, даже включая в систему поиска информации сетевые ресурсы, молодые люди способны не только получать соответствующие данные и сведения, но и на их основе выстраивать собственный анализ, делать аргументированные выводы.

Мы обозначаем подобный подход как использование «фактора фейка», что позволяет повышать эффективность контактов с обучающимися, стимулирует их заинтересованность в выполнении учебных заданий и освоении приемов противостояния технологиям, используемым в некачественной журналистике или информационных манипуляциях. Тем более эффективность повышается в том случае, если поводом становится недавно просмотренный фильм (сериал) или прочитанная книга.

Из этого можно заключить, что история сама по себе как специфическая и важная сфера гуманитарного знания обладает важным качеством воспитания и просвещения. И, прежде всего, для молодежной аудитории, которая, как известно, предпочитает визуальный канал получения информации, а также любит обсуждать увиденное.

Вывод очевиден: сегодня просветительский потенциал качественного отечественного кинематографа и литературы далеко не исчерпан, и он может быть активно встроен в систему патриотического и интеллектуального воздействия на молодое поколение.

Литература

1. Ильченко С.Н. Первая мировая война на российском телеэкране: иллюзия достоверности? //Век информации. Журналистика и войны: к 100-летию Первой мировой войны: матер. 53-й междунар. науч. конф. «Средства массовой информации в современном мире. Петербургские чтения». С.-Петерб. Гос. ун-т, 23-25 апр. 2014 г. / ред. коллегия: Л.П. Громова (отв. ред.), Г.В. Жирков, О.С. Кругликова. СПб.: C.-Петерб. Гос. ун-т, «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2015. 274 с. C. 97–103.

2. Ильченко С.Н. Политические игры в медиапространстве: монография / C.Н. Ильченко. СПб.: ИВЭСЭП, 2017. 292 с.

3. Ильченко С.Н. Парадоксы интерпретации истории в пространстве экранных коммуникаций (на материале фильмов и сериалов о Великой Отечественной войне) // Гуманитарный вектор. 2017. Т.12. № 4. С. 207–215.

4. Ильченко С.Н. Медийный образ исторического события: от мифа к фейку (1917 год и российская экранная культура) // Вестник электронных и печатных СМИ. № 1 (26). М., Академия медиаиндустрии, 2018. -142 с. С. 74–86.

5. Трофименков М. С. История русского кино в 50 фильмах. СПб.: Порядок слов, Коммерсантъ, 2018. 480 с.

6. Тюрин Ю.П. История и киномистификации: Кино, правда истории, духовные традиции. М.: НИИ киноискусства, 2008. 296 с.