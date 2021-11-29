Корень Валерий Лукич, преподаватель кафедры философии и религиоведения Военного университета Министерства обороны РФ, кандидат юридических наук, доцент

Koren Valery Lukich, lecturer, Department of Philosophy and Religious Studies, Military University of the Ministry of Defense of the Russian Federation, Candidate of Law, Associate Professor

ГЕНЕРАЛ М.Д. СКОБЕЛЕВ О ЗАЩИТЕ РОССИИ ОТ УГРОЗ БУДУЩЕГО

GENERAL M.D. SKOBELEV ON DEFENSE OF RUSSIA FROM FUTURE THREATS

Аннотация. В статье рассматриваются патриотические идеи, нравственные уроки и заветы генерала М.Д. Скобелева новым поколениям военнослужащих и их командиров. Отмечается провидческий дар М.Д. Скобелева, сумевшего предсказать будущие военные угрозы для России.

Abstract. The article considers the patriotic ideas, moral lessons and precepts of general M.D. Skobelev for new generations of military men and their commanders. It marks the visionary gift of M.D. Skobelev, who managed to predict the future military threats to Russia.

Ключевые слова: генерал М.Д. Скобелев, офицерский кодекс чести, воспитание воина на основе ратных традиций предков, военные угрозы будущего.

Keywords: General M.D. Skobelev, officer’s code of honor, education of the soldier on the basis of military traditions of ancestors, military threats of the future.

Начнем свою статью словами Епископа Дмитровского Амвросия, произнесенные им при погребении М.Д. Скобелева: «Предоставим времени раскрыть события жизни, особенности талантов, тайны военных успехов, черты личной доблести и характера, убеждения, думы и помыслы этого замечательного русского человека, так рано похищенного смертию – тайны той редкой любви народной, которая в такие молодые годы жизни он успел приобрести…»[1].

[1] Речь преосвященного Амвросия Епископа Дмитровского при погребении генерал-адъютанта М.Д. Скобелева 28 июня. Москва. В синодальной типографии. 1882. С. 5.

Непобедимый герой, с истинной мудростью гения – воина и пророка, М.Д. Скобелев (1843–1882) предвидел угрозу России с Запада и с Юго-Востока.

Особенно остро М.Д. Скобелев чувствовал опасность для России с Запада. Он предсказал войну с Германией. Скобелев считал, что войну немцы с русскими начнут из-за австрийцев, причем это будет война русских не только с немцами и австрийцами, это будет европейская война. Разве не являются актуальными для нашего времени слова М.Д. Скобелева: «Для того, чтобы было европейцам хорошо, они никого не пожалеют. Россию они ненавидят, потому что боятся, да и мешает она им много»[1]. Сегодня мы видим, как против России ополчились страны Западной Европы во главе с США. Сильная Россия с ее сильным лидером вызывает у них страх и недоброжелательство.

М.Д. Скобелев считал, что угроза России исходит не только извне, ей приходится вести борьбу с чужеземным влиянием и внутри своей страны: «Даже у нас в России мы позволяем немцам безнаказанно делать все, что угодно. Даем им во всем привилегии, а потом сами же кричим, что немцы все забрали в руки»[2]. Так было в России в «лихие девяностые», когда засилье иностранного капитала не способствовало проведению в стране реформ, а только ухудшало положение ее граждан. По мнению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна, «… современное положение России во многом является результатом воплощения в жизнь именно западнических идей»[3].

Еще одной из внутренних угроз для России, по мнению М.Д. Скобелева, является различие в интересах между интеллигенцией и русским народом. «Всякий раз, – как отмечает М.Д. Скобелев, – когда Державный Хозяин русской земли обращался к своему народу, народ оказывался на высоте своего призвания и исторических потребностей минуты; с интеллигенцией же не всегда бывало то же. Полагаю, что это явление вполне объяснимо: космополитический европеизм не есть источник силы и может быть лишь признаком слабости. Силы не может быть вне народа, и сама интеллигенция есть сила только в неразрывной связи с народом».

Период жизни великого русского полководца был временем, когда «Православная церковь лишилась своего канонического устроения, царская власть попала под влияние светского мировоззрения, общенародное всесословное единство оказалось подорванным», а определенная часть русской интеллигенции стремилась «… европеизировать всю русскую жизнь»[4]. Настоящим лозунгом для этой прослойки образованных людей стали строки стихотворения поэта и филолога, профессора Московского университета В.С. Печерина, – эмигрировавшего в Западную Европу: «Как сладостно Отчизну ненавидеть / И жадно ждать ее уничтоженья…»

Предвидел М.Д. Скобелев угрозу России и с Юго-Востока. Он был отлично осведомлен в действиях стратегического противника России в Средней Азии – британского империализма, проникшего в туда в 20-х годах XIX века.

Но угроза России в Средней Азии исходила не только со стороны Англии, но и Османской империи, которую Англия активно использовала для борьбы с русским влиянием. Турция активно занималась подрывной деятельностью среди мусульманских народов, проживавших, как в Крыму и на Кавказе, так и в Средней Азии. В конце 1853 года в Бухаре, Хиве и Коканде ими распространялся призыв к нападению на Российскую империю[5]. Сегодня Турция также далеко не всегда проводит добрососедскую политику по отношению к нашей стране. Нельзя забыть роль Турции в поддержке сепаратистов в российско-чеченском конфликте, в снабжении оружием террористических организаций, воюющих против регулярных Вооруженных сил Сирийской Арабской Республики.

Когда в 1878 г. в ничем не примечательном городке Сан-Стефано был подписан договор с турками, на душе М.Д. Скобелева остался горький осадок неудовлетворенности итогами войны. Он был в числе тех генералов, которые призывали к штурму Стамбула. «Дипломатия, – говорил М.Д. Скобелев, – сделала большой промах, что не настояла на том, чтобы русские войска хотя бы прошли через Константинополь, не занимая даже его. Этим наши труженики-герои получили хотя бы некоторое удовлетворение за свои победы, лишения, жертвы. Чересчур уж мы гуманничаем и прямо во вред себе»[6].

Следует отметить, что великому русскому полководцу, генералу от инфантерии, не были чужды идеи панславизма. Как и представители данного течения, М.Д. Скобелев считал, что историческая миссия России состоит в том, чтобы помочь братьям-славянам освободиться от турок-османов и объединиться с ними в борьбе с враждебным Западом. Выступая перед сербской молодежью в 1882 г. в Париже, М.Д. Скобелев отмечал: «… Россия не всегда стоит на высоте своих патриотических обязанностей вообще и своей славянской роли в частности. Борьба между славянами и тевтонами неизбежна»[7].

По мнению М.Д. Скобелева, угроза для России исходит и от некоторых военных политиков, высокомерно смотревших на боевые действия в Средней Азии и утверждавших, что люди, проживающие на Востоке, дики и что за слава их побеждать. Скобелев им отвечал: «Да, сегодня он, возможно, „дикий“, а если завтра вооружится и обучится, как надлежит, что тогда?»[8]. Как в воду смотрел! Через двадцать лет после его смерти петербургские стратеги легкомысленно развязали Русско-японскую войну, совершенно чуждую российским национальным интересам.

[1] Михаил Дмитриевич Скобелев. Слово Белого генерала. Слово современников. Слово потомков. Сост., вступ. ст. С.Н. Семанова. М.: Русскiй мiръ, 2000. С. 66.

[2] Предсказание и пророчество о войне и других важных мировых событиях в 1914 году. Киев, издательство Уникум, 1914. С. 9.

[3] Митрополит Иоанн. Русская Симфония: очерки русской историографии. Санкт-Петербург: Издательство «Царское Дело», 2004. С. 235.

[4] Митрополит Иоанн. Русская Симфония: очерки русской историографии. Санкт-Петербург: Издательство «Царское Дело», 2004. С. 234-235.

[5] См.: Воронцов С.Л. М.Д. Скобелев и военные действия русской армии в Средней Азии во второй половине XIX века: Дис. ...канд. истор. наук. Ярославль, 2001. С. 104.

[6] Потапов A.M. Родовое гнездо Белого генерала: Историко-краеведческое повествование / Александр Потапов. Шацк: ООО «Шацкая типография», 2013.С. 24.

[7] Струсевич А. Один из богатырей XIX / Популярный очерк (с картами). Остров. Типография Афанасьева и Фуфаева, 1899. С. 261-262; Аксенова Г. В. Русские полководцы / Г.В. Аксенова, В.А. Волков. М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. С. 205.

[8] Михаил Дмитриевич Скобелев. Слово Белого генерала. Слово современников. Слово потомков. Сост., вступ. ст. С. Н. Семанова. М.: Русскiй мiръ, 2000. C. 24-25.

Генерал от инфантерии М.Д. Скобелев не только предсказал будущие угрозы России, но и предложил меры по защите страны от этих угроз. По его мнению, «…к войне нужно заранее готовится. И не забыть, между прочим, подготовить хорошего солдата и обращаться с ним так, чтобы он всегда был бодр. А для этого надо его хорошенько кормить и одевать хорошенько. И чтобы всюду у него была бы горячая пища, и подавалась вовремя и обильно! Ешь до отвала»[1]. Мало кто так заботился о своих подчиненных, как это делал М.Д. Скобелев. Личный состав других воинских подразделений завидовал солдатам, проходящим службу под руководством «полководца, Суворову равного». «Не богат он был, а карман свой охотно раскрывал, помогая солдатам и офицерам последним, что имел»[2].

Любовь к солдату, по мнению М.Д. Скобелева, делает его исполнительным, а армию – непобедимой. Кроме любви к солдату, офицер должен быть к нему справедливым и примером во всем. «Если не покажешь сам примера, как надо поступать, то никого не увлечешь своею мыслью, своим распоряжением. Нужно знать своего солдата»[3].

По мнению М.Д. Скобелева, особое внимание офицеры должны уделять нравственному элементу, как в части, в походе, так и в бою. «В русской армии для этого можно опираться или на сердце, или на дисциплину в строгом ее проявлении. Иногда на то и другое вместе»[4]. Именно нравственный элемент, по мнению великого полководца, должен способствовать укреплению воинской дисциплины, которая должна быть железной и которую необходимо добиваться правильным обращением с солдатом. Кроме нравственного элемента, укрепление воинской дисциплины, по мнению «Белого витязя», должно достигаться строгим соблюдением законов. Эта мысль проглядывается во многих приказах М.Д. Скобелева. Так, в одном из приказов по войскам, действующим в Закаспийском крае, отмечается, что «…всеми действиями военнослужащих должен руководить закон; им, а не личным произволом, должен руководствоваться всякий начальник как в своих действиях вообще, так и в наложении дисциплинарных взысканий в особенности, чтобы и нижние чины знали, чем они должны руководствоваться в своей служебной деятельности, и сами бы приобрели уважение к закону»[5].

Именно воспитание русского войска как нравственно-христолюбивого и дисциплинированного способствовало тому, что русский солдат, принимая участие в войнах, проявлял милосердие и великодушие к побежденным, не допуская жестокости и насилия по отношению к военнопленным и мирному населению. Так, в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. русские войска в ходе боевых действий руководствовались «Православным катехизисом» в виде вопросов и ответов, изданным на основе правил, содержащихся в проекте Конвенции по кодификации законов и обычаев войны, представленной Россией Брюссельской конференции 1874 года.

[1] В Берлин! Что предсказал Скобелев о войне с немцами. Типография Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая улица, свой дом. Москва, 1915. С. 14.

[2] Владимир Ермилов. Белый генерал, его геройские подвиги и заветы для офицеров и солдат. Типография Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая улица, свой дом. Москва, 1915. С. 30.

[3] Владимир Ермилов. Белый генерал, его геройские подвиги и заветы для офицеров и солдат. Типография Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая улица, свой дом. Москва, 1915. С. 11.

[4] Кашкаров Д.Д. Взгляды на политику, войну, военное дело и военных Михаила Дмитриевича Скобелева. С.-Петербург. Типография М.М. Стасюлевича. В.О., л., 28. 1893. С. 94.

[5] Приказы генерала М. Д. Скобелева (1876-1882). С.-Петербург, издано под редакцией инженер-капитана Маслова. 1882. С. 111.

Кроме непосредственной подготовки вооруженных сил к войне, считал М.Д. Скобелев, нужно и население подготовить к тому, чтобы в трудное для страны время оно было готово пожертвовать собой. Для этого необходимо патриотическое воспитание подрастающего поколения. Его слова о патриотическом воспитании молодежи актуальны и для нашего времени: «Великие патриотические обязанности наше железное время налагает на нынешнее поколение. В такое время, как наше, первенствующий долг каждого – жертвовать всем, в том числе и своим духовным, на развитие сил Отечества. Нацию, состоящую из ста миллионов людей, способных жертвовать собой за идею, не так легко стереть»[1].

Видел М.Д. Скобелев угрозу России и от разорительной войны. Он осознавал весь ее вред, понимал ужасы, следующие за нею. Поэтому считал, что Россия не должна вовлекать себя в разорительную войну.

М.Д. Скобелев верил в победу в будущей войне, потому что, как он говорил, «побеждает тот, кто защищает правое дело. Воевать только тогда надо, когда я защищаю, когда я обороняю своих или себя. А война корыстная, война ради захватов, ради интересов честолюбивого государя и его фамилии – это подлость, позор!»[2] Примером корыстной войны в наше время является гибридная война Запада в Ливии и Сирии, погрузившая эти страны в состояние гуманитарной катастрофы.

Свою статью хотим завершить словами А. Струсевича, автора книги «Один из богатырей XIX», посвященной великому русскому полководцу М.Д. Скобелеву: «Мы всегда должны быть начеку и помнить мудрое правило, что „если не хочешь воевать, то будь готов к войне“. И готовым надо быть не только знаниями, искусством, но и душой, памятуя, что

Жизни только тот достоин,

Кто на смерть всегда готов!»[3].

Предлагаем увековечить память о генерале от инфантерии М.Д. Скобелеве ежегодным переизданием в Военном университете МО РФ книги Д.Д. Кашкарова «Взгляды на политику, войну, военное дело и военных Михаила Дмитриевича Скобелева» (1893) и дарить ее каждому выпускнику университета. Таким образом мы сможем привить любовь и интерес к наследию М.Д. Скобелева и воспитывать будущих героев России – Скобелеву равных.

[1] Потапов A.M. Родовое гнездо Белого генерала: Историко-краеведческое повествование / Александр Потапов. Шацк: ООО «Шацкая типография», 2013.С. 37.

[2] В Берлин! Что предсказал Скобелев о войне с немцами. Типография Т-ва И.Д. Сытина, Пятницкая улица, свой дом. Москва, 1915. С. 31.

[3] Струсевич А. Один из богатырей XIX / Популярный очерк (с картами). Остров: Типография Афанасьева и Фуфаева, 1899. С. 9-10.