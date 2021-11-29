Муза Дмитрий Евгеньевич, заведующий кафедрой мировой и отечественной культуры Донецкого национального университета, председатель Донецкого философского общества, сопредседатель Изборского клуба Новороссии, доктор философских наук, профессор.

Muza Dmitriy Yevgenyevich, Head of the Department of World and Domestic Culture, Donetsk National University, Chairman of Donetsk Philosophical Society, Co-Chairman of Izborsk Club of Novorossia, Doctor of Philosophy, Professor.

ЦЕННОСТИ РУССКОГО ЕДИНСТВА НА ФОНЕ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ РУСОФОБИИ. К 30-ЛЕТИЮ УКРАИНСКОЙ «НЕЗАЛЕЖНОСТИ»

(взгляд из Донбасса на статью Президента РФ В.В. Путина «Об историческом единстве русских и украинцев»)

THE VALUES OF RUSSIAN UNITY ON THE BACKGROUND OF PROGRESSIVE RUSOPHOBIA. ON THE 30TH ANNIVERSARY OF UKRAINIAN “INDEPENDENCE”

(a view from Donbass on President of Russia V.V. Putin’s article “On the historical unity of Russians and Ukrainians”)

Аннотация. Представлен анализ статьи Президента РФ В.В. Путина «Об историческом единстве русских и украинцев» сквозь призму исторических судеб народа Донбасса как неотъемлемой части русской цивилизации.

Abstract. The article of the President of the Russian Federation V.V. Putin “On the historical unity of Russians and Ukrainians” is analyzed through the prism of historical destinies of the people of Donbass as an integral part of the Russian civilization.

Ключевые слова: статья В.В. Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», проект «Украина – анти-Россия», Донбасс как часть исторической России, русская цивилизация.

Keywords: V.V. Putin’s article “On the historical unity of Russians and Ukrainians”, “Ukraine – anti-Russia” project, Donbass as a part of historical Russia, Russian civilization.

То, что статья Президента Российской Федерации В.В. Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», опубликованная в День России 12 июня 2021 г., никого не оставила равнодушным – неоспоримый факт. Иное дело – градация степени причастности/непричастности к сформулированным и обсуждаемым в ней вопросам, связанная, помимо всего прочего, с содержащимися в тексте идеологическими и ценностными смыслами.

Но, как утверждают специалисты по текстологическому анализу, любой текст имеет многоуровнего адресата. В нашем случае здесь подразумевается не столько «украинский» и «западный» политикум (хотя, разумеется, им необходимо знать русскую историю в её прошлых и актуальных контекстах), сколько разделенный русский народ, сегодня проживающий на территории «незалежной» – в этой, увы, «неклассической колонии» США и ЕС.

Итак, какие же стратегически концептуальные выводы содержатся в статье Президента России?

Думается, статья В.В. Путина дает нам историческую картину жизни нашего общего большого Отечества, которое, несмотря на все конфликты и разделения, «вызовы» и «ответы», «победы» и «беды» с очевидностью сохраняет формулу единства.

Тематически статья многомерна, поскольку включает в себя ряд взаимосвязанных сюжетов.

Во-первых, это большой исторический обзор основных событийных рядов и процессов в общем цивилизационном пространстве.

Во-вторых, это экскурс в зарождение и эволюцию украинского национализма («украинского сепаратизма») вплоть до нынешнего проекта «анти-Россия».

В-третьих, это обозначение места и роли Запада (лидеров западных держав, интеллектуалов, бизнесменов и т.д.) в формировании «линий разлома», в деструкции отношений внутри «Русского мiра».

В-четвертых, это указание на целый ряд ошибок, допущенных на разных этапах русской, советской и российской истории.

В-пятых, это попытка легитимации Народных Республик Донбасса как субъектов актуального мирополитического процесса.

Наконец, в-шестых, это указание на скрепы, обеспечивающие единство жизненного процесса русской цивилизации.

Разумеется, каждый из указанных сюжетов имеет определенную проработку и степень общности, но константа единства в этой картине мира играет решающую роль.

Однако обо всем по порядку. Исторический процесс здесь обрисован стадиально: от древнерусской государственности (с её языком, этничностью, верой и культурой, самобытной государственностью) – через политическую раздробленность и вторжение монголо-татар – далее формирование Великого княжества литовского и Московского царства, их соперничество – становление политической субъектности Малороссии и её воссоединение с Москвой – явление Новороссии – Первую мировую войну – горнило русских революций – становление Советской государствнности с «вложенным» в неё принципом национально-административного деления – общая Великая Победа над фашизмом – крах СССР и образование «независимых» государств, включая Украину…

Такая схема выглядит как вполне объективная, поскольку она позволяет определить алгоритмы притяжения-и-отталкивания внутри суперэтнической целостности[1].

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский поспешил дать свой ответ на высказанные Президентом России идеи – в рамках своего поздравления по случаю празднования 1033-й годовщины со дня Крещения Руси[2]. В его выступлении также содержится «схема» истории, но не общерусской, а подчеркнуто украиноцентричной, узко-племенной. Например: «Киевская Русь – это мать нашей истории. 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети. И они по праву – ее наследники. А двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство. И пытаться доказать свою причастность к истории тысячи лет и тысячи событий, находясь от мест, где они происходили, за тысячи километров»[3].

Среди «доказательств», по словам В. Зеленского, которые сохранены «не на бумаге, а в металле и камне», «не в мифах и легендах, а в наших городах и на наших улицах», можно увидеть невиданную политическую трактовку исторического прошлого. Она реализуется Зеленским на материале истории Киева и Юга России, его памятников и святынь. Например, посредством упоминания им Киево-Печерской лавры, Аскольдовой могилы, церкви Спаса на Берестове, Выдубичского монастыря, «Золотых ворот», Пятницкой церкви в Чернигове, Спасо-Преображенского собора в Овруче…

Однако версия Зеленского не выдерживает никакой критики при элементарном сопоставлении с фактами. Хотя бы с теми, что касаются истории Киева. Так, в славном городе Киеве университет в честь святого равноапостольного князя Владимира был создан при Императоре Николае I и открыт 18 (30) октября 1834 года. Автор проекта – архитектор В.И. Беретти. Построен он, главный корпус, между прочим, в стиле «русского классицизма» (!)

Кроме того, команде «Зеленский и Кͦ» почему-то неизвестен сюжет об образовании в Киеве в XVII веке Вознесенского женского монастыря, впоследствии ставшего Цитаделью (позже – Арсеналом) на Юге России. И, хотя монастырские обители подчас превращались в укреп-районы, смысла происходящего это не изменило: Киев как был, так и остался русским городом!

Тем самым, вопрос о единстве, если сравнивать две столь разные схемы исторического процесса, остается ключевым. У Владимира Владимировича – это единство, объединяющее людей посредством языка, веры и культуры, у Владимира Александровича – это единство, разделяющее их по принципу «крови» и «почвы»[4]. Равно как и вопрос о Новороссии, который уму Зеленского просто непостижим. Но можно ли сегодня отрицать создание императрицей Екатериной II целого созвездия русских городов: Екатеринослава (1776 г.), Херсона (1778 г.), Николаева (1788 г.), Севастополя (1783 г.), Симферополя (1784 г.), Одессы (1784 г.)? Наконец, городов Приазовья.

И здесь тема «русского Донбасса» приобретает особое значение, тем более, что в статье Президента РФ В.В. Путина на этом сделан отдельный акцент, и, значит, этот сюжет в общественной дискуссии может стать центральным[5].

Представляется важным отметить также и следующее обстоятельство, которое касается идеологии «украинской самостийности». «Украинский сепаратизм» как проблема распада империи, «единого государства», в работах теоретиков был изучен давно такими авторитетными авторами, как кн. А.М. Волконский, А. Царинный, проф. Т.Д. Флоринский, проф. Б.М. Ляпунов, Н.И. Ульянов и др.[6] Но в связи с обсуждаемым вопросом вспоминаются соображения князя Н.С. Трубецкого, многократно полемизировавшего с одним из основателей украинской самостийности и лидером общества «Просвиты» Д.И. Дорошенко. Трубецкой прозорливо предупреждал о том, что в конце концов выбор между «общерусской» и «самостийной» культурами может обернуться «запретом русского литературного языка, чтения русских книг, знакомства с русской культурой»[7].

Увы, именно эти процессы, катастрофические по сути, мы наблюдаем сегодня.

Но в чем же смысл происходящего? Сегодня такой вопрос задают не только по обе стороны «линии разграничения», но и по всей России. Ответом на него могут служить слова российского Президента: «Наше родство передаётся из поколения в поколение. Оно – в сердцах, в памяти людей, живущих в современных России и Украине, в кровных узах, объединяющих миллионы наших семей. Вместе мы всегда были и будем многократно сильнее и успешнее. Ведь мы – один народ» [8].

Конечно, тут же возникает и другой вопрос – о верификации этого положения. И в этой связи как не вспомнить книгу-завещание Л.Н. Гумилева «От Руси до России. Очерки этнической истории», в которой провидчески указано: «Конечно, можно пытаться „войти в круг цивилизованных народов“, то есть в чужой суперэтнос. Но к сожалению, ничто не дается даром. Надо осознать, что ценой присоединения (к чужой, в данном контексте западной цивилизации – Д.М.) в любом случае будет полный отказ от отечественных традиций и последующая ассимиляция»[9].

И последнее. Понятно, что проект Украины как «анти-России» не имеет будущего, несмотря на заокеанскую и европейскую помощь и поддержку «незалежной». Но, главное, он будет отвергнут самой историей по причине верного самосознания русского народа, которое выражено в словах хорошо известного в России донецкого поэта Владимира Скобцова – очевидца и участника героической донбасской эпопеи:

Бесновалась окраина,

Правдой правила ложь.

Не играй по их правилам –

Проиграешь, поймешь:



Что бы нечисть ни ставила,

На кону будет честь.

Не играй по их правилам,

Проиграешь, что есть.



Как бы жизнь ни лукавила,

Твою душу губя,

Не играй по их правилам –

Проиграешь себя.



Не играй по их правилам,

Даже если герой,

Лучше вспомни про Авеля

И страницу закрой.



В кассе этой, ты знаешь сам,

«Обилетят» не в рай.

Не играй по их правилам,

Никогда не играй!



[1] По ходу замечу, что активный оппонент нынешнего украинского режима, писатель Олесь Бузина считал, что едва ли не самым важным моментом нашей общей истории является «битва народов XVII столетия», т.е. битва под Берестечком, состоявшаяся в 1651 году. В ней на стороне запорожцев воевали не только крымские татары (внезапно покинувшие битву), но также московские стрельцы и донские казаки. Причем, последние были «добровольцами». Так родилась Малороссия // Бузина О.А. Воскрешение Малороссии. Киев: Арий, 2012. С. 8, 9.

[2] По версии Зеленского, Крещением Киевской Руси являлось крещение Украины.

[3] «Украина. Киевская Русь. 1033»: обращение Президента Владимира Зеленского по случаю Дня Крещения Киевской Руси

[4] В. Зеленский тут не оригинален. В эпоху президентства В. Ющенко последний активно продвигал идею «голодомора» как политический проект, нацеленный на создание «правового прецедента» о геноциде украинцев, организованном советской властью. По этому поводу Д. Табачник писал: «Фактически политика, проводимая В. Ющенко, уже привела к расколу Украины <…> Еще пару лет «голодоморов», награждений шухевичей, борьбы с памятниками минувших эпох и маниакальной русофобии, объединенных украинскими гражданами под термином «свидомизм», и никакой сверхгениальный и сверхтолерантный политик не соберет Украину воедино» // Табачник Д.В. «Утиный суп» по-украински. Беседы с украинским политикумом: диалоги с глухими. 3-е изд., доп. Харьков: Фолио, 2008. С. 164.

[5] Youtube канал прекратил работу

[6] См. напр.: Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола. М.: Москва, 1998. Ульянов Н.И. Украинский сепаратизм. М.: Алгоритм, 2004.

[7] Трубецкой Н.С. К украинской проблеме // Трубецкой Н.С. История. Язык. Культура. М. : Прогресс, 1995. С. 374.

[8] Статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев»

[9] Гумилев Л.Н. От Руси до России. Очерки этнической истории. СПб: Юна, 1992. С. 256.