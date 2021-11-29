Горкуш Светлана Владимировна, кандидат исторических наук, доцент ФГБОУ ВО «МИРЭА-Российский технологический университет».

Gorkush Svetlana Vladimirovna, Candidate of History, Associate Professor MIREA-Russian Technological University.

Савка Ольга Геннадьевна, кандидат исторических наук, доцент ФГБОУ ВО «МИРЭА-Российский технологический университет».

Savka Olga Gennadyevna, Candidate of History, Associate Professor MIREA-Russian Technological University.

ПРОТИВ ИСТОРИЧЕСКОГО БЕСПАМЯТСТВА: АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ НАЦИСТОВ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

AGAINST HISTORICAL OBLIVION: ARCHIVAL DOCUMENTS ON THE CRIMES OF THE NAZIS DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

Аннотация. В статье представлен теоретический аспект проблемы доступа к ретроспективной архивной документации, раскрывающей преступные действия нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Abstract. The article presents the theoretical aspect of the problem of access to the retrospective archival documentation revealing the criminal actions of the Nazis during the Great Patriotic War.

Ключевые слова: «историческое беспамятство», ретроспективная документированная информация, преступления нацистов, рассекречивание, доступ к документам.

Keywords: “historical oblivion”, retrospective documented information, Nazi crimes, declassification, access to the documents.

В судьбе каждой страны есть события, которые представляют собой священные страницы истории. Одним из таких событий является Великая Отечественная война, оставившая неизгладимый след в генетической памяти нашего народа. Прошло уже 75 лет с того дня, когда был низвергнут фашизм, но преступления его пособников не имеют срока давности. Долг всех живущих сегодня – сохранить память о всех погибших.

К сожалению, живых свидетелей войны становится все меньше и меньше с каждым годом. Уповать приходится на документальные свидетельства тех событий, которые оставили в сердце человечества незаживающую рану. Документальные источники, находящиеся в составе архивного фонда РФ, являются главным инструментом для установления исторической истины, инструментом, раскрывающим страшную страницу самой масштабной трагедии XX в. – зверства фашистов в годы войны. В сегодняшней действительности, наполненной всевозможными интерпретациями и фейками, важно помнить утвердившуюся формулу: «беспамятство и лживость лечат архивы».

Федеральным архивным агентством ведется большая работа по обеспечению информационных потребностей общества в ретроспективной документной информации, на которую долгие десятилетия был наложен гриф секретности. В базу рассекреченных данных вошли и материалы, свидетельствующие о преступлениях фашистов в годы войны.

Надо сказать, что правовой основой для предоставления широкой общественности фактов о злодеяниях оккупантов и их пособников являются многочисленные документы, разработанные и принятые на государственном уровне за последние годы. В спектре проблемы, представленной в данной статье, особое значение имеет утвержденный Администрацией Президента РФ 18 октября 2019 г. «План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года Памяти и Славы в 2020 году»[1], а также «План работы Федерального архивного агентства на 2019–2020 гг. по отбору, рассекречиванию и использованию архивных материалов о преступлениях против человечности в годы Великой Отечественной войны»[2], утвержденный Приказом руководства Росархива в апреле 2019 г.

В рамках реализации данных установочных мероприятий, связанных с 75-летием Великой Победы, Росархивом, Российским историческим обществом была проделана колоссальная работа по архивным изысканиям, позволяющим сегодня довести до общественности достоверные сведения о преступлениях против человечности в годы Великой Отечественной войны.

В 2019 году Российское историческое общество опубликовало на своем сайте уникальные документы из Госархива о преступлениях нацистов, свидетельствующие о том, что «на территории СССР во время Великой Отечественной войны было убито, по разным данным, от семи до 16 миллионов человек, 200 тысяч – дети»[3].

Среди опубликованных документов – отчеты Чрезвычайной Государственной комиссии, созданной еще в 1942 году по указу Президиума Верховного Совета СССР «для установления и расследования злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причинённого ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР». Документы из фонда данной комиссии со страшными подробностями, списками расстрелянных, фотографиями, цифрами об убитых и замученных были переданы научными сотрудниками Госархива РФ Российскому историческому обществу.

Проанализировав данные материалы, члены Российского исторического общества выявили, что за время существования Чрезвычайной комиссии было собрано более 250 тысяч свидетельств потерпевших, составлено 56 тысяч актов о фашистских злодеяниях на территории СССР. Сегодня вся база данных рассекречена и доступна. Каждый интересующийся может, к примеру, читать книгу «Крематории Маутхаузена», из которой следует, что в концлагере было сожжено пять тысяч советских военнопленных[4].

По случаю 70-летия Нюрнбергского процесса Российское историческое общество на своем интернет-портале представило презентацию фотографий и архивных документов из фондов Российского государственного архива социально-политической истории. Судебный процесс над группой главных нацистских военных преступников проходил в г. Нюрнберге (Германия) с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. в Международном военном трибунале[5].

Коллекция документов «Нюрнбергский процесс в документах российских архивов», представленная Федеральным архивным агентством на своем портале[6], также является свидетельством того, что творили нацисты.

Очень страшная тема – «Гибель детей в годы войны». Она становится еще страшнее от того, когда люди узнают, как гибли дети и какие изуверства творили фашисты над ними. Об этом свидетельствуют документальные фильмы, сборники документов как опубликованных, так и представляющие электронные образцы документов. Многие проекты посвящены концентрационным лагерям смерти, в том числе детским.

В этой связи нельзя не упомянуть о «Детской книге войны», содержащей детские дневники военного времени, по которой составлены анимационные фильмы. Об этом рассказывало издание «Аргументы и факты», на страницах которого была опубликована часть этих материалов[7].

Огромный информационный ресурс представлен в документах, посвященных теме коллаборационизма. Именно здесь сталкиваемся с преступлениями против населения, совершенными предателями, пособниками нацистов. В связи с этим необходимо отметить совместную работу российских и белорусских архивистов – историко-документальные сборники «Сожженные деревни Белоруссии» и «Сожженные деревни России» в 1941–1944 гг.[8].

В ноябре 2020 года в рамках проекта «Без срока давности» подготовлен и опубликован сборник документов о преступлениях нацистов против мирных жителей в годы Великой Отечественной войны. В сборник, состоящий из 23-х томов, вошли недавно рассекреченные архивные материалы, содержащие конкретные данные о жертвах преступлений нацистов на отдельных территориях СССР. Например, в данный сборник вошли 225 архивных документов по Ленинградской области. За время оккупации в Ленинградской области погибло более 140 тысяч человек, более 250 тысяч было угнано в фашистское рабство[9].

Такая широкомасштабная публикация архивных документов, повествующих о зверствах фашистов в годы войны, является первой не только в России, но и в истории СССР.

Важно отметить, что в советский период в послевоенные годы о зверствах гитлеровцев, особенно над детьми, в том числе в концентрационных лагерях, предпочитали не распространяться. С одной стороны, беспокоились о психологическом состоянии людей, чьи дети бесследно пропали во время войны, и родители жили надеждой, что они живы и просто забыли о своем происхождении. С другой стороны, в связи с образованием ГДР, немецкого государства из лагеря социалистического содружества, пытались сдержать, а затем и погасить среди советских граждан чувства ненависти к немецкому народу.

Также Советское правительство не хотело раскрывать подробности о деятельности украинских и прибалтийских коллаборационистов, участников карательных операций, осуществляемой против мирного населения, чтобы не раздувать национальные распри между народами, входящими в состав СССР.

После распада Советского Союза, а особенно в последние годы, предпринимаются попытки различных политических сил не только в нашей стране, но и в зарубежных странах интерпретировать историю Второй мировой войны и представить мировому сообществу новую версию в соответствии с потребностью политической конъюктуры. С целью противодействия распространению лживых мифов и фальсификаций, сегодня в РФ проводится большая системная работа по рассекречиванию и активному использованию ретроспективной документной информации о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Открытый доступ к документам такого рода, каждая страница которого требует правовой оценки, помогает понять всю трагедию происходившего.

Принято считать, что гибель одного человека – это трагедия, а гибель миллионов – это статистика. Чтобы уйти от «голой» констатации статистических данных о событиях в период войны, очень важно представлять не сухие цифры, а конкретные данные по областям, селам, городам, семьям и отдельным судьбам. Да, бесспорно эти документы содержат шокирующие описания издевательств над мирным населением СССР. Как отметил заместитель руководителя Федерального архивного агентства Андрей Юрасов в интервью «Российской газете», «особенно это касается фото- и кинохроники. Документы проекта свидетельствуют о кровавом терроре, беспрецедентном зверстве и насилии над женщинами, детьми, стариками, душевнобольными, детьми-инвалидами, ранеными. И в соответствии с законодательством РФ такого рода материалы не рекомендованы к просмотру детям до 16 лет»[10].

В обществе дискутируется вопрос: «А, может, и не стоит раскрывать весь ужас испытаний, выпавших на долю наших соотечественников в годы войны?» Мнения высказываются и «за», и «против». Однако важно понимать: только благодаря раскрытию подобных документальных материалов можно постичь историческую правду о войне и, самое главное, не предать забвению память о погибших. Пока мы помним, мы живем.

[1] План основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года Памяти и Славы в 2020 году (утв. Администрацией Президента РФ 18 октября 2019 г. N А4-17978)

[2] План работы Федерального архивного агентства на 2019–2020 гг. по отбору, рассекречиванию и использованию архивных материалов для включения в научный оборот и образовательный процесс достоверных сведений о преступлениях против человечности в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

[3] Опубликованы уникальные архивные документы о преступлениях нацистов // Российская газета. 20.03.2019. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://rg.ru/2019/03/20/opublikovany-unikalnye-arhivnye-dokumenty-o-prestupleniiah-nacistov.html (дата обращения: 03.06.2021).

[4] https://historyrussia.org/tsekh-istorikov/archives/fotografii-i-arkhivnye-dokumenty-mezhdunarodnogo-voennogo-tribunala-v-g-nyurnb (дата обращения: 05.06.2021).

[5] Там же.

[6] http://nurnberg.rusarchives.ru/index (дата обращения: 01.06.2021).

[7] https://aif.ru/society/history/indeks_kollaboracionizma_gde_bylo_bolshe_vsego_posobnikov_nacistov (дата обращения: 11.06.2021).

[8] https://aif.ru/society/history/indeks_kollaboracionizma_gde_bylo_bolshe_vsego_posobnikov_nacistov (дата обращения: 11.06.2021); Сожженные деревни Белоруссии: Сборник документов. 1941–1944: Документы и материалы. М.: Фонд «Историческая память», 2018; Сожженные деревни России: Сборник документов. 1941–1944: Документы и материалы. М.: Фонд «Историческая память», 2018.

[9] https://news.rambler.ru/other/44262520/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения: 16.07.2021).

[10] Российская газета – Федеральный выпуск. 2020. 3 сентября. № 197 (8251).