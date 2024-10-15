Главная/Видеолекции/Провал Гитлера. Как не удалось уничтожить Москву/ Артём Драбкин и Егор ЯковлевПровал Гитлера. Как не удалось уничтожить Москву/ Артём Драбкин и Егор Яковлев 15.10.2024Провал Гитлера. Как не удалось уничтожить Москву/ Артём Драбкин и Егор ЯковлевСоцсетиНовоеЧуйченко Константин АнатольевичСтепашин Сергей ВадимовичЧайка Юрий ЯковлевичМетодические материалы к уроку мужества по теме «Пример панфиловцев: стойкость, мужество и верность Отечеству» (к 85-летию подвига)Лукьянов Анатолий ИвановичПереверзев Павел НиколаевичВидеоВидеоПамятные даты военной истории РоссииБитва при Ларге. Памятные даты военной истории РоссииВидеоПамятные даты военной истории РоссииДень партизан и подпольщиков.ВидеоПамятные даты военной истории РоссииПобеда у мыса Тендра. Памятные даты военной истории России Популярное