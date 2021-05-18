Лекция: Мифы о Григории Потёмкине. К 280-летию со дня рождения великого сына России

Лектор: Махнырёв Антон Леонидович Российский историк, сотрудник Исторического музея, кандидат исторических наук.

Светлейший князь Григорий Потемкин-Таврический навсегда вошел в историю России как человек, который, по оценкам современников, сделал на юге страны едва ли не больше, чем Петр I — на ее севере. Но государственная деятельность Потемкина не исчерпывалась одним освоением русского юга: она касалась множества сфер, поскольку и собственные его интересы и познания были весьма обширными. Одним из самых важных для него поприщ была военная служба, и именно в этой сфере блестящим образом проявились его характер, способности и устремления, завершившиеся в итоге крупной реформой русской армии. На лекции мы постараемся развеять мифы, которые сложились вокруг грандиозной личности Потёмкина.

Лекторий «Исторические субботы» — совместный проект Государственного исторического музея и Российского военно-исторического общества. Проект посвящен как известным, так и малоизученным страницам прошлого России и охватывает все этапы истории нашей страны от истоков государственности до современности. В рамках лектория известные ученые увлекательно и достоверно рассказывают о происхождении и становлении Древней Руси, развитии нашего государства на протяжении столетий, его культуре и религии, войнах и революциях, внешнеполитических событиях и реформах.