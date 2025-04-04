Вышел первый номер газеты «Красная звезда»

1 января 1924 года вышел первый номер газеты «Красная звезда».

Газета была создана по решению Политбюро ЦК РКП(б) как центральный печатный орган Народного комиссариата по военным и морским делам СССР. Ежедневное издание сразу приобрело популярность среди военных и гражданского населения.

Исключительный авторитет в армии и стране «Красная звезда» обрела в годы Великой Отечественной войны. На страницах газеты постоянно публиковались материалы о массовом героизме защитников Отечества на фронте и в тылу. Каждый номер был полон стремления вселить в читателей уверенность в победе над врагом.