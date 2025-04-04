Родился самый знаменитый на Западе советский разведчик Ким Филби

1 января 1912 года родился самый знаменитый на Западе советский разведчик Ким Филби.

В 1931 году Филби, сын британского чиновника, сблизился с коммунистами, искренне считая, что только их идея в состоянии преградить дорогу фашистской угрозе. Уже через два года советская разведка привлекла британца к секретному сотрудничеству. В 1940 году Филби по рекомендации резидентуры поступил на работу в британскую разведку.

Филби до сих пор является наиболее известным и эффективным советским разведчиком. «Деятельность Филби в качестве офицера связи между СИС и ЦРУ привела к тому, что все чрезвычайно обширные усилия западных разведок в период с 1944 по 1951 года были безрезультатными» (Бывший сотрудник ЦРУ).