Был впервые официально исполнен новый Государственный гимн СССР

1 января 1944 года был впервые официально исполнен новый Государственный гимн СССР.

Первым гимном Советской республики стала «Рабочая марсельеза». Песня просуществовала всего год, и уже в 1918 году ее сменил «Интернационал». Он надолго стал символом СССР, узнаваемым во всем мире. Однако в ходе Великой Отечественной войны было принято решение сменить национальный гимн.

Во время конкурса было представлено свыше 170 вариантов музыки и 19 текста. Окончательный вариант утвердили в декабре 1943 года, а 1 января 1944 вся страна услышала новую, всем нам известную песню. Повсеместное исполнение гимна было введено 15 марта 1944 года.