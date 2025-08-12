Разведчик-орденоносец трех стран

Ким Филби (род. 1 января 1912 года) — самый знаменитый на Западе советский разведчик, поступивший на службу в НКВД в 1934 году. С того момента Филби так ответственно и успешно выполнял все задания, что был награжден орденами даже тех стран, против которых вел свою деятельность.

Филби прибыл в Испанию в качестве корреспондента газеты «Таймс» и работал на стороне мятежников-франкистов. Он настолько вжился в свою роль, что в 1938 году генералиссимус Франко вручил ему крест ордена Военных заслуг. А 1 января 1946 года Ким Филби вовсе получил орден Британской империи — «как состоящий на службе в МИДе». Через год разведчик «Стенли» был удостоен уже ордена Красного Знамени — единственной награды, которой он был искренне рад.

Британской награды Кима Филби лишили после того, как стало известно о его работе на советскую разведку.